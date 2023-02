Por Fitch Ratings

Fitch Ratings - Bogota - 03 Feb 2023: Fitch Ratings afirmó en 'AA+(col)' la calificación nacional de largo plazo de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, S.A, E.S.P. (ETB). La Perspectiva es Estable.

El perfil crediticio de ETB refleja el bajo apalancamiento y su concentración de negocio en la ciudad de Bogotá, con una estructura de ingresos focalizada principalmente en su segmento de negocio a negocio (B2B; business-to-business) y gobierno (40% de los ingresos), y en el segmento de hogares y pequeñas y medianas empresas (52% de los ingresos).

La afirmación refleja el continuo despliegue de la red de ETB, que ha resultado en aproximadamente 1,7 millones de hogares conectables a la red de internet de fibra óptica (FTTH; fiber-to-the-home). Las calificaciones de ETB están restringidas por su diversificación geográfica limitada en sus servicios domésticos y la penetración baja de su red FTTH estimada en 30%, lo que acota la capacidad de la empresa para lograr un crecimiento significativo de los ingresos y del EBITDA a corto plazo.

FACTORES CLAVE DE CALIFICACIÓN

Apalancamiento Bajo con Tendencia al Alza: Fitch estima que el apalancamiento total bruto y neto de ETB será de 2,1 veces (x) y 0,9x, respectivamente, al 31 de diciembre de 2022. Las proyecciones indican un incremento máximo en el apalancamiento neto hasta 1,1x en 2023 debido a necesidades altas de inversión de capital (capex; capital expenditure) para apoyar la continua conversión de la red de fibra, como también el pago de dividendos adeudados al Distrito de Bogotá. Fitch espera que el apalancamiento bruto tienda hacia 1,9x en los siguientes años.

Continúa Diversificación de Ingresos: La estrategia comercial de ETB busca reducir el porcentaje de ingresos provenientes de su red de cobre (se prevé que para 2022 sea inferior a 10%) y aumentar los ingresos procedentes de servicios no tradicionales. Esta reestructuración de los ingresos es clave para ETB y contribuirá a mejorar su margen de EBITDA y el retorno de sus principales inversiones en la red. Fitch estima que cerca de 40% de los ingresos de la compañía provienen de servicios B2B más estables y 52% de servicios a hogares. Además, el acuerdo de asociación recientemente anunciado con UNE EPM Telecomunicaciones S.A. (TIGOUNE) añadirá ingresos adicionales, ya que esta última utilizará la red de ETB para aumentar su presencia en Bogotá y se espera que mejore el margen potencial de ETB a medida que se amplíe el uso de su red.

Niveles Altos de Competencia: Fitch estima que la posición competitiva de la compañía se mantendrá presionada en la medida que los operadores locales integrados de telecomunicaciones impulsan sus estrategias comerciales para retener y/o hacer crecer su base de suscriptores en Bogotá, mientras que ETB continúa implementando su estrategia de reemplazo de suscriptores de cobre por clientes de FTTH. ETB es el segundo operador fijo en Bogotá después del líder Claro, en términos de suscriptores. A nivel nacional, las participaciones de mercado estimadas de ETB son de 14% en telefonía fija, 8% en banda ancha y 2% en TV por suscripción. Claro es el líder del mercado en Colombia con participaciones de mercado de suscriptores de 42%, 37% y 47% en los mismos servicios fijos.

FFL Negativo Sostenido: La agencia estima que el flujo de fondos libre (FFL) de ETB será negativo en el horizonte de calificación dada la rentabilidad menor y las inversiones de capital mayores asociadas a la ampliación y penetración su red FTTH en Bogotá. Se espera que la intensidad de capex alcance su punto máximo en torno a 38% en 2022, en la medida que ETB continúe mejorando la calidad y el mantenimiento de su red FTTH. Fitch espera que el desembolso de las inversiones disminuya hacia 22% de los ingresos en 2025. El acuerdo de pago de dividendos con el Distrito de Bogotá añadirá presión al FFL.

DERIVACIÓN DE CALIFICACIÓN

La calificación nacional de ETB está por debajo de la calificación de pares que se dedican a la prestación de servicios de telecomunicaciones en Colombia. La calificación de crédito de la compañía está un escalón por debajo de la de TIGOUNE [AAA(col) Perspectiva Estable] y de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC (ColTel) [AAA(col) Perspectiva Estable] debido a su diversificación geográfica y de ingresos más bajos, lo cual redunda en una generación operativa menor. Fitch considera que la penetración baja de la red de fibra de ETB y la contracción en su generación de flujo de caja, restringen la capacidad para mejorar su EBITDA.

