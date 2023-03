Por Lithium Chile

*Este comunicado fue traducido por un sistema automático

Calgary, AB - TheNewswire - 28 de marzo de 2023 - Lithium Chile Inc. ("Lithium Chile" o la "Compañía") (TSXV:LITH) (OTC:LTMCF) se complace en brindar una actualización operativa que involucra la finalización de dos diamantes adicionales sondajes y el tercer pozo de producción de la Compañía.

AGUJEROS DE TALADRO DE DIAMANTE:

El cuarto pozo de perforación diamantina, ARDDH-04, se completó a una profundidad de 280 metros. La formación objetivo que contiene salmuera se encontró a una profundidad de 200 metros, la menor profundidad de cualquiera de los pozos perforados hasta la fecha. Por debajo de los 200 metros, la formación estaba compuesta de halita rota con un contenido significativo de arena suelta y friable. El muestreo de Hydrasleeve se llevó a cabo en el horizonte de 80 metros y arrojó leyes con un promedio de 297 mg/l de litio, en consonancia con las perforaciones anteriores. Para dar seguimiento a estos resultados, ARDDH-04 se hermanará usando la plataforma rotatoria más grande a una profundidad esperada de 600 metros.

El quinto pozo de perforación diamantina, ARDDH-05, se perforó a una profundidad de 413 metros donde la perforación se suspendió temporalmente para permitir el muestreo. Se encontraron estratos favorables de salmuera con contenido de litio a profundidades similares a las del ARDDH-04. El muestreo, utilizando la tecnología Hydrasleeve, ha comenzado y continuará hasta una profundidad de 400 metros. Después de que se haya completado el muestreo, la Compañía tiene la intención de continuar perforando hasta una profundidad proyectada de 600 metros con un muestreo continuo durante la perforación. Se espera que la perforación y el muestreo adicionales en el pozo ARDDH-05 se completen durante la primera semana de abril, luego de lo cual la plataforma se trasladará a la ubicación ARDDH-06. Los resultados de las muestras se publicarán cuando se reciban.

POZO DE PRODUCCIÓN:

El tercer pozo de producción, ARGENTO-03, se completó a una profundidad de 577 metros y la Compañía se complace en informar que se ha establecido el potencial de mineralización de salmuera desde profundidades de 350 a 470 metros. Estos resultados son consistentes con la mineralización de salmuera en los primeros dos pozos de producción de la Compañía. El pozo ahora se está ampliando para permitir la instalación de revestimientos y revestimientos. Una vez finalizadas estas operaciones, se realizará una prueba de la bomba que se espera que finalice a fines de abril. Los resultados de las pruebas de la bomba se publicarán cuando se reciban.

Salar de Arizaro, Lugares de perforación

Michelle DeCecco, Vicepresidenta y COO comenta, “los resultados que estamos viendo en estos últimos tres pozos son consistentes con los resultados informados en pozos anteriores. En consecuencia, nuestra área de investigación ha aumentado sustancialmente, lo que nos da una gran confianza en el avance del Salar de Arizaro. Es razonable suponer que cuando esta perforación se incorpore a un informe de recursos actualizado, así como a la PEA planificada con AUSENCO, habremos desbloqueado un valor significativo del Salar de Arizaro”.

La Compañía también se complace en anunciar que ha adquirido su propia bomba y generador de fondo de pozo. Actualmente, un equipo de servicios técnicos está trabajando en el sitio para configurar e instalar esta bomba en ARGENTO-02, lo que se espera que tome aproximadamente una semana. Una vez completado, está programado que comience una prueba de bombeo a largo plazo. Los datos recopilados del trabajo adicional que se está completando en el Salar de Arizaro se informarán en un 43-101 actualizado, que se espera para mayo de 2023.

Lithium Chile anuncia que ha otorgado 200.000 opciones sobre acciones a un consultor de la Compañía. Las Opciones se otorgaron a un precio de ejercicio de $0,84, siendo el precio de cierre de las Acciones Ordinarias de la Compañía en la TSX-V el 27 de marzo de 2023. Las opciones se otorgaron de conformidad con el plan de opciones sobre acciones de la Compañía, están sujetas a los términos del acuerdos de subvención aplicables y sujeto a la aprobación regulatoria.

SOBRE LITIO CHILE:

Lithium Chile avanza con una cartera de propiedades de litio que consta de 111.978 hectáreas en Chile y 20.800 hectáreas en Argentina.

La Compañía cuenta con un reporte NI 43-101 con un recurso indicado e inferido de 2.587.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) de su proyecto Salar de Arizaro, Argentina. El programa de desarrollo de la Fase 2 en el Salar de Arizaro está en marcha y los resultados se incluirán en un informe NI 43-101 actualizado que se archivará en SEDAR cuando se complete.

Lithium Chile también posee 5 propiedades, que suman 21.329 hectáreas, que son prospectivas de oro, plata y cobre. Los esfuerzos de exploración continúan en la propiedad de oro, plata y cobre Carmona de Lithium Chile, que se encuentra en el corazón del cinturón chileno de mega pórfidos de oro, plata y cobre.

Las acciones ordinarias de Lithium Chile cotizan en la TSX-V bajo el símbolo “LITH” y en la OTC-QB bajo el símbolo “LTMCF”.

Para obtener más información sobre Lithium Chile Inc., comuníquese con Steven Cochrane, presidente y director ejecutivo por correo electrónico: steve@lithiumchile.ca o Michelle DeCecco, vicepresidenta y directora de operaciones, por correo electrónico michelle@lithiumchile.ca o al 403-390-9095.

NI TSX VENTURE EXCHANGE NI SU PROVEEDOR DE SERVICIOS DE REGULACIÓN (SEGÚN ESTE TÉRMINO SE DEFINE EN LAS POLÍTICAS DE TSX VENTURE EXCHANGE) ACEPTAN RESPONSABILIDAD POR LA ADECUACIÓN O EXACTITUD DE ESTE COMUNICADO.

DECLARACIONES A FUTURO:

Este comunicado de prensa puede contener cierta información prospectiva y declaraciones prospectivas dentro del significado de la legislación de valores aplicable (colectivamente, "declaraciones prospectivas"). En general, las declaraciones prospectivas se pueden identificar mediante el uso de terminología prospectiva como "esperado", "anticipado", "pretende", "planea" o "pretende" o variaciones de tales palabras y frases o declaraciones. que ciertas acciones, eventos o resultados "ocurrirán". Dichas declaraciones prospectivas se basan en varias suposiciones y factores que pueden resultar incorrectos, incluidos, entre otros, factores y suposiciones con respecto a: la estabilidad general del entorno económico y político en el que opera la Compañía y la oportunidad recepción de las aprobaciones regulatorias requeridas. Se le advierte que la lista anterior de factores materiales y supuestos no es exhaustiva. Aunque Lithium Chile cree que las suposiciones y los factores en los que dichas declaraciones prospectivas se basan en suposiciones razonables, no se debe confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas porque Lithium Chile no puede garantizar que resulten ser correctas o que sucederá u ocurrirá cualquiera de los eventos previstos por dichas declaraciones a futuro, o si alguno de ellos sucede, qué beneficios derivará Lithium Chile de ello. Lithium Chile no se compromete a actualizar ninguna de las declaraciones a futuro contenidas en este documento, excepto según lo exijan las leyes de valores aplicables. Todas las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa están expresamente calificadas por esta declaración de advertencia.