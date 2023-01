*Este comunicado fue traducido por un sistema automático

VANCOUVER, BC, 24 de enero de 2023 /PRNewswire/ -("New Pacific" o la "Compañía") (TSX: NUAG) (NYSE: NEWP), junto con su socio boliviano local, informan los resultados de los ensayos para cuatro barrenos profundos en su Proyecto de Plata y Oro Carangas, Departamento de Oruro, Bolivia (el "Proyecto Carangas" o el "Proyecto"). Estos pozos profundos de salida se perforaron al sur de las intercepciones de oro anteriores. En Carangas, la mineralización de oro grueso ocurre debajo de un horizonte plateado poco profundo que mide aproximadamente 1,000 metros ("m") de largo, 800 m de ancho y hasta 200 m de espesor. Los resultados detallados y las especificaciones de las perforaciones se proporcionan en las Tablas 1 y 2, así como en la Figura 1.

Se perforó un total de 50 368 m en 115 barrenos en el Proyecto Carangas en 2022. Los resultados de los ensayos de 43 de estos barrenos se han recibido y publicado hasta la fecha, mientras que los resultados de los 72 barrenos restantes están pendientes. Desde junio de 2021 se han perforado un total de 63.578 m en 150 barrenos en el Proyecto Carangas.

El pozo DCAr0094 interceptó, desde 228,5 m hasta 733,12 m, un intervalo de oro de 504,62 m con ley de 1,22 gramos por tonelada ("g/t") de oro ("Au") y 13 g/t de plata ("Ag"), incluido un 124,69 m intervalo de ley superior (de 479,46 m a 604,15 m) con ley de 2,77 g/t Au, 14 g/t Ag y 0,11 % de cobre ("Cu"), incluido un subintervalo de 44,73 m (de 559,42 m a 604,15 m) con ley 5,03 g/t Au, 19 g/t Ag y 0,16% Cu. El pozo también interceptó, desde 47,65 ma 149,23 m, un intervalo de plata de 101,58 m con una ley de 64 g/t de plata equivalente ("AgEq"), que comprende 18 g/t de plata, 0,2 % de Pb y 0,85 % de Zn.

El pozo DCAr0067 interceptó, desde 24,27 m hasta 166,0 m, un intervalo de plata de 141,73 m con una ley de 119 g/t AgEq, que comprende 67 g/t Ag, 0,43 % Pb y 1,03 % Zn, incluido un intervalo de 24,38 m (desde 62,15 m hasta 86,53 m ) con una ley de 331 g/t AgEq, compuesta por 251 g/t Ag, 0,69% Pb y 1,66 Zn%. Desde 171,34 m hasta 685,0 m, el pozo interceptó un intervalo de oro de 513,66 m con ley de 0,72 g/t Au y 7 g/t Ag, incluido un intervalo de 112,11 m (desde 450,42 m hasta 562,53) con ley de 1,82 g/t Au y 9 g/ etiqueta. Este pozo terminó en mineralización de oro a 688 m de profundidad debido a dificultades de perforación de fondo.

El pozo DCAr0078 interceptó, desde 24,2 m hasta 174,4 m, un intervalo de plata de 150,20 m con una ley de 45 g/t AgEq, que comprende 12 g/t Ag, 0,22 % Pb y 0,69 % Zn, y, desde 179,3 m hasta 848 m, un intervalo de 668,7 m intervalo de oro con ley de 0,48 g/t Au, 5 g/t Ag y 0,22% Zn. Este hoyo tiene un collar en la porción sur del Valle Central, aproximadamente 110 m al sureste del hoyo DCAr0067.

El pozo DCAr0081 interceptó, desde 4,93 m hasta 136,72 m, un intervalo de plata de 131,79 m con una ley de 93 g/t AgEq, que comprende 42 g/t Ag, 0,51 % Pb y 0,95 % Zn, y, desde 141,5 m hasta 545,75 m, un intervalo de 404,25 m intervalo de oro con ley de 0,42 g/t Au, 7 g/t Ag, 0,18 % Pb y 0,45 % Zn y, de 579,2 m a 664,74 m, un segundo intervalo de oro de 85,54 m con ley de 0,65 g/t Au, 6 g/t Ag y 0,1% Cu.

