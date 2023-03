*Este comunicado fue traducido por un sistema automático.

TORONTO, 21 de marzo de 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lithium Ionic Corp. (TSXV: LTH; OTCQB: LTHCF; FSE: H3N) ("Lithium Ionic" o la "Compañía") informa resultados de ensayos de Bandeira, de la que es 100% propiedad propiedad como parte de un programa de perforación de 30.000 metros en curso en el Proyecto Itinga, ubicado dentro del distrito de Araçuaí en el estado de Minas Gerais, Brasil. La Compañía ha perforado más de 20,000 metros hasta la fecha, y recientemente descubrió múltiples intersecciones más gruesas y de mayor ley que han extendido varias vetas de pegmatita que contienen litio bien mineralizadas a más de 400 metros de profundidad. Los puntos destacados informados aquí representan las interceptaciones de litio más anchas y fuertes encontradas en Bandeira hasta la fecha.

Bandeira se encuentra aproximadamente a 500 metros al sur de la mina de litio Cachoeira de Companhia Brasileira de Lítio (CBL) y aproximadamente a 700 metros al norte del gran depósito de litio Barreiro de Sigma Lithium. (Ver Figura 1). La Compañía es actualmente el segundo mayor titular de derechos mineros en la región, controlando 14.182 hectáreas con la opción de adquirir 3.300 hectáreas adicionales, en este importante distrito productor de litio en desarrollo (ver comunicado de prensa de adquisición de Neolit del 13 de marzo de 2023).

Aspectos destacados de la intercepción de perforación de Bandeira

Dique de pegmatita subhorizontal, grueso, bien mineralizado, recientemente identificado, intersectado a una profundidad de aproximadamente 50 metros (consulte la sección de la Figura 2 y las fotos del núcleo en la Figura 3): 1,43 % Li2O sobre 17,1 m (agujero ITDD-23-061) 1,73 % Li2O sobre 13,6 m (agujero ITDD-23-063)

Dique de pegmatita mineralizada recientemente identificado intersectado cerca del lado este de la propiedad Bandeira: 1,47% Li2O sobre 15m desde 242 metros de profundidad (pozo ITDD-23-057)

Confirmación de que la mineralización se extiende 100 metros más hacia abajo desde los pozos ITDD-22-07, ITDD-22-11 e ITDD-22-14 informados anteriormente (ver comunicado de prensa del 10 de noviembre de 2022). Mineralización continua confirmada por más de 300 metros y permanece abierta en profundidad (ver Figura 4). 1,84 % Li2O sobre 6,5 m (agujero ITDD-23-058) 1,44% Li2O sobre 6m, incl. 1,93% Li2O sobre 4m (agujero ITDD-23-054)



Blake Hylands, P.Geo., director ejecutivo de Lithium Ionic, comentó: “Estos resultados son las intercepciones más amplias y significativas que hemos visto hasta la fecha en Bandeira. Nos alienta mucho haber identificado varias pegmatitas y extensiones nuevas y bien mineralizadas. El mayor espesor de estos diques mineralizados recién descubiertos tendrá un impacto positivo en el inventario de recursos que estamos delineando en la propiedad. Continuamos perforando agresivamente Bandeira con el objetivo de entregar una estimación inicial de recursos NI 43-101 en el próximo trimestre, que formará la base para el desarrollo de un estudio de factibilidad en la segunda mitad del año. La propiedad Bandeira está evolucionando rápidamente a medida que continuamos probando y delineando sistemáticamente la mineralización de espodumeno en 12 pegmatitas separadas que se extienden hasta 1 kilómetro a lo largo de rumbo y diques mineralizados individuales de hasta 17 metros de ancho. Cinco perforadoras de diamante están operando en Bandeira, y una sexta se movilizará pronto, mientras que dos continúan perforando en Galvani, apuntando a la mineralización que permanece abierta para la expansión a poca profundidad”.

Los pozos de perforación ITDD-23-061 e ITDD-23-063 intersectaron intervalos bien mineralizados de 1,43 % Li2O sobre 17,1 my 1,73 % Li2O sobre 13,6 m, respectivamente, en una zona subhorizontal recién identificada aproximadamente 50 metros debajo de la superficie. Actualmente, la Compañía está perforando extensiones de esta nueva pegmatita rica en espodumeno hacia el noreste.

Los pozos de perforación ITDD-23-057 interceptaron 1,47 % de Li2O en 15 m en una nueva zona mineralizada en el límite este de la propiedad Bandeira. Se están perforando tres orificios de salida adicionales en esta área para probar las extensiones de esta pegmatita.

