Comunicado Ministerio de Economía y Finanzas

5 de abril de 2023

A pesar de choques transitorios como conflictos sociales y fenómenos climatológicos, se estima un repunte de las inversiones en infraestructura monitoreadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el primer trimestre de 2023 respecto de similar período en el 2022.

Para el periodo enero-marzo 2023, la cartera diversificada de proyectos del Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión (EESI) del MEF tiene programado ejecutar una inversión de US$ 1.026 millones, monto que supera en US$ 148 millones (17%) a la inversión ejecutada en el primer trimestre de 2022 (US$ 878 millones). Este incremento de la programación de inversiones se sustenta principalmente en proyectos del sector Transportes y Comunicaciones, así como del sector Energía y Minas.

En el subsector Transportes, figuran proyectos importantes como la Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el Terminal Portuario de Chancay, la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, el Muelle Sur del Callao, el Aeropuerto Internacional Chinchero, los que proyectan ejecutar en conjunto una inversión por US$ 372 millones en el primer trimestre 2023, monto mayor a los US$ 171 millones que ejecutaron en el primer trimestre 2022. A su vez, en el subsector Comunicaciones se estima un aumento significativo en la ejecución de las inversiones de los proyectos Banda Ancha Ancash, Banda Ancha Huánuco, Banda Ancha Arequipa y Banda Ancha San Martín, alcanzando los US$ 22 millones a marzo de 2023, frente a los US$ 9 millones en similar periodo del año pasado.

Por el lado del sector Energía y Minas, grandes proyectos como Enlace La Niña – Piura, Enlace Pariñas-Nueva Tumbes, Enlace Tingo María-Aguaytía, Lote 95, Yanacocha Sulfuros, San Gabriel, Optimización Inmaculada y Toromocho han programado para el primer trimestre de 2023 una inversión en conjunto de US$ 257 millones, lo que representa un incremento respecto de los US$ 81 millones ejecutados en el primer trimestre de 2022.

Cabe destacar que el MEF continúa trabajando de manera coordinada con las entidades a cuyo sector pertenecen los proyectos de inversión, así como aquellos a cargo de la emisión de autorizaciones, realizando un seguimiento proactivo micromanagement, con la finalidad viabilizar las inversiones y asegurar el cumplimiento de sus cronogramas.

En las últimas semanas estas coordinaciones han permitido registrar importantes avances en el desarrollo de proyectos como:

Ampliación Aeropuerto Internacional Jorge Chávez: a través de un trabajo articulado con el MTC, CORPAC y la concesionaria, se logró la conclusión de la implementación de la segunda torre de control que permitirá poner en operación la segunda pista de aterrizaje del aeropuerto. Cabe mencionar que el proyecto tiene previsto invertir más de US$ 500 millones en el 2023.

Línea 2 del Metro de Lima y Callao: en el mes de marzo se logró la obtención de autorizaciones municipales que permitieron aperturar 2 nuevos frentes de obra (Estaciones 8 y 9), que viabiliza obras civiles por US$ 50 millones; además, se ha articulado con Sedapal y la ATU la culminación de las obras de liberación de interferencias de agua y alcantarillado de la Estación 7, lo que contribuye a viabilizar la ejecución de la obra civil de la estación por US$ 23 millones. De otro lado, se logró la aprobación del EDI de 3 estaciones del Ramal que viabilizará obras por un monto de US$ 60 millones. Asimismo, el MTC encargó a la ATU la compra de tarjetas para el pago de pasajes, lo que contribuye a la puesta en operación de la Etapa 1-A.

Quellaveco: aprobación de la autorización de funcionamiento para la primera etapa del recrecimiento del dique de la presa de relaves, que reduce el riesgo de paralización de operaciones por falta de espacio para depósito de relaves. Cabe señalar que, en 2023, la producción de Quellaveco tendrá una participación mayor a 10% en la producción nacional de cobre.

Red Vial 4: aprobación del Informe Técnico Sustentatorio para la instalación de planta de asfalto, lo que permitirá continuar con la ejecución de las obras de Evitamiento Chimbote, vía que proyecta una inversión total de US$ 148 millones.

Enlace 220 kV Pariñas - Nueva Tumbes: aprobación de una autorización de desbosque, que permitirá la construcción de una subestación eléctrica con una inversión aproximada de US$ 16 millones.

Unidad Minera Nueva Acumulación Quenamari – San Rafael: aprobación de Términos de Referencia Específicos necesarios para la elaboración de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado de la unidad minera, cuyo monto de inversión total aproximado es de US$ 308 millones. Asimismo, destacar que se realizó las coordinaciones para atender la problemática relacionada a la declaratoria de suspensión temporal de actividades de dicha unidad minera, reiniciando gradualmente a partir del 22 de marzo sus operaciones.

Lote XIII: aprobación del Informe Técnico Sustentatorio para modificar la ubicación, área de plataforma, líneas de flujo y vías de acceso de 04 pozos de gas.

Las acciones del EESI, en muchos casos, facilitan la rápida ejecución de los proyectos de inversión que contribuyen a reducir las brechas en infraestructura básica, a fin de proveer mejores servicios para la ciudadanía. Además, el impulso de las obras públicas y privadas genera nuevos puestos de trabajo adecuado y encadenamientos con las MYPE locales, contribuyendo de esta manera a la reactivación económica del país.

El MEF reafirma su compromiso de crear un clima favorable para la inversión, pública y privada, y aumentar la confianza en la economía nacional. La solidez de nuestros indicadores macroeconómicos y las inversiones públicas y privadas que se ejecuten en los próximos meses serán claves para impulsar la economía y generar mayores oportunidades para la población.