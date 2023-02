*Este comunicado fue traducido por un sistema automático.

FIRST MAJESTIC SILVER CORP. (AG: NYSE; FR: TSX) (la "Compañía" o " First Majestic ") se complace en anunciar los resultados financieros consolidados del cuarto trimestre de la Compañía y el año finalizado el 31 de diciembre de 2022. La versión completa de los estados financieros y la discusión y análisis de la administración se pueden ver en el sitio web de la Compañía en www.firstmajestic.com, en SEDAR en www.sedar.com y EDGAR en www.sec.gov. Todos los montos están expresados en dólares estadounidenses, a menos que se indique lo contrario. ASPECTOS DESTACADOS DE 2022 • Producción récord de 31,3 millones de onzas de plata equivalente (“AgEq”), que consta de 10,5 millones de onzas de plata y 248.394 onzas de oro, o un aumento del 16 % en comparación con 2021. • Ingresos anuales récord de $624,2 millones, lo que representa un aumento del 7 % en comparación con 2021. • Flujos de efectivo operativos antes de capital de trabajo e impuestos de $109,4 millones, una disminución del 38 % en comparación con 2021 debido a la inflación y los costos elevados en Jerritt Canyon. • Los costos de efectivo consolidados fueron de $14,39 por onza AgEq y los costos de mantenimiento totales "AISC" (consulte "Medidas financieras no GAAP", a continuación) fueron de $19,74 por onza AgEq. Excluyendo Jerritt Canyon, los costos de efectivo y AISC para las tres operaciones mexicanas fueron de $11.13 y $14.42 por onza AgEq, respectivamente. • Ganancias netas ajustadas de ($55,4) millones, o ($0,21) por acción, después de excluir elementos no monetarios o inusuales. • Obtuvo un precio promedio de plata de $22,49 por onza AgEq pagadera, lo que representa una disminución del 11 % en comparación con 2021. • La Compañía pagó $6,9 millones en dividendos a los accionistas en 2022. • Finalizó el año con efectivo y equivalentes de efectivo de $151,4 millones, excluyendo $125,2 millones mantenidos en efectivo restringido. La Compañía también finalizó el año con un sólido capital de trabajo de $202,9 millones. ASPECTOS DESTACADOS DEL 4T 2022 • Producción total de 7,6 millones de onzas AgEq, una disminución del 14% en comparación con un récord histórico del 3T 2022, que consiste en 2,4 millones de onzas de plata y 63.039 onzas de oro. • Los ingresos trimestrales totalizaron $148,2 millones, una disminución del 7 % en comparación con el tercer trimestre de 2022.2 • Flujos de efectivo operativos antes de capital de trabajo e impuestos de $13,4 millones, una disminución del 52 % en comparación con el tercer trimestre de 2022. • Los costos de efectivo consolidados fueron de $15,36 por onza AgEq y AISC fueron de $20,69 por onza AgEq. Excluyendo Jerritt Canyon, los costos de efectivo y AISC para las tres operaciones mexicanas fueron de $11.93 y $15.63 por onza AgEq, respectivamente. • Ganancias netas ajustadas de ($17,4) millones (EPS ajustadas de ($0,07)) (consulte “Medidas financieras no GAAP”, a continuación) después de excluir elementos que no son en efectivo ni recurrentes. • Logró un precio promedio de la plata de $23,24 por onza, un aumento del 18 % en comparación con el tercer trimestre de 2022. • Declaró un pago de dividendos en efectivo de $0,0054 por acción común para el cuarto trimestre de 2022 para los accionistas registrados al cierre de operaciones el 10 de marzo , 2023, que se distribuirá el 24 de marzo de 2023 o alrededor de esa fecha. COMENTARIOS DEL CEO “La Compañía logró ingresos récord de $624 millones en 2022 en gran parte debido a un aumento del 81 % en la producción en la operación de Santa Elena”, afirmó Keith Neumeyer, presidente y CEO de First Majestic. “En su primer año completo de producción de la mina Ermitaño, Santa Elena logró un nuevo récord de producción de 9,1 millones de onzas equivalentes de plata con un AISC bajo de $13,97 por onza. También completamos varios proyectos clave de ahorro de costos en Santa Elena en 2022, incluido el proyecto de doble circuito con un nuevo filtro prensa de relaves de 3000 tpd y la expansión de la planta de energía de GNL a 24 MW. Pero a pesar de nuestros esfuerzos continuos, los costos de efectivo consolidados por onza aumentaron un 9 % en 2022 debido a problemas imprevistos en la cadena de suministro, un peso mexicano ligeramente más fuerte y presiones inflacionarias persistentes que se sintieron en toda la industria”. El Sr. Neumeyer continúa: “En Jerritt Canyon, los costos de AISC disminuyeron en el cuarto trimestre en un 14 % en comparación con el trimestre anterior, pero se mantuvieron elevados debido a una producción menor a la esperada causada por las severas condiciones climáticas en el norte de Nevada que redujeron la utilización del procesamiento. planta, transporte de mineral limitado desde las minas West Generator y Saval II, y creó problemas en la cadena de suministro para ciertos consumibles. En los últimos meses, muchos de los desafíos de la cadena de suministro se resolvieron con éxito y completamos numerosas mejoras en la planta para preparar la instalación para el invierno y soportar mejor las duras temporadas de invierno”.

