*Este comunicado fue traducido por un sistema automático.

ACD162 informa 150,7 metros* de 0,74 % de cobre equivalente 1 (0,59 % de cobre, 0,28 g/t de oro y 4,19 g/t de plata)

ACD170 informa 77,48 metros de 1,68 % de cobre equivalente 1 (1,24 % de cobre, 0,82 g/t de oro y 6,78 g/t de plata)

Vancouver, Columbia Británica--(Newsfile Corp. - 20 de marzo de 2023) - Sarah Armstrong-Montoya, presidenta y directora ejecutiva de Cordoba Minerals Corp. (TSXV: CDB) (OTCQB: CDBMF) (de lo contrario, "Córdoba" o " Company"), se complace en informar los resultados de los ensayos recibidos del programa de perforación de relleno en curso en el Proyecto de Cobre-Oro-Plata San Matías.

Reflejos:

Las interceptaciones significativas devueltas de los últimos pozos de perforación de relleno incluyen (Tabla 1):

ACD162 - 150,7 metros * ("m") de 4,8 m a 155,5 m con 0,59 % de cobre ("Cu"), 0,28 g/t de oro ("Au") y 4,19 g/t de plata ("Ag"), o 0,74 % de cobre equivalente 1 ("CuEq"), que incluye: 52,36 m de 4,8 m a 57,16 m con 1,09% Cu, 0,63 g/t Au y 7,44 g/t Ag, o 1,44% CuEq 1 , 48,3 m de 85,7 a 134 m con 0,58 % Cu, 0,23 g/t Au y 4,11 g/t Ag, o 0,70 % CuEq 1 .

("m") de 4,8 m a 155,5 m con 0,59 % de cobre ("Cu"), 0,28 g/t de oro ("Au") y 4,19 g/t de plata ("Ag"), o 0,74 % de cobre equivalente ("CuEq"), que incluye: ACD170 - 77,48 m de 6,6 m a 84,08 m con 1,24 % Cu, 0,82 g/t Au y 6,78 g/t Ag, o 1,68 % CuEq 1 , que incluye: 19,31 m de 6,6 m a 25,91 m con 1,20 % Cu, 1,18 g/t Au y 6,45 g/t Ag, o 1,85 % CuEq 1 , 25,38 m desde 58,7 m hasta 84,08 m con 2,72 % Cu, 1,04 g/t Au y 14,84 g/t Ag, o 3,24 % CuEq 1 .

, que incluye:

Los resultados del ensayo arrojaron mineralización superficial de cobre y oro de alta ley en el norte del Depósito de Alacrán con intervalos largos de más del 1% CuEq 1 de los pozos de perforación ACD162 y ACD170 (Figuras 2 y 3).

"Estoy encantada de ver que el programa de perforación de relleno continúa brindando resultados de análisis alentadores, especialmente en el norte del Depósito de Alacrán", comentó Sarah Armstrong-Montoya, presidenta y directora ejecutiva de Córdoba. "La perforación de relleno inicial confirma la mineralización de cobre y oro de alta ley dentro del núcleo del Depósito Alacrán, y se anticipa que la campaña de perforación de relleno de la segunda fase continuará para confirmar el modelo de bloques de Prefactibilidad en la zona periférica. áreas del Depósito”.

Intervalos de alto tenor identificados al norte del Depósito de Alacrán.

La campaña inicial de perforación de relleno completó 27.726 m en 142 pozos de perforación diamantina dentro del núcleo del Depósito Alacrán y confirma la fuerte correlación con el modelo de bloques del Estudio de Prefactibilidad ("PFS"). El programa de perforación de relleno de la segunda fase en curso se centra en las áreas periféricas de relleno para confirmar la estimación de la ley promedio de la vida útil de la mina del Depósito Alacrán (Figura 1).

