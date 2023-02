*Este comunicado fue traducido por un sistema automático.

Los puntos destacados de perforación incluyen (en ancho real estimado):

20,93 g/t Au en 10,0 m, incluidos 42,3 g/t Au sobre 3,2 m en la estructura BA

24,01 g/t Au en 5,0 m en estructura LPA

9,72 g/t Au en 9,0 m en estructura SW

9,51 g/t Au en 5,9 m*, incluidos 15,24 g/t Au sobre 3,2 m en Catita Target

* (Ancho perforado - ancho real desconocido)

TORONTO, ON / ACCESSWIRE / 21 de febrero de 2023 / Jaguar Mining Inc. ("Jaguar" o la "Compañía") (TSX:JAG) (OTCQX:JAGGF) se complace en anunciar resultados positivos de la reciente perforación diamantina en la mina en su complejo minero Pilar y perforación exploratoria en su objetivo Catita, ubicado en el Cuadrángulo de Hierro en el estado de Minas Gerais, Brasil.

En el cuarto trimestre de 2022, la Compañía avanzó con éxito en varias campañas de perforación diamantina de alta prioridad centradas en identificar o extender la mineralización de alta ley en su mina Pilar. Esta perforación diamantina se centró en varios objetivos nuevos, incluidos pozos que prueban la bisagra plegable proyectada dentro de la estructura BA - TORRE, la estructura LPA y extensiones de una tendencia mineralizada de mayor ley dentro de la estructura SW (comunicado de prensa del 13 de septiembre de 2022).

Los resultados de esta perforación reciente en Pilar han sido particularmente alentadores con una serie de intersecciones excepcionales que informan intervalos de grado x espesor (GT) superiores a 100 metros-gramo en las estructuras BA - Torre y LPA en el nivel 16. Estas intersecciones nuevamente demuestran un potencial descenso extensiones dentro de estas estructuras. La identificación del potencial de caída hacia abajo dentro de la estructura BA es de particular importancia dado que esta estructura fue históricamente la principal zona productora de mineral en la mina Pilar en niveles más someros. (consulte la Tabla 1 y las Figuras 1 y 2)

La Compañía publicará Reservas Minerales y Recursos Minerales actualizados junto con su AIF en marzo de 2023.

En el Proyecto Catita de Jaguar, la perforación diamantina apunta a posibles extensiones mineralizadas del tajo abierto Catita previamente explotado. Catita es parte de la tendencia mineralizada emergente Córrego Brandão - Catita a 5 km de la planta CCA de la Compañía en Caete. La intercepción de alto grado que se informa aquí brinda apoyo para un enfoque de exploración adicional en este objetivo en 2023.

Vern Baker, presidente y director ejecutivo de Jaguar Mining, declaró: "Los resultados informados hoy incluyen intersecciones con excelente grado y ancho, especialmente en nuevas áreas objetivo. Esto respalda nuestra creencia de que todavía existen varias oportunidades interesantes en toda la mina. Nuestros geólogos continuar refinando objetivos estructurales - geológicos que justifiquen las actividades de perforación en curso. Además, la intercepción de alto grado reportada en Catita demuestra el claro potencial de esta tendencia objetivo que se está convirtiendo rápidamente en una de nuestras áreas objetivo más prospectivas dentro de nuestra cartera de exploración y crecimiento".

Perforación Mina Pilar

En Pilar, la perforación en la última parte de 2022 y hasta 2023 se ha centrado en una mayor delineación y expansión de mineralización de mayor ley en toda la mina. Las pruebas de perforación generalmente se han centrado en las posiciones de inmersión proyectadas de las bisagras plegadas asociadas con las formaciones de hierro en bandas plegadas y los esquistos asociados que generalmente albergan mineralización de mayor ley en áreas de producción minera previamente explotadas o actuales. Esta táctica está expandiendo con éxito las áreas conocidas de mayor grado y, lo que es más importante, destacando un mayor potencial en nuevas áreas. (comunicado de prensa del 13 de septiembre de 2022).

De particular interés es la intersección excepcional en el pozo PPL850 que reportó 42,35 g/t Au (sin cortar) sobre un ancho real estimado de 3,2 m dentro de una zona más amplia con ley de 20,93 g/t Au sobre un ancho real estimado de 10,0 m dentro de la Estructura BA en el nivel 16. Esta intersección abre una nueva área para la exploración cerca del desarrollo de la mina existente en este nivel. La Figura 3 muestra una vista esquemática destinada a representar la bisagra de pliegue de la Estructura BA-Torre proyectada intersecada en el orificio PPL850, mientras que la Figura 4 presenta las muestras individuales que contribuyen a esta intersección de alto grado.