La Compañía planea perforar 15 000 m durante el primer trimestre de 2023 en Carangas para probar la extensión este de la mineralización de oro debajo del East Dome y expandir partes del horizonte plateado poco profundo. Después de este programa de perforación, se planea una estimación de recursos inaugural en el segundo trimestre de 2023.

Tabla 1 Resumen de intersecciones de perforación Hole_ID

Profundidad_desde Profundidad_hasta Intervalo_m Ag_g/t Ago_g/t Pb_% Zn_% Cu_% AgEq_g/t DCAr0067

24.27 166.00 141.73 67 0.03 0.43 1.03 0.03 119

incluido 62.15 86.53 24.38 251 0.02 0,69 1.66 0.03 331



171.34 685.00 513.66 7 0.72 0.07 0.07 0.05 68

incluido 450.42 562.53 112.11 9 1.82 0.04 0.03 0.07 148 DCAr0078

24.20 174.40 150.20 12 0.02 0.22 0,69 0.02 45



179.30 848.00 668.70 5 0.48 0.09 0.22 0.05 54 DCAr0081

4.93 136.72 131.79 42 0.02 0.51 0,95 0.02 93



141.50 545.75 404.25 7 0.42 0.18 0,45 0.03 60



579.20 664.74 85.54 6 0,65 0.01 0.05 0.10 64 DCAr0094

47.65 149.23 101.58 18 0.07 0.20 0.85 0.06 64



228.50 733.12 504.62 13 1.22 0.08 0.07 0.06 110

incluido 479.46 604.15 124.69 14 2.77 0.05 0.01 0.11 224

incluido 559.42 604.15 44.73 19 5.03 0.03 0.01 0.16 395

Notas:

1. La ubicación de la perforación, la altitud, el acimut y el buzamiento de las perforaciones se proporcionan en la Tabla 2

2. La intercepción de la perforación es la longitud del núcleo y la ley se pondera por la longitud. Se desconoce el ancho real de la mineralización debido a la etapa temprana de exploración sin datos de perforación adecuados.

3. El cálculo del equivalente de plata ("AgEq") se basa en la mediana a largo plazo de las previsiones de precios de materias primas del Street Consensus de agosto de 2021, que son de US$22,50/oz para Ag, US$0,95/lb para Pb, US$1,10/lb para Zn, US$3,40/lb para Cu y US$1.600/oz para Au. La fórmula utilizada para el cálculo de AgEq es la siguiente: AgEq = Ag g/t + Pb g/t * 0,0029 + Zn g/t * 0,00335 + Cu g/t * 0,01036 + Au g/t * 71,1111. Este cálculo asume una recuperación del 100%. Debido a la etapa temprana del Proyecto, la Compañía aún no ha completado el trabajo de prueba metalúrgica en la mineralización encontrada hasta la fecha.

4. Se aplica un límite de 20 g/t AgEq para calcular el intercepto ponderado por longitud. A veces, las muestras inferiores a 20 g/t AgEq pueden incluirse en el cálculo de la consolidación de las intersecciones mineralizadas.



Figura 1 Mapa Simplificado de Geología y Plan de Perforación de Carangas

Tabla 2 Resumen de Sondajes del Proyecto Carangas Hole_ID Dirección del este Norte Altitud Profundidad_m Acimut (°) buzamiento (°) Fecha_finalización Objetivo DCAr0067 539013.65 7905184.23 3905.17 688.00 20 -70 5/8/2022 CV DCAr0078 539093.76 7905104.69 3905.74 848.00 20 -70 28/8/2022 CV DCAr0081 538950.83 7905156.27 3904.67 1004.00 20 -70 29/8/2022 CV DCAr0094 538957.18 7905202.16 3905.03 800.00 49 -55 20/09/2022 CV Nota: 1. El sistema de coordenadas del collar de perforación es WGS1984 UTM Zone 19S