Las perforaciones ACD162 y ACD170 probaron el norte del Depósito de Alacrán y arrojaron leyes altamente enriquecidas de mineralización de cobre, oro y plata (Figuras 2 y 3). ACD162 devolvió 150,7 m de 4,8 m a 155,5 m de 0,74 % CuEq 1 , con una zona de ley particularmente alta de 4,8 ma 57,16 m de 1,44 CuEq 1 . Esta zona muestreó una caliza rica en fósiles en la parte superior de la 'Unidad 2', el horizonte estratigráfico que alberga la mayor parte de la mineralización en Alacran (Figura 4). ACD170 interceptó sulfuros semi-masivos dentro de la parte inferior de la estratigrafía de la 'Unidad 2' (Figura 5), que se han visto con frecuencia en perforaciones anteriores cercanas (consulte los comunicados de prensa de Córdoba con fecha del 23 de enero de 2023 y del 5 de diciembre de 2022 ).

Los pozos de perforación ACD160, 164 y 171 probaron las áreas periféricas de relleno en el sur del Depósito de Alacrán y regresaron con leyes relativamente más bajas según lo predicho por el modelo de bloque PFS. El PFS planificó que esta área fuera explotada más adelante en la vida útil de la mina.

Actualización Corporativa

Córdoba ha concertado un préstamo a corto plazo de US$4 millones (el "Préstamo Puente") de su accionista mayoritario, Ivanhoe Electric Inc. ("IE"). El Préstamo Puente se evidenciará en un nuevo pagaré de cuadrícula y devengará un interés del 12% anual, compuesto solo al vencimiento. La tasa de interés aumentará al 14% anual si Córdoba no paga el monto adeudado en la fecha de vencimiento, que es el 15 de mayo de 2023 y el cierre de cualquier financiamiento de capital o deuda por parte de Córdoba, lo que ocurra primero. El propósito del Préstamo Puente es asegurar que la Compañía pueda continuar con las actividades de exploración en sus proyectos minerales y para fines corporativos generales.

Tabla 1: Resultados de perforación de los pozos de perforación del programa de perforación de relleno de la segunda fase del Depósito de Alacrán.

Agujero De

(metro) A

(metro) Intervalo 2

(metro) cobre

(%) Au

(g/t) Agricultura

(g/t) CuEq 1

(%) ACD160 18.00 104.80 86.80 0.28 0.08 2.02 0.32 Incluido 86.60 104.80 18.20 0.73 0.12 5.31 0.78 ACD161 * 3.80 94.85 91.05 0.42 0.12 2.42 0.48 Incluido 29.66 54.35 24.69 0.73 0.17 3.24 0.80 Incluido 84.00 94.85 10.85 0.80 0.20 7.18 0.90 ACD162 * 4.80 155.50 150.70 0.59 0.28 4.19 0.74 Incluyendo * 4.80 57.16 52.36 1.09 0,63 7.44 1.44 Incluido 85.70 134.00 48.30 0.58 0.23 4.11 0.70 ACD163 27.80 67.80 40.00 0,64 0.20 2.76 0.73 Incluido 36.80 50.00 13.20 1.08 0.37 4.39 1.25 ACD164 21.10 104.60 83.50 0.40 0.15 2.06 0.47 Incluido 21.10 48.20 27.10 0.40 0.13 1.86 0,46 Incluido 93.43 104.60 11.17 1.30 0.47 6.34 1.53 ACD165 * 16.40 88.10 71.70 0.29 0.18 1.26 0.39 Incluyendo * 16.40 40.70 24.30 0.42 0.19 1.24 0.51 Incluido 58.80 70.00 11.20 0.58 0.59 3.25 0.91 ACD166 61.00 145.70 84.7 0.86 0.36 4.58 1.04 ACD167 * 24.40 73.30 48.90 0.29 0.08 0,95 0.32 ACD168 12.15 119.10 106.95 0,65 0.22 4.71 0.76 Incluido 12.15 51.40 39.25 0.74 0.26 4.48 0.87 Incluido 56.18 67.68 11.50 0,96 0.17 6.54 1.04 Incluido 79.50 97.45 17.95 0,64 0.07 5.36 0,67 Incluido 108.30 119.10 10.80 1.56 0,92 13.88 2.08 ACD169 18.00 58.20 40.20 0.25 0.16 1.50 0.34 ACD170 6.60 84.08 77.48 1.24 0.82 6.78 1.68 Incluido 6.60 25.91 19.31 1.20 1.18 6.45 1.85 Incluido 58.70 84.08 25.38 2.72 1.04 14.84 3.24 ACD171 30.00 63.70 33.70 0.40 0.40 2.04 0,62 ACD172 27.40 60.00 32.60 0.52 0.17 1.41 0.59 ACD173 105.15 134.64 29.49 0.30 0.33 1.26 0.48

