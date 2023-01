*Este comunicado fue traducido por un sistema automático.

VANCOUVER, BC, 26 de enero de 2023 /PRNewswire/ - NGEx Minerals Ltd. (TSXV: NGEX) ("NGEx Minerals", "NGEx" o la "Compañía") se complace en informar resultados de ensayos adicionales del proyecto de cobre y oro Los Helados proyecto ubicado en la III Región de Chile. A la fecha, la perforación ha extendido la Zona Cóndor y está comenzando a expandir dos zonas adicionales de alta ley conocidas como Zona Fénix y Zona Alicante. Las tres zonas permanecen abiertas a la expansión. Los resultados de hoy son los últimos de un programa de perforación altamente exitoso que se enfoca en agregar material de alta ley al depósito Los Helados.

Al comentar sobre los resultados, Wojtek Wodzicki, presidente y director ejecutivo, declaró: "Los resultados de hoy amplían con éxito las zonas Fenix, Condor y Alicanto. Nos alientan especialmente las fuertes leyes de cobre y molibdeno en la zona de Alicanto, así como el oro elevado que se ve más arriba en LHDH083 Con más del 1 % CuEq, estas son algunas de las intercepciones de ley más alta vistas hasta la fecha en Los Helados y respaldan nuestra idea de que la zona de Alicanto es un centro distintivo de ley alta en el extremo norte de nuestro patrón de perforación actual. y estudios geofísicos detallados tienen como objetivo extender las Zonas Fénix y Alicante e identificar nuevas áreas con potencial para mineralización de mayor ley".

Zona de Alicante LHDH083 fue el primer pozo de seguimiento en la Zona de Alicante, que arrojó 122,1 m con 1,05 % CuEq desde 884,0 m dentro de una intersección mineralizada más amplia de 626,0 m con 0,59 % CuEq desde 514,0 m. Esta intersección está 90 m al este de la intersección de descubrimiento en el pozo LHDH078 y extiende con éxito la zona de Alicanto. Además de cobre y oro, la Zona de Alicanto contiene leyes elevadas de molibdeno con la intersección aquí promediando 190pm Mo.

Zona Fénix LHDH081 se perforó de norte a sur a través de la Zona Fénix y arrojó 1.168,8 m al 0,43 % CuEq desde 436 m, incluida una intercepción en la Zona Fénix de : 220,0 m al 0,72 % CuEq desde 1144,0 m. Esta intercepción se encuentra a 130 m al noroeste de la intersección Fenix Zone en LHDH076.

Zona Cóndor LHDH079 se perforó de norte a sur a través de la Zona Cóndor y arrojó 1.215,2 m al 0,43 % CuEq desde 148,0 m, incluida una intercepción en la Zona Cóndor de: 256,9 m al 0,65 % CuEq desde 676,0 m, y 100,2 m al 0,64 % CuEq desde 985,8 m LHDH082 se perforó en el borde noreste de la Zona Cóndor, intersectando 981,3 m a 0,48 % CuEq desde 152 m, incluida una intersección en la Zona Cóndor de: 489,7m a 0,60 % CuEq desde 550,0 m, incluida una sección de mayor ley de 142,0 m desde 826,0 m que arrojó 0,73 % CuEq.



Los intervalos compuestos se muestran en la siguiente tabla:

Identificación del agujero De A Longitud (m) Cu % agosto g/t Ag g/t CuEq % Zona* LHDH079 148.0 1363.2 1215.2 0.32 0.18 1.5 0.43

incluido 676.0 932.9 256.9 0.54 0.16 2.6 0,65 Cóndor e incluido 985.8 1086.0 100.2 0.53 0.17 1.4 0,64 Cóndor LHDH081 436.0 1604.8 1168.8 0.37 0.08 1.8 0.43

incluido 1144.0 1364.0 220.0 0,63 0.12 2.6 0.72 Fénix LHDH082 152.0 1133.3 981.3 0.38 0.15 1.7 0.48

incluido 550.0 1039.7 489.7 0,46 0.20 1.9 0,60 Cóndor incluido 826.0 968.0 142.0 0,55 0.26 2.3 0.73 Cóndor LHDH083 514.0 1140.0 626.0 0.46 0.20 1.9 0.59

incluido 678.0 724.0 46,0 0.28 0,96 1.2 0.87

e incluido 884.0 1006.1 122.1 0.94 0.14 2.7 1.05 alicanto

*indica el intervalo dentro de la zona de alto grado especificada

LHDH079 fue perforado a lo largo de una sección norte-sur de la Zona Cóndor, probando la extensión a la profundidad de la mineralización de alta ley intersectada en el pozo LHDH050.

