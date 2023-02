COMUNICADO DE PRENSA del gobierno de Chile

7 de febrero de 2023

De acuerdo a la Dirección de Estudios de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), con cifras del Banco Central y el Servicio Nacional de Aduanas, durante enero las exportaciones ascendieron a US$ 8.924 millones, destacando el incremento de la comercialización de bienes, que creció un 4,2%, mientras que las exportaciones de servicios aumentaron un 29,2% en relación con enero 2022.

Así, las exportaciones de servicios escalaron hasta los US$ 172 millones, anotando un crecimiento del 29,2% frente a igual mes de 2022 (+US$ 38,9 millones). Los servicios de “tecnologías de la información” generaron el 30,7% de las ventas al exterior, seguidas por los servicios de “asesorías” (21%) y los servicios de “mantenimiento y reparación” (15,3%). El impulso del sector estuvo sustentado por las prestaciones de “TICs” (+US$ 13,6 millones), “mantenimiento y reparación” (+US$ 8,1 millones), “asesorías” (+US$ 5 millones), “administración” (+US$ 4,8 millones), “ciencia, tecnología e I+D” (+US$ 3,4 millones) y “servicios logísticos” (+US$ 3,1 millones).

Exportaciones de bienes

De acuerdo al informe, el carbonato de litio y las cerezas frescas son los bienes que más aumentaron sus embarques durante enero de 2023, con ventas al exterior que alcanzaron los US$ 565 millones (+106%) y US$ 1.350 millones (+19%), respectivamente.

Así, las cerezas frescas se posicionaron durante enero como el principal exponente de la oferta no cobre, con embarques por US$ 1.350 millones, marcando un incremento del 19% con respecto a igual mes de 2022 (+US$ 217 millones). De esta forma este producto justificó por sí solo el 15% de las exportaciones del país en el mes analizado. Asimismo, destaca el carbonato de litio cuyas ventas al exterior crecieron 106% alcanzando los US$ 565 millones (+US$ 290 millones) representando el 6,3% del valor total exportado.

Otros bienes exportados que destacan por las alzas en las ventas al exterior durante enero son salmón (+US$ 52 millones), oro (+US$ 41 millones), óxido de molibdeno (+US$ 40 millones), arándanos (+US$ 39 millones) y concentrado de molibdeno (+US$ 37 millones).

Otras alzas destacadas del mes se registraron para los embarques de yodo, carne de cerdo, plata, hierro, harina de pescado, fruta deshidratada, maquinaria y equipos y madera contrachapada.

Las exportaciones del sector llegaron a 108 mercados de destino, los que en términos de retornos fueron liderados por Estados Unidos con US$ 46,7 millones, seguido de Perú (US$ 39,8 millones), Colombia (US$ 14,1 millones), Reino Unido (US$ 7,1 millones) y Suiza (US$ 7,1 millones). Otros destinos destacados son Alemania, Uruguay, Argentina, España, Ecuador, entre otros.

Más empresas chilenas exportando

En cuanto al total de empresas exportadoras registradas durante el primer mes de 2023, éstas alcanzaron a 3.045, representando un incremento del 10% frente a enero del 2022. El sector manufacturero registró 1.353 empresas exportadoras (+169), seguido por servicios (+49), agropecuarios (+32), minería (+21), vinos (+15), pesca y acuicultura (+11) y forestales (+1).

De acuerdo con el tamaño de sus ventas, las exportadoras clasificadas como grandes empresas registraron una participación del 53%, le suceden las PYME con un 36% y con un 4% las microempresas. En cuanto a su aporte al valor exportado, las grandes empresas registraron el 96% de los envíos del país, las PYME un 2,7% y las microempresas un 0,3%.

“Las cifras de exportaciones de enero muestran que el comercio exterior de Chile comienza con buen pie este año 2023, a pesar del complejo contexto internacional que atravesamos. Lo anterior contribuye a la recuperación económica tan necesaria, con más empresas exportando productos de mayor valor agregado””, indicó la Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (s), Marcela Otero.

50% de las regiones aumentaron sus exportaciones

En enero del presente año, la región de Valparaíso (+US$ 173 millones) se destaca con las mayores alzas, respecto a enero del 2022, seguido por la región Metropolitana (+US$ 151 millones), Biobío (+US$ 140 millones), Los Lagos (+US$ 58 millones), O’Higgins (+US$ 56 millones), Aysén (+US$ 4 millones) y Arica y Parinacota (+US$ 632 mil).

Importaciones

De acuerdo al reporte, China, Mercosur, Estados Unidos, Unión Europea y Alianza del Pacífico originaron el 76% de las importaciones totales de Chile.

China se mantiene como el principal proveedor del país con US$ 1.274 millones, aunque con una disminución de 54% en valor con respecto a igual mes de 2022.

Las importaciones desde el Mercosur ascendieron a US$ 1.197 millones, marcando un decrecimiento del 4% frente al año anterior.

Estados Unidos es el tercer mayor proveedor del país, con montos de US$ 993 millones, un 19% menores que las registradas durante el primer mes del año 2022.

El ingreso de mercancías provenientes de la Unión Europea alcanzó los US$ 900 millones, anotando un alza del 9,5% en relación con el año 2022.

Por su parte, la Alianza del Pacífico se situó en quinto lugar, con operaciones por US$ 374 millones, reflejando una contracción del 21% en comparación con enero de 2022.

“Las cifras recién mencionadas confirman la importancia de seguir desarrollando el sector de los servicios, en especial los basados en el conocimiento, y enfatizar la oferta chilena de productos con mayor valor agregado que impulsen el desarrollo productivo del país, diversificando la canasta exportadora, así como también los mercados de destino, tarea en la que actualmente SUBREI se encuentra abocada a través de la continua implementación de la red de acuerdos comerciales y las negociaciones con nuevos socios comerciales, como por ejemplo los Emiratos Árabes Unidos y la profundización del Acuerdo con India, entre otros”, finalizó Marcela Otero, Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (s).