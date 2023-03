*Este comunicado fue traducido por un sistema automático.

TORONTO, 29 de marzo de 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lithium Ionic Corp. (TSXV: LTH; OTCQB: LTHCF; FSE: H3N) ("Lithium Ionic" o la "Compañía") informa los resultados del ensayo del pozo ITDD-23-065 perforó en su propiedad Bandeira, de la que es propietario al 100%, como parte de un programa de perforación en curso de 30.000 metros en el Proyecto Itinga, ubicado dentro del distrito de Araçuaí en el estado de Minas Gerais, Brasil. ITDD-23-065 representa el mejor pozo perforado hasta la fecha en Bandeira, intersectando 13 vetas individuales de pegmatita bien mineralizadas con contenido de litio de alta ley en anchos de hasta 24 metros (ver resultados completos en la Tabla 1).

La Compañía ha completado 22.000 metros del programa de perforación hasta la fecha entre las propiedades Bandeira y Galvani, que juntas cubren solo 872 de las 14.182 hectáreas que controla en este distrito productor de litio. Bandeira se encuentra aproximadamente a 500 metros al sur de la mina de litio Cachoeira de Companhia Brasileira de Lítio (CBL), y aproximadamente a 700 metros al norte del gran depósito de litio Barreiro de Sigma Lithium (ver Figura 1).

Agujero ITDD-23-065 Destacados:

El pozo perforado a una profundidad de aproximadamente 500 m, interceptó 13 vetas de pegmatita apiladas bien mineralizadas individuales de 160 m a 485 m en el pozo (consulte la sección transversal de la Figura 2), en consonancia con otros grandes depósitos de litio cercanos .

Las mejores intersecciones perforadas hasta la fecha en Bandeira, con alto contenido de litio en anchos significativos, que incluyen: 1,32% Li20 sobre 24m, incl. 2,12 % Li2O en 8 m (ver foto principal, Figura 3) 2,53 % Li20 sobre 6,09 m 1,88 % Li20 sobre 7,72 m

El pozo extendió con éxito la mineralización de alta ley 200 metros más hacia abajo desde el pozo ITDD-23-52 informado anteriormente (ver Figura 2), superando las expectativas con una zona mineralizada continua que se extiende 500 m desde la superficie y que se ensancha significativamente en profundidad.

Se planearon dos pozos de salida de 150 m para probar la continuidad mineral hacia el noroeste, mientras que los ensayos están pendientes para los pozos perforados ITDD-23-060 e ITDD-23-052 para confirmar la continuidad mineral del buzamiento hacia arriba.

Blake Hylands, P.Geo., director ejecutivo de Lithium Ionic, comentó: “El hoyo 65 arrojó resultados excepcionales, que desde la perspectiva de la ley y el espesor es, con mucho, el mejor hoyo jamás perforado en la propiedad Bandeira. Si bien esta zona de múltiples pegmatitas mineralizadas nuevas requiere una mayor definición, nos alienta mucho la perspectiva de un sistema de vetas de alto grado que permanece completamente abierto a la expansión hacia arriba y en profundidad. Creemos que existe un gran potencial para expandir este extenso cuerpo de mineralización con la perforación en curso. Nuestro programa de perforación inicial de 30.000 metros está a punto de completarse con cinco perforadoras que ahora están funcionando en Bandeira y dos adicionales en Galvani. Esperamos continuar informando sobre los resultados restantes, que se espera que culminen en una estimación de recursos minerales en el segundo trimestre de 2023".

El nuevo pozo ITDD-23-065, junto con los pozos ITDD-23-061 e ITDD-23-063 anunciados el 21 de marzo de 2023, arrojaron intervalos bien mineralizados de 1,43 % Li2O en 17,1 m y 1,73 % Li2O en 13,6 m representan pegmatitas mucho más gruesas que los resultados anteriores y apuntan al potencial de escala del proyecto, ya que se siguen definiendo 12 pegmatitas LCT (litio, cesio y tantalio) separadas con tendencia NE-SW.

