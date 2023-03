55,25 metros a 1,91 g/t de oro equivalente (OLCU-2).

(OLCU-2). El pozo de perforación OLCU-2 ha extendido el rumbo conocido del sistema Olympus en 150 metros al suroeste del pozo de perforación OLCC-4 del programa Fase I en el primer semestre de 2022 con resultados previamente anunciados que incluyen:



301,9 metros @ 1,11 g/t AuEq (OLCC-3) (ver comunicado del 15 de marzo de 2022), y 216,7 metros a 1,08 g/t AuEq (OLCC-4) (ver comunicado del 9 de mayo de 2022).

Como resultado de OLCU-2, las dimensiones del sistema Olympus ahora miden 600 metros por 400 metros y permanece abierto hacia el este, oeste, norte y en profundidad para una mayor expansión.





para una mayor expansión. El pozo de perforación OLCU-2 está ubicado a solo 280 metros al noroeste del límite norte actualmente conocido del sistema de pórfido Apolo que fue interceptado en el pozo de salida APC-17, que arrojó 547,65 metros con 1,03 g/t de oro equivalente (ver comunicado de prensa 29 de noviembre de 2022). La mineralización de pórfido observada en el núcleo de perforación en Olympus plantea la posibilidad de que el sistema de pórfido de Apolo pueda continuar en profundidad debajo de Olympus. La futura perforación profunda pondrá a prueba este concepto.





que fue interceptado en el pozo de salida APC-17, que arrojó (ver comunicado de prensa 29 de noviembre de 2022). Múltiples zonas de vetas de metal base de carbonato relacionadas con pórfido en etapa tardía con tendencia NW ahora han sido mapeadas y/o perforadas desde la mina Marmato de varios millones de onzas de Aris Mining a través de los objetivos ME, Apollo y Olympus , respectivamente, que cubren una longitud de rumbo de aproximadamente tres kilómetros. .





. Actualmente, la Compañía tiene tres equipos de perforación diamantina trabajando en el sistema de pórfido Apollo enfocados en probar la porción sur del sistema donde sale a la luz del día en la superficie. El 23 de febrero de 2023, la Compañía informó los resultados iniciales del ensayo de su primer pozo (APC-31) perforado en 2023 y confirmó que la mineralización de alta ley se extiende a la superficie con los siguientes resultados del ensayo:



384,7 metros a 2,46 g/t de oro equivalente (que consta de 1,17 g/t de oro, 43 g/t de plata y 0,37 % de cobre), incluidos 109,8 metros a 4,14 g/t de oro equivalente desde la superficie.

enfocados en probar la porción sur del sistema donde sale a la luz del día en la superficie. El 23 de febrero de 2023, la Compañía informó los resultados iniciales del ensayo de su primer pozo (APC-31) perforado en 2023 y confirmó que la mineralización de alta ley se extiende a la superficie con los siguientes resultados del ensayo: Se han completado siete pozos adicionales en Apollo y todos parecen haber cortado la mineralización continua desde la superficie hasta profundidades de hasta 375 metros. Los resultados de los ensayos para los pozos APC-33 y APC-35 se esperan a corto plazo.

La perforación subterránea de reconocimiento para el programa Fase II de tres pozos en el objetivo Olympus ha interceptado mineralización continua con resultados de análisis destacados que incluyen:

Ari Sussman, presidente ejecutivo, comentó: "La inspección del núcleo de perforación y el muestreo subterráneo en el punto objetivo de Olympus apuntan al potencial de un sistema de pórfido mineralizado en profundidad. Es totalmente concebible que debajo de Olympus podamos encontrar la extensión de inmersión descendente del sistema de pórfido Apollo u otra intrusión de pórfido en conjunto. Este modelo es directamente comparable con la mina Marmato ubicada a menos de 4 kilómetros de distancia y a lo largo de la misma ladera de la montaña. Marmato alberga un sistema de vetas CBM similar a Olympus, que se encuentra sobre un pórfido en profundidad. Estamos verdaderamente bendecidos con una notable geología Los sistemas de fluidos hidrotermales tan robustos tanto en naturaleza como en escala son extremadamente raros en todo el mundo".

TORONTO, 7 de marzo de 2023 /CNW/ - Collective Mining Ltd. (TSXV: CNL) (OTCQX: CNLMF) ("Colectivo" o la "Compañía") se complace en anunciar los resultados de los ensayos de tres perforaciones subterráneas completadas en el objetivo Olympus que forma parte del proyecto Guayabales de la Compañía ubicado en Caldas, Colombia. La mineralización en Olympus se caracteriza por zonas de vetas y vetas de metal base de carbonato ("CBM") laminadas en etapa tardía que impregnan la roca huésped de pórfido diorita o la roca huésped de esquisto. El área objetivo de Olympus mide 600 metros de norte a sur por 400 metros de este a oeste. Anteriormente, la Compañía anunció los resultados de la perforación en la parte norte del área objetivo de Olympus, que incluía el pozo de descubrimiento OLCC-3, que promedió 301,9 metros a 1,11 g/t AuEq (consulte el comunicado de prensa del 15 de marzo de 2022).

