Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - 6 de marzo de 2023) - Element 29 Resources Inc. ( TSXV: ECU ) ( OTCQB: EMTRF ) ( BVL: ECU ) (" Element 29 " o la " Compañía ") anuncia resultados del programa de perforación de la Fase 2 de 2.043 metros (" m ") en su Proyecto de Cobre Elida (" Elida " o " el Proyecto "), de su propiedad al 100%, ubicado en el centro de Perú ( Figura 1 ).

Aspectos destacados de la perforación Elida

El pozo de perforación ELID032 interceptó 404,5 m de 0,45 % de cobre (" Cu "), 0,032 % de molibdeno (" Mo ") y 3,6 g/t de plata (" Ag ") para 0,60 % de cobre equivalente 1 (" CuEq ", ver nota al pie 1 en la Tabla 1 ), incluidos 123,0 m de 0,52 % Cu, 0,036 % Mo y 4,0 g/t Ag para 0,68 % CuEq 1 a partir de la superficie del lecho rocoso a 45,5 m de profundidad ( Figura 2 ).

"), 0,032 % de molibdeno (" ") y 3,6 g/t de plata (" ") para 0,60 % de cobre equivalente (" ", ver nota al pie 1 en ), incluidos 123,0 m de 0,52 % Cu, 0,036 % Mo y 4,0 g/t Ag para 0,68 % CuEq a partir de la superficie del lecho rocoso a 45,5 m de profundidad ( ). El pozo de perforación ELID031 arrojó una intersección más larga de lo esperado de 366,9 m de 0,27 % Cu, 0,027 % Mo y 2,2 g/t Ag para 0,38 % CuEq 1 ( Figura 3 ), incluido un intervalo de 119,1 m de 0,38 % Cu, 0,025 % Mo , y 2,5 g/t Ag para 0,49 % CuEq 1 .

Steve Stakiw, presidente y director ejecutivo, comenta: "Los resultados de perforación de la Fase 2 de Elida han aumentado aún más nuestra comprensión y confianza en el depósito de pórfido de cobre de la Zona 1 que alberga nuestra estimación inicial de recursos minerales. El programa también confirmó aún más la consistencia y continuidad de los depósitos de cobre. mineralización dentro de la capa de recursos de la Zona 1, específicamente con el pozo ELID032 que entrega un intervalo largo y continuamente mineralizado de cobre con un promedio por encima de nuestra ley de recursos y termina en una ley de mineralización de 0,75 % Cu, 0,032 % Mo, 7,2 g/t Ag (0,93 % CuEq 1 )".

El programa de perforación Elida Fase 2 fue diseñado para evaluar la continuidad de la mineralización de la Zona 1 a lo largo del rumbo y entre pozos de perforación ampliamente espaciados completados en la Fase 1, y para brindar una mejor resolución sobre la posición del complejo de pórfido que ocupa el centro de la Zona 1. Una secundaria El objetivo era completar las pruebas de perforación iniciales de la Zona 2 ( Figura 1 ).

Tabla 1 : Intervalos de ensayo ponderados por longitud para agujeros ELID030, ELID031 y ELID032.

Agujero De A Longitud 2 cobre

(%) Mes

(%) Agricultura

(g/t) Como

(g/t) CuEq 1

(%) ELID032 45.50 450.00 404.50 0,45 0.032 3.6 23 0,60 incluye 45.50 93.50 48.00 0.38 0.029 3.3 14 0.51 incluye 93.50 216.50 123.00 0.52 0.036 4.0 10 0,68 incluye 216.50 271.00 54.50 0.36 0.029 2.8 9 0.49 incluye 271.00 361.60 90,60 0.50 0.034 3.9 56 0,66 incluye 361.60 450.00 88.40 0.41 0.029 3.4 22 0.54 e incluye 436.60 450.00 13.40 0.75 0.032 7.2 26 0,93 ELID031 34.10 401.00 366.90 0.27 0.027 2.2 22 0.38 incluye 34.10 70.30 36.20 0.14 0.025 2.7 49 0.26 incluye 70.30 189.35 119.05 0.38 0.025 2.5 24 0.49 incluye 189.35 389.30 199.95 0.23 0.028 1.9 17 0.35 incluye 389.30 401.00 11.70 0.17 0.015 1.3 6 0.24 ELID030 144.25 300.30 156.05 0.13 0.033 1.1 14 0.26 ELID029 - - - NS V