2. La coordenada del collar de perforación se selecciona con GPS de cinemática en tiempo real (RTK)

3. CV - Valle Central; WD - Cúpula Oeste; ED - Domo Este

La Compañía mantiene estricta seguridad de muestras y QA/QC para todos los aspectos de su programa de exploración en el Proyecto Carangas. La empresa registra, fotografía y divide el núcleo de perforación en el sitio y lo almacena en condiciones seguras hasta que el personal de New Pacific lo envía en bolsas selladas de seguridad en vehículos de la empresa, directamente desde el proyecto a ALS Global en Oruro, Bolivia para su preparación, y ALS Global en Lima, Perú para análisis geoquímico. ALS Global es un laboratorio acreditado ISO 17025 independiente de New Pacific. Todas las muestras se analizan primero con un paquete ICP de elementos múltiples (código ALS ME-MS41) con límites especificados de ley de mineral para plata, plomo y zinc, y luego se analizan utilizando el código ALS OG46. Más muestras de plata por encima de los límites especificados se analizan mediante análisis gravimétrico (código ALS de GRA21). El oro se ensaya primero por ICP y luego por ensayo al fuego con acabado AAS (código ALS de Au-AA25). Los materiales de referencia certificados, varios tipos de muestras en blanco y muestras duplicadas se insertan en las secuencias normales de muestras de testigos de perforación antes de enviarlos al laboratorio para su preparación y análisis. La proporción general de muestras de control de calidad en secuencias de muestras es de alrededor del veinte por ciento.

La información científica y técnica contenida en este comunicado de prensa ha sido revisada y aprobada por Alex Zhang, P. Geo., Vicepresidente de Exploración, quien es una Persona Calificada para los propósitos del Instrumento Nacional 43-101 — Estándares de Divulgación para Proyectos Minerales ( "NI 43-101"). La Persona Calificada ha verificado la información divulgada en este documento utilizando procesos de verificación estándar, incluidos los procedimientos de muestreo, preparación, seguridad y análisis subyacentes a dicha información, y no tiene conocimiento de ningún riesgo e incertidumbre significativos o limitaciones en el proceso de verificación que podría esperarse que afectar la confiabilidad o confianza en la información discutida en este documento.

New Pacific es una empresa canadiense de exploración y desarrollo con proyectos de metales preciosos en Bolivia. El proyecto insignia de la Compañía, el Proyecto Silver Sand Silver, publicó su estudio PEA inaugural en enero de 2023. El estudio PEA muestra un VAN después de impuestos (descuento del 5 %) de US$726 millones y una TIR del 39 %, respaldado por una producción total de plata de 171 millones de onzas en 14 años de vida de la mina. En el Proyecto Carangas Silver-Gold recientemente descubierto, se completó un programa de perforación de recursos de más de 50,000 metros en 2022. El tercer proyecto, el Proyecto Silverstrike Silver-Gold, tenía un programa de perforación de descubrimiento de 6,000 m en curso desde junio de 2022.

Para obtener más información, póngase en contacto con:

Nueva Corporación de Metales del Pacífico.

Teléfono: (604) 633-1368 Ext. 222

Número gratuito de EE. UU. y Canadá: 1-877-631-0593

Correo electrónico: invest@newpacificmetals.com

Para obtener información adicional y recibir noticias de la empresa por correo electrónico, regístrese en el sitio web de New Pacific en www.newpacificmetals.com .

Ciertas declaraciones e información en este comunicado de prensa constituyen "declaraciones prospectivas" en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de los Estados Unidos de 1995 e "información prospectiva" en el sentido de las leyes de valores provinciales canadienses aplicables. Cualquier declaración o información que exprese o involucre discusiones con respecto a predicciones, expectativas, creencias, planes, proyecciones, objetivos, suposiciones o eventos o desempeño futuros (a menudo, pero no siempre, usando palabras o frases como "espera", "es esperado", "anticipa", "cree", "planea", "proyecta", "estima", "supone", "pretende", "estrategias", "metas", "metas", "previsiones", "objetivos" , "presupuestos", "calendarios", "potenciales" o variaciones de los mismos, o indicando que ciertas acciones, eventos o resultados "pueden", "podrían", "serían", "podrían" o "serán" tomados, ocurrirán o se lograrán , o el negativo de cualquiera de estos términos y expresiones similares) no son declaraciones de hechos históricos y pueden ser declaraciones o información a futuro. Dichas declaraciones incluyen, pero no se limitan a: declaraciones sobre exploración anticipada, perforación, desarrollo, construcción y otras actividades o logros de la Compañía; tiempo de recepción de permisos y aprobaciones regulatorias; oportunidad y contenido de la PEA, y estimaciones de los ingresos y gastos de capital de la Compañía; y otros planes, objetivos o expectativas futuras de la Compañía.

