Esta es una traducción automática del comunicado de prensa de TIM

Campo Grande, 23 de marzo de 2023 - TIM y las Concesionarias Way112 y Way306, del Grupo Way Brasil, anuncian una alianza sin precedentes para llevar 4G a más de 600 kilómetros de carreteras en una de las principales conexiones entre el norte y el sur del estado de Mato Grosso do Sul, cubriendo todo el largo de la MS-112, tramo de la BR-158, BR-436 y MS-306.

El proyecto beneficia a alrededor de 30.000 vehículos que circulan diariamente por las vías, y se convierte en una iniciativa más de cobertura vial de TIM, que al 2023 ya suma más de 1.450 km de cobertura en carreteras nacionales. La alianza también beneficia a más de 276.000 habitantes en 8 municipios, pueblos y aldeas, llegando a 108 escuelas públicas y 46 unidades de salud.

Con conectividad se podrá ampliar la cobertura 4G a los servicios públicos, además de garantizar un servicio móvil de calidad a los productores agropecuarios de la región.



El proyecto de implementación se dividirá en tres fases y comenzará en la ciudad de Cassilândia. A lo largo de 2023, los demás municipios de las carreteras MS-112, BR-158, BR-436 recibirán obras para instalar las torres y equipos de transmisión.

La obra debe extenderse hasta 2024, año de su culminación, con la implementación de la cobertura 4G en la MS-306, y también favorece iniciativas relacionadas con el turismo, además de la agroindustria y otros sectores de la industria.



“Brindar conectividad a las carreteras de Mato Grosso do Sul en los tramos concesionados por el Grupo Way Brasil, y también a las comunidades aledañas, es una de las prioridades de la concesionaria, ya sea para ampliar nuestro trabajo y comunicación con los empleados, pero principalmente , para ofrecer las mejores condiciones de conducción a los usuarios que se desplazan a diario por la región. Nuestra asociación con TIM nos permite entregar los mejores servicios, yendo más allá de nuestras obligaciones contractuales, conectando cosas y personas”, celebra Paulo Nunes Lopes, director general de Grupo Way Brasil.



Para Alberto Griselli, director general de TIM Brasil, la presencia del operador en los contratos de cobertura en las carreteras brasileñas refuerza la apuesta de estar en todo el territorio: “Además de ser líderes en 5G en el país, tenemos la mayor cobertura 4G y presencia en todos los municipios brasileños. Estamos ampliando nuestro trabajo a las carreteras, apoyando más seguridad vial, más comodidad para conductores y pasajeros, y beneficiando a toda una región. Con trabajo robusto, resiliente y sostenible, estamos llegando a los cuatro rincones de Brasil”.



El proyecto brinda cobertura de calidad a los usuarios, permitiendo el suministro de información georreferenciada en tiempo real, aumentando la seguridad durante los viajes. Para las empresas y el sector logístico, el aumento de la cobertura 4G, asociado a la tecnología NB-IoT, marca la diferencia por la posibilidad de utilizar el seguimiento de vehículos y la telemetría, además de posibilitar la comunicación y el control de flotas, brindando mayor seguridad y mejor planificación.



Para la concesionaria existen una serie de servicios para su operación, como la comunicación entre equipos, la gestión del tráfico, los sistemas de llamada de emergencia en las vías y la posibilidad de monitorear la integridad de las estructuras, además de una serie de elementos de seguridad. En el futuro, será posible implementar servicios de facturación. Y para las comunidades y pueblos vecinos, la conectividad llega dentro de un proyecto de democratización del acceso, que permita una mayor inclusión digital.



Acerca de Grupo Way Brasil

Grupo Way Brasil es el operador con la mayor red vial del país. La Compañía, subsidiaria del Grupo ASTM, actualmente administra diez concesiones viales que suman más de 4 mil kilómetros en ocho estados de las regiones Sur, Sudeste, Centro Oeste, Norte y Noreste. Además, administra dos activos logísticos: un patio de regulación y una terminal portuaria que atienden al Puerto de Santos, el más grande de América Latina. Hace más de 20 años, Grupo Way Brasil está presente en corredores viales para el flujo de la producción agrícola e industrial, así como en ejes turísticos relevantes del país, brindando a nuestros usuarios viajes más fluidos, seguros y confortables. Para obtener más información, visite: Way-306 (way306.com.br).



Acerca de TIM

“Evolucionar juntos con valentía, transformando la tecnología en libertad” es el propósito de TIM, operador líder en cobertura móvil y presencia 4G. Pionero en pruebas 5G, está preparado también para ser protagonista de la tecnología que revolucionará diferentes sectores de la sociedad, en línea con su firma: “Imagina las posibilidades”. Comprometida con las mejores prácticas ambientales, sociales y de gobierno, forma parte de importantes carteras de la bolsa de valores brasileña, como el Novo Mercado, el S&P/B3 Brasil ESG y el Corporate Sustainability Index. Está incluida en el Anuario de Sostenibilidad 2022, que reúne a las empresas más sostenibles del mundo, y fue el primer operador en obtener la certificación ISO 37001 para combatir el soborno. También forma parte del Índice de Equidad de Género de Bloomberg y lidera, entre las empresas de Brasil y del sector global de las telecomunicaciones, el Índice de Diversidad e Inclusión de Refinitiv. Para obtener más información, visite www.tim.com.br.