ELID028 - - - NS V







ELID027 - - - NS V







ELID026 - - - NS V









1 Las leyes equivalentes de cobre (CuEq) son solo para fines comparativos. Los cálculos no están cortados y se supone que la recuperación es del 100 %, ya que los datos metalúrgicos son insuficientes para permitir la estimación de las recuperaciones de metales. La equivalencia de cobre (CuEq %) se calcula como: CuEq (%) = Cu (%) + [3,6027 × Mo (%)] + [0,0084 × Ag (g/t)], utilizando los precios del metal de Cu - US$3,75/lb , Mo - US$13,51/lb y Ag - US$21,63/oz. Los precios de los metales se basan en precios promedio de consenso a largo plazo (Bloomberg, S&P Capital IQ, investigación de corredores, Canaccord Genuity Corp., 1 de marzo de 2023).

2 Los intervalos son longitudes de testigos perforados en el fondo del pozo. Los datos de perforación hasta la fecha son insuficientes para determinar el verdadero ancho de la mineralización. Los valores de ensayo no están cortados.

ELID032 fue perforado para examinar el oeste y la continuidad de la profundidad de una zona interna de mayor ley intersectada por los pozos de perforación ELID014, ELID020 y ELID024. Los resultados de este pozo muestran que la mineralización de mayor ley persiste al oeste y al norte de la mineralización de mayor ley intersectada por ELID020. El estilo de mineralización fue similar a los agujeros circundantes con calcopirita como la especie de sulfuro que contiene cobre ( Imágenes 1 y 2 ). Es importante destacar que solo se encontraron intervalos menores de diques de pórfido de mineral tardío, lo que significa que hay una dilución mínima de las unidades de pórfido de menor ley en el segmento norte de la Zona 1. El pozo de perforación, que se terminó por razones operativas, terminó en mineralización a una profundidad de 450,0 m en ley de mineralización 0,75% Cu, 0,032% Mo, 7,2 g/t Ag (0,93% CuEq 1 ). Consulte la figura 2.

ELID031 se ubicó al este de las zonas de mayor ley intersecadas por los pozos ELID012, ELID019 y ELID025 y en la misma sección que ELID021. El objetivo era obtener una intersección sobre la mineralización en ELID021 y determinar la posición del complejo de pórfidos en el centro de la Zona 1. ELID021, perforado en la Fase 1, se colocó cerca del límite norte de la Zona 1 y se extendió hacia el sur hacia el complejo de pórfidos, pero no pudo cruzar el contacto debido a las limitaciones del equipo de perforación. ELID031 estaba destinado a intersectar la parte de la Zona 1 entre el final de ELID021 y el pórfido. El pozo interceptó con éxito la mineralización de grado inferior característica del complejo de pórfido y terminó en fases de pórfido mineralizado. El complejo de pórfido estaba aproximadamente 100 m más al sur de lo previsto a partir de la escasa información de perforación anterior. Consulte la figura 3.

ELID030 se ubicó en el lado oeste de la Zona 1 para determinar si la mineralización de mayor ley en ELID020 continuaba hacia el oeste. El pozo de perforación penetró una cubierta coluvial gruesa y no consolidada e intersectó un intervalo corto de roca huésped sedimentaria débilmente mineralizada antes de ingresar al complejo de pórfido de grado inferior en el centro de la Zona 1. El pozo demostró que el complejo de pórfido no tiene una forma elíptica simple como se interpreta previamente. La evidencia geológica de la perforación muestra que el complejo de pórfido se emplazó en una roca huésped sedimentaria bien mineralizada. La información de perforación actual sugiere que la zona mineralizada interna de mayor ley está desplazada hacia el sur por la intrusión del complejo de pórfido, que está respaldado por el pozo ELID020 en el lado norte del complejo de pórfido y el pozo ELID023 en el lado sur del complejo de pórfido. Se requerirá más perforación en esta área para restringir la posición del complejo de pórfido y la zona interna de mayor ley.