Los pozos de perforación ITDD-23-054 y el pozo ITDD-23-058 extendieron la mineralización de alta ley 100 metros más hacia abajo desde los pozos ITDD-22-07, ITDD-22-11 e ITDD-22-14 informados el 10 de noviembre de 2022 , con interceptos de 1,84% Li2O sobre 6,5m y 1,44% Li2O sobre 6m, incl. 1,93% Li2O sobre 4m (ver Figura 4). Las intersecciones de inmersión ascendente informadas anteriormente incluyen: 1,99 % Li2O sobre 6,75 m (ITDD-22-11), 1,33 % Li2O sobre 5,96 m (ITDD-22-07) y 1,14 % Li2O sobre 5,70 m (ITDD-22-14). Esta zona mineralizada continua está confirmada para más de 300 metros de profundidad, permanece abierta y se someterá a más pruebas de perforación.

Se interpreta que las nuevas zonas más amplias de mineralización descubiertas en Bandeira representan conductos importantes para el extenso paquete intrusivo de pegmatitas que se han observado en la perforación hasta la fecha. Se han observado características estructurales importantes, como patrones de pliegues y estructuras de extensión que crearon el espacio para los fluidos tardíos que contienen litio que son únicos e importantes para este cinturón prolífico. Las leyes altas y el potencial de escala significativa son ideales para definir grandes recursos rápidamente (ver la sección de la Figura 2), y como tal, la Compañía considera que el descubrimiento de estas pegmatitas más gruesas es un resultado importante para el Proyecto.

La Compañía ha identificado al menos 12 pegmatitas LCT (Litio – Cesio – Tántalo) con tendencia NE-SW diferentes. Estos cuerpos mineralizados varían de 1 a 17 metros de ancho y se pueden rastrear en una longitud de rumbo de 1 kilómetro. La profundidad promedio de las zonas mineralizadas intersectadas hasta la fecha es de aproximadamente 150 metros, sin embargo, la Compañía ha intersectado fuertes leyes de litio y espesores de hasta 400 metros de profundidad. La mineralización encontrada hasta la fecha se caracteriza por numerosos conjuntos de vetas de pegmatita apiladas, en consonancia con otros depósitos de litio cercanos y el cuerpo de mineral de la mina CBL.

La Compañía está perforando casi 4000 metros por mes y hasta la fecha ha completado más de 20 000 metros (126 perforaciones) de un programa de perforación presupuestado de 30 000 metros, enfocado principalmente en los objetivos Bandeira y Galvani. Se han perforado aproximadamente 13.000 metros (85 sondajes) en Bandeira y aproximadamente 7.000 metros (60 sondajes) en Galvani. Siete taladros están girando en los objetivos Bandeira y Galvani, y se está preparando una octava plataforma para su movilización, mientras la Compañía continúa definiendo la extensión de los depósitos de litio en preparación para una estimación de recursos minerales NI 43-101 prevista para el segundo trimestre de 2023. La campaña de perforación en el Proyecto Itinga se diseñó para brindar una estimación inicial de recursos al enfocarse en la mineralización cercana a la superficie asociada con extensas anomalías del suelo de litio y trincheras identificadas en 2022.

Los aspectos destacados de perforación previamente anunciados de Bandeira incluyen:

1,59 % Li2O sobre 9,62 m, incl. 2,39 Li2O sobre 5m (agujero ITDD-22-039)

1,27 % Li2O sobre 10,09 m, incl. 2,13 % Li2O sobre 5,06 m (agujero ITDD-22-023)

1,99 % Li2O sobre 6,75 m (agujero ITDD-22-011)

1,22 % Li2O sobre 9,2 m, incl. 1,71 % Li2O sobre 5,7 m (agujero ITDD-22-024)

1,44 % Li2O sobre 8,33 m (agujero ITDD-22-012)

1,93 % Li2O sobre 5,66 m (agujero ITDD-22-002)

1,49 % Li2O sobre 6,7 m (agujero ITDD-22-030)

2,22 % Li2O sobre 3,7 m (agujero ITDD-22-025)

1,55 % Li2O sobre 5,2 m (agujero ITDD-22-001)

Figura 1: Aspectos destacados de la perforación Bandeira, ubicaciones de las secciones y depósitos de litio cercanos

Figura 2: Sección LT300 orientada al noreste; Nueva Zona Mineralizada Sub-Horizontal

