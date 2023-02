*Este comunicado fue traducido por un sistema automático.

FSA-290: 15 m a 5,79 agosto/t desde 309 m; y

FSA-314: 17 m a 2,87 g/t Au desde 105 m y 14 m a 3,41 g/t Au desde 130 m

Campaña de exploración 2023 en curso: pozo de exploración inicial; FNE-01, intersecta oro visible 500m al noreste de mineralización conocida en Serra Alta

TORONTO, ON / ACCESSWIRE / 27 de febrero de 2023 / Cerrado Gold Inc. [TSX.V:CERT] [OTCQX:CRDOF] ("Cerrado" o la "Compañía") se complace en anunciar los resultados finales de los ensayos del programa de perforación extensiva/confirmatoria de 2022 completado a principios de este año en el depósito Serra Alta en su Proyecto Monte do Carmo ubicado en el estado de Tocantins, Brasil ("MDC ").

El programa de perforación de 2022 tuvo como objetivo actualizar los recursos en el depósito Serra Alta en las categorías Medido e Indicado, apuntar a nuevos satélites y zonas de extensión, condenar áreas de infraestructura del proyecto y respaldar el Estudio de factibilidad en curso. Los resultados completos de perforación se están incorporando al modelo geológico y se integrarán en la actualización de recursos que se completará con el Estudio de factibilidad en el segundo trimestre de 2023. El programa de 2022 consistió en 193 perforaciones, por un total de 48,842 m; incluyendo 157 pozos en Serra Alta y 36 pozos en áreas de exploración satelital.

Actualmente, la empresa informa los resultados de los ensayos de 9 pozos perforados, por un total de 2882 m (consulte las tablas 1 y 2) completados en el cuarto trimestre de 2022. Los resultados informados hoy completan los ensayos del programa completo con la excepción de dos pozos que se están volviendo a analizar para QAQC propósitos

Además, la compañía se complace en informar que el primer pozo de exploración, FNE-01, de la campaña de exploración de 2023 se completó con evidencia de mineralización de oro visible; los ensayos están pendientes. El pozo apuntó a una zona estructural permisiva ubicada a más de 500 m al noreste del contorno actual del recurso. Se cree que el área replica los principales elementos que controlan la mineralización de oro en los diferentes sectores de la Serra Alta.

Aspectos destacados del orificio de perforación (todos los compuestos se informan como espesor real):

FSA-290

15m a 5,79 ago/t desde 309m Incluyendo 2m a 28,66 Ago g/t desde 310m

33m a 1,35g/t Au desde 363m Incluyendo 2m a 7,70 g/t Au desde 367m



FSA-314

17m a 2,87 g/t Au desde 105m

14m a 3,41 g/t Au desde 130m

FSA-323

25m a 1,60 g/t Au desde 149m Incluyendo 2m a 9,91 g/t Au desde 149m



Mark Brennan, director ejecutivo y copresidente, comentó: "Después de una exitosa campaña de perforación de relleno, nos complace volver al modo de exploración para apuntar al mayor potencial de recursos que vemos en la propiedad más grande de Monte do Carmo. Como todavía estamos en la etapa de descubrimiento en Monte do Carmo, confiamos en que el potencial para descubrimientos adicionales de estilo Serra Alta sigue siendo fuerte a medida que continuamos explorando el paquete de tierra en gran parte sin perforar".

Nueva Zona Exploratoria: Noreste

El análisis detallado de los datos magnéticos aerotransportados recientemente reprocesados sugiere que la zona de cizallamiento dominante (Dk 2), considerada uno de los principales controles estructurales en la Serra Alta, se extiende hacia el noreste. Como se muestra en la Figura 1 a continuación.

Figura 1. Magnetismo y zona de corte Dk2

Como parte del programa de exploración 2023 de la Compañía en Monte Do Carmo, Cerrado ha comenzado un programa que apunta a varias áreas nuevas fuera de Serra Alta. El primer pozo fue perforado a más de 500 m del contorno actual del recurso en la Serra Alta.

El objetivo es ciego, cubierto tanto por una capa sedimentaria como volcánica. Al 18 de febrero de 2023, el primer pozo (FNE-01) fue terminado a una profundidad de 711,6 my había llegado a los granitos permisivos. El granito se asemeja al principal huésped de mineralización de Serra Alta y exhibe tanto alteración potásica como vetas de cuarzo. En particular, se han registrado 3 ocurrencias de Oro Visible (tradicionalmente un indicador de alto grado en la Serra Alta) en los primeros metros del granito alterado. El programa completo en la Nueva Zona Exploratoria abarca de 4 a 5 pozos adicionales con el objetivo de comprender los vectores hacia una mineralización más intensa y continua.

