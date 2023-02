Por Marimaca Copper

VANCOUVER, Columbia Británica, 15 de febrero de 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Marimaca Copper Corp. ("Marimaca Copper" o la "Compañía") (TSX: MARI) se complace en anunciar los resultados de los análisis de oro y plata del pozo MAD-22 y para delinear la primera fase de perforación de seguimiento del nuevo y emocionante objetivo de sulfuro identificado en el pozo de perforación diamantina MAD-22, que interceptó 120 m a 1,7 % CuT, incluidos 92 m a 2,11 % CuT ( consulte el anuncio del 15 de diciembre de 2022 ). El oro y la plata anómalos encontrados hacia el final de MAD-22 es el primer contenido anómalo de metales preciosos encontrado en el Proyecto Marimaca ("Marimaca" o "el Proyecto").

Reflejos

Primeras anomalías de oro y plata identificadas en Marimaca coincidentes con mayores leyes de mineralización primaria de cobre en MAD-22 100m de oro anómalo (mayoritariamente >0,02g/t) y plata (mayoritariamente >1g/t) de 140m 40m con una ley promedio de 3.74% CuT y 0.07g/t Au y 7g/t Ag de 186m Representa 40m con una ley promedio de 3.84% CuEq 1 desde 186m

MAD-22 interceptó más de 240 m de mineralización continua desde la superficie con una zona mineral primaria de alta ley en profundidad que incluye: Reconfirma la fuerte asociación de calcopirita de alto grado con alta susceptibilidad magnética Se encontró calcopirita masiva en un intervalo de 92 m con una ley de cobre promedio de 2,11 % CuT desde 140 m Ubicado inmediatamente adyacente a la pared este de los límites del tajo Whittle para el MRE de octubre de 2022, lo que indica potencial para mineralización a cielo abierto de alto grado Las indicaciones son que la mineralización se relaciona con un evento de mineralización de una segunda etapa posterior en comparación con el Proyecto de Óxido de Marimaca más amplio.

Anomalía magnética a gran escala previamente identificada que se cree que es prospectiva para una mineralización similar a la zona primaria en MAD-22

Programa de perforación diamantina de cinco hoyos planificado y plataforma movilizada para dar seguimiento a los resultados de MAD-22: Pasos de 50 a 100 m desde MAD-22 La primera fase prueba aproximadamente 300 m de potencial de ataque alrededor de MAD-22 con un ancho objetivo de hasta 300 m La perforación probará extensiones más profundas por debajo del límite del pozo de perforación MAD-22, que terminó en mineralización. Segunda fase de hasta cinco pozos basada en los resultados de la primera fase que aumentan la longitud de rumbo probada a más de 500 m

Totalmente financiado para probar el emocionante objetivo de sulfuro

Sergio Rivera, VP Exploración de Marimaca Copper, comentó:

“MAD-22 fue un pozo de perforación espectacular en términos de ley, continuidad y naturaleza superficial de la mineralización, y nos proporcionó información valiosa con respecto a las posibles zonas de alimentación de sulfuros para el Proyecto. Como hemos señalado en versiones anteriores, existe una fuerte correlación entre la anomalía magnética y la presencia de mineralización primaria de cobre. MAD-22 una vez más confirmó fuertemente la relación. También se ha observado que las zonas de afloramiento con mayor prevalencia de magnetita, en vetas y largueros, podrían ser un buen vector de superficie para futuras exploraciones dirigidas a depósitos IOCG (óxido de hierro, cobre y oro) de estilo Marimaca.

“En 2020, completamos un trabajo magnético de alta resolución y desarrollamos un modelo 3D que destaca una anomalía magnética a gran escala, que estimamos en más de 175 millones 3 metros de volumen, o aproximadamente 475 millones 2 toneladas de masa rocosa de alta susceptibilidad magnética. MAD-22 se perforó en la extensión sur de esta anomalía, que se extiende sobre un rumbo de aproximadamente 1,0 km y hasta una profundidad de alrededor de 800 m por debajo de la superficie.

“El resultado de MAD-22 es una confirmación emocionante de nuestra opinión de que existe un potencial de sulfuro significativo debajo del MOD. Hemos movilizado una plataforma para completar un programa de seguimiento inicial para probar el rumbo inmediato de 300 a 500 m alrededor de MAD-22. Sobre la base de los resultados que logremos, planificaremos un programa ampliado”.

