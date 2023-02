*Este comunicado fue traducido por un sistema automático.

TORONTO, 14 de febrero de 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- G2 Goldfields Inc. (" G2 " o la " Compañía ") (TSXV: GTWO; OTCQX: GUYGF) anuncia resultados de ensayos adicionales de perforación en la Zona Principal de OKO (OMZ) en el proyecto OKO de 19,200 acres de la Compañía, Guyana. G2 publicó una estimación inicial de recursos (MRE) en la OMZ en abril de 2022 [consulte el comunicado de prensa del 25 de abril de 2022] y desde entonces ha completado 36 perforaciones diamantinas adicionales por un total de 13 279 metros. La perforación se ha centrado en expandir el MRE apuntando a:

(i) Expansión a la huelga de mineralización de Shears 3, 4 y 5 juntos que formaron el MRE.

(ii) Mineralización por inmersión descendente de las tres cizallas.

(iii) Mineralización de oro cerca de la superficie por encima de 100 (m) verticales que se omitió en gran medida del MRE debido a la falta de datos.

Además, el programa de perforación OMZ de G2 ha brindado mayor confianza en la continuidad de la mineralización de oro descrita en el MRE. Los resultados de los ensayos más recientes se pueden encontrar a continuación.

Los resultados ejemplares de la versión actual incluyen el pozo OKD-132 que interceptó las tres cizallas:

4,7 metros @ 8.7 g/t Au (Cizalla 3) 3,7 metros @ 45.4 g/t Au (Cizalla 4) 7,1 metros @ 5.1 g/t Au (Cizalla 5)

Además, el pozo OKD-145 extendió con éxito la mineralización de oro en Shear 3 dentro de los 75 metros de la superficie.

16,3 metros @ 6.8 g/t Au (Cizalla 3)

Esta intersección confirma la ocurrencia de amplios anchos de mineralización de alta ley dentro de la zona central de Shear 3.

Una sección larga actualizada de Shear 3 con nuevas intersecciones de perforación OKO posteriores a MRE está disponible aquí . A continuación se tabulan los resultados completos de perforación de la perforación OMZ más reciente.

TABLA DE INTERCEPCIÓN DE OKO DRILL 14 DE FEBRERO DE 2023



Identificación del agujero De A interno (m) agosto g/t Dominio de geología Comentarios













OKD-132 181.60 186.25 4.7 8.7 Cizalla 3

OKD-132 261.00 264.67 3.7 45.4 Cizalla 4 Confirma leyes altas en una zona de hundimiento conocida en Shear 4. OKD-132 316.16 323.22 7.1 5.1 Cizalla 5

incluido 316.16 318.48 2.3 8.0







OKD-133 206.70 213.77 7.1 3.2 Cizalla 4

incluido 206.70 208.60 1.9 8.8















OKD-134 21.00 29.80 8.8 5.4 Cizalla 4



Cerca de la superficie en la parte central del yacimiento. incluido 23.00 27.00 4.0 8.6 OKD-134 148.00 150.00 2.0 5.8 Cizalla 5















OKD-135 56.53 57.96 1.4 8.5 Cizalla 1

OKD-135 154.70 156.46 1.8 7.5 Cizalla 3

OKD-135 239.77 242.00 2.2 18.1 Cizalla 4

OKD-135 296.83 299.00 2.2 10.8 Cizalla 5 Muestra continuidad de alto grado en una zona de hundimiento al sur de Shear 4.













OKD-136 37.50 43.70 6.2 NS Cizalla 5

OKD-137 139.79 140.23 0.4 10.1 Cizalla 5















OKD-138 232.87 234.26 1.4 9.9 Cizalla 3

OKD-138 365.30 370.00 4.7 7.5 Cizalla 5















OKD-139 33.00 48.00 6.7 2.6 Cizalla 4















OKD-140 18.80 21.00 2.2 15.0 Cizalla 4 Intercepción poco profunda buzamiento ascendente hasta el extremo sur de Shear 4. OKD-140 157.50 159.70 2.2 7.3 Cizalla 5















OKD-141 87.50 90.00 2.5 8.4 Cizalla 5



Esta intersección representa una de las pocas intersecciones de Shear 5 por encima del límite de roca fresca. Está ubicado aproximadamente a 104 m verticalmente por debajo de la superficie y extiende la mineralización de alta ley en Shear 5 buzamiento hacia arriba hasta el extremo sur de la estructura actualmente definida. Se encuentra a 144 metros al sur de OKD-84 ( 3,9 m @ 23,6 g/t Au ) y 116 metros al sur de OKD-106 ( 9,5 m @ 14,1 g/t Au ). incluido 88.84 90.00 1.2 17.4













