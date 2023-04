Esta es una traducción automática del comunicado de prensa de Microsoft

Elo , una de las principales empresas de tecnología de pago de Brasil, presenta al mercado una nueva asociación con Microsoft y Avanade, diseñada para conquistar un nuevo estándar de tiempo de comercialización : ciclo de concepción, estrategia y oferta de productos. Hoy, la empresa administra un ecosistema con más de 43 millones de tarjetas activas para un mercado con más de 4.500 millones de transacciones financieras, en promedio, por año.

Microsoft Azure estará a la vanguardia de esta transformación, con el soporte de integración de Avanade para el viaje a la nube. “Este viaje será un punto de inflexión en nuestro gobierno de TI, infraestructura y soluciones en la nube, el aspecto fundamental de este nuevo paso”, dice Eduardo Merighi, CTO de Elo. “Estamos en el proceso de reinventar la tecnología y expandir nuestros frentes de negocio: datos, consultoría y fomento de la innovación, que serán parte inseparable de nuestro core business”, añade.

Para esta iniciativa, que busca acelerar el proceso de transformación de Elo para tener fuentes de ingresos más allá de las operaciones financieras, se formó un sólido equipo de gestión de las tres empresas, para garantizar que las estrategias de migración a la nube estén alineadas y permitan aprovechar el negocio y la experiencia del usuario.

“Esta asociación estratégica catalizada por las fortalezas de la nube de Microsoft, la experiencia en asesoría de Avanade y la visión estratégica de Elo se convierte en una oportunidad única para acelerar el tiempo de comercialización de la empresa. Con él, traemos una mayor eficiencia habilitada por la nube, creando palancas de valor comercial que amplían la innovación en productos y servicios y, por lo tanto, mejoran la experiencia de los clientes y socios de Elo”, comenta Fabio Hasegawa, presidente de Avanade Brasil.

“Queremos salir del lugar común y contar con más experimentación, agilidad, seguridad y partners de alto nivel -como Microsoft y Avanade- que nos reposicionen en las brechas de mercado más inteligentes y realmente accesibles a nuestro modelo de negocio”, analiza el CTO de Elo

Entre las prioridades de inversión, gestión y metodología de Elo en 2023 se encuentran la formación de personas, la atracción de talento joven, el fomento del liderazgo femenino para las cátedras de tecnología core (hoy supera el 60% de la plantilla) y un renovado sector de Experiencia de Cliente (CX). Para ello, está invirtiendo fuertemente en servicios, productos y proyectos a medida (consultoría de datos, por ejemplo) para todo el mercado.

“Nuestro objetivo es apoyar a Elo en su viaje de transformación y estamos entusiasmados de ser el proveedor de la nube que permitirá este proceso alineado con la experiencia en asesoramiento de Avanade. Microsoft Azure es una plataforma en la nube segura, compatible y escalable que permitirá a Elo avanzar en sus principales prioridades comerciales con su ecosistema”, dice Júlio Gomes, Vicepresidente de Servicios Financieros de Microsoft Brasil.

“Queremos participar de otros momentos de la experiencia de nuestros clientes, que preceden y mejoran el acto final de compra, donde ya contamos con experiencia y reconocimiento nacional con core card business”, concluye el CTO de ELO.

Acerca de Elo

Elo es una de las principales empresas brasileñas de tecnología de pagos. Con once años en el mercado, cuenta con más de 43 millones de tarjetas activas, en sociedad con más de 40 emisores. Su aceptación abarca 8,7 millones de establecimientos activos en todo el país, además de 200 países y territorios. Elo es una de las Mejores Empresas para Trabajar, según el ranking Great Place to Work Financial Institutions 2022.

Acerca de Avanade

Avanade es el proveedor líder de innovadores servicios digitales, de nube y de consultoría, soluciones industriales y experiencias basadas en el diseño en todo el ecosistema de Microsoft. Cada día, nuestros 58.000 profesionales en 26 países generan un verdadero impacto humano para nuestros clientes, sus empleados y sus clientes. Somos reconocidos, junto con Accenture, como Microsoft Global SI Partner of the Year más que cualquier otra empresa. Con la mayor cantidad de certificaciones de Microsoft (más de 60 000) y 18 (de 18) competencias de Microsoft de nivel Gold, estamos en una posición única para ayudar a las empresas a crecer y resolver sus desafíos más difíciles. Somos una empresa que prioriza a las personas, comprometida con brindar un lugar de trabajo inclusivo donde los empleados se sientan cómodos siendo auténticos. Como empresa responsable, estamos construyendo un mundo sostenible y ayudando a los jóvenes de comunidades subrepresentadas a alcanzar su potencial.Accenture, propiedad mayoritaria de Avanade, fue fundada en 2000 por Accenture LLP y Microsoft Corporation. Obtenga más información en www.avanade.com .

Acerca de Microsoft

Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) permite la transformación digital en la era de la nube inteligente y el borde inteligente. La misión de Microsoft es empoderar a cada persona y cada organización del planeta para lograr más. La empresa está en Brasil desde hace 33 años y es una de las filiales de Microsoft Corporation, fundada en 1975, que está presente en más de 190 países. De julio de 2021 a junio de 2022, la empresa invirtió más de US$ 15 millones en donaciones y descuentos para entidades sin fines de lucro, impactando a más de 2.000 instituciones con donaciones de software, descuentos en compras y apoyo a proyectos de capacitación. Con el lanzamiento de Microsoft For Startups Founders Hub, se aprobaron 443 nuevas empresas emergentes, con un total de 703 empresas emergentes admitidas, que en conjunto han consumido USD 11 898 488,00 en créditos de nube de Azure.