Los resultados de los ensayos de las perforaciones subterráneas OLCU-1 a OLCU-3 se anuncian en este comunicado de prensa. Los tres pozos fueron perforados desde una cámara subterránea construida dentro de trabajos subterráneos ancestrales poco profundos ubicados aproximadamente a 280 metros al oeste y noroeste de la actual extensión norte conocida del depósito de pórfido Apolo.

Los resultados del ensayo y las observaciones geológicas se resumen a continuación.

OLCU-2 se perforó hacia el noreste en un buzamiento poco profundo por debajo de los antiguos trabajos de la cámara subterránea hasta una profundidad máxima de 331,8 metros. El pozo fue perforado ortogonalmente a las vetas CBM mapeadas en niveles más altos dentro de los trabajos históricos. El pozo intersectó dos zonas de vetas y venillas polimetálicas de CBM y arrojó los siguientes resultados:

55,25 metros a 1,91 g/t de oro equivalente desde 172,6 metros, incluidos 7,45 metros a 8,69 g/t de oro equivalente, y

47,17 metros @ 0,94 g/t de oro equivalente de 284,15 metros de fondo de pozo.

Ambas zonas mineralizadas consisten en múltiples vetas polimetálicas CBM y vetillas que albergan pirita, esfalerita, calcopirita y galena. Los sistemas de vetas laminadas están asociados con una intensa alteración de sericita y sobreimprimen dioritas de pórfido potásicas alteradas más antiguas que contienen magnetita y sulfuro de cuarzo, vetas de pórfido.

El pozo de perforación OLCU-3 se perforó en dirección NNE en un buzamiento poco profundo desde la cámara subterránea hasta una profundidad final de 290,2 metros e intersectó una zona de vetas CBM con características similares a las descritas en OLCU-2 y con una ley de 0,81 g/t de oro equivalente. más de 17,45 metros. La zona CBM está asociada con una intensa alteración de sericita y este sistema mineralizado sobreimprime diorita de pórfido potásicamente alterada.

El pozo OLCU-1 no logró cruzar la zona CBM objetivo debido a problemas de perforación relacionados con fallas y una cavidad minera histórica.

La perforación subterránea actual y los resultados de perforación de Olympus previamente informados (todos resumidos en la Figura 1) describen múltiples zonas de vetas CBM que cubren un área de 600 metros de norte a sur por 400 metros de este a oeste que está abierta al NW y SE como los sistemas de vetas. golpe en esta dirección.

Las intercepciones de la veta CBM en OLCU-2 están ubicadas a solo 280 metros al noroeste de la extensión conocida de la mineralización del sistema de pórfido Apollo interceptada en el pozo de perforación APC-17. El pozo de perforación APC-17 fue un pozo de paso importante que amplió significativamente el tamaño del depósito Apollo hacia el norte y arrojó una intercepción larga de 547,65 metros a 1,03 g/t de oro equivalente (consulte el comunicado de prensa con fecha del 29 de noviembre de 2022). Este pozo se terminó en 912,8 metros debido a las limitaciones de capacidad del equipo de perforación y tocó fondo en una fuerte mineralización con los últimos 2,75 metros con un promedio de 1,56 g/t de oro y 9 g/t de plata.

El trabajo de interpretación realizado por el equipo geológico de la Compañía ha identificado, hasta la fecha, tres zonas de sistemas de vetas CBM laminadas que sobreimprimen tanto la brecha intermineral dentro del sistema de pórfido Apollo y luego continúan hacia el noroeste a través del sistema Olympus. Además, se ha observado mineralización de estilo pórfido en todo el mapeo subterráneo y de núcleos de perforación de Olympus. Como resultado, es muy posible que la brecha intermineral que constituye el sistema de pórfidos de Apolo (que se sumerge en profundidad a medida que el sistema se traza hacia el norte) u otra intrusión de pórfidos se encuentre debajo del sistema de vetas de Olympus. Este modelo es directamente análogo a la mina Marmato ubicada aproximadamente a tres kilómetros a lo largo del rumbo hacia el sureste, donde un sistema de vetas CBM se encuentra sobre un sistema de pórfido (Marmato Deeps).