Descripción general

Luego de un extenso trabajo geofísico y de perforación, la Compañía desarrolló un modelo de exploración que se basó en una fuerte correlación entre la mineralización de calcopirita de mayor grado y la alta susceptibilidad magnética, que se utilizó como vector para futuras campañas de perforación más profundas. Durante la campaña de 2021, la perforación más profunda, que apuntaba a un potencial de sulfuro más profundo, encontró óxido adicional y sulfuros secundarios en una zona ahora conocida como MAMIX ( consulte el anuncio del 5 de mayo de 2021 ). Esto amplió la envoltura de minerales de cobre lixiviables en, en algunos casos, varios cientos de metros. Este descubrimiento fue un componente central de la Estimación de recursos minerales ("MRE") actualizada publicada en octubre de 2022 ( consulte el anuncio del 13 de octubre de 2022 ), pero dejó sin abordar el potencial de sulfuro.

Una revisión de los datos históricos de perforación destacó numerosas zonas amplias de mineralización primaria, típicamente remanente, especialmente alrededor del centro del proyecto, que se identificaron pero nunca se les hizo un seguimiento adecuado debido al enfoque en la Zona MAMIX. Se identificaron intersecciones notables a lo largo de la sección N7.435.800, con al menos seis pozos de perforación que encontraron mineralización primaria de cobre remanente en un ancho de aproximadamente 300 m, de este a oeste, a través del rumbo. Hubo un aumento notable en la susceptibilidad magnética a medida que se ingresaba a las zonas de sulfuros, aunque cabe señalar que la mayor parte de la perforación en N7.435.800 no coincidió directamente con la anomalía magnética, sino que estuvo en la periferia de la misma.

1 CuEq se calcula utilizando el precio del oro de US$1.850/oz, el precio de la plata de US$22,50/oz y el precio del cobre de US$4,0/lb

2 Basado en una gravedad específica promedio de 2,75 g/cm 3



Figura 1: Sección N7.435.800 con importantes intersecciones de sulfuro y anomalía magnética

MAD-22 se perforó en la sección N7,435,550, que se ubica 250 m al sur de N7,435,800 ( figura 1 ) y interceptó mineralización primaria de cobre de muy alta ley, que no se interpreta como de naturaleza remanente. En contraste con los pozos de perforación en N7.435.800, MAD-22 se perforó directamente en un área con algunas de las susceptibilidades magnéticas más altas encontradas en el proyecto. Como se señaló en el comunicado de diciembre de 2022, MAD-22 encontró leyes muy altas de mineralización de cobre primario en amplios anchos de fondo de pozo. MAD-22 observó texturas minerales similares de vetas y hilos de magnetita y calcopirita masiva. En particular, MAD-22 se colocó más al este que todas las perforaciones en la sección norte y se perforó en la orientación opuesta. Se cree que la mineralización primaria (no remanente) de mayor ley en la sección N 7,435,800 debería estar más al este de los pozos de perforación MAR-125 y ATR-82, como se indica en la Figura 1 .

Figura 2: Sección Transversal N 7,435,550 con Taladro MAD-22

El análisis de Borehole Teleview de MAD-22 indica que las estructuras que controlan la mineralización primaria de alta ley están orientadas de norte a noreste con un buzamiento de 75 a 80 grados al este. Esto contrasta con el sentido estructural general del Depósito de Óxido de Marimaca, donde las estructuras dominantes están orientadas más al norte hacia el sur y tienen un buzamiento más superficial hacia el este. La importancia de los diques dacíticos y las fallas y estructuras regionales con tendencia noroeste también se destaca por la confluencia de estas características geológicas importantes y su proximidad a la mineralización de mayor ley, tanto en las zonas de óxido como de minerales primarios.

Además, parece que la mineralización en MAD-22 está relacionada con un segundo evento de mineralización de etapa posterior. Esto podría explicar los niveles anómalos de metales preciosos, que hasta la fecha no se han observado en los trabajos de perforación y exploración del Proyecto Marimaca Oxide.

Seguimiento del Plan de Perforación

La Compañía planea perforar un área que cubre aproximadamente 500 m de potencial de rumbo inmediatamente alrededor de MAD-22, incluida la Sección N7.435.800 en el norte, donde se observaron las intersecciones anteriores de calcopirita remanente de alta ley. La zona objetivo tiene aproximadamente 300 m de ancho, de este a oeste, a lo largo de esta área. Dada la escala de la anomalía magnética, la Compañía cree que existe potencial para ampliaciones de profundidad significativas, pero para el programa inicial, se planean perforaciones de 300 m, lo que ampliará la profundidad de MAD-22 en aproximadamente 60 m.

