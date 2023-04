Argentina podría exportar gas a Brasil a través de infraestructura midstream boliviana, aunque despachar el combustible directamente a través de un nuevo ducto es una opción más deseable, señaló un directivo del sector energético argentino.

La producción argentina de gas exhibe una tendencia ascendente, mientras que los volúmenes de Bolivia, proveedor tradicional del hidrocarburo, siguen desplomándose en un contexto de descubrimientos limitados y suministros cada vez menores en sus campos maduros.

Por su intensivo consumo energético, Brasil parpadea en el radar de Argentina, que se encuentra construyendo la primera fase de un sistema de transporte, conocido como gasoducto de Vaca Muerta, para resolver los cuellos de botella que enfrentan las operaciones en la cuenca Neuquén.

Trabajos asociados —los ramales Mercedes-Cardales y La Carlota-Tío Pujio— permitirán que el gas de la cuenca fluya hasta los compradores ubicados en la zona norte, que han sufrido los efectos de la reducción de las exportaciones bolivianas.

“Es tan grande el recurso [de hidrocarburos] que tiene Argentina que, probablemente, si tomamos las decisiones correctas, podremos acceder al mercado brasileño, no solamente a través de infraestructura boliviana, que sería lo inmediato y lo más fácil, sino también con la construcción de otro gasoducto que conecte con infraestructura al sur de Brasil”, señaló durante un webinar Agustín Gerez, presidente de la estatal Energía Argentina, empresa encargada de expandir la infraestructura nacional de transporte de gas.

Argentina ya tiene un sistema de 2,4 millones de metros cúbicos diarios (Mm3/d) que empalma con Brasil, el gasoducto de 451km Aldea Brasilera-Uruguayana, que abastece a una central termoeléctrica.

“Si alguien me pregunta, en lo personal me gustaría no depender de un tercero para acceder a un mercado”, precisó Gerez. “Me gustaría que nuestro país tenga independencia en la exportación de gas a Brasil. Sin duda, es algo que está bajo evaluación”.

La producción boliviana de gas disminuirá más rápidamente que lo que se esperaba antes y probablemente pasará de 1.400 millones de pies cúbicos diarios (Mpc/d, o 39,6Mm3/d) en 2022 a un mínimo de 400Mpc/d en 2030, según un informe de la consultora de investigación Wood Mackenzie. Para 2030, Bolivia podría convertirse en importador de gas, advierte el informe.

Las exportaciones de gas boliviano al norte de Argentina han venido decreciendo. Gerez agregó que la situación era “preocupante”.

La producción argentina de gas, por su parte, aumentó 8% en términos interanuales en marzo a 9,97Mm3/d, mientras que las exportaciones a Chile alcanzaron 9,80Mm3/d, según el regulador Enargás. Los productores de gas de esquisto y de arenas compactas son los que están empujando el crecimiento.

¿ESTARÁ LISTO A TIEMPO EL GASODUCTO DE VACA MUERTA?

Las constructoras contratadas por Energía Argentina trabajan contrarreloj para completar la primera etapa del gasoducto de Vaca Muerta a fines de junio.

El gobierno pretende que la infraestructura esté operativa para entonces, cuando la demanda aumente con la disminución de las temperaturas, a fin de ayudar a sustituir importaciones, principalmente de GNL, diésel y gas boliviano. El foco es satisfacer la demanda del sector de generación de electricidad.

Las obras llevaban aproximadamente un 45% de avance en abril, indicó Gerez durante el webinar organizado por Megsa, plataforma de comercialización del mercado de gas natural.

Con tono optimista, Gerez aseguró estos proyectos van bien en términos generales y que Energía Argentina estaba muy enfocada en lograr los objetivos propuestos, que son también beneficiosos para el país.

Los analistas han puesto de relieve los problemas de llevar a cabo un proyecto de tal envergadura en menos de un año.

En cuanto a las importaciones de energía, que incluyen también la electricidad despachada desde Brasil y Uruguay, Argentina gasta alrededor de US$8.800 millones al año.

Luego de completar ambas fases, Argentina aún necesitará destinar alrededor de US$1.330 millones al año para la importación de GNL y combustibles líquidos para cubrir los picos de demanda de invierno, según una presentación de Energía Argentina.

Una vez construida, la infraestructura seguiría siendo de propiedad estatal, pero sería operada y mantenida por el sector privado, principalmente por los dos actores con la capacidad técnica requerida, TGN y TGS. Se realizará una licitación para este fin, adelantaron durante el seminario.

CRONOGRAMA DE OBRAS

Proyecto: Primera Fase (Tratayén-Salliqueló)

Fecha prevista de entrada en operación: 20 de junio

Estado: etapa de ejecución

Proyecto: Circuito Ordoqui

Fecha prevista de entrada en operación: 20 de junio

Estado: etapa de ejecución

Proyecto: Enlace Mercedes-Cardales

Fecha prevista de entrada en operación: invierno de 2023

Estado: etapa de ejecución

Proyecto: Planta compresora de Tratayén

Fecha prevista de entrada en operación: julio-agosto

Estado: etapa de ejecución

Proyecto: planta compresora Salliqueló

Fecha prevista de entrada en operación: julio-agosto

Estado: etapa de ejecución

Proyecto: inversión de flujo en gasoducto Norte/trabajos en La Carlota-Tío Pujio

Fecha prevista de entrada en operación: otoño austral de 2023

Estado: etapa preparatoria de licitación

Proyecto: Fase 2 del gasoducto de Vaca Muerta (Salliqueló-Jerónimo)

Fecha prevista de entrada en operación: invierno austral de 2024

Estado: etapa preparatoria de licitación

OBRAS DE LA PRIMERA FASE

La primera fase contempla la construcción del gasoducto entre Tratayén, en la provincia de Neuquén, y Salliqueló, en la provincia de Buenos Aires (558km). Se incluyen también proyectos complementarios como la construcción del ramal Mercedes-Cardales (73km), en la provincia de Buenos Aires.

También están previstos trabajos de inversión de flujo en las fases I y II del Gasoducto Norte y la ampliación de otros ductos. La inversión de flujo permitiría transportar gas desde el sur hacia el norte.

OBRAS DE LA SEGUNDA FASE

La segunda etapa comprendería el tendido de los gasoductos entre Salliqueló y San Jerónimo, en la provincia de Santa Fe (484km), además de trabajos de inversión de flujo en el Gasoducto Norte y otras actividades de conexión y compresión, también en el sistema GNEA, que se encuentra parcialmente terminado.

Los objetivos de Argentina son sustituir las importaciones, realizar exportaciones firmes a sus vecinos y, eventualmente, aprovechar el mercado internacional de GNL, lo que requeriría invertir en plantas de licuefacción.

La primera fase se está financiando con fondos públicos. En un contexto de estrés económico, la segunda fase probablemente requerirá una considerable contribución del sector privado.