Agujero # de (m) Tomás) Intersección (m) Au (g/t) Ag (g/t) Cu % Mes % AuEq (g/t)* OLCU-1 NS V* OLCU-2 5.90 6.40 0.50 3.4 242 0.13 0.004 7.18

133.55 134.25 0.70 1.51 180 0.13 0.002 4.41 OLCU-2 172.60 227.85 55.25 1.75 11 0.02 0.003 1.91 incluido 205.00 206.60 1.60 3.01 20 0.02 0.010 3.29

207.60 208.80 1.20 2.89 10 0.01 0.006 2.97

211.05 211.60 0,55 4.39 14 0.02 0.001 4.44

217.30 224.75 7.45 8.62 28 0.04 0.002 8.69 OLCU-2 264.70 265.20 0.50 8.05 89 0.05 0.002 9.24 y 284.15 331.30 47.15 0,61 18 0.03 0.004 0,94 incluido 301.50 302.70 1.20 2.75 55 0.02 0.004 3.51

329.80 331.30 1.50 2.87 34 0.05 0.003 3.36 OLCU-3 58.55 59.40 0.85 4.53 12 0.01 0.004 4.54

116.85 134.30 17.45 0,64 9 0.03 0.002 0.81 incluido 111.55 112.25 0.70 2.12 108 0.14 0.002 3.92

133.70 134.30 0,60 8.95 10 0.03 0.001 8.72 y 204.80 206.10 1.30 3.45 26 0.03 0.003 3.76

*AuEq (g/t) se calcula de la siguiente manera: (Au (g/t) x 0,95) + (Ag g/tx 0,016 x 0,95) + (Cu (%) x 1,83 x 0,95)+ (Mo (%)* 9,14 x 0,95) y CuEq (%) se calcula de la siguiente manera: (Cu (%) x 0,95) + (Au (g/t) x 0,51 x 0,95) + (Ag (g/t) x 0,01 x 0,95)+ ( Mo(%)x 3,75 x 0,95) utilizando precios de metales de Cu: US$4,00/lb, Ag: $24/oz Mo US$20,00/lb y Au: US$1500/oz y tasas de recuperación del 95 % para Au, Ag, Mo y Cu. Los supuestos de la tasa de recuperación son especulativos ya que hasta la fecha no se ha completado ningún trabajo metalúrgico. No se ha aplicado corte superior.

Perforación de reconocimiento al sur del sistema de pórfido de Apolo : se completaron dos pozos de perforación (APC-32 y APC-34) para probar una anomalía del suelo superficial en busca de cobre que se encuentra a 150 metros al sur del límite sur del sistema de pórfido de Apolo actualmente definido. Los pozos se colocaron en un Pad 8 recién construido y se perforaron abruptamente hacia el norte y el oeste, respectivamente, por debajo de la anomalía del suelo. Ambos pozos interceptaron dioritas de pórfido potásicamente alteradas con vetas de cuarzo-molibdeno-pirita-pirrotita-calcopirita de baja densidad. Ninguno de los agujeros arrojó valores significativos de metales básicos o preciosos. El equipo de Exploración está utilizando los datos de elementos traza para comprender la ubicación de estos agujeros y sus patrones de alteración en comparación con el sistema de pórfido de Apolo.

Para ver nuestra última presentación corporativa e información relacionada, visite www.collectivemining.com

Fundada por el equipo que desarrolló y vendió Continental Gold Inc. a Zijin Mining por aproximadamente $2 mil millones en valor empresarial, Collective Mining es una empresa de exploración de cobre, plata y oro con proyectos en Caldas, Colombia. La Compañía tiene opciones para adquirir el 100% de participación en dos proyectos ubicados directamente dentro de un campamento minero establecido con diez minas totalmente permitidas y en operación.

El proyecto insignia de la Compañía, Guayabales, está anclado en el objetivo Apollo, que alberga el sistema de pórfido Apollo de cobre, plata y oro de alta ley, gran tonelaje y gran escala. El objetivo a corto plazo de la Compañía es perforar la porción poco profunda del sistema de pórfido mientras continúa expandiendo las dimensiones generales del sistema, que permanece abierto en todas las direcciones.

La gerencia y las personas con información privilegiada poseen casi el 52 % de las acciones en circulación de la Compañía y, como resultado, están completamente alineados con los accionistas. La Compañía cotiza en la TSXV con el símbolo comercial "CNL" y en la OTCQX con el símbolo comercial "CNLMF".

David J Reading es la Persona Calificada designada para este comunicado de prensa en el sentido del Instrumento Nacional 43-101 ("NI 43-101") y ha revisado y verificado que la información técnica contenida en este documento es precisa y aprueba la divulgación por escrito de la misma. . El Sr. Reading tiene una Maestría en Geología Económica y es miembro del Instituto de Materiales, Minerales y Minería y de la Sociedad de Geología Económica (SEG).

Se prepararon y analizaron muestras de rocas y núcleos en las instalaciones de laboratorio de SGS en Medellín, Colombia y Lima, Perú. Se insertan patrones de referencia en blanco, duplicados y certificados en el flujo de muestra para controlar el rendimiento del laboratorio. Los rechazos de trituración y las pulpas se guardan y almacenan en una instalación de almacenamiento segura para futuras verificaciones de ensayos. No se ha aplicado ningún límite a los compuestos de muestra. La Compañía utiliza un riguroso programa QA/QC estándar de la industria.