RESULTADOS FINANCIEROS 2022

La Compañía generó ingresos anuales récord por un total de $624,2 millones en 2022, o un 7 % más que en 2021, principalmente debido al primer año completo de producción de la mina Ermitaño en Santa Elena. La Compañía logró un aumento del 17 % en las onzas AgEq vendidas debido a una mayor producción en Jerritt Canyon y Santa Elena, que fue levemente compensada por una disminución del 11 % en el precio promedio realizado de la plata.

Las ganancias operativas anuales de la mina totalizaron $ 16,8 millones en comparación con los $ 101,4 millones en 2021. La disminución de las ganancias operativas de la mina fue impulsada por una producción inferior a la esperada en Jerritt Canyon, lo que resultó en mayores costos de producción por onza, la disminución en el precio promedio realizado de plata durante el año como así como un aumento en la depreciación y el agotamiento. La Compañía también vio un aumento en el costo de ventas como resultado de los desafíos de la cadena de suministro, las presiones inflacionarias en los costos y un peso mexicano ligeramente más fuerte.

El flujo de caja antes de movimientos de capital de trabajo e impuestos durante el año fue de $109,4 millones en comparación con $176,8 millones del año anterior, lo que representa una disminución del 38%.

La Compañía reportó utilidades netas de ($114.3) millones (EPS de ($0.43)) en comparación con ($4.9) millones (EPS de ($0.02)) en 2021. Utilidad neta ajustada del año, normalizada por partidas que no son en efectivo o no recurrentes como cargos por deterioro, liquidaciones de impuestos, pagos basados en acciones, pérdidas no realizadas en valores negociables y amortizaciones no recurrentes en el inventario de minerales fue de ($ 55,4) millones, o ($ 0,21) por acción, en comparación con $ 6,0 millones, o $ 0,02 por acción en 2021.

La Compañía finalizó 2022 con una tesorería sólida que constaba de $151,4 millones en efectivo y equivalentes de efectivo, así como efectivo restringido de $125,2 millones para un total de $276,6 millones. La Compañía también finalizó el año con un sólido capital de trabajo de $202,9 millones.

RESULTADOS OPERATIVOS DEL AÑO COMPLETO 2022

La producción de plata en 2022 alcanzó los 10,5 millones de onzas, por debajo del rango de guía revisado de la Compañía de 11,2 a 11,9 millones de onzas de plata, debido a leyes de oro más altas de la mina Ermitaño en Santa Elena y leyes de plata inferiores a las esperadas en la mina San Dimas. La producción de oro alcanzó un nuevo récord anual de 248 394 onzas, que estuvo ligeramente por debajo del rango de orientación de la Compañía de producir entre 256 000 y 273 000 onzas de oro, debido a leyes y rendimiento inferiores a los esperados en Jerritt Canyon.

El costo en efectivo por onza AgEq en el año fue de $14,39 en comparación con $13,23 en 2021. El aumento en los costos por onza se debió principalmente a la producción inferior a la esperada y las leyes más bajas en Jerritt Canyon y San Dimas, así como un aumento general en los costos debido a la inflación .

AISC por onza AgEq en 2022 fue de $19,74, en comparación con $18,85 en el año anterior. El aumento en AISC por onza se debió a mayores costos de efectivo.

Los gastos de capital totales de la Compañía en 2022 fueron de $229,5 millones, que consisten en $115,9 millones para desarrollo subterráneo, $43,9 millones en exploración, $49,6 millones en propiedad, planta y equipo, y $20,1 millones en proyectos de innovación. Las inversiones totales en 2022, mina por mina, consistieron principalmente en $47,4 millones en San Dimas, $47,7 millones en Santa Elena, $10,2 millones en La Encantada, $94,8 millones en Jerritt Canyon y $29,4 millones para otros proyectos estratégicos.