La Compañía continúa perforando casi 4.000 metros por mes y ha completado aproximadamente 22.000 metros (158 perforaciones) de un programa de perforación presupuestado de 30.000 metros, enfocado principalmente en los objetivos Bandeira y Galvani. Se han perforado aproximadamente 14.000 metros (94 sondajes) en Bandeira y aproximadamente 8.000 metros (64 sondajes) en Galvani. Siete taladros están girando en los objetivos Bandeira y Galvani, y se está preparando una octava plataforma para su movilización, mientras la Compañía continúa definiendo la extensión de los depósitos de litio en preparación para una estimación de recursos minerales NI 43-101 prevista para el segundo trimestre de 2023. La campaña de perforación en el Proyecto Itinga fue diseñada para entregar una estimación inicial de recursos minerales al enfocarse en la mineralización cercana a la superficie asociada con extensas anomalías del suelo de litio y trincheras identificadas en 2022.

Los aspectos destacados de perforación previamente anunciados de Bandeira incluyen:

1,43 % Li2O sobre 17,1 m (agujero ITDD-23-061)

1,73 % Li2O sobre 13,6 m (agujero ITDD-23-063)

1,47% Li2O sobre 15m desde 242 metros de profundidad (pozo ITDD-23-057)

1,59 % Li2O sobre 9,62 m, incl. 2,39 Li2O sobre 5m (agujero ITDD-22-039)

1,27 % Li2O sobre 10,09 m, incl. 2,13 % Li2O sobre 5,06 m (agujero ITDD-22-023)

1,99 % Li2O sobre 6,75 m (agujero ITDD-22-011)

1,44 % Li2O sobre 8,33 m (agujero ITDD-22-012)

1,22 % Li2O sobre 9,2 m, incl. 1,71 % Li2O sobre 5,7 m (agujero ITDD-22-024)

1,49 % Li2O sobre 6,7 m (agujero ITDD-22-030)

2,22 % Li2O sobre 3,7 m (agujero ITDD-22-025)

1,93 % Li2O sobre 5,66 m (agujero ITDD-22-002)

1,55 % Li2O sobre 5,2 m (agujero ITDD-22-001)

Tabla 1. Resultados de la perforación de Bandeira

Identificación del agujero Arizona Aderezo De A Metros Li2O (%) ITDD-23-065





159.6 164.6 4.98 1.12 y



203.9 208.2 4.23 1.53 y



271.2 277.3 6.09 2.53 y



321.2 324.2 3.00 1.25 y



336.7 339.4 2.74 1.32 y



344.5 346.5 2.00 1.9 y 150 -83 354.2 378.2 24.00 1.32 incluido



356.2 364.2 8.00 2.12 y



390.1 397.8 7.72 1.88 y



400.7 403.1 2.34 1.3 y



441.9 445.4 3.49 2.04 y



449.8 451.3 1.50 1.23 y



456.3 461.9 5.60 0.89 y



478.8 485.1 6.34 0,62



Acerca de Lithium Ionic Corp.

Lithium Ionic es una empresa minera canadiense centrada en el litio con propiedades que cubren 14 182 hectáreas ubicadas en la prolífica provincia de Araçuaí en el estado de Minas Gerais, Brasil, que cuenta con una excelente infraestructura, que incluye carreteras, acceso a la energía de la red hidroeléctrica, agua y puertos comerciales cercanos. . Su Proyecto Itinga es vecino de la mina de litio Cachoeira de CBL y del proyecto en etapa de construcción Grota do Cirilo de Sigma Lithium Corp.

Aseguramiento y Control de Calidad

Durante el programa de perforación, se tomaron muestras de ensayo del núcleo NQ y se cortaron por la mitad. La mitad se envió para análisis en SGS Laboratory, un laboratorio comercial independiente certificado, y la otra mitad se retuvo para resultados, verificaciones cruzadas y futuras referencias. Se aplicó un estricto programa QA/QC a todas las muestras. Cada muestra se procesó con secado, trituración de 75% a 3 mm, homogeneización, despiece en Jones, aspersión de 250 a 300 g de muestra en acería de 95% a 150. El laboratorio SGS llevó a cabo un análisis de elementos múltiples para el análisis ICP90A.

Personas Calificadas

La información técnica en este comunicado de prensa ha sido preparada por Carlos Costa, Vicepresidente de Exploración de Lithium Ionic y Blake Hylands, CEO y director de Lithium Ionic, y ambos son "personas calificadas" como se define en NI 43-101.

Consultas de inversores y medios:

+1 647.316.2500

info@lithiumionic.com

