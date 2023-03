Por Lithium South Development

*Este comunicado fue traducido por un sistema automático

VANCOUVER, BC, 30 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Lithium South Development Corporation (la "Compañía") (TSX-V: LIS) (OTCQB: LISMF) (Frankfurt OGPQ) se complace en anunciar la finalización de NM01, la última agujero del actual programa de expansión de recursos en el Proyecto de Litio Hombre Muerto Norte, Provincia de Salta, Argentina. El pozo está ubicado en el Bloque Reclamo Natalia María, un área de 115 hectáreas estratégicamente ubicada en el salar. La perforación en NM01 ha interceptado sedimentos intercalados con salmuera y halita fracturada desde la superficie hasta una profundidad de aproximadamente 200 metros. Por debajo de eso, hasta la profundidad final del pozo de 375 metros, la halita tiene menor permeabilidad. Se han recolectado nueve muestras de empacadores entre 24 y 189 metros, con un rango de densidad de 1,215 a 1,218 g/mL y un rango de conductividad de 196,3 a 209,5 mS/cm. Las muestras se enviarán a Alex Stewart Laboratories (ISO Certified Mendoza, Argentina) para su análisis.

Se instalará un pozo de monitoreo para probar la halita superior, más permeable. Se instalará un pozo poco profundo separado en la misma plataforma para probar los sedimentos intercalados poco profundos. El objetivo de los pozos de monitoreo es proporcionar una indicación preliminar de si el bloque de reclamo soportará uno o más pozos de bombeo poco profundos para la posible producción futura de litio.

El programa de expansión de recursos 2022-2023 se compone de un total de ocho pozos principales, siete fueron perforados en el Bloque de Reclamo Alba Sabrina, el más grande en el paquete del proyecto con 2,089 hectáreas. Combinado con el pozo NM01 recientemente completado en el Bloque de Reclamo Natalia Maria y el programa de perforación de 2018 en el Reclamo Tramo de 383 hectáreas, más del 75 % de los reclamos ubicados en salares ya han sido probados con perforación.

Se calculará un nuevo recurso equivalente de carbonato de litio actualizado bajo la supervisión de Groundwater Insight, de Halifax, Nueva Escocia, Canadá. La gerencia espera aumentar sustancialmente el recurso LCE actual de 571 000 toneladas identificado en Tramo Claim Block en 2018 (Comunicado de prensa del 2 de octubre de 2018). La intención de expandir el recurso actual es aumentar el tamaño potencial del proyecto a partir de la operación de 5000 toneladas por año definida en la Evaluación Económica Preliminar de 2019 (presentada el 12 de agosto de 2019).

El presidente y director ejecutivo de la compañía, Adrian FC Hobkirk, dijo: "Nos complace haber completado el programa de expansión de recursos 2022-2023 en el Proyecto HMN Li. Esperamos resultados completos y la delineación de un nuevo recurso de litio".

Acerca de Litio Sur

Lithium South se enfoca en desarrollar el Proyecto de Litio Hombre Muerto Norte (Proyecto HMN Li), ubicado en el Salar Hombre Muerto, un importante salar productor de litio en Argentina. La propiedad se encuentra junto a un proyecto de litio de US $ 4 mil millones desarrollado por la corporación multinacional coreana POSCO, que adquirió el terreno de Galaxy Resources Ltd. por US $ 280 millones. La Compañía completó una Evaluación Económica Preliminar del Proyecto HMN Li en 2019, utilizando extracción por evaporación convencional.

La información técnica y científica de este comunicado de prensa fue revisada y aprobada por el Dr. Mark King, una Persona Calificada a los fines del Instrumento Nacional 43-101. El Dr. King participó en la preparación de este comunicado de prensa.

En representación de la Junta Directiva

Adrián FC Hobkirk

Presidente y Director Ejecutivo

Inversionistas / Accionistas llamar al 855-415-8100 / sitio web: www.lithiumsouth.com

Ni TSX Venture Exchange ni su Proveedor de Servicios de Regulación (según se define ese término en las políticas de TSX Venture Exchange) acepta responsabilidad por la adecuación o precisión de este comunicado. TSX Venture Exchange no ha revisado el contenido de este comunicado de prensa y, por lo tanto, no acepta responsabilidad alguna por la idoneidad o precisión del contenido de este comunicado de prensa.

Este comunicado de prensa contiene ciertas "declaraciones prospectivas" en el sentido de la Sección 21E de la Ley de Bolsa y Valores de los Estados Unidos de 1934, enmendada. A excepción de las declaraciones de hechos históricos relacionados con la Compañía, cierta información contenida en este documento constituye declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas se basan en opiniones y estimaciones de la gerencia en la fecha en que se realizan las declaraciones y están sujetas a una variedad de riesgos e incertidumbres y otros factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los proyectados en las declaraciones prospectivas. Se advierte al lector que no deposite una confianza indebida en las declaraciones prospectivas. Buscamos puerto seguro.