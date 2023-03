COMUNICADO DE PRENSA del CEN

28 de marzo de 2023

Santiago, 28 de marzo de 2023. El Coordinador Eléctrico Nacional realizó un llamado a licitación pública internacional para la adjudicación de la construcción, ejecución y explotación de 15 obras nuevas de transmisión incluidas en el Decreto N° 257 del Ministerio de Energía, con una inversión referencial que asciende a US$ 414,3 millones.

Adicionalmente, se están licitando 14 obras de ampliación condicionadas correspondientes al Decreto N° 200, por un monto referencial de inversión que alcanza los US$ 99,6 millones. Estas obras se suman al paquete de obras de ampliación no condicionadas que iniciaron su licitación en enero del presente año, el cual consideró 22 iniciativas por un valor de inversión referencial de US$ 82 millones.

Dentro de las obras nuevas incluidas en este proceso, destaca el “Nuevo sistema de control de flujo mediante almacenamiento Parinas – Seccionadora Lo Aguirre”, obra que considera una inversión referencial de US$ 211 millones y un plazo de ejecución de 36 meses contados desde la fecha de publicación del Decreto de Adjudicación por parte del Ministerio de Energía.

El nuevo sistema de control de flujo tendrá una capacidad de al menos 500 MVA y permitirá apoyar al sistema en caso de falla de alguno de los circuitos del corredor de 500kV entre las subestaciones Parinas, ubicada en la Región de Antofagasta, en la comuna de Tal-Tal, y Seccionadora Lo Aguirre, ubicada en la Región Metropolitana, en la comuna de Pudahuel.

Como parte del proceso, el Coordinador introdujo una serie de mejoras a las bases de licitación para el presente proceso donde, por ejemplo, se incorpora un apartado especial de especificaciones técnicas asociadas al proyecto de control de flujo antes detallado, a lo cual se suma la incorporación de nuevas exigencias administrativas relacionadas con la adhesión a las Buenas Prácticas en la gestión de Proveedores, Contratistas y Subcontratistas en la construcción de proyectos de energía impulsado por el Ministerio de Energía.

Las bases de licitación están disponibles desde el lunes 27 de marzo en el sitio web del Coordinador. Las empresas que busquen participar en el proceso deberán formalizar la compra de bases y la inscripción en el Registro de Participantes hasta el 14 de julio del presente año.

En la sección 5.1 de las bases Administrativas Generales se detallan las etapas del proceso, dentro de las cuales se destaca la recepción de consultas de los participantes hasta el 30 de mayo y la presentación de ofertas hasta el 22 de agosto, considerando una Adjudicación del Coordinador programada para el 3 de noviembre de 2023.