ETB está calificado de forma individual dado que cualquier apoyo recurrente del Distrito de Bogotá de su accionista controlante, es poco probable. Fitch considera que la decisión del Distrito en 2017 de reestructurar el pasivo por concepto de dividendos de ETB en una obligación de 10 años con un período de gracia de dos años es un apoyo extraordinario hacia la liquidez de la compañía, con poca probabilidad de recurrencia en el futuro.

SUPUESTOS CLAVE

Los supuestos clave empleados por Fitch para el caso particular del emisor incluyen:

--los ingresos totales crecen a un ritmo de un dígito bajo a medio durante el horizonte de calificación, respaldados por una penetración mayor de la red FTTH;

--se prevé que el apalancamiento neto alcance un máximo de 1,1x en 2023 y se mantenga estable a partir de entonces;

--intensidad de capital máxima de 38% en 2022 y tendencia a la baja hacia 22% en el medio plazo;

--pago de dividendos adeudados al Distrito de Bogotá;

--FFL negativo durante el horizonte de calificación.

SENSIBILIDAD DE CALIFICACIÓN

Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de calificación negativa/baja:

--crecimiento bajo de ingresos debido a un incremento de los suscriptores menor de lo esperado en servicios no tradicionales, mientras continúa la contracción de los ingresos por servicios en cobre;

--deterioro en el margen EBITDA sin una mejora significativa en su participación de mercado;

--generación de FFL negativo con un saldo bajo de caja de forma sostenida;

--métricas de apalancamiento deuda total a EBITDA por encima de 2,0x y/o deuda neta a EBITDA superior a 1,5x de forma sostenida.

Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de calificación positiva/alza:

--una acción de calificación positiva requeriría una mejora en el desempeño operativo de la compañía.

LIQUIDEZ

Posición de Liquidez Adecuada: El 18 de enero de 2023, ETB anunció que había completado el pago de COP354.000 millones del vencimiento de sus bonos internacionales. Esto fue financiado en gran parte a través de préstamos a largo plazo firmado con Scotiabank Colpatria S.A. (SBC) en noviembre de 2022. Se estima que el FFL de la compañía se mantendrá negativo durante el horizonte de calificación dada la carga de mayores requisitos de capex y los COP411.000 millones de dividendos por pagar al Distrito de Bogotá entre 2022 y 2027.

A septiembre de 2022, el efectivo en caja de la compañía se redujo a COP191.000 millones desde COP460.743 millones en 2021, con la deuda de corto plazo compuesta por los bonos internacionales mencionados y un préstamo a corto plazo de SBC (ambos fueron reembolsados posteriormente). ETB reportó líneas de crédito por COP702.000 millones disponibles al 30 de septiembre de 2022.

PERFIL DEL EMISOR

ETB es una empresa colombiana integrada de telecomunicaciones propiedad del Distrito de Bogotá en 86,36%. Los principales servicios que ofrece la compañía incluyen servicios tradicionales de voz fija (local y larga distancia), banda ancha (BB) y servicios de TV por suscripción en sus redes de fibra y cobre.

PARTICIPACIÓN

La(s) calificación(es) mencionada(s) fue(ron) requerida(s) y se asignó(aron) o se le(s) dio seguimiento por solicitud del(los) emisor(es) o entidad(es) calificada(s) o de un tercero relacionado. Cualquier excepción se indicará.

Este comunicado es una traducción parcial del original emitido en inglés por Fitch en su sitio internacional el 3 de febrero de 2023 y puede consultarse en la liga www.fitchratings.com. Todas las opiniones expresadas pertenecen a Fitch Ratings, Inc.

REFERENCIAS PARA FUENTES DE INFORMACIÓN RELEVANTES CITADAS EN FACTORES CLAVE DE CALIFICACIÓN

Las fuentes principales de información usadas en el análisis son las descritas en los Criterios Aplicados.

CONSIDERACIONES DE LOS FACTORES ESG

A menos que se indique lo contrario en esta sección, el puntaje más alto de relevancia crediticia de los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) es de ‘3’. Los aspectos ESG son neutrales para el crédito o tienen un impacto crediticio mínimo en la entidad, ya sea debido a la naturaleza de los mismos o a la forma en que son gestionados por la entidad.

Para obtener más información sobre los puntajes de relevancia ESG, visite www.fitchratings.com/esg.