La Zona 2 se probó con tres (3) perforaciones (ELID027, ELID028 y ELID029) ubicadas cerca de exposiciones fuertemente lixiviadas de pórfido intensamente alterado y veteado y roca de pared sedimentaria. Tenga en cuenta que el primer pozo (ELID026) se perdió a una profundidad de 117,7 m y el segundo intento tuvo éxito al alcanzar la profundidad objetivo. Todos los pozos de perforación intersectaron rocas huésped sedimentarias y volcánicas variablemente alteradas. La alteración potásica (k-feldespato hidrotermal y biotita) tanto en el pórfido como en la roca de la pared fue superpuesta por la alteración fílica (cuarzo-sericita-pirita). Sin embargo, solo había rastros de calcopirita y los agujeros no arrojaron valores significativos de cobre. La interpretación preliminar de los resultados sugiere que los pozos están ubicados a lo largo del límite superior pobremente mineralizado de la zona potásica. La perforación inicial no descarta la existencia de mineralización en profundidad. Sin embargo, se necesita más trabajo para desarrollar un objetivo de perforación más profundo. Dado que la perforación muestra que la mineralización de cobre de la Zona 1 termina abruptamente con una alteración potásica que se extiende entre 50 y 70 m más allá del límite mineralizado, se permite que exista una zona mineralizada a una profundidad razonable.

Los resultados del programa de perforación de la Fase 2 mejoraron nuestra comprensión de la continuidad de la mineralización dentro de la Zona 1 y aumentaron la confianza en la existencia de una zona de mayor ley cerca de la superficie. Además, los resultados de las Fases 1 y 2 muestran que el segmento norte de la Zona 1 tiene un ancho horizontal de al menos 250 m, lo que contribuye a una relación de franja potencial baja. Los pozos de perforación de la Zona 2 interceptaron alteraciones y vetas consistentes con afloramientos en el área pero no interceptaron una mineralización de cobre significativa. Esto no descarta la posibilidad de la existencia de mineralización en profundidad, pero es necesario completar la interpretación continua de los datos de exploración disponibles para desarrollar objetivos de perforación.

Trabajo futuro

La Compañía planea utilizar la información de los programas de las Fases 1 y 2 junto con un mapeo de superficie más detallado para diseñar programas de perforación de seguimiento para explorar la estructura interna de la Zona 1 y desarrollar objetivos de perforación en las otras cuatro zonas. La perforación ha proporcionado muestras de mineralización que se pueden utilizar para trabajos preliminares de prueba metalúrgica. Está previsto un programa de pruebas metalúrgicas preliminares.

Control de calidad analítico y garantía de calidad

Elida Resources SAC, una subsidiaria de propiedad absoluta de Element 29 Resources Inc., supervisa la perforación y lleva a cabo el muestreo de núcleos NQ y HQ. El registro y el muestreo se completan en una instalación segura de la Compañía situada cerca del sitio del proyecto Elida. Los intervalos de muestreo tienen una longitud nominal de 2 m. El núcleo de perforación se corta a la mitad con una sierra rotativa de disco de diamante y las muestras se sellan en el sitio antes de que los vehículos y el personal de la Compañía las transporten al laboratorio independiente de ALS Perú SAC en Lima. Las muestras se analizan para 35 elementos utilizando una digestión Aqua Regia y un análisis ICP-AES (ME-ICP41). Las muestras que superan los límites se analizan mediante digestión con Aqua Regia con acabado ICP-AES (ME-OG46). ALS cumple con todos los requisitos de las normas internacionales ISO/IEC 17025:2005 e ISO 9001:2015 para procedimientos analíticos.

Element 29 emplea un programa de control/garantía de calidad interno e independiente que incluye la inserción de muestras de referencia duplicadas, en blanco y certificadas en el sitio de campo. La Compañía no tiene conocimiento de ninguna perforación, muestreo, recuperación u otros factores que puedan afectar materialmente la precisión o confiabilidad de los datos informados.

Persona calificada

El contenido científico y técnico de este comunicado de prensa ha sido revisado y aprobado por Paul J. Johnston (PhD, PGeo), quien es Vicepresidente de Exploración de Element 29 y es una "Persona Calificada" como se define en los Estándares del Instrumento Nacional 43-101 de Divulgación para Proyectos Minerales.