De manera similar, el pozo PPL929 interceptó 9,72 g/t Au sobre un ancho real estimado de 9,0 m dentro de la estructura SW, lo que nuevamente abrió la oportunidad de agregar al perfil de onza por metro vertical en esta estructura por debajo del nivel 12.

Las intersecciones de mineralización de alto grado con grado x espesor (GT)> 20 (gramos por tonelada metro) se tabulan a continuación en la tabla 1.

Figura 1 - Sección Larga Mina Pilar mostrando 2022 intersecciones de perforación con ley x espesor (GT) > 20

Figura 2 - Imagen esquemática de la vista del plano que muestra la ubicación relativa de las zonas mineralizadas y el marco estructural de la mina Pilar en el nivel 16

Figura 3 - Imagen esquemática de la vista del plano del nivel 16 de la mina Pilar que muestra la ubicación de intercepciones de perforación recientes de mayor ley

Tabla 1 - Mejores Intersecciones de Perforación Mina Pilar con ley x ancho > 20

Resumen de las intersecciones de perforación diamantina Mina Pilar - Mejores Intersecciones Identificación del agujero de (m) Tomás) Intervalo de fondo de pozo (m) Ancho verdadero estimado (m) Ley de oro (g/t Au) GT (ETW) Yacimiento FSB1025 39.8 55.1 15.3 6.0 5.14 31 BF PPL823 54.3 65.3 11.1 5.0 6.76 34 ¿SJ? PPL823 110.3 114.8 4.6 2.5 16.55 41 SUDOESTE PPL842 149.0 157.7 8.7 5.0 24.01 120 LPA? PPL844 335.9 343.9 8.0 7.0 6.43 45 LPA PPL850 367.1 381.0 13.9 10.0 20.93 209 licenciado en Letras Incluido 367.1 373.2 6.1 3.2 42.35 136 licenciado en Letras PPL852 178.1 187.2 9.1 6.1 6.55 40 licenciado en Letras PPL852 214.3 229.9 15.6 9.5 4.53 43 TORRE PPL929 80.1 90,9 10.8 9.0 3.35 30 SUDOESTE PPL929 119.1 130.0 11.0 9.0 9.72 87 SUDOESTE PPL984 155.5 172.0 16.5 10.5 3.93 41 BF/BFII PPL984 231.4 239.1 7.7 5.2 4.90 25 BFII PPL985 127.2 130.8 3.6 3.2 6.46 21 BFII PPL985 140.4 146.6 6.2 5.5 6.15 34 BFII PPL986 150.5 169.0 18.5 11.0 4.12 45 BFII Incluido 155.5 159.9 4.4 2.6 8.16 21 BFII

Figura 4: imagen del núcleo de perforación interceptado en el pozo PPL850 con los resultados del ensayo de muestras individuales resaltados

Perforación Proyecto Catita

Durante 2021 y 2022, Jaguar ha estado explorando la tendencia emergente Córrego Brandão - Catita cerca de sus instalaciones de la planta CCA cerca de Caete. Esta tendencia está definida por un corredor estructural de dirección noroeste-sureste de aproximadamente 1,5 km que conecta una estructura de pliegue antiformal centrada en el objetivo Catita en el oeste y una estructura de pliegue sinformal centrada en el objetivo Córrego Brandão en el este. Una fuerte anomalía de Au-As en el suelo se extiende a lo largo de toda la tendencia.

La exploración en 2021 se centró en gran medida en la sección Córrego Brandão de la estructura donde se realizó el descubrimiento inicial, y que condujo a la publicación de un recurso mineral inferido original de unos 51koz @ 1,48 g/t Au.

La exploración durante 2022 tuvo como objetivo expandir la exploración a lo largo de la tendencia, lo que incluyó comenzar una reevaluación exhaustiva de los datos geológicos y mineros históricos sobre el objetivo Catita. El mapeo geológico y el modelado estructural resultante en Catita destacan varios objetivos de perforación prioritarios dentro de este entorno geológico complejo. Aquí se informa cierto éxito inicial con las pruebas de perforación iniciales, donde el pozo FCAT045 informa una intersección con una ley de 9,51 g/t Au en un ancho perforado de 5,9 m.

Figura 5 - Catita - Tendencia Córrego Brandão

Tabla 2 - Mejores Intersecciones de Perforación - Estructura Catita

Resumen de las intersecciones de perforación diamantina Catita - Córrego Brandão Tendencia Identificación del agujero de (m) Tomás) Intervalo de fondo de pozo (m) Ley de oro (g/t Au) GT*

(Grado x Espesor) Yacimiento FCAT045 25,9 28.35 2.5 3.6 9 CATITA FCAT045 53.85 59.7 5.9 9.51 56 CATITA Incluido 56.55 59.7 3.2 15.24 48 CATITA

Control de calidad

Todos los muestreos y muestras utilizados en Jaguar para la estimación de Recursos Minerales y/o Reservas Minerales utilizan un programa de control de calidad que incluye la inserción de espacios en blanco y estándares comerciales para garantizar las mejores prácticas en muestreo y análisis.

