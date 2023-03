*Este comunicado fue traducido por un sistema automático.

GOLDEN, Colorado / 20 de marzo de 2023 / Business Wire / Golden Minerals Company ("Golden Minerals", "Golden", la "Compañía", "nosotros" o "nuestro") (NYSE-A: AUMN y TSX: AUMN) se complace en anunciar los resultados de una estimación inicial de Recursos Minerales y un Informe Técnico (el "Informe") preparado para su proyecto de plata y oro Yoquivo, ubicado en el noroeste del estado de Chihuahua, México.

Warren M. Rehn, presidente y director ejecutivo de Golden, comentó: “Nos complace anunciar el primer recurso mineral jamás reportado para el distrito de Yoquivo. Con un equivalente de plata de 570 g/t, esta es una estimación inicial de recursos minerales de ley excepcionalmente alta. Creemos que existe un excelente potencial para que Yoquivo se convierta finalmente en una propiedad productora. El recurso no se clasificó inicialmente más allá de Inferido. Creemos que una parte significativa se actualizará a Medido e indicado en la próxima actualización de recursos. Además, notamos que esta estimación inicial de recursos cubre solo una pequeña porción de la longitud de rumbo de las vetas incluidas en la estimación y una fracción de la cantidad total de vetas en Yoquivo, al menos algunas de las cuales tienen intervalos potencialmente económicos ya perforados pero con perforación insuficiente para incluir en la estimación”.

La estimación de recursos minerales se informa de acuerdo con los Estándares de definición de recursos minerales y reservas minerales del Instituto Canadiense de Minería, Metalurgia y Petróleo ("CIM") utilizando la edición 2019 de las Pautas de mejores prácticas de estimación de recursos minerales y reservas minerales de CIM. La estimación fue preparada por la firma de ingeniería independiente Mine Technical Services (“MTS”), con fecha de vigencia del 24 de febrero de 2023.

Declaración de Recursos Minerales Inferidos de Yoquivo

Vena Toneladas Ag g/t agosto g/t AgEq g/t Ag (koz) Au (koz) AgEq (koz) Pertenencia 244,000 630 2.9 850 4,930 23 6,690 Camila 285.000 330 2.0 490 3.070 18 4,470 Pared Colgante Camila 170.000 300 1.8 440 1,610 10 2,370 Nuevo 118,000 560 1.6 680 2,130 6 2,570 Esperanza 120,000 150 1.8 290 570 7 1,130 Total 937,000 410 2.1 570 12,300 64 17,230

Notas de la tabla de recursos minerales:

Los recursos minerales se han clasificado utilizando los Estándares de definición CIM de 2014 y tienen una fecha de vigencia del 24 de febrero de 2023. La persona calificada para la estimación de recursos es Edward JC Orbock III, RM SME, geólogo principal asociado de MTS. Los estimados de recursos minerales inferidos informados incluyen porciones de pilares de corona, que se supone que son totalmente recuperables, definidas como: Veta de Pertenencia 24,000 ton @ 1,680 g/t Ag, 6.2 g/t Au y 2,160 g/t AgEq para 1,310 koz Ag, 5 koz Au y 1,690 koz AgEq. Nueva veta 15.000 toneladas a 420 g/t Ag, 2,2 g/t Au y 590 g/t AgEq para 210 koz Ag, 1 koz Au y 290 koz AgEq. Veta Esperanza 22,000 toneladas @ 130 g/t Ag, 1.8 g/t Au y 270 g/t AgEq para 90 koz Ag, 1 koz Au y 190 koz AgEq. Los recursos minerales asumen un método tradicional de extracción subterránea de corte y relleno; un precio de la plata de US $24/oz, un precio del oro de US $1.840/oz, un ancho mínimo de minado de 1 m; asumió una recuperación metalúrgica de plata y oro del 85%; un costo minero promedio de US $75/t minada; procesamiento promedio y costo general y administrativo de US $50/t procesada; costo de transporte y venta de US $0,95/oz Ag y US $15/oz Au; y una regalía de oro y plata del 2%. Los recursos minerales se informan in situ dentro de una capa de ley construida a partir de compuestos por encima de una ley de corte de 200 g/t de plata equivalente (AgEq), donde AgEq = Ag g/t + Au g/t * (1840/24), donde el precio por onza de oro y plata en dólares estadounidenses es de $1,840 y $24 respectivamente. Todas las estimaciones de tonelaje, ley y contenido de metal contenido se han redondeado; el redondeo puede resultar en diferencias de suma aparentes entre toneladas, grado y contenido de metal contenido.

