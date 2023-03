Este 5 de marzo se inauguró la convención Prospectors & Developers Association (PDAC, por sus siglas en inglés) en Toronto, uno de los principales eventos sobre exploración minera y minería a nivel mundial, en donde se estima se reunirán más de 25.000 inversionistas, analistas, ejecutivos del sector, geólogos y funcionarios gubernamentales de más de 130 países.

Al evento asisten representante de Alta Ley, Sernageomin, Sonami, Cochilco, Enami, InvestChile y ProChile, entidad que contará con un pabellón Chile, el cual fue inaugurado el mismo día que la PDAC. Además, en la agenda de la convención destacan los seminarios organizados por el Ministerio de Minería y el Centro de Estudios del Cobre (Cesco) y la Minería, los que se realizarán el 6 y 7 de marzo, respectivamente.

El gerente general, Víctor Contreras, y el gerente comercial, Andrés Jara, de Pares&Alvarez, quienes están presentes en el evento, destacaron la importancia de la participación del sector público y privado en la PDAC para la promoción de las exportaciones mineras de Chile.

A nivel mundial, las exportaciones chilenas de servicios llegaron a los US$ 1.606 millones en 2022, lo que implicó un crecimiento del 17% frente a 2021. Los envíos del sector llegaron a 138 mercados, siendo liderados por Estados Unidos con US$ 539 millones, seguido de Perú con US$ 327 millones, Colombia con US$ 149 millones y Reino Unido con US$ 60 millones.

Respecto a las exportaciones a Canadá en el ámbito de la ingeniería en 2022, los principales servicios fueron para instalaciones de la minería extractiva del cobre con ventas por más de US$ 4,4 millones, un 279% más que el 2021, y para las instalaciones de la metalurgia del cobre con ventas por más de US$ 1,3 millones, un 67% más que el año anterior.