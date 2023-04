Por Impact Silver

Vancouver, Columbia Británica--(Newsfile Corp. - 3 de abril de 2023) - IMPACT Silver Corp. (TSXV: IPT) (OTC Pink: ISVLF) (FSE: IKL) ("IMPACT" o la "Compañía") se complace en anuncia que ha completado el Acuerdo de compra y venta de acciones (el "Acuerdo de venta") con Consolidated Zinc Limited (ASX: CZL) ("CZL") de Australia, anunciado previamente el 9 de febrero de 2023, con respecto a la compra de todas las acciones en circulación de su subsidiaria, Minera Latin America Zinc SAPI de CV ("MLAZ"), que posee una participación del 100% en la mina de zinc, plomo y plata de alta ley Plomosas en el estado de Chihuahua, al norte de México.

El cierre de esta adquisición solidifica la posición de IMPACT como una de las mineras intermedias mejor financiadas y con mentalidad de crecimiento de México, una que está bien posicionada para ofrecer a los inversionistas una producción de alto grado, un crecimiento equilibrado y agresivo, y una emocionante exploración al alza en el futuro.

TÉRMINOS DEL ACUERDO

El precio total de compra de US$6 millones consiste en US$3 millones en efectivo y el saldo en acciones de IMPACT (se emitirán un total de 11.441.647 acciones). Los ajustes posteriores al cierre en función de los cambios en el capital de trabajo se realizarán, según lo acordado previamente, entre las dos partes.

Se han aplicado restricciones contractuales al 75 % del componente de transferencia de acciones, de modo que las acciones de IMPACT se liberarán de la restricción en tres tramos iguales del 25 % del número total de acciones emitidas a CZL, cada 6 meses, durante 18 meses desde el cierre. El 25 % de las Acciones de IMPACT será inmediatamente propiedad de CZL (sujeto a un período de retención legal de 4 meses a partir de la fecha de emisión de las Acciones de IMPACT); y

Una regalía de 12% de interés de utilidad neta ("NPI") sobre la producción del proyecto Plomosas a CZL.

"Estamos encantados de haber completado esta adquisición transformadora que proporciona a IMPACT producción en un segundo distrito minero, trayendo consigo tanto el crecimiento de la producción como el potencial de exploración para la empresa en el futuro. Plomosas es una operación única y totalmente autorizada construida sobre un gran sistema mineral con leyes históricas globales de nivel uno de más del 13% de zinc, lo que brinda un potencial excepcional tanto para mejorar como para expandir su nivel actual de operaciones. Tenemos la intención de apoyarnos en nuestros 17 años de exitosa experiencia operativa subterránea en las Minas Reales de Zacualpan y aprovechar este conocimiento. para proporcionar un valor significativo para los accionistas y un importante potencial de crecimiento para todas las partes interesadas en nuestra excepcional operación centrada en ESG", dijo Frederick Davidson, presidente y director ejecutivo de IMPACT Silver.

REFLEJOS

La adquisición ampliará el perfil de producción de IMPACT de una a dos operaciones productoras: el distrito de zinc, plomo y plata de Plomosas en el norte de México y el distrito de plata, plomo, zinc y oro de Royal Mines of Zacualpan en el centro de México.

En Plomosas, CZL informó recursos minerales JORC 1 de 215 000 toneladas con una ley de 13,5 % de zinc, 6,3 % de plomo y 34,0 g/t de plata (indicado), y 772 000 toneladas con una ley de 13,1 % de zinc, 3,0 % de plomo y 19,0 g/t de plata (inferido) , a un corte de 3% de zinc a diciembre de 2021.

IMPACT planea un programa de perforación agresivo en 2023 para rellenar el recurso Plomosas y probar extensiones de mineralización conocida.

Se sabe que Plomosas alberga mineralización de alto grado. La minería histórica indica leyes en el cuartil superior global de zinc, con aproximadamente 2,5 MT extraídas desde 1943 con leyes de 15-25 % de zinc, 2-7 % de plomo y 40-60 g/t de plata con elementos nocivos bajos 2 .

CZL ha estado extrayendo Plomosas desde septiembre de 2018. IMPACT planea actualizar el molino y la mina con el objetivo de continuar la extracción junto con una expansión significativa de las operaciones.

El equipo de operaciones altamente calificado de IMPACT tiene 17 años de experiencia en minería subterránea y molienda de flotación en sus activos del área de producción de Zacualpan, lo que ayudará a acelerar la expansión eficiente de la operación de Plomosas.