1 El cobre equivalente ("CuEq") se calcula mediante la fórmula CuEq=((Cobre%*Cobre recuperación)+100*((ley de oro*precio del oro*recuperación de oro)/31,10305)/((cobre%*precio del cobre*cobre recuperación de la plata)*2204,62)+100*((ley de la plata*precio de la plata*recuperación de la plata)/31,10305)/((%cobre*precio del cobre*recuperación del cobre)*2204,62) utilizando los siguientes supuestos: Precios del metal de US$3,25/lb de cobre , US$1.600,00/oz de oro y US$20,00/oz de plata, recuperación de cobre de 92,5% (solo zona fresca y de transición), recuperación de oro de 78,1% y recuperación de plata de 62,9%.

2 Los intervalos se informan solo como longitud del núcleo. Se estima que los anchos reales están entre el 75% y el 100% de la longitud del núcleo.

* Los pozos ACD161, 162, 165 y 167 tuvieron una recuperación parcial del núcleo, razón por la cual las longitudes desde y hasta no equivalen a los intervalos muestreados.

Figura 1: Vista en planta de las intersecciones significativas del último programa de perforación de relleno en curso.

Figura 2: Sección transversal A - A' de ACD162



Figura 3: Sección transversal B - B' de ACD170

Figura 4: Agujero ACD162 a 43,10 m por debajo del cuello, que estaba en la parte superior de una muestra de 1 m con una ley de 3,68 % CuEq 1 con gran parte del carbonato reemplazado por calcopirita y pirrotita. Además, se intersectó menos saprolita en ACD162 de lo previsto, lo que debería tener una contribución positiva a la actualización de recursos.

Figura 5: Pozo ACD170 a 79,40 m por debajo del cuello, que formaba parte de una muestra de 1 m con una ley de 8,86 % CuEq 1 , con lutitas carbonáceas y tobas reemplazadas casi en su totalidad por calcopirita, pirrotita y pirita. Este reemplazo parece estar controlado por el dominio estructural de alto grado norte-sur que se ve en la sección transversal de la Figura 3.

Información técnica y persona calificada

La información técnica de este comunicado ha sido revisada, verificada y aprobada por Mark Gibson, P.Geo., una Persona Calificada a los efectos del Instrumento Nacional 43-101 - Normas de Divulgación para Proyectos Minerales ("NI 43-101"). El Sr. Gibson es el Director de Operaciones de Córdoba y de Ivanhoe Electric Inc., el accionista mayoritario de Córdoba, y no se considera independiente según NI 43-101. El Sr. Gibson verificó los datos divulgados, que incluyen una revisión de los datos de muestreo, analíticos y de prueba que subyacen a la información y las opiniones contenidas en ellos.

Seguro de Calidad / Control de Calidad

Córdoba utiliza ALS Minerals Laboratory en Medellín, Colombia, ALS Minerals Laboratory en Lima, Perú y SGS Colombia SAS en Medellín, Colombia. Estos laboratorios operan de acuerdo con ISO/IEC 17025.

