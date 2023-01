Por Luminex Resources

Aspectos destacados de la perforación en Cuyes West:

CU22-12: 2,5 metros con una ley de 18,54 g/t Au Eq

CU22-13 – 36,0 metros ley 2,29 g/t Au Eq

CU22-14: 4,0 metros con una ley de 19,35 g/t Au Eq; incluidos 2,0 metros con una ley de 36,59 g/t Au Eq

CU22-15: 17,5 metros con ley de 3,07 g/t Au Eq

VANCOUVER, BC, 24 de enero de 2023 /PRNewswire/ - Luminex Resources Corp. (TSXV: LR) (OTCQX: LUMIF) (la "Compañía" o "Luminex") se complace en anunciar los resultados de perforación de seis pozos (CU22-10 a CU22-15) en Cuyes Oeste. La perforación ha confirmado una longitud de rumbo de aproximadamente 350 metros, mientras que la anomalía ha sido mapeada en la superficie por más de 500 metros. La extensión vertical perforada de la estructura mineralizada Cuyes West ahora supera los 300 metros. Ahora se han informado todos los pozos del programa 2022, excepto CU22-16 y CU22-17 (completados en enero). La perforación en Cuyes West continúa con una plataforma; un segundo equipo está listo para perforar Prometedor tan pronto como se complete la construcción del sendero y la plataforma. Se espera que la perforación de Prometedor comience en marzo.

Marshall Koval, director ejecutivo y director, comentó: "Los continuos resultados positivos en Cuyes West están poniendo a Luminex en camino de tener dos fuentes de material subterráneo en Condor North. Agregar un recurso subterráneo de Cuyes West además del recurso subterráneo Camp existente será crucial. para el plan de Luminex de comenzar con una planta de producción más pequeña, con un capital inicial más bajo que el previsto en la Evaluación Económica Preliminar de 2021".

El pozo CU22-12 interceptó 2,5 metros desde 323 metros con una ley de 16,28 g/t de oro y 188,1 g/t de plata (18,54 g/t Au Eq). Este pozo sobresalió aproximadamente 50 metros verticalmente por debajo del pozo CU22-05, que interceptó 5,0 metros de 29,43 g/t de oro y 86,5 g/t de plata (30,47 g/t Au Eq), lo que indica una mineralización continua de alta ley en profundidad.

El pozo CU22-14 interceptó múltiples estructuras de alta ley, en particular 4,0 metros desde 216 metros en el pozo de 18,91 g/t de oro y 36,6 g/t de plata (19,35 g/t Au Eq), incluidos 2,0 metros de 35,8 g/t de oro y 65,7 g/t de plata (36,59 g/t de equivalente de oro). La estructura Cuyes West se intersecó a 275 metros sobre 16 metros con una ley de 3,04 g/t de oro y 12,5 g/t de plata (3,19 g/t Au Eq).

El hoyo CU22-15, salió aproximadamente 60 metros al este del CU22-13 y aproximadamente 80 metros por debajo del hoyo CU22-02. Intersectó 17,5 metros desde 240,5 metros con ley de 3,00 g/t de oro, 6,1 g/t de plata (3,07 g/t Au Eq). Otros intervalos están presentes en estructuras paralelas que no se presentan como puntos de perforación en la Figura 2 pero se detallan en la Tabla 1.

En Cuyes West, los contactos del dique de riolita y las fallas de alto ángulo están mineralizados. La mineralización se extiende hacia la roca de la pared y se presenta como vetas de pirita, esfalerita, marcasita y rodocrosita y como diseminaciones. Este estilo de mineralización es idéntico al del depósito Camp, 300 m al suroeste, y estos depósitos pueden conectarse en profundidad. A una escala de propiedad, las estructuras mineralizadas y los diques se interpretan como "fracturas en anillo" alrededor de la Diatrema de Los Cuyes (Ver Figura 1).

Tabla 1. Intersecciones de perforación para pozos de perforación Cuyes West. Los intervalos con asterisco son menos profundos y pertenecen a la diatrema en Los Cuyes (ver nota abajo).

Agujero Acimut / Salsa / Largo De (metro) A (metro) Intervalo (metro) Au (g/t) Agricultura (g/t) Equivalente a Au (g/t) CU22-10 300°/ -36°/ 424,65m 67.0 82.0 15,0* 1.55 8.7 1,65 incluido 67.0 68.0 1.0 14.95 59,9 15.67 Y 156.0 186.0 30,0* 0.41 9.9 0.52















CU22-11 343°/ -42°/ 300.00m 8.0 36,0 28,0* 0.88 9.2 0.99 incluido 31.0 32,0 1.0 11.05 81.4 12.03 Y 54.0 66,0 12,0* 0.52 4.4 0.57 Y 114.0 124.0 10.0* 0.36 3.3 0.40 Y 172.0 173.0 1.0 2.09 25.2 2.39















CU22-12 328°/ -57°/ 349,65m 36,0 45,0 9.0* 0.22 1.7 0.24 Y 66,0 70.0 4.0* 0.20 20.3 0.44 Y 136.7 146.0 9.3* 0.57 8.0 0,67 Y 323.0 325.5 2.5 16.3 188.1 18.54















