Los planes de Colombia de importar gas desde Venezuela quedaron en entredicho en medio del creciente escándalo de corrupción en la petrolera estatal venezolana, PDVSA.

Las negociaciones entre la firma colombiana Integral Energy Plus y Prodata Energy, con sede en Caracas, se detuvieron luego del arresto del socio de Prodata Bernardo Arosio por cargos de corrupción.

Si bien es cierto que Arosio no tiene ninguna participación en Integral Energy Plus, su calidad de socio en Prodata Energy, que es una de las accionistas de Integral Energy Plus, hace inviable seguir adelante con el proyecto de importar gas de Venezuela a Colombia, indicó Integral Energy Plus en un comunicado.

Informes de prensa de fines del año pasado afirmaban que funcionarios habían llegado a un acuerdo que permitiría despachar 25 millones de pies cúbicos al día a Colombia desde los campos de gas venezolanos a través del ducto Antonio Ricuarte, actualmente inactivo.

La ministra de Minas y Energía de Colombia, Irene Vélez, ha planteado reiteradamente la posibilidad de reabrir un ducto transfronterizo de 224km que ha estado fuera de servicio durante casi una década.

La investigación por corrupción en PDVSA ha conducido al arresto de decenas de funcionarios y la semana pasada provocó la renuncia del ministro de Petróleo, Tareck El Aissami.