El pozo interceptó un largo intervalo de brecha freato-magmática mineralizada con fragmentos de riodacita en la parte superior y fragmentos de pórfido de cuarzo-feldespato en la parte inferior.

Las brechas hidrotermales soportadas por matriz compuestas predominantemente de pirita-yeso-turmalina se intersecaron en la parte superior del agujero. Estas brechas contienen valores elevados de oro, incluidos 12 m (216 m a 228 m) con 0,85 g/t Au y 40 m (312 m a 352 m) con 1,16 g/t Au.

La Zona Cóndor fue intersectada de 676m a 1086m, con las leyes más altas de cobre y oro asociadas con calcopirita, pirita menor, magnetita y anhidrita. La zona fue cortada por un dique de mineral tardío de 932,9 ma 985,8 m en este pozo.

LHDH081 fue perforado para intersectar el flanco norte de la Zona Fénix, debajo de la zona alta de cobre y oro intersectada en el pozo LHDH028.

La Zona Fénix se intersectó en un intervalo de 200 m desde 1144 m hasta 1364 m y consiste en una brecha hidrotermal soportada por clastos con textura de rompecabezas y una matriz compuesta de anhidrita, calcopirita, cuarzo y biotita. La ley promedio de este intervalo es 0.63% Cu y 0.12 g/t Au.

LHDH082 fue perforado para investigar el límite este de la envoltura de oro y cobre de alta ley de la Zona Cóndor. El sondaje intersectó la riodacita y la roca huésped máfica en los segmentos superiores seguidos por la Zona Cóndor principal desde 550 ma 1039,7 m. La zona está compuesta por una brecha freatomagmática bien mineralizada con fragmentos de riodacita, gabrodiorita y granito. La mineralización de sulfuro muestra un aumento constante en la relación calcopirita-pirita hacia abajo, incluidas las ocurrencias de bornita en el fondo. La alteración también muestra conjuntos dominantes de clorita-sericita en niveles más someros, claramente sobreimpresos alteraciones potásicas en profundidad.

LHDH083 se perforó como un paso hacia el este de la intersección de descubrimiento de la Zona de Alicanto en LHDH078.

La sección superior interceptó un largo intervalo de brechas freatomagmáticas albergadas por riodacita y cortadas por estrechos diques interminerales de pórfido de feldespato. La mineralización superior es predominantemente de pirita con calcopirita menor tanto como diseminaciones finas como vetas irregulares. La calcopirita aumenta desde 504m coincidiendo con un aumento en las vetas de anhidrita. Un intervalo de 46 m entre 678 my 724 m arrojó leyes de oro inusualmente altas con leyes de cobre moderadas (promedio de 0,96 g/t y 0,28 % Cu) correspondientes a fases de mineralización tardías en la transición a mineralización epitermal.

La Zona de Alicanto se intersectó desde 884 ma 1006 m con una ley promedio de 0,94 % Cu y 0,14 g/t Au como calcopirita de grano grueso predominante en una brecha de matriz de anhidrita. Las leyes de molibdeno también son elevadas en este intervalo, con un promedio de 190 ppm.





Los Helados contiene al menos tres zonas distintas de alta ley alojadas dentro de corredores estructurales bien definidos que atraviesan el gran cuerpo de brechas que alberga el depósito; Zona Alicante, Zona Cóndor y Zona Fénix.

El programa de perforación actual se centra en definir la geometría y el tamaño de las Zonas de Alicante y Fénix. Los hoyos actualmente en progreso se describen a continuación:

Agujeros en progreso

LHDH081-2: Prueba de continuidad y ampliación de la Zona Fénix en profundidad.

LHDH084: Perforación de sur a norte para cruzar la Zona Fénix.

LHDH085: Perforación de norte a sur para cruzar la Zona Fénix.

LHDH086: Objetivo de 100 m de paso hacia el oeste de la Zona de Alicante.