Cordoba emplea un programa integral de garantía de calidad/control de calidad (QA/QC) estándar de la industria. El núcleo de perforación de diamante PQ y HQ se corta a lo largo en 3 fracciones, 1/4 se envía a geoquímica, la mitad se envía a metalurgia y 1/4 se deja en una instalación segura para una futura verificación de ensayo.

Algunos envíos de muestras se envían al Laboratorio de Minerales ALS en Medellín, Colombia, donde se preparan las muestras. El análisis ocurre en el Laboratorio de Minerales ALS en Lima, Perú.

Los envíos de muestras alternativas se envían a SGS Colombia SAS en Medellín, Colombia, donde se preparan y analizan las muestras.

Ambos laboratorios analíticos determinan el oro mediante un ensayo al fuego de 50 g con un acabado AAS. Un conjunto inicial de múltiples elementos que comprende cobre, molibdeno, plata y elementos adicionales se analiza mediante digestión de cuatro ácidos con un acabado ICP-MS. Todas las muestras con valores de cobre superiores a 10.000 ppm y oro superiores a 10 ppm se someten a un método de sobrelímite para leyes superiores, que también utiliza un digerido de cuatro ácidos con acabado ICP-ES y prueba de fuego con acabado gravimétrico. Los materiales de referencia certificados, los espacios en blanco y los duplicados se insertan aleatoriamente a discreción del geólogo y con la aprobación del geólogo de QA/QC en el flujo de muestra para controlar el rendimiento del laboratorio (15 %).

El préstamo puente

El Préstamo Puente constituye una "transacción con una parte relacionada" bajo el Instrumento Multilateral 61-101 - Protección de Tenedores Minoritarios de Valores en Transacciones Especiales ("MI 61-101") ya que IE es una parte relacionada de Córdoba dada su participación accionaria beneficiosa superior al 10%. De conformidad con la Sección 5.7(1)(f) de MI 61-101, la Compañía está exenta de obtener la aprobación minoritaria de los accionistas de la Compañía con respecto al Préstamo Puente porque se determinó que el Préstamo Puente está en términos comerciales razonables que no son menos ventajoso para la Empresa que si el Préstamo Puente se obtuviera de una persona que negocia con la Empresa en condiciones de plena competencia y porque el Préstamo Puente no es convertible ni reembolsable en acciones o valores con derecho a voto de la Empresa o una subsidiaria de la Empresa o participando de otro modo en la naturaleza. La Compañía presentará un informe de cambio sustancial con respecto al Préstamo Puente. Sin embargo, el informe de cambio material se presentará menos de 21 días antes del cierre del Préstamo Puente, lo cual es consistente con la práctica del mercado y que la Compañía considera razonable dadas las circunstancias.

Sobre Córdoba

Cordoba Minerals Corp. es una empresa de exploración de minerales enfocada en la exploración, desarrollo y adquisición de proyectos de cobre y oro. Córdoba está desarrollando el Proyecto de Cobre-Oro-Plata San Matías, que incluye el yacimiento Alacrán y los depósitos satélite Montiel Este, Montiel Oeste y Costa Azul, ubicados en el Departamento de Córdoba, Colombia. La Compañía ha celebrado un acuerdo estratégico con JCHX Mining Management Co., Ltd., según el cual JCHX adquirirá el 50% del Proyecto Alacrán y las partes desarrollarán el Proyecto en forma conjunta. La Compañía anticipa que el acuerdo estratégico se cerrará a fines del segundo trimestre de 2023, con el cumplimiento o la renuncia de todas las condiciones hasta su finalización. Córdoba también tiene una participación del 51% en el Proyecto de Cobre Perseverance en Arizona, EE. UU., que está explorando a través de un acuerdo de empresa conjunta y ganancia. Para más información, visite www.cordobaminerals.com .

