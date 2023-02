Por EDP Renováveis

9 de febrero de 2023

Esta es una traducción automática del comunicado de prensa publicado originalmente en portugués.



EDP Renováveis (Euronext: EDPR), el cuarto mayor productor de energía eólica y solar del mundo, acaba de inaugurar en Brasil su mayor complejo renovable del mundo. Con 580 MW de capacidad instalada y 138 aerogeneradores, el complejo se instaló en Rio Grande do Norte, región donde la empresa ya tenía una importante presencia y ahora cuenta con más de 800 MW instalados y más de 300 MW en construcción. En total en Brasil, la empresa cuenta actualmente con más de 7 GW de energía solar y eólica en diferentes etapas de desarrollo.

Este complejo incluye los parques eólicos Monte Verde I , II , III , IV , V y VI , Boqueirão I , II , III , IV y V y Jerusalén I , II , III , IV , V y VI , que en conjunto tienen capacidad para producir más de 3 millones de MWh/año, energía suficiente para abastecer una ciudad de más de 1,5 millones de habitantes. Con este proyecto se evitará la emisión de más de un millón de toneladas de CO2 al año.

También tienen un fuerte impacto en el desarrollo socioeconómico de la región ya que, en la fase de construcción, los proyectos contribuyeron a la creación de 3.300 puestos de trabajo. También se crearon 80 puestos de trabajo permanentes en el complejo.

“Con el liderazgo del Estado de Rio Grande do Norte en la expansión de las energías limpias en Brasil, EDP Renováveis se enorgullece de poder inaugurar el mayor complejo renovable de la compañía aquí en la región. Estos parques contribuirán al consumo de energía sustentable, a un Estado con menos emisiones de carbono y también al desarrollo económico local, razones de las que nos enorgullecemos. Reafirmamos nuestro compromiso de dejar un legado positivo en la región, en el que seguiremos invirtiendo”, afirma Paula Dalbello, Country Manager de EDP Renováveis en Brasil.

A la inauguración, que ha tenido lugar hoy, han asistido el Director de Operaciones para América Latina y Europa de EDP Renováveis, Duarte Bello; el director ejecutivo de EDPR para América Latina, Manuel Ortiz; la Country Manager de EDP Renováveis en Brasil, Paula Dalbello; e o presidente da EDP Brasil, João Marques da Cruz, empresa do grupo EDP que vai fornecer aos seus clientes cerca de metade da energia do parque de Jerusalém, acelerando, desta forma, a transição energética não só do Brasil, como dos clientes da EDP en la región.

También estuvieron presentes en el evento los alcaldes de los municipios de Caiçara do Rio do Vento, Pedra Preta y Pedro Avelino; la Gobernadora del Estado de Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra; el Secretario de Estado de Fomento; Jaime Calado; el Secretario de Estado de Infraestructura; Gustavo Coelho; y el subsecretario de Desarrollo Económico del Estado, Silvio Torquato.