Estimaciones de recuperación metalúrgica y pruebas metalúrgicas

Se recolectaron dos muestras compuestas para pruebas preliminares a partir de rechazos gruesos de muestras de núcleos de Yoquivo. Estos compuestos fueron diseñados para representar material mineralizado de baja y media ley en Yoquivo. Nuestro personal diseñó y realizó ensayos metalúrgicos en el laboratorio metalúrgico de Velardeña.

Las muestras respondieron muy bien a la flotación. Las recuperaciones de oro estuvieron entre 84% y 95% y las recuperaciones de plata entre 82% y 89%.

Se recomendaron recuperaciones del 85% para el oro y la plata para evaluar las perspectivas razonables de una eventual extracción económica al realizar la estimación de recursos minerales.

Personas Cualificadas, Información Técnica y Notas de Control de Calidad

Se presentará un informe técnico para el proyecto Yoquivo bajo el perfil de la Compañía en SEDAR en www.sedar.com dentro de los 45 días de este comunicado de prensa.

El Sr. Edward JC Orbock III, RM SME, Geólogo Principal Asociado de MTS es la Persona Calificada independiente responsable de la estimación de Recursos Minerales en este comunicado de prensa. Otra información científica y técnica en este comunicado de prensa ha sido revisada y aprobada por el Sr. Warren M. Rehn, MMSA (QP), presidente y director ejecutivo de la compañía.

Golden mantiene una sólida cadena de custodia y un programa de garantía y control de calidad (QA/QC) en los ensayos de su proyecto Yoquivo. Las muestras se preparan en el laboratorio de ALS Chemex de México SA de CV en Chihuahua (ALS Chihuahua). ALS Chihuahua es independiente de Golden Minerals y está acreditada según las normas ISO/IEC 17025:2017. Las muestras se enviaron a ALS Vancouver para su análisis. ALS Vancouver está certificada según las normas ISO 17025:2017 (técnicas de ensayo seleccionadas) e ISO 9001:2015 y es independiente de Golden Minerals. Las pruebas metalúrgicas se completaron en el laboratorio metalúrgico de Golden Minerals en Velardeña, Estado de Durango, México, que se encuentra aproximadamente a 600 km al sureste del Proyecto. El laboratorio no es independiente ya que es propiedad y está operado por Golden Minerals. Actualmente, el laboratorio no tiene acreditaciones internacionales además de los análisis químicos para trabajos de prueba metalúrgicos.

En ALS Vancouver, se analizó el oro de las muestras mediante un ensayo de fuego con un acabado de absorción atómica (AA). Las muestras de oro que arrojaron valores de ensayo >10 g/t Au se volvieron a analizar mediante ensayo al fuego con acabado gravimétrico. Los ensayos de plata consistieron en una digestión de cuatro ácidos con un acabado de espectrometría de emisión atómica de plasma acoplado inductivamente (ICP-AES). Las muestras de plata que arrojaron valores de ensayo >100 g/t Ag se volvieron a analizar con un digerido de cuatro ácidos con un acabado ICP-AES. Las muestras de plata con un ensayo de > 1500 g/t Ag se volvieron a analizar con un ensayo de fuego con acabado gravimétrico, y las muestras de plata que arrojaron valores de ensayo > 10 000 g/t Ag se volvieron a analizar con un ensayo de fuego con acabado gravimétrico.