OKD-142 211.62 213.00 1.4 24.0 Cizalla 3 Esta intersección ha extendido la mineralización de alta ley hasta el extremo sur de Shear 3 en 53 metros. Además, valida una interpretación de que la mineralización de oro significativa ocurre en una zona interna de hundimiento del sureste dentro de la envoltura más amplia de la estructura anfitriona. La mineralización permanece abierta en esta dirección.













OKD-144 69.70 79.75 10.1 2.8 Cizalla 3















OKD-145 67.70 84.00 16.3 6.8 Cizalla 3



Amplia zona de alto grado dentro de los 75 m de superficie.







incluido 69.00 72.88 3.9 18.8













OKD-146 107.00 108.00 1.0 32.1





Las intersecciones reportadas son anchos de fondo de pozo. Los anchos reales se estiman entre el 62% y el 98% de los anchos de fondo de pozo informados. Las leyes promedio ponderadas se calculan sobre la base de ensayos de oro sin tope, ya que no se ha completado una perforación suficiente para determinar los límites tope para los ensayos de oro.

Dan Noone, director ejecutivo de G2 Goldfields, declaró: "A medida que continuamos perforando múltiples áreas objetivo en nuestro proyecto, estos últimos resultados de la OMZ brindan mayor confianza en el recurso de la OMZ, así como en su considerable prospectividad".

control de calidad/control de calidad

El núcleo de perforación se registra y se muestrea en una instalación segura de almacenamiento de núcleos ubicada en el sitio del proyecto OKO, Guyana. Las muestras de testigos del programa se cortan por la mitad con una sierra de corte de diamante y se envían a MSALABS Guyana, en Georgetown, Guyana, que es un laboratorio de análisis de minerales acreditado, para su análisis. Las muestras de secciones del núcleo con mineralización de oro evidente se analizan para determinar el oro total utilizando un ensayo de fuego de pantalla metálica de 500 g estándar de la industria (método MSALABS MSC 550). Todas las demás muestras se analizan en busca de oro utilizando Fire Assay-AA estándar con acabado de absorción atómica (método MSALABS; FAS-121). Las muestras que arrojan más de 10,0 g/t de oro se analizan utilizando métodos gravimétricos de ensayo de fuego estándar (método MSALABS; FAS-425). Los estándares de referencia de oro certificados, los espacios en blanco y los duplicados de campo se insertan de forma rutinaria en el flujo de muestra, como parte del programa de control de calidad/garantía de calidad (QAQC) de G2 Goldfields. No se observaron problemas de QA/QC con los resultados informados aquí.

Acerca de G2 Goldfields Inc.

El equipo de G2 Goldfields está compuesto por profesionales que han sido directamente responsables del descubrimiento de millones de onzas de oro en Guyana, así como del financiamiento y desarrollo de Aurora Gold Mine, la mina de oro más grande de Guyana. G2 anunció recientemente su primera estimación de recursos minerales en la propiedad Oko recién descubierta en Guyana (consulte el comunicado de prensa del 25 de abril de 2022), y recientemente presentó en SEDAR un informe técnico independiente titulado “Informe técnico NI 43-101 y estimación de recursos minerales para la propiedad Oko Gold, República Cooperativa de Guyana, América del Sur”, con fecha de vigencia del 14 de abril de 2022.

Los aspectos más destacados del informe incluyen:

974,000 onzas Au: recurso mineral inferido contenido en 3 274 000 toneladas @ 9,25 g/t Au; y

220,000 onzas Au: recurso mineral indicado contenido en 793 000 toneladas a 8,63 g/t de oro.

Significativamente, todos los recursos minerales vírgenes se encuentran dentro de los 350 metros de la superficie y permanecen abiertos hacia abajo. G2 continúa expandiendo este recurso original mientras descubre áreas adicionales para la perforación diamantina.

Toda la información científica y técnica de este comunicado de prensa ha sido preparada bajo la supervisión de Dan Noone (CEO de G2 Goldfields Inc.), una "persona calificada" según el significado del Instrumento Nacional 43-101. El Sr. Noone (B.Sc. Geología, MBA) es miembro del Instituto Australiano de Geocientíficos.