Cuatro perforadoras están activas en Los Helados, con el apoyo de un equipo de perforación direccional de STYR SpA, un proveedor líder de tecnología de perforación direccional Devico. El objetivo principal del programa de perforación es definir el tamaño y la geometría de las Zonas Alicanto y Fénix, que tienen un excelente potencial para agregar recursos de alta ley al depósito Los Helados. La Compañía también está llevando a cabo un programa geofísico integral para ayudar a encontrar mineralización de grado superior, incluido un estudio de resistividad/IP 3D, un estudio magnético con drones y un estudio magneto-telúrico.

NGEx Minerals es una empresa de exploración de cobre y oro con sede en Canadá y proyectos en Chile y Argentina. NGEx Minerals posee el depósito de cobre y oro a gran escala Los Helados, ubicado en la III Región de Chile, así como los proyectos Potro Cliffs y Valle Ancho ubicados en Argentina. NGEx Minerals es el socio mayoritario y operador del Proyecto Los Helados, sujeto a un Acuerdo de Exploración Conjunta con Nippon Caserones Resources Co., Ltd. El enfoque a corto plazo de NGEx Minerals es expandir el núcleo de alta ley de Los Helados y perforar el Potro Blanco de acantilados ubicado entre Los Helados y el yacimiento Filo del Sol. La Compañía cotiza en la TSXV con el símbolo comercial "NGEX".

La divulgación científica y técnica del Proyecto Los Helados incluida en este comunicado de prensa ha sido revisada y aprobada por Bob Carmichael, BASc., P.Eng. quien es la Persona Calificada según lo define NI 43-101. El Sr. Carmichael es vicepresidente de exploración de la empresa.

Las muestras fueron cortadas en la base de operaciones de NGEx Resources en Copiapó, Chile por personal de la Compañía. Se tomaron muestras del núcleo de perforación de diamante en intervalos de 2 metros (excepto cuando se acortó por contactos geológicos) utilizando una sierra para rocas. El diámetro del núcleo es una combinación de HQ y NQ según la profundidad del orificio de perforación. Las muestras se embolsaron, etiquetaron y empaquetaron para su envío por camión al laboratorio de preparación de ALS en Copiapó, Chile, donde se trituraron y se pulverizó una fracción de 500 g al 85 % pasando la malla 200. Las muestras preparadas se enviaron a los laboratorios de ensayo ALS en Lima, Perú o Santiago, Chile para ensayos de cobre, oro y plata, y análisis ICP multielemento y cobre secuencial. ALS es un laboratorio acreditado e independiente de la Compañía. Los ensayos de oro se realizaron mediante fusión de ensayo al fuego con acabado AAS en una muestra de 30 g. El cobre y la plata se ensayaron por absorción atómica después de una digestión con 4 ácidos. También se analizaron muestras para un conjunto de 49 elementos con ME-MS61 y se completó un análisis de lixiviación de cobre secuencial en cada muestra con cobre superior a 500 ppm (0,05 %). Los estándares de cobre y oro, así como los espacios en blanco y los duplicados (campo, preparación y análisis) se insertaron aleatoriamente en la secuencia de muestreo para el control de calidad. En promedio, el 9 % de las muestras enviadas son muestras de control de calidad. El programa QA/QC no indicó problemas de calidad de datos.

Las zonas mineralizadas dentro del depósito Los Helados son zonas de estilo pórfido a granel y los anchos perforados se interpretan como muy cercanos a los anchos reales.

El Cobre Equivalente (CuEq) para intersecciones de perforación se calcula con base en US$ 3,50/lb Cu, US$ 1.700/oz Au y US$ 20/oz Ag, con recuperaciones metalúrgicas de 88% para cobre, 76% para oro y 60% para plata sobre la base de un programa completo de pruebas metalúrgicas. La fórmula es: CuEq % = Cu % + (0,6117 * Au g/t) + (0,0057 * Ag g/t).

En nombre de NGEx Minerals,

Wojtek Wodzicki,

presidente y director ejecutivo

Se puede obtener o ver información adicional relacionada con NGEx Minerals Ltd. en el sitio web de SEDAR en www.sedar.com o en el sitio web de la Compañía en www.ngexminerals.com .