Durante el año, la Compañía vendió 11,869,145 acciones ordinarias bajo los programas de Distribución en el Mercado a un precio promedio de $9.80 por acción ordinaria para ingresos brutos de $116.3 millones.

RESULTADOS FINANCIEROS 4T 2022

Los ingresos generados en el cuarto trimestre de 2022 totalizaron $148,2 millones, lo que representa una disminución del 7 % en comparación con el tercer trimestre de 2022, principalmente debido a una menor producción en Santa Elena y San Dimas.

La Compañía obtuvo ganancias operativas de la mina de ($13,3) millones durante el trimestre en comparación con las ganancias operativas de la mina de $3,3 millones en el tercer trimestre de 2022. La disminución en las ganancias operativas de la mina se atribuyó principalmente a una menor producción, menores precios de los metales y un aumento en la el costo de ventas.

Las ganancias de flujos de efectivo operativos antes de los movimientos en capital de trabajo e impuestos sobre la renta fueron de $13,4 millones durante el trimestre en comparación con $27,7 millones en el tercer trimestre de 2022.

La Compañía reportó ganancias netas de ($16.8) millones (EPS de ($0.06)) en comparación con ($20.7) millones (EPS de ($0.08)) en el tercer trimestre de 2022. Utilidad neta ajustada para el trimestre, normalizada por no efectivo o partidas no recurrentes como un cargo por deterioro de $9.6 millones debido a la venta pendiente de la mina La Parrilla, liquidaciones de impuestos, pagos basados en acciones, pérdidas no realizadas en valores negociables y amortizaciones no recurrentes en el inventario de minerales para el trimestre fue ( $17,4) millones (EPS ajustadas de ($0,07)) en comparación con ($22,6) millones (EPS ajustadas de ($0,09)) en el tercer trimestre de 2022.

RESULTADOS OPERATIVOS 4T 2022

La producción total en el cuarto trimestre de 2022 fue de 7,6 millones de onzas AgEq, compuestas por 2,4 millones de onzas de plata y 63.039 onzas de oro. La producción trimestral de plata y oro disminuyó 12% y 6%, respectivamente, en comparación con el trimestre anterior, principalmente debido a una menor producción en San Dimas y Santa Elena.

Los costos de efectivo por onza AgEq para el trimestre fueron de $15,36 en comparación con $13,34 en el trimestre anterior. El aumento en los costos de efectivo por onza AgEq se debió principalmente a una disminución en las leyes y onzas producidas en San Dimas y Santa Elena. Esto fue parcialmente compensado por costos de efectivo más bajos en Jerritt Canyon, impulsados por una mayor producción de oro en el trimestre.

AISC por onza en el cuarto trimestre aumentó 16% a $20.69 por onza en comparación con el trimestre anterior. El aumento en AISC se atribuyó principalmente a un aumento en los costos de efectivo por onza AgEq.

Los gastos de capital totales de la Compañía en el cuarto trimestre fueron de $ 54,4 millones, que consisten en $ 31,0 millones para desarrollo subterráneo, $ 4,9 millones en exploración, $ 17,1 millones en propiedad, planta y equipo y $ 1,4 millones en proyectos de innovación. Las inversiones totales en el cuarto trimestre de 2022, mina por mina, consistieron principalmente en $8.5 millones en San Dimas, $11.6 millones en Santa Elena, $3.0 millones en La Encantada, $23.3 millones en Jerritt Canyon y $8.0 millones para otros proyectos estratégicos.

ANUNCIO DE DIVIDENDO DEL 4T 2022

La Compañía se complace en anunciar que su Directorio ha declarado un pago de dividendos en efectivo por un monto de $0.0054 por acción ordinaria para el cuarto trimestre de 2022. El dividendo en efectivo del cuarto trimestre se pagará a los tenedores registrados de acciones ordinarias de First Majestic como del cierre de operaciones el 10 de marzo de 2023 y se distribuirá alrededor del 24 de marzo de 2023.

De acuerdo con la política de dividendos de la Compañía, el dividendo trimestral por acción ordinaria tiene como objetivo igualar aproximadamente el 1% de los ingresos trimestrales netos de la Compañía dividido por las acciones ordinarias en circulación de la Compañía en la fecha de registro.