El potencial de exploración en Plomosas es excepcional, ya que hasta la fecha solo se han explorado 600 m de la longitud de rumbo de 6 km. Esto se suma a otros objetivos de exploración en la propiedad de 3.019 hectáreas, incluidos objetivos de cobre y oro no probados con indicaciones de material de alta ley en la superficie.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO PLOMOSAS

En 2021, CZL procesó 31.695 toneladas de mineral que dieron como resultado 2.442 toneladas de concentrado de zinc y 599 toneladas de concentrado de plomo. El procesamiento de minerales se realiza actualmente en medio de una capacidad potencial de más de 150 toneladas por día, un molino de flotación convencional que actualmente está operando por debajo de la capacidad de diseño. La propiedad Plomosas está sujeta a una regalía neta de fundición subyacente del 1%. La propiedad de 3.019 hectáreas cubre extensos mantos (lechos) de zinc-plomo-plata tipo depósito de reemplazo de carbonato ("CRD") alojados principalmente en carbonatos (piedras calizas, mármoles).

A nivel regional, Plomosas se encuentra en el mismo cinturón mineral que algunos de los depósitos CRD más grandes del mundo (ver Mapa 1 a continuación) 2 . La mina histórica Santa Eulalia es el depósito CRD histórico más grande del mundo y se encuentra a 100 km al oeste de Plomosas.



Los recursos históricos y la producción de CRD regionales incluyen:

- Santa Eulalia produjo más de 450Moz de plata a partir de 51MT con un promedio de 350 g/t de plata, 8,2% de plomo y 7,8% de zinc y se extrajo durante 300 años.

- Cinco De Mayo (Mag Silver Corp.) con perforación limitada desde 2012 informa recursos minerales inferidos de 12,45 millones de toneladas a 132 g/t de plata, 0,24 g/t de oro, 2,86 % de plomo y 6,47 % de zinc en un corte NSR de 100 USD/t.

- El depósito Taylor de South32 (anteriormente Arizona Mining) en el extremo norte del cinturón CRD en Arizona informó recursos medidos e indicados de 115 MT con un promedio de 3,85 % de zinc, 4,34 % de plomo y 79 g/t de plata, y recursos inferidos de 24 MT con un promedio de 3,73 % zinc, 3,82% de plomo y 91 g/t de plata, y permanece abierto en profundidad y a lo largo del rumbo.

- Otras grandes minas CRD también se encuentran en la región (ver Mapa 1 a continuación).

La referencia a estos CRD regionales es solo para fines informativos y no hay garantías de que Plomosas logre resultados similares.

Mapa de ubicación de Mina Plomosas y Minas e Infraestructura Cercanas

Cozen O'Connor LLP actuó como asesor legal de IMPACT Silver Corp. Jett Capital Advisors, LLC actuó como asesor financiero de Consolidated Zinc Limited.

ACERCA DE LA PLATA DE IMPACTO

IMPACT Silver Corp. (TSXV: IPT) es un exitoso productor y explorador de minerales con dos proyectos mineros en México.

Royal Mines of Zacualpan Silver-Gold District : IMPACT posee el 100% del proyecto Zacualpan de 211 km 2 donde cuatro minas subterráneas de plata y una mina a cielo abierto alimentan la planta central de procesamiento Guadalupe de 500 tpd. Hacia el sur, el Proyecto Capire incluye una planta piloto de procesamiento de 200 tpd adyacente a una mina de plata a cielo abierto con un recurso mineral inferido NI 43-101 de más de 4,5 millones de onzas de plata, 48 millones de libras de zinc y 21 millones de libras de plomo. (Consulte el comunicado de prensa de IMPACT con fecha del 18 de enero de 2016 para obtener detalles y la declaración QP, y la nota al pie 3 a continuación como referencia del informe) Los ingenieros de la compañía están revisando Capire para un posible reinicio de las operaciones para aprovechar la mejora de los precios de los productos básicos. Durante los últimos 17 años, IMPACT ha desarrollado múltiples zonas de exploración en producción comercial y ha producido más de 12 millones de onzas de plata, generando ingresos de más de $241 millones.

Distrito de zinc, plomo y plata de Plomosas: Plomosas es un productor de zinc, plomo y plata de alta ley con un potencial de exploración excepcional. La Compañía tiene como objetivo reiniciar las operaciones en el corto plazo, seguido de planes para expandir las operaciones hasta el final de 2023 y hasta 2024. El potencial de exploración en Plomosas es excepcional, ya que solo se han explorado 600 m de la estructura de 6 km de largo hasta la fecha. Esto se suma a otros objetivos de exploración en la propiedad de 3.019 hectáreas, incluidos objetivos de cobre y oro no probados con indicaciones de material de alta ley en la superficie. A nivel regional, Plomosas se encuentra en el mismo cinturón mineral que algunos de los depósitos de reemplazo de carbonato más grandes del mundo.