Figura 3: Foto del núcleo del agujero ITDD-23-061 de la sección LT 300

Figura 4: Sección LT100 mirando al noreste; Agujeros ITDD-23-054 y ITDD-23-058

Tabla 1. Resultados de la perforación de Bandeira

Identificación del agujero Arizona Aderezo De A Metros Li2O (%) ITDD-22-046 330 -sesenta y cinco 63.00 68.00 5.00 1.17 incluido 63.00 65.00 2.00 1.82 ITDD-22-048 330 -sesenta y cinco 69.39 74.20 4.81 1.08 incluido 71.39 73.39 2.00 1.44 ITDD-22-049 310 -sesenta y cinco 64.87 67.87 3.00 0.86 ITDD-22-050 150 -sesenta y cinco 96.60 99.31 2.71 0.81 ITDD-23-051 330 -50 56.98 57.98 1.00 1.18 ITDD-23-052 150 -50 108.25 109.28 1.03 1.32 y 205.44 209.44 4.00 1.79 y 223.63 225.63 2.00 2.33 ITDD-23-053 150 -sesenta y cinco 74.65 77.19 2.54 1,95 ITDD-23-054 150 -50 118.00 124.00 6.00 1.44 incluido 119.00 123.00 4.00 1.93 ITDD-23-055 330 -81 37.97 38.95 0.98 0.53 ITDD-23-056 330 -50 37.75 43.93 6.18 0.99 y 47.02 49.02 2.00 1.29 ITDD-23-057 0 -90 241.95 256.95 15.00 1.47 ITDD-23-058 150 -72 122.1 128.55 6.45 1.84 ITDD-23-059 330 -90 28.72 32.96 4.24 1.32 ITDD-23-061 330 -50 61.5 78.58 17.08 1.43 ITDD-23-063 330 -85 41.67 55.24 13.57 1.73

Acerca de Lithium Ionic Corp.

Lithium Ionic es una empresa minera canadiense centrada en el litio con propiedades que cubren 14 182 hectáreas ubicadas en la prolífica provincia de Araçuaí en el estado de Minas Gerais, Brasil, que cuenta con una excelente infraestructura, que incluye carreteras, acceso a la energía de la red hidroeléctrica, agua y puertos comerciales cercanos. . Su Proyecto Itinga es vecino de la mina de litio Cachoeira de CBL y del proyecto en etapa de construcción Grota do Cirilo de Sigma Lithium Corp.

Aseguramiento y Control de Calidad

Durante el programa de perforación, se tomaron muestras de ensayo del núcleo NQ y se cortaron por la mitad. La mitad se envió para análisis en SGS Laboratory, un laboratorio comercial independiente certificado, y la otra mitad se retuvo para resultados, verificaciones cruzadas y futuras referencias. Se aplicó un estricto programa QA/QC a todas las muestras. Cada muestra se procesó con secado, trituración de 75% a 3 mm, homogeneización, despiece en Jones, aspersión de 250 a 300 g de muestra en acería de 95% a 150. El laboratorio SGS llevó a cabo un análisis de elementos múltiples para el análisis ICP90A.

Personas Calificadas

La información técnica en este comunicado de prensa ha sido preparada por Carlos Costa, Vicepresidente de Exploración de Lithium Ionic y Blake Hylands, CEO y director de Lithium Ionic, y ambos son "personas calificadas" como se define en NI 43-101.

Nota de advertencia sobre las declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones futuras". Dichas declaraciones a futuro implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden causar que los resultados, el desempeño o los logros reales de la Compañía difieran materialmente de los resultados, el desempeño o los logros anticipados, expresados o implícitos en dichas declaraciones a futuro. Aunque la Compañía cree, a la luz de la experiencia de sus funcionarios y directores, las condiciones actuales y los desarrollos futuros esperados y otros factores que se han considerado apropiados, que las expectativas reflejadas en esta información prospectiva son razonables, no se debe confiar indebidamente en porque la Compañía no puede garantizar que resulten ser correctos. Cuando se usan en este comunicado de prensa, las palabras "estimar", "proyectar", "creer", "anticipar", "pretender", "esperar", "planificar", "predecir", "puede" o "debería" y el Las negativas de estas palabras o sus variaciones o terminología comparable tienen por objeto identificar declaraciones e información prospectivas. Las declaraciones a futuro y la información en este comunicado de prensa incluyen información relacionada con la prospectividad de las propiedades minerales de la Compañía, la capacidad de la Compañía para producir una estimación de recursos minerales que cumpla con NI 43-101, la mineralización y el desarrollo de las propiedades minerales de la Compañía, la programa de exploración y otros proyectos mineros y prospectos de los mismos. Tales declaraciones e información reflejan la visión actual de la Compañía. Riesgos e incertidumbres que pueden causar que los resultados reales difieran materialmente de los contemplados en esas declaraciones e información prospectivas. Por su naturaleza, las declaraciones a futuro involucran riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden causar que nuestros resultados, desempeño o logros reales, u otros eventos futuros, sean sustancialmente diferentes de cualquier resultado, desempeño o logro futuro expresado o implícito por dichas declaraciones a futuro. La información prospectiva contenida en este comunicado de prensa representa las expectativas de la Compañía a la fecha de este comunicado de prensa y, en consecuencia, está sujeta a cambios después de dicha fecha. Los lectores no deben otorgar una importancia indebida a la información prospectiva y no deben confiar en esta información a partir de cualquier otra fecha. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones prospectivas en caso de que cambien las creencias, estimaciones u opiniones de la gerencia, u otros factores.

