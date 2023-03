El número de personas en América Latina que perciben la minería de manera positiva continuó cayendo este año, de acuerdo con la tercera encuesta Brújula Minera Latam, que fue presentada en el Encuentro Latinoamericano de Minería 2023, en Ciudad de Panamá.

El estudio coordinado por Jaime Arteaga y Asociados (JA&A) utilizó una muestra de 7.852 personas en 10 países de la región: Chile, Perú, Bolivia, Colombia, México, Brasil, Argentina, Ecuador y, este año por primera vez, Panamá y Guatemala.

A nivel general, el porcentaje de encuestados que considera la minería positiva para el país se redujo de 65% en 2022 a 63% este año, mientras que en 2021 alcanzaba un 68%, según una presentación de Jaime Arteaga, director general de JA&A.

En Perú la proporción de encuestados que perciben la minería de manera positiva bajó de 79% a 77%, en México cayó de 68% a 64%, en Brasil pasó de 58% a 55%, en Argentina se redujo de 48% a 45% y, finalmente, en Ecuador bajó del 52% registrado en el estudio anterior a 44%.

Sin embargo, en Chile el porcentaje se elevó de 79% a 80%, en Bolivia subió de 74% a 77% y en Colombia se incrementó de 66% el año pasado a 70%.

“Lo que vemos es que estamos perdiendo a nivel de América Latina el espacio. Digamos, de manera global, cuando cogemos todos los resultados de América Latina, menos personas consideran que la minería es positiva para su país año a año”, advirtió Arteaga.

No obstante, el consultor señaló que esto ser puede revertir y, de hecho, se ha revertido en Colombia en los últimos cinco años, porque el sondeo muestra también que, para muchos latinoamericanos, la minería es necesaria para la vida moderna y puede beneficiar a la economía y a las comunidades directamente.

“Hay una mitad de las personas que dice, bueno, la economía de mi país estaría peor si las operaciones mineras dejaran de operar. Eso es más notable en países con alta presencia de actividad minera, como Chile, Perú, Colombia, y México”, plantea Arteaga.

La encuesta también arroja un mayor porcentaje de latinoamericanos en cada país que cree posible que la actividad minera beneficie a las comunidades. Destacaron Colombia, Perú y Bolivia, con 84%; seguidos por Panamá y Chile (83%); Guatemala (79%) y México (75%).

Arteaga destacó además que hay una gran oportunidad de formar opinión pública en países como Brasil, Argentina, Ecuador y México, donde un elevado porcentaje de encuestados se ubicaron en la categoría “no sabe, no responde”.

PREOCUPACIONES

La tercera edición de Brújula Minera Latam reveló que, para los latinoamericanos, el sector minero es el que más afecta al medioambiente.

“Cuando yo pregunto ‘de los siguientes sectores, cuál cree que es el que más afecta al medioambiente’, no es ni el ganadero, ni el agrícola. Es la minería, seguida de lejos del petróleo y muy de lejos de la industria”, añadió Arteaga.

Otra gran preocupación que identificó la encuesta es que no hay confianza. “Una cosa es lo que yo pienso de la minería y, otra, lo que pienso de quien la ejerce o quien la controla, y la confianza de ambos tiene que ser alta. La confianza de quien controla la minería tiene que ser alta y la confianza en quien ejerce la minería tiene que ser alta”, puntualizó el consultor.

Arteaga planteó también que el aspecto central de la generación de confianza se relaciona con la conflictividad, que calificó como “el riesgo más alto que tiene este sector”.

La conflictividad ha aumentado en la región y la principal razón es que la gente percibe que hay organizaciones que hay organizaciones que quieran sacar provecho político y económico, apuntó el directivo de JA&A.

“La minería se volvió un asunto político desde hace ya algún tiempo. La minería es un asunto de una conversación política que no tiene que ver nada con que sea un movimiento, una posición de derecha o de izquierda”.

Por ello, el consultor recomienda a las empresas mineras demostrar que son empáticas con las comunidades y la sociedad en general. “La gente no nos está preguntando cuánta plata nos va a dar, la gente no nos está preguntando cuántos empleos va a generar. Lo que la gente nos está preguntando es si me va a cuidar. En la medida que nosotros seamos capaces de responder esa pregunta, vamos a lograr la licencia social”.