La perforación se completará en dos fases, con el diseño final de la segunda fase basado en los resultados de la fase 1 y la Compañía está completamente financiada para entregar ambas fases según los programas de trabajo actuales.

Figura 3: Ubicaciones planificadas de los orificios de perforación del seguimiento de sulfuro de las fases 1 y 2

Geofísica

En julio de 2020, Marimaca publicó los resultados de un estudio magnético inicial de alta resolución montado en un dron que cubría el Proyecto Marimaca (consulte el anuncio del 14 de julio de 2020). Los resultados mostraron una anomalía magnética a gran escala inmediatamente adyacente y echada abajo del depósito de óxido de Marimaca ("MOD"), dentro de la misma geometría que las extensiones echadas abajo interpretadas de las estructuras de control clave para el MOD. Con base en el modelo magnético tridimensional creado, se estimó que la anomalía magnética tenía un volumen de aproximadamente 175 millones de metros cúbicos, lo que equivale a aproximadamente 475 millones de toneladas suponiendo una gravedad específica de 2,75 g/cm 3 .

Figura 4: Anomalía magnética a gran escala de Marimaca con un contorno de CuT >0,1 %

Paralelamente a este trabajo, la Compañía completó una revisión completa de todas las muestras de perforación en todo el proyecto para identificar cualquier relación con la susceptibilidad magnética y el potencial de mineralización. Se observó una clara relación entre el magnetismo y la presencia de calcopirita en la base de datos de perforación completa de casi 100 000 m.

Una revisión de MAD-22 mostró claramente esta relación, con una tendencia creciente de susceptibilidad magnética de manera más general al pasar a la zona de mineralización primaria, y fuertes picos de susceptibilidad magnética con los grados más altos de cobre encontrados en el pozo de perforación.

Figura 5: Relación de susceptibilidad magnética y perforación en todo el proyecto

Tabla 1. Resumen de intervalos anómalos de metales preciosos

Agujero Profundidad (m)

de (m) Tomás) Intersección (m) % Cortar Au (g/t) Ag (g/t) MAD-22 300

0 240 240 1,01% n / A n / A Incluido 140 240 100 1,95% 0.05 6 Incluido 182 226 44 3,44% 0.07 7 Incluido 186 224 40 3,74% 0.07 7



Tabla 2. Drill Collars y Survey

Agujero Dirección del este Norte Elevación (m) Azimut Inclinación Profundidad (m) MAD-22 375143.8 7435536.2 1.124,9 85 -55 240



Protocolo de muestreo y ensayo

Los anchos reales no se pueden determinar con la información disponible en este momento. Se tomaron muestras de pozos DDH en forma continua de 2 m, se dividieron por la mitad con un divisor de núcleo convencional en el sitio y la mitad se envió al laboratorio de preparación de ensayos analíticos de Andes en Calama y las pulpas luego se enviaron al laboratorio de la misma compañía en Santiago para su análisis. Las muestras se prepararon utilizando el siguiente protocolo estándar: secado; triturando toda la muestra a -1/4” y pasando a través de una trituradora secundaria a más del 80% pasando -10#; homogeneizar; terrible; pulverizar una submuestra de 400-600 g al 95 % pasando -150#; y se envió una fracción de 125 g de esto para su análisis. Todas las muestras se analizaron para determinar el % CuT (cobre total); %CuS (cobre soluble en ácido) y Ag AAS. Au fue probado con fuego. Se empleó un programa QA/QC completo, que implicaba la inserción de espacios en blanco, estándares y duplicados apropiados, con resultados aceptables. Las pulpas y los rechazos de muestras son almacenados por Marimaca Copper para futuros

Persona calificada

La información técnica de este comunicado de prensa, incluida la información relacionada con la geología, la perforación y la mineralización, fue preparada bajo la supervisión de, o ha sido revisada por, Sergio Rivera, vicepresidente de exploración de Marimaca Copper Corp, geólogo con más de 35 años de experiencia y miembro del Colegio de Geólogos de Chile, Instituto de Ingenieros de Minas de Chile y de la Society of Economic Geologist USA, y quien es la Persona Calificada para los efectos de la NI 43-101 responsable del diseño y ejecución del programa de perforación.

El QP confirma que visitó el área del proyecto, revisó la información relevante del proyecto, es responsable de la información contenida en este comunicado de prensa y da su consentimiento para su publicación.

