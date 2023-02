El regulador antimonopolio de Brasil, CADE, comenzó a analizar la adquisición de las empresas de propósito específico Solar Irecê 1, 2, 3, 4 y 5 por parte de Illian Energias Renováveis, de manos de Intertechne Desenvolvimento de Projetos (Interproj).

Parte del grupo de inversión Intrepid, Illian es una empresa brasileña de desarrollo e inversión con enfoque en el sector de generación de energía renovable.

Las empresas de propósito específico son titulares de las autorizaciones concedidas por el regulador local de energía eléctrica, Aneel, para la futura construcción y operación de plantas de energía solar fotovoltaica que se ubicarán en el municipio de João Dourado, en el estado de Bahía.

Las empresas afirman que la operación no implicará solapamientos horizontales ni relaciones verticales, ya que las firmas adquiridas son empresas no operativas, es decir, que no realizan actividades ni tienen ingresos propios.

Según Aneel, la capacidad de energía solar fotovoltaica centralizada de Brasil asciende actualmente a 7,8GW.

Otros 16GW en potencia de energía solar están disponibles en forma de generación distribuida, según la asociación Absolar.