Se puede encontrar información adicional sobre IMPACT y sus operaciones en el sitio web de la Compañía en www.IMPACTSilver.com . Síganos en Twitter @IMPACT_Silver y LinkedIn en https://www.linkedin.com/company/impactsilver

Persona Calificada y Divulgación NI 43-101

George Gorzynski, P.Eng., es una "persona calificada" en el sentido de NI 43-101 y ha aprobado la información técnica contenida en este comunicado de prensa. El Sr. Gorzynski es vicepresidente de exploración y director de IMPACT.

En nombre de IMPACT Silver Corp.

"Federico W. Davidson"

Presidente y CEO

Para obtener más información, póngase en contacto:

jerry huang

director financiero | Relaciones con inversionistas

O: (604) 681 0172 o consultas@impactsilver.com

C: (778) 887 6489 Directo

Notas al pie:

1. Los recursos minerales de Plomosas son informados por Consolidated Zinc Ltd. (ASX: CZL) en su sitio web ( https://www.consolidatedzinc.com.au ) bajo el Código Australiano JORC (2012) como recursos minerales "agotados a diciembre de 2021 ". La persona calificada de IMPACT ha revisado, pero no verificado en detalle, estos recursos minerales informados actualmente y solo los informa como recursos minerales recientes informados por CZL y disponibles en el registro público. IMPACT cree que las estimaciones son relevantes y confiables, dado que se informan según los estándares australianos JORC; sin embargo, la Persona Calificada de IMPACT no ha realizado suficiente trabajo para clasificarlos como recursos minerales canadienses NI 43-101 actuales.

2. Referencia: Alexandri, A. Gonzalez, H., & Salas, H. (2022). Proyecto Plomosas (CZL), Informe de Visita de Campo. Informe privado de IMPACT Silver Corp. sobre visitas de campo y recopilación de datos históricos y recientes, 56 páginas.

3. Referencia: Ristorcelli, SJ & Gorzynski, G. (2016). Informe Técnico de Recursos Minerales del Proyecto Capire Plata-Plomo-Zinc, Municipio Pedro Ascencio Alquisiras, Guerrero, México. Preparado para IMPACT Silver Corp. por Mine Development Associates, Reno, Nevada. 82 páginas. Disponible en www.sedar.com .

Declaraciones a futuro y de advertencia

Este comunicado de prensa de IMPACT puede contener ciertas declaraciones e información "prospectivas" relacionadas con IMPACT que se basan en las creencias de la administración de IMPACT, así como suposiciones e información actualmente disponible para la administración de IMPACT. La información prospectiva a menudo, pero no siempre, se identifica mediante el uso de palabras como "buscar", "anticipar", "planificar", "continuar", "planear", "esperar", "proyectar", "predecir" , "potencial", "objetivo", "pretende", "cree", "potencial" y expresiones similares, o describe un "objetivo", o una variación de tales palabras y frases, o afirma que ciertas acciones, eventos o resultados "pueden ", "debería", "podría", "debería", "podría" o "será" tomar, ocurrir o lograrse. Dichas declaraciones incluyen, pero no se limitan a, declaraciones sobre el potencial para definir y extender la mineralización conocida en Plomosas y los planes de perforación y operaciones futuras en los proyectos de la Compañía.

Dicha información prospectiva implica riesgos y suposiciones conocidos y desconocidos, incluidos, entre otros, los riesgos de exploración y desarrollo, los requisitos de gastos y financiación, asuntos de títulos, riesgos operativos, precios de los metales, factores políticos y económicos, factores competitivos, condiciones económicas generales. condiciones, relaciones con proveedores y socios estratégicos, regulación y supervisión gubernamental, estacionalidad, cambio tecnológico, prácticas de la industria, pandemias y eventos únicos. En caso de que uno o más riesgos o incertidumbres se materialicen o cambien, o si las suposiciones subyacentes resultan incorrectas, los resultados reales y las declaraciones prospectivas pueden variar materialmente de los descritos en este documento. IMPACT no asume la obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva o creencias, opiniones, proyecciones u otros factores, excepto según lo exija la ley.

En Zacualpan, la decisión de la Compañía de poner una mina en producción, expandir una mina, tomar otras decisiones relacionadas con la producción o llevar a cabo operaciones de extracción y procesamiento se basa en gran medida en datos e informes internos no públicos de la Compañía basados en exploración, desarrollo y trabajos de minería por parte de los geólogos e ingenieros de la Compañía. Los resultados de este trabajo son evidentes en el descubrimiento y construcción de múltiples minas para la Compañía y en el historial de producción de minerales y rendimientos financieros de la Compañía desde 2006. Según NI 43-101, la Compañía debe revelar que ha no basó sus decisiones de producción de Zacualpan en recursos minerales NI 43-101 o estimaciones de reservas, evaluaciones económicas preliminares o estudios de factibilidad, e históricamente tales proyectos han aumentado la incertidumbre y el riesgo de fracaso.