CU22-13 342°/ -45°/ 352,30m 4.0 32,0 28,0* 0,66 1.9 0,68 Y 59.0 127.0 68,0* 0.34 2.1 0.36 Y 141.0 175.0 34,0* 0.25 3.2 0.28 Y 225.2 238.0 12.8 2.01 13.9 2.18 incluido 225.2 229.0 3.8 3.90 28.8 4.24 Y 245.0 281.0 36,0 2.17 10.4 2.29 incluido 267.0 273.0 6.0 4.01 10.9 4.14 Y 292.0 308.0 16.0 2.03 16.7 2.23















CU22-14 345°/ -45°/ 389,50m 27,0 35,0 8.0* 0.26 1.8 0.28 Y 48.0 73.0 25,0* 0.24 2.3 0.27 Y 89.0 190.0 101.0* 0,67 7.3 0.76 Y 216.0 220.0 4.0 18.91 36.6 19.35 incluido 217.0 219.0 2.0 35.80 65.7 36.59 Y 257.0 258.0 1.0 4.46 12.3 4.61 Y 267.0 269.0 2.0 1.09 3.8 1.13 Y 275.0 291.0 16.0 3.04 12.5 3.19 Y 312.0 314.0 2.0 1.74 4.8 1.79 Y 354.0 358.0 4.0 3.32 117.2 4.72















CU22-15 345°/ -26°/ 379,50m 30.0 62.0 32,0* 0.77 1.2 0.79 Y 125.8 177.0 51,2* 0.43 3.6 0.47 Y 197.0 213.0 16,0* 0.41 4.3 0.46 Y 222.0 223.0 1.0 8.92 29.7 9.28 Y 240.5 258.0 17.5 3.00 6.1 3.07 Y 305.0 306.0 1.0 1.22 21.2 1.47 Y 314.0 315.0 1.0 7.61 35.3 8.03 Y 325.0 328.0 3.0 2.92 24.2 3.21

Los intervalos con asterisco (*) son intervalos "más superficiales" calculados utilizando un límite inferior de 0,20 g/t Au con una inclusión máxima de diez metros continuos por debajo del corte que ocurre dentro de la intercepción indicada y el valor de oro más alto utilizado en los promedios ponderados informados es 14,95 g/t de oro. Los intervalos restantes que no están marcados con un asterisco son para intervalos "más profundos" calculados utilizando un límite inferior de 1,0 g/t Au con una inclusión máxima de hasta seis metros continuos por debajo del límite y el valor de oro más alto utilizado en los promedios ponderados informados es 35,80 g/t de oro. Los valores de Au Eq suponen $1500 de oro y $18,00 de plata (Au Eq= Au g/t + (Ag g/t *0,012)). No hay datos geológicos suficientes para calcular el espesor real para los intervalos informados en esta tabla.

Todos los resultados de los ensayos de muestras de Luminex se han supervisado de forma independiente a través de un protocolo de control de calidad/garantía de calidad ("QA/QC") que incluye la inserción de estándares ciegos, blancos, así como pulpa y muestras duplicadas rechazadas. El registro y el muestreo se completan en las instalaciones de manejo de núcleos de Luminex ubicadas en la propiedad Cóndor. El núcleo de perforación se aserra con diamante en el sitio y las muestras de la mitad del núcleo de perforación se transportan de manera segura a las instalaciones de preparación de muestras de ALS Laboratories ("ALS") en Quito, Ecuador. Las pulpas de muestra se envían al laboratorio de ALS en Lima, Perú, para su análisis, donde se determina el contenido de oro mediante ensayo al fuego de una carga de 50 gramos con acabado ICP. La plata y otros elementos también se determinan mediante métodos ICP. Las muestras que exceden el límite con un análisis de más de 10 g/t de oro y 100 g/t de plata se vuelven a analizar mediante ALS mediante un ensayo de fuego con un acabado gravimétrico. Luminex no tiene conocimiento de ninguna perforación, muestreo, recuperación u otros factores que puedan afectar materialmente la precisión o confiabilidad de los datos a los que se hace referencia en este documento. ALS Laboratories es independiente de Luminex.

Leo Hathaway, P. Geo, Vicepresidente Senior de Exploración de Luminex y la Persona Calificada según lo definido por el Instrumento Nacional 43-101 Estándares de Divulgación para Proyectos Minerales , ha revisado, verificado y aprobado la información científica y técnica sobre el Proyecto Cóndor en esta noticia publicación y ha verificado los datos subyacentes a esa información científica y técnica.

Luminex Resources Corp. (TSXV:LR) (OTCQX:LUMIF) es una compañía de exploración y desarrollo de metales básicos y preciosos con sede en Vancouver, Canadá, enfocada en proyectos de oro y cobre en Ecuador. Los recursos minerales indicados e inferidos de Luminex están ubicados en el proyecto Condor Gold-Copper en la provincia de Zamora-Chinchipe, sureste de Ecuador. Luminex también posee un paquete de terreno grande y altamente prospectivo en Ecuador, incluidos los proyectos Pegasus y Orquideas, que se están desarrollando conjuntamente con Anglo American y JOGMEC, respectivamente.

