Esta es una traducción automática del comunicado de prensa de Embrapii

Una alianza entre Embrapii (Empresa Brasileña de Investigación e Innovación Industrial), tres grandes empresas del sector de telecomunicaciones, dos startups y tres centros de investigación brasileños busca respuestas para la aplicación a gran escala de 5G en la planta de producción. Empresas y académicos trabajarán en el desarrollo de software, hardware y componentes de conectividad para construir una plataforma sobre la cual se validarán las aplicaciones industriales.

Denominado 5G Connectivity and EDGE Computing for Digital Transformation in Industry 4.0 (EDGE5G), el proyecto se desarrollará en el modelo Basic Funding Alliance (BFA), una de las herramientas de Embrapii para promover la investigación experimental. El contrato se firmó el 18 de enero y las obras se ejecutarán hasta enero de 2026, con una inversión prevista de R$ 9 millones de Embrapii y R$ 900 mil de los socios que integran la alianza.

“Las nuevas tecnologías hacen que el proceso de producción sea más eficiente. Con este proyecto, avanzamos en nuestra comprensión del impacto de la conectividad 5G integrada con tecnologías avanzadas. Los resultados servirán no solo a la industria, sino a la vida de las personas en general”, destaca Igor Nazareth, presidente interino de Embrapii.





Aplicaciones probadas

La investigación creará aplicaciones compatibles con 5G, que se probarán en una red privada real, como un banco de pruebas de demostración de Industria 4.0. Los resultados del proyecto abarcan desarrollos en Internet de las cosas (IoT), inteligencia artificial (IA), computación perimetral, realidad aumentada y seguridad de datos destinados a aumentar la productividad de la industria, en varias aplicaciones.

Entre ellos, destacamos desde el seguimiento en tiempo real de un producto o robot logístico (AGV, AMR, etc) con alta precisión (en cuestión de centímetros) dentro de un almacén, hasta la creación de alertas o políticas de bloqueo de terminales IoT, en para evitar la posibilidad de comprometer una planta industrial en el punto de mira de ciberataques.

La investigación se desarrollará en una alianza entre el CPQD (Centro de Investigación y Desarrollo en Telecomunicaciones), Unidad de Comunicaciones Avanzadas de Embrapii; el Centro de Innovación IFPB (Instituto Federal de Paraíba), Unidad Embrapii acreditada en el área de sistemas de fabricación; e Inatel (Instituto Nacional de Telecomunicaciones), Unidad de Comunicaciones Digitales de Embrapii. Entre los involucrados se encuentran empresas del sector de tecnologías de la información, Cisco, Prysmian y MPT Condutores, además de las startups Taggen y Data Machina.

“5G trae una serie de oportunidades a la industria, pero aún faltan respuestas en cuanto a su aplicabilidad. Este proyecto reúne habilidades de tres Unidades de Embrapii para buscar respuestas, unir diferentes tecnologías y probar una solución segura y accesible, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. El desafío es tener, en un futuro próximo, una plataforma nacional de IoT industrial habilitada por 5G”, dice Gustavo Correa, coordinador de proyectos y gerente de Soluciones de Conectividad del CPQD, Unidad Embrapii.





Impacto en la productividad

El proyecto tiene como objetivo mejorar la conectividad industrial con aplicaciones en tiempo real, detección y recopilación de datos industriales, basada en la integración de tecnologías de comunicación, incluidas 5G y edge computing, entre otras. La expectativa es que los descubrimientos futuros se puedan aplicar en varias áreas que involucran una producción intensiva con equipos automatizados, como las industrias de aviación, cosmética y agricultura.

Además, la creación de la plataforma y las aplicaciones relacionadas aumentarán el conocimiento sobre las tecnologías y los mecanismos de validación de la Industria 4.0, mejorarán los resultados de eficiencia y seguridad de los procesos industriales e incluso garantizarán una mayor productividad con reducciones de costos, inventarios y accidentes en las empresas.

Otro impacto importante será la mejora de la colaboración humana con equipos físicos en la industria, a través de la aplicación de realidad aumentada, potenciando la aparición de aplicaciones inmersivas e IoT en la industria. La convergencia de tecnologías disruptivas debe favorecer la gestión del proceso industrial.

“Esta investigación es más que 5G, ya que adoptará una red basada en el paradigma Open RAN, una tecnología muy nueva. Cuando este proyecto propone construir un banco de pruebas utilizando plataformas abiertas e interoperables, estamos dando el primer paso para comprender el nivel de madurez de estas tecnologías. Es importante proponer líneas de desarrollo tecnológico como la de esta investigación y, a partir de ahí, presentar la aplicación de estas infraestructuras de conectividad para tecnologías avanzadas de Industria 4.0”, agrega Rodrigo Uchoa, director de Digitalización e Innovación de Cisco Brasil.





Alianza de financiación básica

El proyecto de desarrollo de la nueva plataforma será financiado a través de Basic Funding Alliance (BFA). El instrumento de promoción de la investigación y la innovación industrial, aplicado de forma inédita por Embrapii, prevé recursos no reembolsables para cofinanciar hasta el 90% de los proyectos desarrollados por consorcios que involucren al menos dos Unidades de Embrapii, dos empresas y una startup.

“Basic Funding Alliance engloba una categoría de proyectos de soluciones innovadoras con un nivel de madurez tecnológica más bajo, más cercano a la investigación básica, donde existe un gran riesgo para las empresas. Embrapii llena un vacío en el desarrollo de tecnología, compartiendo costos y riesgos con el sector empresarial, además de estimular la investigación nacional”, explica Igor Nazareth.

BFA tiene como objetivo contribuir al desarrollo de tecnologías disruptivas, intensivas en conocimiento y de mayor riesgo, incentivando la participación de instituciones de investigación y empresas brasileñas en la producción de tecnologías basadas en IA y transformación digital en la frontera del conocimiento.





Sobre Embrapii

Embrapii es una organización social que actúa en cooperación con instituciones de investigación, públicas o privadas, para servir al sector empresarial, con el objetivo de fomentar la innovación en la industria. Para ello, conecta investigación y empresas, y divide riesgos, aportando recursos a fondo perdido a proyectos que conduzcan a la introducción de nuevos productos y procesos en el mercado. Para tener acceso al modelo, la empresa debe presentar su desafío tecnológico a la Unidad con la competencia técnica que se ajuste a las necesidades de su proyecto. Embrapii tiene contrato de gestión con el Gobierno Federal, a través de los Ministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación, Educación, Salud y Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios.