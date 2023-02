Por Atex Resources

*Este comunicado fue traducido por un sistema automático

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 27 de febrero de 2023) - ATEX Resources Inc. (TSXV: ATX) (" ATEX " o la " Compañía ") se complace en anunciar que completó el pozo de perforación ATXD-11B, el tercer pozo de perforación en su campaña de perforación Fase III y ha recibido los resultados del ensayo del pozo ATXD-21 en el Proyecto de Cobre-Oro Valeriano (" Valeriano " o el " Proyecto ") ubicado en la Región de Atacama, Chile.

Los aspectos más destacados incluyen :

ATXD-11B interceptó 765 metros de pórfido temprano, entre 1425 y 2190 metros, a lo largo de una nueva tendencia dentro del corredor mineralizado, aproximadamente 300 metros al oeste de la Tendencia Central de Alta Ley.

Este nuevo pórfido es similar en apariencia al pórfido temprano en la tendencia central de alta ley con una calcopirita significativa y una menor mineralización de bornita observada. Los ensayos para ATXD-11B se anticipan para fines de marzo.

Además, ATXD-11B intersectó la brecha de roca molida ("RMB") que contiene calcopirita con unidades de pórfido de corte transversal intermineral desde una profundidad de 1.056 metros en el fondo del pozo hasta 1.425 metros.

Se movilizó una tercera plataforma de perforación diamantina al Proyecto y se espera que comience a operar a principios de marzo, dando seguimiento a la nueva tendencia de pórfido intersectada en ATXD-11B.

ATXD-21 interceptó múltiples intervalos mineralizados, incluidos 428 metros de 0,48 % de cobre equivalente "CuEq" (0,31 % Cu, 0,2 g/t Au y 56 ppm Mo) y 168 metros de 0,59 % CuEq (0,41 % Cu, 0,2 g/t Au y 60 ppm Mo).

La mineralización en la parte superior de ATXD-21 podría ser indicativa de la presencia de pórfidos más profundos relacionados con la Tendencia Este. La continuidad o el desplazamiento de la Tendencia Central se evaluará en futuras perforaciones.

"Estamos muy entusiasmados con el surgimiento de una segunda tendencia de pórfido al oeste de la tendencia central de alta ley y lo que esto significa para el Proyecto", afirmó Raymond Jannas, presidente y director ejecutivo de ATEX. "ATXD-11B interceptó, 765 metros de pórfido temprano en la Tendencia Occidental, que ahora extiende la mineralización por aproximadamente 500 metros entre los pozos de perforación VAL-09 y ATXD-11B y está abierto a lo largo del rumbo hacia el noreste y suroeste para un seguimiento inmediato. Agregar un tercer equipo nos permite ejecutar con dos equipos en esta tendencia durante el resto del programa".

Identificación del agujero De A Intervalo (2) (3) cobre Au Mes CuEq (1) (metros) (metros) (metros) % g/t ppm % ATXD-21 846 1,274 428 0.31 0.2 56 0.48 incluido 850 902 52 0.34 0.2 73 0.53 incluido 1,020 1,044 24 0.32 0.2 38 0.52 incluido 1,084 1,252 168 0.41 0.2 60 0.59 ATXD-21 1,492 1,532 40 0.27 0.1 68 0.41

1 La ley CuEq para ATXD-21 se calculó utilizando un precio del cobre de $2,60/lb, un precio del oro de $1450/oz y un precio del molibdeno de $11,00/lb (todos los precios en dólares estadounidenses). No se consideran recuperaciones de metales. CuEq se calcula usando la siguiente fórmula - CuEq% = ((Cu%/100 * Cu $/tonelada) + (Au g/t * Au $/gr.) + (Mo%/100 * Mo $/tonelada)) / Cu$/tonelada.

2 Los intervalos están compuestos a un corte de 0,30 % CuEq, el primer intervalo incluye una zona de mineralización de baja ley de 22,15 m metros con una ley de 0,16 % CuEq de 846 a 1274 m.

3 Todos los intervalos se informan como longitudes de núcleo ya que las longitudes reales de los intervalos se desconocen en este momento.

panorama

La campaña de la Fase III continúa enfocándose en sus objetivos declarados de expandir el corredor mineralizado a través de la perforación progresiva a lo largo del rumbo, principalmente hacia el noreste, probando nuevos objetivos a lo largo de este corredor y buscando definir la continuidad y la geometría de las tendencias de pórfido. Actualmente se están realizando dos barrenos de perforación diamantina, el barreno ATXD-23 se está perforando aproximadamente 200 metros al norte a lo largo de la tendencia de ATXD-11B y el barreno subvertical ATXD-22, que se acerca a una profundidad de 1.500 metros, para probar el corredor mineralizado entre el Tendencia Central de Alto Grado y Tendencia Oriental. Una vez que llegue el nuevo equipo de perforación, se planea perforar un tercer pozo en Western Trend siguiendo la intersección de pórfido ATXD-11B.

ATXD-11B (agujero secundario) se acuñó a 700 metros del pozo histórico VAL-11 (agujero madre) hacia el noreste con un azimut de 54 grados y un buzamiento de 86 grados que comienza en RMB mineralizado. Una unidad de pórfido temprano se intersecó a una profundidad de aproximadamente 1420 metros en el fondo del pozo y continuó en esta unidad hasta que el pozo se cerró a 2190 metros. Esta es una nueva tendencia de pórfido occidental que se cruza en este agujero y está abierta tanto hacia el noreste como hacia el suroeste.

El pozo ATXD-22 se está perforando con un azimut de 322 grados y un buzamiento de 87 grados y está diseñado para ser el primer pozo para evaluar la posible presencia de pórfido temprano entre las tendencias central y oriental. El pozo está avanzando según lo previsto y se encuentra a una profundidad de 1.500 metros, habiendo perforado a través de la unidad de toba cristalina suprayacente y dentro de la unidad RMB.

QAQC

Los pozos de perforación se colocan con una broca PQ, se reducen a HQ y, secuencialmente, a NQ a medida que los pozos de perforación avanzan más profundamente. El núcleo de perforación producido por los equipos de perforación fue extraído de los tubos de núcleo por el contratista de perforación bajo la supervisión de los empleados de ATEX, marcado para una orientación consistente y colocado en cajas de núcleo con marcadores de profundidad apropiados agregados. Luego, las cajas de núcleos completos se sellaron antes de que el personal de ATEX las transportara al campo de Valeriano. El núcleo en el campamento se procesa, se registra rápidamente, se verifica su recuperación, se fotografía y se marca para la gravedad específica, los estudios geotécnicos y los ensayos. Desde el campamento, el núcleo se transfiere a una instalación segura de extracción de núcleos en Vallenar, operada por IMG, un consultor externo. Aquí, las bandejas de núcleos se pesan antes de cortarlas con una sierra de diamante bajo la supervisión del personal de ATEX. Los geólogos de ATEX que trabajan en esta instalación verifican dos veces los intervalos de muestreo de dos metros seleccionados, colocan las muestras en bolsas selladas y se aseguran de que se tomen muestras del mismo lado del núcleo de manera constante. Se asignan números de referencia a cada muestra y se pesa cada muestra. Las bandejas de núcleos con el medio núcleo restante se pesan y se fotografían. Además, se actualizan los registros de núcleos y se recolectan las muestras geotécnicas y de gravedad específica. El núcleo restante se almacena en estantes en las instalaciones seguras de la Compañía en Vallenar.

Desde Vallenar, las muestras se envían a una planta de preparación de ALS en La Serena. ALS es un laboratorio acreditado e independiente de la Compañía. Las muestras preparadas se enviaron a los laboratorios de ensayo ALS en Santiago, Chile y Lima, Perú para ensayos de oro (Au-AA24), cobre (Cu-AA62), molibdeno (Mo-AA62) y plata (Ag-AA62). as y análisis ICP multielemento (ME-MS61). El programa QA/QC no indicó problemas de calidad de datos.

Persona calificada

El Sr. Ben Pullinger, P.Geo., registrado con Professional Geoscientists Ontario, es la Persona Calificada, según lo define el Instrumento Nacional 43-101 - Estándares para Divulgación de Proyectos Minerales , para el Proyecto de Pórfido de Cobre y Oro de Valeriano. El Sr. Pullinger no se considera independiente según el NI 43-101, ya que es vicepresidente sénior de exploración y desarrollo comercial de ATEX. Ha revisado y aprobado la divulgación de la información científica y técnica contenida en este comunicado de prensa.

Acerca de ATEX

ATEX está explorando el Proyecto de Cobre y Oro Valeriano, que se encuentra dentro del cinturón mineral de pórfido de cobre y oro emergente que une el prolífico Cinturón de alta sulfuración de El Indio al sur con el Cinturón de pórfido de oro de Maricunga al norte. Este cinturón emergente, conocido informalmente como Link Belt, alberga una serie de depósitos de pórfido de cobre y oro en varias etapas de desarrollo, incluidos Filo del Sol (Filo Mining), Josemaría (Lundin Mining), Los Helados (NGEX Minerals/JX Nippon) , La Fortuna (Teck Resources/Newmont) y El Encierro (Antofagasta/Barrick Gold).

Valeriano alberga un gran depósito de pórfido de cobre y oro cubierto por un depósito de oro epitermal oxidado cerca de la superficie. En 2022, ATEX completó la primera prueba de perforación limitada de la Compañía del sistema de pórfido de cobre y oro que ahora está siendo seguida con una campaña de perforación direccional para extender la tendencia de alto grado, probar nuevos objetivos y expandir la envoltura mineralizada.