Figura 2. Objetivo de exploración del noreste

Campaña de perforación de relleno

Zona Este

Los pozos de perforación FSA-290, FSA-321 y FSA-322 se colocaron en la Zona Este. Las mejores intersecciones reportadas en la Zona Este corresponden a pozos FSA-290 que interceptaron varios intervalos relevantes próximos a la zona de contacto granito/félsico, totalizando un ancho acumulado de más de 140 m a través de la extensión del pozo. El mejor intervalo único abarcó 15 m a 5,79 agosto/t desde 309 m, incluidos 2 m a 28,66 agosto/t desde 310 m.

Pozo Norte

Los pozos de perforación FSA-297, FSA-314, FSA-323 y FSA 326 fueron perforados en Pit Norte.

El pozo FSA-314 perforado en la parte norte de la zona produjo resultados sobresalientes, extendiendo lateralmente parcialmente el Doman de alta ley. Los puntos destacados incluyen 17m a 2,87 g/t Au desde 105m y 14m a 3,41 g/t Au desde 130m.

Este 3 (E3)

Drill Holes FSA-324 se centró en el dominio E3. La mineralización en E3 se relaciona con la ocurrencia de un dique de pórfido granítico con una dirección general Oeste/Noroeste, que proporciona una roca huésped permisiva y conductos de fluidos a los niveles estratigráficos superiores. El pozo no logró cruzar el área más dotada pero demostró que los volcanes félsicos superiores están mineralizados en esta área produciendo 4 m a 0,67 g/t a 356 m. Este agujero permitirá una mejor delimitación de este dominio.

Figura 3. Ubicaciones de pozos de perforación informados y en curso

Figura 4. Seleccionar secciones transversales resaltadas de agujeros informados

Zona Este

Pozo Norte



*Las escalas varían según la sección

Tabla 1. Compuestos para perforaciones

Tabla 2. Tabla de cuello de orificio de perforación

Sector número de hoyo UTM N

metro UTM E

metro Elevación

metro Profundidad

metro Azimut Aderezo Gogó FGO-032 8811022 820555 538 269.8 160 -24 Este 3 FSA-324 8810424 820895 659 537.8 84 -56 Zona Este FSA-290 8810326 820601 579 533.5 98 -27 Zona Este FSA-321 8810516 820631 667 260.1 106 -49 Zona Este FSA-322 8810259 820323 505 210.5 139 -46 Pozo Norte FSA-297 8809987 820477 477 195.0 120 -26 Pozo Norte FSA-314 8810070 820502 505 381.6 110 -39 Pozo Norte FSA-323 8810068 820502 505 250.0 122 -40 Pozo Norte FSA-326 8810090 820509 500 243.8 105 -38

*Coordenadas del collar por GNSS TP-20 Coordenadas UTM, Datum: SAD69 / zona 22S.

*Acimut establecido por brújula

*Trayectoria de pozos de inmersión y perforación por SPT (Stockholm Precision Tools) GyroMaster™

Garantía de Calidad y Control de Calidad

El trabajo analítico fue realizado por el laboratorio internacional ALS (ALS). MDC envía muestras de medio núcleo para la preparación de muestras al laboratorio. Las instalaciones del prep lab están ubicadas en Goiânia, Brasil a 835 km del proyecto MDC y alternativamente en Belo Horizonte, Brasil a 1.110 km del proyecto MDC. MDC envía muestras a los laboratorios internacionales ALS (ALS) con el laboratorio de preparación ubicado en Goiânia o, alternativamente, en Belo Horizonte. El laboratorio ALS envía las alícuotas preparadas para el ensayo analítico a su laboratorio en Lima, Perú, donde las muestras preparadas se analizan sistemáticamente en busca de oro (ppm) mediante ensayo de fuego (Au-AA24) u oro (ppm) mediante pantalla metálica (Au-SCR24). Aleatoriamente se realiza la ICP (espectrometría de masas de plasma acoplado inductivamente) para oligoelementos en la digestión de 4 ácidos (fluorhídrico, perclórico, nítrico y clorhídrico) (ME-MS-61). ALS tiene procedimientos de control de calidad de rutina que aseguran que cada lote de muestras incluya tres muestras repetidas y al menos dos estándares comerciales y dos blancos. Cerrado utiliza procedimientos QA/QC estándar, insertando patrones de referencia y espacios en blanco, para el programa de perforación. El material de referencia utilizado es de CDN Resource Laboratories Ltd., ITAK (Instituto de Tecnologia August Kekulé Ltda. y OREAS).

Revisión de Información Técnica

La información científica y técnica de este comunicado de prensa ha sido revisada y aprobada por Sergio Gelcich, P.Geo., Vicepresidente de Exploración de Cerrado Gold Inc., quien es una Persona Calificada según se define en el Instrumento Nacional 43-101.