DE PARTE DE LA EMPRESA

Sarah Armstrong-Montoya, presidenta y directora ejecutiva

Información Contacto

Ran Li +1-604-689-8765

info@cordobamineralscorp.com

Ni TSX Venture Exchange ni su Proveedor de Servicios de Regulación (según se define ese término en las políticas de TSX Venture Exchange) aceptan responsabilidad por la idoneidad o precisión de este comunicado.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa incluye "declaraciones prospectivas" e "información prospectiva" dentro del significado de la legislación de valores canadiense. Todas las declaraciones incluidas en este comunicado de prensa, que no sean declaraciones de hechos históricos, son declaraciones prospectivas que incluyen, entre otras, declaraciones con respecto al Depósito de Alacrán y su desarrollo; arreglo estratégico con JCHX; interpretaciones geológicas; resultados de la exploración actual e interpretaciones de los mismos; potencial de mineralización; y programas de perforación y desarrollo contemplados; el Préstamo Puente, incluido el retiro, el cronograma de reembolso y los fines previstos del Préstamo Puente; anticipos adicionales de IE; y la presentación de un informe de cambio material sobre el Préstamo Puente. Las declaraciones prospectivas incluyen predicciones, proyecciones y pronósticos y, a menudo, pero no siempre, se identifican mediante el uso de palabras como "anticipar", "creer", "planear", "estimar", "esperar", "potencial", "objetivo", "presupuesto" e "intención" y declaraciones de que un evento o resultado "puede", "será", "debería", "podría" o "podría" ocurrir o lograrse y otras expresiones similares e incluye las negativas de las mismas .

Las declaraciones prospectivas se basan en una serie de suposiciones y estimaciones que, si bien la gerencia las considera razonables en función del negocio y los mercados en los que opera Cordoba, están inherentemente sujetas a importantes incertidumbres, riesgos y contingencias operativas, económicas y competitivas. Dichos supuestos y estimaciones incluyen, pero no se limitan a, supuestos con respecto al estado de las relaciones comunitarias y la situación de seguridad en el lugar y en Colombia; condiciones comerciales y económicas generales; continuidad de los programas de perforación; la disponibilidad de capital y financiamiento adicional para proyectos de exploración y minería; la oferta y la demanda, los inventarios y el nivel y la volatilidad de los precios de los metales; relaciones con socios estratégicos y accionistas significativos; el momento y la recepción de permisos y aprobaciones gubernamentales; el momento y la recepción de las aprobaciones de la comunidad y los propietarios de tierras; cambios en las regulaciones; Factores políticos; la precisión de la interpretación de la Compañía de los resultados de perforación; la geología, ley y continuidad de los depósitos minerales de la Compañía; la disponibilidad de equipos, mano de obra calificada y servicios necesarios para la exploración y desarrollo de propiedades minerales; fluctuaciones monetarias; y el impacto de la pandemia de COVID-19.

No puede haber garantía de que las declaraciones prospectivas demuestren ser resultados precisos y reales, y los eventos futuros podrían diferir materialmente de los previstos en dichas declaraciones. Los factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas de la Compañía incluyen los resultados reales de exploración, la continuidad de los programas de perforación, la interpretación de las características metalúrgicas de la mineralización, los cambios en los parámetros del proyecto a medida que se siguen perfeccionando los planes, los precios futuros de los metales, la disponibilidad de capital y financiamiento en términos aceptables, condiciones generales económicas, de mercado o de negocios, riesgos relacionados con las relaciones comunitarias y la situación de seguridad en el sitio y en Colombia; riesgos no asegurados, cambios regulatorios, demoras o incapacidad para recibir las aprobaciones requeridas, incertidumbres relacionadas con epidemias, pandemias y otras crisis de salud pública, incluido COVID-19 o virus similares, y otros riesgos de exploración u otros detallados en este documento y ocasionalmente en el presentaciones realizadas por la Compañía ante los reguladores de valores, incluidas las descritas bajo el título "Riesgos e incertidumbres" en el MD&A presentado más recientemente por la Compañía. La Compañía no se compromete a actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva, excepto de conformidad con la ley aplicable. Se advierte a los lectores que no confíen indebidamente en estas declaraciones prospectivas.