El monto y las fechas de distribución de los futuros dividendos quedan a criterio del Directorio. Este dividendo califica como un 'dividendo elegible' a efectos del impuesto sobre la renta canadiense. Los dividendos pagados a accionistas fuera de Canadá (inversionistas no residentes) pueden estar sujetos a impuestos de retención canadienses para no residentes.

RENUEVA EL PROGRAMA DE CAJEROS AUTOMÁTICOS

La Compañía anuncia que ha renovado su acuerdo de distribución de capital (el "Acuerdo de Venta") con BMO Capital Markets y TD Securities (los "Agentes") en virtud del cual la Compañía puede, a su discreción y ocasionalmente hasta junio el 18 de enero de 2023, vender, a través de los Agentes, la cantidad de acciones ordinarias de la Compañía ("Acciones Ordinarias") que daría como resultado ingresos brutos agregados para la Compañía de hasta US $ 100,0 millones (la "Oferta"). El Acuerdo de Venta reemplaza el acuerdo de distribución de capital anterior celebrado entre la Compañía y los Agentes con fecha 20 de julio de 2022, en virtud del cual se han completado todas las ventas. Las ventas de Acciones Ordinarias se realizarán a través de "distribuciones en el mercado" según se define en el Instrumento Nacional 44-102-Distribuciones en estantería de los Administradores de Valores de Canadá, incluidas las ventas realizadas directamente en la Bolsa de Valores de Nueva York (la "NYSE"), o cualquier otro mercado reconocido en el que se coticen o coticen las Acciones Ordinarias o donde se negocien las Acciones Ordinarias en los Estados Unidos. Las ventas, en su caso, de Acciones Ordinarias realizadas en virtud del Acuerdo de Venta se realizarán mediante transacciones ordinarias de corredores en la Bolsa de Nueva York a precios de mercado, o según lo acordado por la Compañía y los Agentes. No se realizarán ofertas ni ventas de Acciones Ordinarias en Canadá en la Bolsa de Valores de Toronto (la "TSX") ni en otros mercados comerciales de Canadá.

La Oferta se realizará por medio de un prospecto complementario al prospecto base incluido en la declaración de registro de EE. UU. existente de la Compañía en el Formulario F-10 (la "Declaración de registro") y el prospecto de estantería base de formato corto canadiense (el "Folleto de estantería base"). con fecha 18 de mayo de 2021. El suplemento del prospecto relacionado con la Oferta se ha presentado ante las comisiones de valores de cada una de las provincias de Canadá (excepto Québec) y la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (la "SEC"). El suplemento del prospecto de EE. UU. (junto con el prospecto base relacionado) estará disponible en el sitio web de la SEC ( www.sec.gov ) y el suplemento del prospecto canadiense (junto con el prospecto base relacionado) estará disponible en el sitio web de SEDAR mantenido por la Administradores de valores canadienses en www.sedar.com . Alternativamente, los Agentes proporcionarán copias del prospecto de los EE. UU. y el suplemento del prospecto de los EE. UU. previa solicitud comunicándose con BMO Capital Markets (c/o BMO Capital Markets Corp., atención: Equity Syndicate Department, 151 W 42nd Street, New York, NY 10036, o por teléfono al (800) 414-3627, o por correo electrónico: bmoprospectus@bmo.com ) o TD Securities (USA) LLC, 1 Vanderbilt Avenue, New York, NY 10017, teléfono: 1-855-495-9846.

La Compañía espera utilizar los ingresos netos de la Oferta, si los hubiere, junto con los recursos de efectivo actuales de la Compañía, para desarrollar y/o mejorar las minas existentes de la Compañía y agregar al capital de trabajo de la Compañía.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra de valores, ni habrá ninguna venta de los valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicha jurisdicción.

SOBRE LA EMPRESA

First Majestic es una empresa minera que cotiza en bolsa enfocada en la producción de plata y oro en México y Estados Unidos. La Compañía actualmente posee y opera la mina de plata/oro San Dimas, la mina de plata/oro Santa Elena, la mina de plata La Encantada y la mina de oro Jerritt Canyon.

First Majestic se enorgullece de ofrecer una parte de su producción de plata a la venta al público. Barras, lingotes, monedas y medallones están disponibles para su compra en línea en su Bullion Store con algunas de las primas más bajas disponibles.

PARA MÁS INFORMACIÓN comuníquese con info@firstmajestic.com , visite nuestro sitio web en www.firstmajestic.com o llame a nuestro número gratuito 1.866.529.2807.