Sobre Elida

Elida es un proyecto de exploración de pórfidos de cobre y molibdeno dentro de una propiedad compuesta por 28 concesiones mineras que totalizan 19.210 hectáreas que pertenecen en un 100 % a Elida Resources SAC, una subsidiaria peruana de Element 29. La propiedad contiene un gran terreno de 2,5 x 2,5 kilómetros (" km ") sistema de alteración que encierra un grupo de centros de pórfido que representan cinco objetivos de exploración distintos. En 2022, el Elemento 29 completó siete pozos de perforación por un total de 2043,1 m para complementar la perforación de la Fase 1, que interceptó múltiples intervalos largos de mineralización Cu-Mo-Ag y rastreó la mineralización a una profundidad superior a 900 m. La mineralización permanece abierta en profundidad.

El Proyecto está ubicado en el centro-oeste de Perú aproximadamente a 85 km tierra adentro desde la costa del Pacífico en elevaciones moderadas entre 1500 m y 2000 m y cerca de infraestructura de transporte y energía, incluida una instalación de generación hidroeléctrica de 45 megavatios situada a 15 km del proyecto.

Elida tiene una estimación de recursos minerales inferidos de 321,7 millones de toneladas con una ley de 0,32 % de cobre (para un total de 2240 millones de libras de cobre contenido), más 0,029 % de molibdeno y 2,6 g/t de plata con una relación de desmonte modelada baja de 0,74:1 (a 0,20% de ley de corte de cobre) en el pórfido de la Zona 1.

La información sobre la estimación de recursos minerales se encuentra disponible en el informe técnico, disponible en el sitio web de la Compañía y en SEDAR, titulado "Informe Técnico NI 43-101, Estimación de Recursos Minerales del Proyecto de Cobre Pórfido Elida en Perú" con fecha de vigencia del 20 de septiembre , 2022 y preparado de acuerdo con el Formulario 43-101F1 por Marc Jutras, PEng MASc, Principal, Recursos Minerales, Ginto Consulting Inc., una Persona Calificada según se define en el Instrumento Nacional 43-101 Estándares de Divulgación para Proyectos Minerales, que es independiente de elemento 29 recursos inc.

Acerca de Element 29 Resources Inc.

Element 29 Resources Inc. es una empresa emergente de exploración y desarrollo de cobre enfocada en hacer avanzar su cartera de proyectos peruanos hacia el desarrollo en una de las jurisdicciones mineras más establecidas del mundo. La estrategia de crecimiento de Element 29 está dirigida por nuestra sólida junta y administración, que tienen un historial comprobado de descubrimiento y entrega de valor significativo a los accionistas.

El objetivo principal de la Compañía es explorar y desarrollar su Yacimiento de Cobre Pórfido Elida en el centro-oeste de Perú y su Proyecto de Cobre Pórfido Flor de Cobre ubicado en la Franja de Cobre del Sur del Perú, 26 km al sureste de la mina de cobre Cerro Verde de Freeport-McMoRan. Ambos proyectos están bien ubicados para el desarrollo potencial de la mina y se beneficiarán de la infraestructura cercana que incluye carreteras, líneas eléctricas, puertos, agua y mano de obra calificada. Más información está disponible en www.e29copper.com .

Figura 1 . Vista en planta que muestra las ubicaciones de los pozos de perforación de la Fase 2 completados en el cuarto trimestre de 2022. Las ubicaciones de las secciones que se muestran en la Figura 2 y la Figura 3 se indican mediante líneas discontinuas blancas.

Figura 2 . Una sección orientada al oeste que contiene el pozo de perforación ELID032 , que intersecta 404,5 m de 0,45 % Cu, 0,032 % Mo y 3,6 g/t Ag para 0,60 % CuEq 1 . El pozo se mineralizó continuamente desde la superficie del lecho rocoso a una profundidad de 45,5 m hasta el final del pozo a 450,0 m. Consulte la Figura 1 para conocer la ubicación de la sección.

1 Consulte la nota al pie en la Tabla 1 para obtener una explicación de CuEq.

Figura 3 . Una sección orientada al norte que contiene el agujero ELID031 , que intersecta 366,9 m de 0,27 % Cu, 0,027 % Mo y 2,2 g/t Ag para 0,38 % CuEq 1 . ELID031 probó la mineralización de la Zona 1 ubicada entre 400 y 500 m por encima y al sur de ELID021. El hoyo encontró mineralización desde la superficie del lecho rocoso hasta el final del hoyo. La mineralización de cobre por encima del 0,2% Cu sobreimprime las fases de pórfido en esta sección.