CRITERIOS APLICADOS EN ESCALA NACIONAL

--Metodología de Calificación de Finanzas Corporativas (Diciembre 29, 2022);

--Metodología de Calificaciones en Escala Nacional (Diciembre 22, 2020);

--Metodología de Calificaciones de Entidades Relacionadas con el Gobierno (Noviembre 12, 2020).

INFORMACIÓN REGULATORIA

NOMBRE EMISOR o ADMINISTRADOR: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, S.A. E.S.P.

NÚMERO DE ACTA: COL_2023_8

FECHA DEL COMITÉ: 2/febrero/2023

PROPÓSITO DE LA REUNIÓN: Revisión Periódica

MIEMBROS DE COMITÉ: Martha Rocha (Presidenta), Natalia O’Byrne Cuéllar, Gilberto González, Rafael Molina, Andrew Bushey

Las hojas de vida de los Miembros del Comité Técnico podrán consultarse en la página web: https://www.fitchratings.com/es/region/colombia.

La calificación de riesgo crediticio de Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora de Valores constituye una opinión profesional y en ningún momento implica una recomendación para comprar, vender o mantener un valor, ni constituye garantía de cumplimiento de las obligaciones del calificado.

En los casos en los que aplique, para la asignación de la presente calificación Fitch Ratings consideró los aspectos a los que alude el artículo 4 del Decreto 610 de 2002, de conformidad con el artículo 6 del mismo Decreto, hoy incorporados en los artículos 2.2.2.2.2. y 2.2.2.2.4., respectivamente, del Decreto 1068 de 2015.

El presente documento puede incluir información de calificaciones en escala internacional y/o de otras jurisdicciones diferentes a Colombia, esta información es de carácter público y puede estar en un idioma diferente al español. No obstante, las acciones de calificación adoptadas por Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora de Valores únicamente corresponden a las calificaciones con el sufijo “col”, las otras calificaciones solo se mencionan como referencia.

DEFINICIONES DE ESCALAS NACIONALES DE CALIFICACIÓN

CALIFICACIONES CREDITICIAS NACIONALES DE LARGO PLAZO

AAA(col). Las Calificaciones Nacionales 'AAA' indican la máxima calificación asignada por Fitch en la escala de calificación nacional de ese país. Esta calificación se asigna a emisores u obligaciones con la expectativa más baja de riesgo de incumplimiento en relación a todos los demás emisores u obligaciones en el mismo país.

AA(col). Las Calificaciones Nacionales 'AA' denotan expectativas de muy bajo riesgo de incumplimiento en relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país. El riesgo de incumplimiento difiere sólo ligeramente del de los emisores u obligaciones con las más altas calificaciones del país.

A(col). Las Calificaciones Nacionales 'A' denotan expectativas de bajo riesgo de incumplimiento en relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país. Sin embargo, cambios en las circunstancias o condiciones económicas pueden afectar la capacidad de pago oportuno en mayor grado que lo haría en el caso de los compromisos financieros dentro de una categoría de calificación superior.

BBB(col). Las Calificaciones Nacionales 'BBB' indican un moderado riesgo de incumplimiento en relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país. Sin embargo, los cambios en las circunstancias o condiciones económicas son más probables que afecten la capacidad de pago oportuno que en el caso de los compromisos financieros que se encuentran en una categoría de calificación superior.

BB(col). Las Calificaciones Nacionales 'BB' indican un elevado riesgo de incumplimiento en relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país. Dentro del contexto del país, el pago es hasta cierto punto incierto y la capacidad de pago oportuno resulta más vulnerable a los cambios económicos adversos a través del tiempo.

B(col). Las Calificaciones Nacionales ‘B’ indican un riesgo de incumplimiento significativamente elevado en relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país. Los compromisos financieros se están cumpliendo pero subsiste un limitado margen de seguridad y la capacidad de pago oportuno continuo está condicionada a un entorno económico y de negocio favorable y estable. En el caso de obligaciones individuales, esta calificación puede indicar obligaciones en problemas o en incumplimiento con un potencial de obtener recuperaciones extremadamente altas.

CCC(col). Las Calificaciones Nacionales ‘CCC’ indican que el incumplimiento es una posibilidad real. La capacidad para cumplir con los compromisos financieros depende exclusivamente de condiciones económicas y de negocio favorables y estables.

CC(col). Las Calificaciones Nacionales ‘CC’ indican que el incumplimiento de alguna índole parece probable.

C(col). Las Calificaciones Nacionales ‘C’ indican que el incumplimiento de un emisor es inminente.

