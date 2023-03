*Este comunicado fue traducido por un sistema automático.

VANCOUVER, BC, 7 de marzo de 2023 /CNW/ - Blue Sky Uranium Corp. (TSXV: BSK) (FSE: MAL2) (OTC: BKUCF) , ("Blue Sky" o la "Compañía") se complace en anunciar que la compañía está lanzando un programa de perforaciones de exploración RC de 1.200 metros en el objetivo Ivana Este, ubicado a 10 km al este del depósito Ivana (ver Figura 1) en el sector más al sur del Proyecto de Uranio-Vanadio Amarillo Grande de propiedad absoluta en la provincia de Río Negro, Argentina (" APG").

Nikolaos Cacos, presidente y director ejecutivo de Blue Sky, comentó: "Este objetivo muestra similitudes significativas con el entorno geológico que alberga el depósito cercano de Ivana, lo que representa un objetivo prioritario para nuestro objetivo de identificar un grupo de depósitos en el área".

Este programa de perforación en Ivana East es una continuación de las pruebas de perforación de exploración por etapas de cuatro objetivos de alta prioridad cerca del depósito de Ivana; también incluye a Ivana Norte, Ivana Central y Cateo Cuatro. Ivana North y Central han completado su programa de perforación inicial; Cateo Cuatro tiene un programa de perforación planeado para completarse en el futuro. Una vez que se complete la perforación inicial en los cuatro objetivos, el trabajo adicional se centrará en las áreas identificadas que tienen las condiciones geológicas más similares a las del depósito de Ivana, y las mejores perspectivas para el descubrimiento de nuevos recursos minerales que podrían incorporarse en los planes futuros para avanzar en el Depósito de Ivana.

Como se informó el 26 de septiembre de 2022 , el objetivo Ivana East fue seleccionado como un objetivo prioritario como resultado de la evaluación de 15 años de datos geológicos para identificar y clasificar objetivos atractivos con alto potencial para la mineralización de uranio y vanadio, similar al depósito Ivana, piedra angular de la Compañía. . El trabajo de exploración completado desde 2019, que incluye tomografía polo-dipolo (IP) y estudios de refracción de tomografía sísmica, detectó firmas ciegas entre 10 m y 30 m de profundidad, similar al entorno geológico del depósito Ivana (ver Figura 2 ).

Con base en el modelo geológico del objetivo, el equipo de exploración ha delineado un programa de perforación RC que comprende hasta 1.200 metros en 24 pozos de primera y segunda prioridad con 40 metros como profundidad promedio. Los pozos de segunda prioridad se perforarán dependiendo de los resultados de los pozos de primera prioridad (consulte la Figura 3 ). El objetivo del programa es probar la presencia de mineralización de uranio depositada dentro de conglomerados de alta porosidad y/o areniscas relacionadas con un entorno de canal basal. Este subtipo de depósito de arenisca de uranio es el modelo definido para el depósito de Ivana, donde los sedimentos poco consolidados o no consolidados con materia orgánica superpuesta a las rocas del basamento representan la roca huésped de la mayor parte del uranio contenido.

El programa de perforación se ejecutará con un equipo de perforación Morooka MST-1500 Crawler, con un martillo o tricónico de 5 1/2 "y conectado a un ciclón doble para reducir la pérdida de polvo durante el muestreo. Los pozos se perforarán verticalmente y se espera que promedien 40 metros de profundidad, se tomarán muestras cada metro, las muestras se enviarán a ALS Argentina para su preparación mediante secado, trituración al 70% <2mm, desmenuzado 250g y pulverización al 85% <75 µm, las pulpas se enviarán a ALS Perú para su análisis de elementos múltiples mediante un método de ultratrazas que combina cuatro digestiones ácidas con instrumentación de plasma acoplado inductivamente ("ICP"). La digestión se realiza en 0,25 g de muestra para disolver cuantitativamente la mayoría de los materiales geológicos. Aproximadamente cada 10 muestras, una muestra en blanco Se inserta una muestra estándar, duplicada o estándar en la secuencia de muestras para fines de control de calidad/garantía de calidad (QA/QC).

El diseño del programa de exploración de la Compañía estuvo a cargo del personal de geología de la Compañía bajo la supervisión de David Terry, Ph.D., P. Geo. El Dr. Terry es un Director de la Compañía y una Persona Calificada según se define en el Instrumento Nacional 43-101. El contenido de este comunicado de prensa ha sido revisado y aprobado por el Dr. Terry.

El proyecto de uranio-vanadio Amarillo Grande, propiedad de la empresa al 100%, en la provincia de Río Negro, Argentina, es un nuevo distrito de uranio controlado por Blue Sky. El depósito de Ivana es la piedra angular del Proyecto y la primera parte del distrito para la cual se han completado tanto una Estimación de Recursos Minerales como una Evaluación Económica Preliminar. La mineralización en el depósito de Ivana tiene características de depósitos de uranio-vanadio de tipo arenisca y de tipo superficial. La mineralización tipo arenisca está relacionada con un sistema fluvial trenzado e indica el potencial para un sistema del tamaño de un distrito. En los depósitos de tipo superficial, la mineralización recubre guijarros poco consolidados y es susceptible de lixiviación y mejora simple.

El Proyecto incluye varias otras áreas objetivo sobre una tendencia regional, en o cerca de la superficie. El área es plana, semiárida y accesible durante todo el año, con acceso ferroviario, eléctrico y portuario cercano. La estrategia de la Compañía incluye delinear recursos en múltiples áreas y avanzar el proyecto al nivel de prefactibilidad.

Para obtener detalles adicionales sobre el proyecto y las propiedades, consulte el sitio web de la empresa: www.blueskyuranium.com .

Blue Sky Uranium Corp. es líder en el descubrimiento de uranio en Argentina. El objetivo de la Compañía es brindar rendimientos excepcionales a los accionistas mediante el avance rápido de una cartera de depósitos de uranio superficiales hacia productores de bajo costo, respetando el medio ambiente, las comunidades y las culturas en todas las áreas en las que trabajamos. Blue Sky tiene el derecho exclusivo de propiedades en dos provincias de Argentina. El Proyecto insignia de la Compañía, Amarillo Grande, fue un descubrimiento interno de un nuevo distrito que tiene el potencial de ser tanto un proveedor nacional líder de uranio para el creciente mercado argentino como un nuevo proveedor del mercado internacional. La Compañía es miembro del Grupo Grosso, un grupo de gestión de recursos que ha sido pionero en la exploración en Argentina desde 1993.

EN NOMBRE DE LA JUNTA

"Nikolaos Cacos"

______________________________________

Nikolaos Cacos, Presidente, CEO y Director