Los resultados del estudio PEA del Proyecto Silver Sand son de naturaleza preliminar y están destinados a proporcionar una evaluación inicial del potencial económico y las opciones de desarrollo del proyecto. El cronograma de la mina PEA y la evaluación económica incluyen numerosos supuestos y se basan en recursos minerales tanto indicados como inferidos. Los recursos inferidos se consideran demasiado especulativos desde el punto de vista geológico para que se les apliquen las consideraciones económicas que permitirían clasificarlos como reservas minerales, y no hay certeza de que se logren las evaluaciones económicas del proyecto descritas en el presente o que se alcancen los resultados de la PEA. La estimación de los recursos minerales puede verse afectada materialmente por asuntos geológicos, ambientales, de permisos, legales, de título, sociopolíticos, de mercadeo u otros relevantes. Los Recursos Minerales no son Reservas Minerales y no tienen viabilidad económica demostrada. Se requerirá exploración adicional para mejorar potencialmente la clasificación de los Recursos Minerales Inferidos para ser considerados en futuros estudios avanzados. Se contrató a AMC Mining Consultants (Canada) Ltd. (recursos minerales, minería, infraestructura y análisis financiero) para realizar la PEA en cooperación con Halyard Inc. (metalurgia y procesamiento) y NewFields Canada Mining & Environment ULC (relaves, agua y desechos). administración). Las Personas Calificadas para la PEA son el Sr. Wayne Rogers P.Eng y el Sr. Mo Molavi P.Eng, ambos Ingenieros Principales de Minas de AMC Mining Consultants (Canada) Ltd, el Sr. Andy Holloway P.Eng, Director de Procesos de Halyard Inc., y el Sr. Leon Botham P.Eng., ingeniero principal de NewFields Canada Mining & Environment ULC. Esto se suma a la Sra. Dinara Nussipakynova, P.Geo., geóloga principal de AMC Consultants (Canada) Ltd., quien estimó los recursos minerales. Todos los QP han revisado el contenido técnico del comunicado de prensa del 9 de enero de 2023 para el depósito Silver Sand y han aprobado su difusión. La PEA de Silver Sand se basa en la Estimación de recursos minerales actualizada que se informó el 28 de noviembre de 2022. La fecha de vigencia de la Estimación de recursos minerales de 2022 para Silver Sand es el 31 de octubre de 2022. Recursos es de 30 g/t de plata. Las suposiciones hechas para derivar una ley de corte incluyeron costos de extracción, costos de procesamiento y recuperaciones y se obtuvieron de situaciones industriales comparables. El modelo se agota para las actividades mineras históricas. Los recursos minerales están limitados por conchas de tajo optimizadas a un precio de plata de US$22,50 por onza, recuperación metalúrgica de plata de 91%, pagabilidad de plata de 99%, costo de minería a cielo abierto de US$2,6/t, costo de procesamiento de US$16/t, G&A costo de US$2/t, y ángulo de pendiente de 44-47 grados. Los supuestos clave utilizados para la optimización del tajo para el tajo de minería PEA incluyen un precio de plata de US$22,50 por onza, recuperación metalúrgica de plata de 91%, pagabilidad de plata de 99%, costo de minería a cielo abierto de US$2,6/t, costo de minería incremental de US$0,04/ t (por banco de 10 m), costo de procesamiento de 16 USD/t, costo operativo de la instalación de almacenamiento de relaves de 0,7 USD/t, costo general y administrativo de 2 USD/t, regalía del 6,00 %, recuperación minera del 92 %, dilución del 8 % , y ley de corte de 30 g/t de plata.