RD(col). Las Calificaciones Nacionales ‘RD’ indican que en la opinión de Fitch Ratings el emisor ha experimentado un “incumplimiento restringido” o un incumplimiento de pago no subsanado de un bono, préstamo u otra obligación financiera material, aunque la entidad no está sometida a procedimientos de declaración de quiebra, administrativos, de liquidación u otros procesos formales de disolución, y no ha cesado de alguna otra manera sus actividades comerciales.

D(col). Las Calificaciones Nacionales ‘D’ indican un emisor o instrumento en incumplimiento.

E(col). Descripción: Calificación suspendida. Obligaciones que, ante reiterados pedidos de la calificadora, no presenten información adecuada.

Nota: Los modificadores “+” o “-” pueden ser añadidos a una calificación para denotar la posición relativa dentro de una categoría de calificación en particular. Estos sufijos no se añaden a la categoría ‘AAA’, o a categorías inferiores a ‘CCC’.

CALIFICACIONES CREDITICIAS NACIONALES DE CORTO PLAZO

F1(col). Las Calificaciones Nacionales ‘F1’ indican la más fuerte capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros en relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país. En la escala de Calificación Nacional de Fitch, esta calificación es asignada al más bajo riesgo de incumplimiento en relación a otros en el mismo país. Cuando el perfil de liquidez es particularmente fuerte, un “+” es añadido a la calificación asignada.

F2(col). Las Calificaciones Nacionales ‘F2’ indican una buena capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros en relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país. Sin embargo, el margen de seguridad no es tan grande como en el caso de las calificaciones más altas.

F3(col). Las Calificaciones Nacionales ‘F3’ indican una capacidad adecuada de pago oportuno de los compromisos financieros en relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país. Sin embargo, esta capacidad es más susceptible a cambios adversos en el corto plazo que la de los compromisos financieros en las categorías de calificación superiores.

B(col). Las Calificaciones Nacionales ‘B’ indican una capacidad incierta de pago oportuno de los compromisos financieros en relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país. Esta capacidad es altamente susceptible a cambios adversos en las condiciones financieras y económicas de corto plazo.

C(col). Las Calificaciones Nacionales ‘C’ indican que el incumplimiento de un emisor es inminente.

RD(col). Las calificaciones Nacionales ‘RD’ indican que una entidad ha incumplido en uno o más de sus compromisos financieros, aunque sigue cumpliendo otras obligaciones financieras. Esta categoría sólo es aplicable a calificaciones de entidades.

D(col). Las Calificaciones Nacionales ‘D’ indican un incumplimiento de pago actual o inminente.

E(col). Descripción: Calificación suspendida. Obligaciones que, ante reiterados pedidos de la calificadora, no presenten información adecuada.

PERSPECTIVAS Y OBSERVACIONES DE LA CALIFICACIÓN

PERSPECTIVAS. Estas indican la dirección en que una calificación podría posiblemente moverse dentro de un período entre uno y dos años. Asimismo, reflejan tendencias que aún no han alcanzado el nivel que impulsarían el cambio en la calificación, pero que podrían hacerlo si continúan. Estas pueden ser: “Positiva”; “Estable”; o “Negativa”.

La mayoría de las Perspectivas son generalmente Estables. Las calificaciones con Perspectivas Positivas o Negativas no necesariamente van a ser modificadas.

OBSERVACIONES. Estas indican que hay una mayor probabilidad de que una calificación cambie y la posible dirección de tal cambio. Estas son designadas como “Positiva”, indicando una mejora potencial, “Negativa”, para una baja potencial, o “En Evolución”, si la calificación puede subir, bajar o ser afirmada.

Una Observación es típicamente impulsada por un evento, por lo que es generalmente resuelta en un corto período. Dicho evento puede ser anticipado o haber ocurrido, pero en ambos casos las implicaciones exactas sobre la calificación son indeterminadas. El período de Observación es típicamente utilizado para recoger más información y /o usar información para un mayor análisis.

PARTICIPATION STATUS

The rated entity (and/or its agents) or, in the case of structured finance, one or more of the transaction parties participated in the rating process except that the following issuer(s), if any, did not participate in the rating process, or provide additional information, beyond the issuer’s available public disclosure.

APPLICABLE CRITERIA

APPLICABLE MODELS

Numbers in parentheses accompanying applicable model(s) contain hyperlinks to criteria providing description of model(s).

Corporate Monitoring & Forecasting Model (COMFORT Model), v8.1.0 ( 1



ADDITIONAL DISCLOSURES

ENDORSEMENT STATUS

Empresa de Telecomunicaciones de Bogota, S.A., E.S.P. EU Endorsed, UK Endorsed