Golden Minerals implementó un programa QA/QC estándar de la industria que incluye la presentación de materiales de referencia estándar certificados (estándares), duplicados y espacios en blanco al laboratorio, y los resultados se revisan regularmente para garantizar que se tomen las medidas apropiadas y oportunas en caso de un Error de control de calidad/control de calidad.

Las muestras recolectadas en el campo se almacenan en un área cerrada en el campamento de exploración en Basaseachi, México, y los empleados de Golden Minerals las transportan a ALS Chihuahua. Los procedimientos de cadena de custodia consisten en formularios de envío de muestras que se envían por correo electrónico al laboratorio y una copia física del formulario de envío que se entrega con los envíos de muestras para garantizar que el laboratorio reciba todas las muestras. ALS Chihuahua proporciona un recibo de entrega de muestra a Golden Minerals.

El Sr. Orbock y el Sr. Todd Wakefield, RM SME (colectivamente, los "MTS QP") revisaron la cadena de custodia de muestras, los procedimientos de QA/QC y las acreditaciones de los laboratorios analíticos utilizados por la Compañía. Los QP de MTS opinan que los procedimientos y QA/QC son aceptables para respaldar la estimación de recursos minerales. Los QP de MTS también auditaron la base de datos de ensayos, el registro de núcleos y las interpretaciones geológicas y no encontraron problemas materiales con los datos como resultado de estas auditorías. En opinión de los QP de MTS, los programas de verificación de datos realizados sobre los datos geológicos y de ensayo recopilados del Proyecto Yoquivo respaldan las interpretaciones geológicas y la calidad analítica y de la base de datos, y los datos recopilados pueden respaldar las estimaciones de recursos minerales.

Sobre Yoquivo

Golden posee siete concesiones que comprenden la propiedad Yoquivo, que totaliza 1.974,8 hectáreas ubicadas en el oeste del estado de Chihuahua, en el norte de México. Las concesiones propiedad de Golden están sujetas a regalías netas de retorno de fundición del 2% al 3% sobre la producción, con un tope de $2,8 millones en total.

Acerca de los minerales de oro

Golden Minerals es un productor de oro y plata con sede en Golden, Colorado. La Compañía se centra principalmente en la producción de oro y plata de su mina Rodeo, el avance de sus propiedades Velardeña y Yoquivo en México y, a través de la exploración financiada por socios, su propiedad de plata El Quevar en Argentina, así como la adquisición y el avance de propiedades mineras seleccionadas en México. , Nevada y Argentina.

Nota de advertencia sobre estimaciones de recursos

Se advierte a los lectores que los recursos minerales no son reservas minerales económicas y que no se ha demostrado la viabilidad económica de los recursos que no son reservas minerales. La estimación de los recursos minerales puede verse afectada materialmente por asuntos geológicos, ambientales, de permisos, legales, de título, sociopolíticos, de mercadeo u otros relevantes. La estimación de recursos minerales se clasifica de acuerdo con los Estándares de definición de CIM para recursos minerales y reservas minerales de 2014. Es posible que las estimaciones de recursos minerales inferidos no constituyan la base de estudios de viabilidad o previabilidad o estudios económicos, excepto en circunstancias limitadas. Se advierte a los lectores que no supongan que el trabajo adicional conducirá a reservas minerales que se pueden extraer económicamente.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, modificada y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, modificada, y la legislación de valores canadiense aplicable, incluidas las declaraciones sobre las expectativas con respecto a nuestra capacidad. para reclasificar el recurso mineral inferido como recursos medidos o indicados en una estimación de recursos futuros, y el potencial para que la propiedad se convierta en una propiedad productiva. Estas declaraciones están sujetas a riesgos e incertidumbres, incluidos los cambios en las interpretaciones de la información geológica, geoestadística, metalúrgica, minera o de procesamiento, y las interpretaciones de la información resultante de la experiencia de exploración, análisis o minería y procesamiento. Golden Minerals no asume ninguna obligación de actualizar esta información. Se pueden encontrar riesgos adicionales relacionados con Golden Minerals en los informes periódicos y actuales presentados ante la SEC por Golden Minerals, incluido el Informe Anual de la Compañía en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2021.