Las declaraciones o información prospectivas están sujetas a una variedad de riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que podrían causar que los eventos o resultados reales difieran de los reflejados en las declaraciones o información prospectivas, incluidos, entre otros, los riesgos relacionados con : impacto económico y social global de COVID-19; fluctuación de los precios de las acciones, los precios de los bonos, los precios de las materias primas; cálculo de recursos, reservas y mineralización, condiciones económicas generales, riesgos cambiarios, riesgo de tasa de interés, riesgo de inversión extranjera; pérdida de personal clave; conflictos de interés; dependencia de la gerencia, incertidumbres relacionadas con la disponibilidad y costos de financiamiento necesarios en el futuro, riesgos ambientales, operaciones y condiciones políticas, el entorno regulatorio en Bolivia y Canadá; riesgos asociados con las relaciones comunitarias y la responsabilidad social corporativa, y otros factores descritos bajo el encabezado "Factores de riesgo" en el Formulario de Información Anual de la Compañía para el año terminado el 30 de junio de 2022 y sus otros documentos públicos.

Esta lista no es exhaustiva de los factores que pueden afectar cualquiera de las declaraciones o información prospectiva de la Compañía.

Las declaraciones prospectivas se basan necesariamente en una serie de estimaciones, suposiciones, creencias, expectativas y opiniones de la gerencia a la fecha de este comunicado de prensa que, si bien la gerencia las considera razonables, están inherentemente sujetas a importantes incertidumbres comerciales, económicas y competitivas. y contingencias. Estas estimaciones, suposiciones, creencias, expectativas y opciones incluyen, entre otras, aquellas relacionadas con la capacidad de la Compañía para realizar operaciones actuales y futuras, que incluyen: la duración y los efectos de COVID-19 en nuestras operaciones y fuerza laboral; actividades de desarrollo y exploración; el momento, el alcance, la duración y la viabilidad económica de tales operaciones; la exactitud y confiabilidad de estimaciones, proyecciones, pronósticos, estudios y evaluaciones; la capacidad de la Compañía para cumplir o lograr estimaciones, proyecciones y pronósticos; la estabilización del clima político en Bolivia; la capacidad de la Compañía para obtener y mantener la licencia social en sus propiedades minerales; la disponibilidad y costo de los insumos; el precio y el mercado de los productos; tipos de cambio; niveles de impuestos; la recepción oportuna de las aprobaciones o permisos necesarios, incluyendo la ratificación y aprobación del Contrato de Producción Minera con COMIBOL por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia; la capacidad del socio boliviano de la Compañía para convertir las licencias de exploración en el Proyecto Carangas a AMC; la capacidad de cumplir con las obligaciones actuales y futuras; la capacidad de obtener financiamiento oportuno en términos razonables cuando sea necesario; las condiciones sociales, económicas y políticas actuales y futuras; y otros supuestos y factores generalmente asociados con la industria minera.

Aunque las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se basan en lo que la administración cree que son suposiciones razonables, no puede garantizarse que los resultados reales sean consistentes con estas declaraciones prospectivas. Todas las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa están calificadas por estas declaraciones de advertencia. En consecuencia, los lectores no deben depositar una confianza indebida en tales declaraciones. Aparte de lo específicamente requerido por las leyes aplicables, la Compañía no tiene ninguna obligación y renuncia expresamente a cualquier obligación de actualizar o modificar las declaraciones prospectivas como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera, excepto que lo exija la ley. Estas declaraciones prospectivas se realizan a partir de la fecha de este comunicado de prensa.

Este comunicado de prensa ha sido preparado de acuerdo con los requisitos de las leyes de valores vigentes en Canadá, que difieren de los requisitos de las leyes de valores de los Estados Unidos. La información técnica y científica contenida en este documento ha sido preparada de acuerdo con NI 43-101, que difiere de los estándares adoptados por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (la "SEC"). En consecuencia, la información técnica y científica contenida en este documento, incluidas las estimaciones de reservas minerales y recursos minerales, puede no ser comparable con información similar divulgada por empresas estadounidenses sujetas a los requisitos de divulgación de la SEC.

Se puede obtener información adicional relacionada con la Compañía, incluido el Formulario de información anual de la Compañía, en el perfil de la Compañía en SEDAR en www.sedar.com , en EDGAR en www.sec.gov y en el sitio web de la Compañía en www.newpacificmetals.com .