1 Consulte la nota al pie en la Tabla 1 para obtener una explicación de CuEq.

Tabla 2 : Ubicaciones de los collares de los orificios de perforación para el programa de la Fase 2.

Identificación del agujero Este Norte Elev

(metro) EOH

(metro) Azimut

(grados) Aderezo

(grados) ELID026 260300 8836000 1948 117.7 090 -sesenta y cinco ELID027 260300 8836000 1948 272.6 272.6 -sesenta y cinco ELID028 260300 8836000 1948 250.6 250.6 -60 ELID029 260200 8835750 1835 250.9 080 -60 ELID030 259800 8835250 1777.5 300.3 180 -60 ELID031 260150 8835280 1709.5 401.0 180 -60 ELID032 260059 8835182 1686 450.0 277 -sesenta y cinco

Las coordenadas están en WGS84 zona 18S UTM

Imagen 1 . Un ejemplo de mineralización de estilo pórfido del pozo ELID032. Vetas multifásicas fuertes se desarrollan en la roca huésped de arenisca feldespática. Son visibles múltiples generaciones de vetas de cuarzo y sulfuro. El feldespato potásico hidrotermal y la biotita revelan un entorno potásico de formación. Las muestras pertenecientes al núcleo de esta caja son: 202,5-204,5 m, 0,85 % Cu, 0,022 % Mo, 6,0 g/t Ag; 204,5-206,5 m, 0,89 % Cu, 0,029 % Mo, 6,3 g/t Ag; 206,5-208,5 m, 0,85 % Cu, 0,047 % Mo, 5,8 % Ag. El núcleo tiene un diámetro HQ (63,5 mm).

Imagen 2 . Un ejemplo de mineralización de estilo pórfido del pozo ELID032. Vetas multifásicas fuertes se desarrollan en la roca huésped de arenisca calcárea. Las rocas anfitrionas que contienen carbonato dan como resultado un conjunto de alteración de skarn de granate y diópsido, que está constantemente sobreimpreso por todas las fases de vetas mineralizadas. Son visibles múltiples generaciones de cuarzo (tipos A y B) y vetas de sulfuro. El feldespato de potasio hidrotermal y la biotita que reemplazan los minerales sedimentarios primarios revelan un ambiente de formación potásico. Las muestras pertenecientes al núcleo de esta caja son: 436,6-438,6 m, 0,77% Cu, 0,038% Mo, 5,4 g/a Ag; 438,6-440,6 m, 0,89 % Cu, 0,048 % Mo, 7,4 g/t Ag; 440,6-442,6 m, 1,02 % Cu, 0,029 % Mo, 12,2 g/t Ag; 442,6-444,6 m, 0,49 % Cu, 0,092 % Mo, 4,6 g/t Ag. El núcleo es de diámetro NQ (47,6 mm).

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene cierta información prospectiva y declaraciones prospectivas dentro del significado de la legislación de valores canadiense aplicable (colectivamente, " Declaraciones prospectivas "). Todas las declaraciones, que no sean declaraciones de hechos históricos, constituyen declaraciones prospectivas. Palabras como "hará", "pretende", "propone" y "espera" o expresiones similares tienen por objeto identificar Declaraciones prospectivas. Las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa incluyen declaraciones relacionadas con las propiedades de recursos de la Compañía y los planes, el enfoque y los objetivos de la Compañía.

Las declaraciones prospectivas implican varios riesgos e incertidumbres y se basan en ciertos factores y suposiciones. No puede haber garantía de que dichas declaraciones resulten precisas, y los resultados reales y los eventos futuros podrían diferir materialmente de los previstos en dichas declaraciones. Los factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas de la Compañía incluyen incertidumbres relacionadas con las fluctuaciones en los precios del cobre y otros productos básicos, incertidumbres inherentes a la exploración de propiedades minerales, el impacto y la progresión de la pandemia de COVID-19 y otros factores de riesgo establecidos. en el prospecto de la Compañía bajo el título "Factores de riesgo". La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar o revisar las Declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera, excepto que lo exija la ley. De vez en cuando surgen nuevos factores, y el Elemento 29 no puede predecirlos todos o evaluar el impacto de cada factor o la medida en que cualquier factor, o combinación de factores, puede causar que los resultados difieran materialmente de aquellos. contenido en cualquier declaración prospectiva. Todas las Declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa están expresamente calificadas en su totalidad por esta declaración de advertencia.