El núcleo de perforación de tamaño HQ, NQ y BQ se aserra por la mitad con una sierra de diamante. Las muestras se seleccionan para el análisis en intervalos estándar de acuerdo con características geológicas como la litología y la alteración hidrotermal. El muestreo del canal de roca del desarrollo subterráneo sigue los mismos intervalos estándar que para el núcleo de perforación.

La mitad de la muestra aserrada se envía al laboratorio analítico para su análisis, mientras que la mitad restante del núcleo se almacena en un lugar seguro. Las muestras de testigos de perforación y fragmentos de roca para conversión de reservas de recursos y muestras de control de ley se transportan para su preparación física y análisis en bolsas selladas de forma segura al laboratorio interno de Jaguar ubicado en el Complejo Caeté de la compañía, Caeté, Minas Gerais. Las muestras de exploración de crecimiento se envían al laboratorio independiente ALS Brasil (subsidiaria de ALS Global) ubicado en Vespasiano, Minas Gerais, Brasil. El análisis de estas muestras de exploración se lleva a cabo en las instalaciones respectivas de ALS Global (el ensayo de fuego lo realiza ALS Global en Lima, Perú, y el análisis multielemental lo realiza ALS Global en Vancouver, Canadá). ALS cuenta con acreditación en un sistema de gestión global que cumple con todos los requisitos de las normas internacionales ISO/IEC 17025:2005 e ISO 9001:2015. Todos los principales laboratorios analíticos de geoquímica de ALS están acreditados según ISO/IEC 17025:2005 para procedimientos analíticos específicos.

Para obtener una descripción completa de la preparación de muestras, los métodos analíticos y los procedimientos de QA/QC de Jaguar, consulte el "Informe técnico sobre las operaciones Roça Grande y Pilar, estado de Minas Gerais, Brasil ", cuya copia está disponible en el perfil SEDAR de la empresa en www.sedar.com .

Los resultados de perforación presentados en este comunicado de prensa provienen de pozos de perforación completados por los contratistas Major Drilling y la propia flota de plataformas de perforación diamantina subterránea de Jaguar.

Para obtener una descripción completa de la preparación de muestras, los métodos analíticos y los procedimientos de QA/QC de Jaguar, consulte el "Informe técnico sobre las operaciones Roça Grande y Pilar, estado de Minas Gerais, Brasil ", con fecha del 17 de agosto de 2020, cuya copia está disponible en el perfil SEDAR de la Compañía en www.sedar.com .

Persona calificada

La información científica y técnica contenida en este comunicado de prensa ha sido revisada y aprobada por Jonathan Victor Hill, BSc (Hons) (Geología Económica - UCT), FAUSIMM, Vicepresidente de Geología y Exploración, quien también es empleado de Jaguar Mining Inc., y es una "persona calificada" como se define en el Instrumento Nacional 43-101 - Estándares de Divulgación para Proyectos Minerales ("NI 43-101").

El cuadrilátero de hierro

El Cuadrángulo de Hierro ha sido un área de exploración minera que se remonta al siglo XVI. El descubrimiento en 1699-1701 de oro contaminado con hierro y metales del grupo del platino en la esquina sureste del Cuadrángulo de Hierro dio origen al nombre de la ciudad Ouro Preto (Oro Negro). El Cuadrángulo de Hierro contiene depósitos de oro de varios millones de onzas de clase mundial, como Morro Velho, Cuiabá y São Bento. Jaguar ocupa la tercera posición más grande de tierras auríferas en el Cuadrángulo de Hierro con más de 50.000 hectáreas.

Acerca de Jaguar Mining Inc.

Jaguar Mining Inc. es una empresa junior de exploración, desarrollo y minería de oro que cotiza en bolsa en Canadá y opera en Brasil con tres complejos de minería de oro y un gran paquete de terrenos con un importante potencial de exploración alcista a partir de concesiones minerales. Los principales activos operativos de la Compañía están ubicados en el Cuadrángulo de Hierro, un prolífico cinturón de piedra verde en el estado de Minas Gerais e incluyen el Complejo Minero de Oro Turmalina y el Complejo Minero Caeté (Minas Pilar y Roça Grande, y Planta Caeté). La Compañía también es propietaria del Complejo Minero de Oro Paciência, que ha estado en cuidado y mantenimiento desde 2012. La Mina Roça Grande ha estado en cuidado y mantenimiento temporal desde abril de 2019. Hay información adicional disponible en el sitio web de la Compañía en www.jaguarmining.com .

