Por Los Andes Copper

*Este comunicado fue traducido por un sistema automático

Vancouver, Columbia Británica--(Newsfile Corp. - 11 de abril de 2023) - Los Andes Copper Ltd. (TSXV: LA) (OTCQX: LSANF) (" Los Andes " o la " Compañía ") se complace en anunciar además que ha presentado ahora el estudio de prefactibilidad en su Proyecto Vizcachitas de propiedad del 100% (" Vizcachitas " o el " Proyecto "), que fue el tema de su comunicado de prensa del 23 de febrero de 2023 (el " PFS "). El PFS, titulado "Estudio de Prefactibilidad del Proyecto Vizcachitas Región de Valparaíso, Chile NI 43-101 Informe Técnico" del 30 de marzo de 2023 con fecha efectiva del 20 de febrero de 2020 fue preparado para Los Andes por Tetra Tech, y ha sido archivado bajo el perfil de la Compañía en www.sedar.com .

Los puntos destacados del PFS incluyen:

Reservas Probadas y Probables de 1220 millones de toneladas con 0,36 % de cobre, 136 partes por millón ('ppm') de molibdeno, 1,1 gramos por tonelada ('g/t') de plata, lo que equivale a una ley de cobre equivalente ('CuEq') de 0,40%. Reservas Probadas de 302 millones de toneladas (Mt) con 0,41% de cobre, 135 ppm de molibdeno, 1,2 g/t de plata; Reservas Probables de 918Mt a 0,34% cobre, 136 ppm molibdeno, 1,1 g/t plata.

Un aumento del 16 % en los recursos medidos e indicados de la evaluación económica preliminar de la empresa con fecha del 13 de junio de 2019 a 14 800 millones de libras ('lbs') CuEq. Recursos medidos de 2.605b lbs de cobre, 84 millones de lbs de molibdeno y 11 millones de onzas ('Moz') de plata; Recursos Indicados de 10.416 millones de libras de cobre, 442 millones de libras de molibdeno y 43Moz de plata; y aumento de los Recursos Inferidos en un 130% a 15.400 millones de libras CuEq (13.747 millones de libras de cobre, 495 millones de libras de molibdeno, 55Moz oz de plata).

Vida útil inicial de la mina ('LOM') de 26 años que produce 8.763 millones de libras de cobre, 273,3 millones de libras de molibdeno y 32,7Moz de plata, con base en un nuevo diseño de planta con un rendimiento de molienda de 136.000 toneladas por día.

Producción promedio anual de cobre de 183.017 t (promedio LOM de 152.883 t).

Un valor presente neto (VAN) después de impuestos de US$2.776 millones utilizando una tasa de descuento del 8% y una tasa interna de retorno (TIR) de 24,2% a US$3,68/lb de cobre, US$12,90/lb de molibdeno y US$21,79/oz de plata , con un costo de capital inicial estimado de US$2.441 millones, un período de construcción de 3,25 años y un período de recuperación de 2,5 años desde la producción inicial.

Uso de agua desalada, eliminando la necesidad de recurrir al agua continental; el uso de relaves filtrados apilados en seco reduce el consumo de agua en aproximadamente un 50 % y elimina la necesidad de una presa de relaves, lo que minimiza los riesgos sísmicos y ambientales.

Uso de la tecnología de rodillos de molienda de alta presión (HPGR), que reduce el consumo de energía en aproximadamente un 25 % con respecto al diseño anterior. Las emisiones de CO2 de Alcance 1 se proyectan en 1,02 h CO2e/t CuEq, y las emisiones de Alcance 2 se proyectan en 0.

El PFS asumió precios de cobre, molibdeno y plata de US$3,68/lb de cobre, US$12,90/lb de molibdeno y US$21,79/onza troy de plata, dando como resultado los Recursos Minerales y las Reservas Minerales que se presentan a continuación. El cobre aporta el 88% de los ingresos netos proyectados del Proyecto, seguido por el molibdeno con el 10% y el resto son créditos de plata en concentrado de cobre.

Reservas Minerales Notas:

1. Las reservas minerales se clasificaron utilizando los Estándares de definición de CIM (2014) y las Pautas de mejores prácticas para la estimación de recursos minerales y reservas minerales de CIM (2019).

2. Las Reservas Minerales tienen como fecha de vigencia el 2 de diciembre de 2022.

3. Las Reservas Minerales se incluyen dentro de los Recursos Minerales.

4. La Persona Calificada para la estimación es el Sr. Severino Modena, BSc, Ingeniero de Minas, MAusIMM, Miembro de la Comisión Minera de Chile y Gerente General de Tetra Tech Sudamérica.

5. Las Reservas Minerales tienen un corte metalúrgico basado en el diseño de la planta de proceso de 0.18% Cu para alimentación directa al molino.

6. Debido al redondeo, es posible que los números no sumen con precisión los totales.

7. La estimación de Reservas Minerales utiliza un análisis de fase marginal a través de un software de optimización de ley de corte (COMET).

8. Las Reservas Minerales están contenidas dentro de fases operativas definidas utilizando un programa de minería optimizado COMET, que incluye una estrategia de acopio. Los insumos clave para este proceso son:

Precios de los metales de US$3,5/lb de cobre y US$12/lb de molibdeno. Costo de Minería de US$1,59/t a una cota de referencia de 1.990 msnm, más ajustes de costos de US$0,014/t por banco por encima de referencia y US$0,032/t por banco por debajo de referencia. Costo de proceso de US$5,7/t molida (incluidos los costos generales y administrativos de US$0,30/t molida). Los ángulos generales de las pendientes del tajo varían de 44° a 52°.

9. Las recuperaciones del proceso se basan en la litología tanto para el cobre como para el molibdeno, excepto en un sector con una recuperación fija de cobre.

10. Las leyes de Cu se informan como porcentajes, las leyes de Mo y Ag se informan como partes por millón (ppm).

11. La relación de desmonte (desecho:mineral) es 2,33. Hay 2.855 Tm de residuos en el tajo final.

12. La declaración de Reserva Mineral considera la alimentación del molino en la trituradora primaria como un punto de referencia.

Recursos minerales

Notas:

Los recursos minerales se clasificaron utilizando los Estándares de definición de CIM (2014) y las Pautas de mejores prácticas para la estimación de recursos minerales y reservas minerales de CIM (2019). La fecha de vigencia de los recursos minerales es el 7 de febrero de 2023. Los Recursos Minerales incluyen las Reservas Minerales. La ley equivalente de cobre se ha calculado utilizando la siguiente fórmula: CuEq (%) = Cu (%) 0,000288 x Mo (ppm) + 0,00711 x Ag (g/t), utilizando los precios de los metales: US$3,68/lb Cu, US$12,9/ lb Mo y US$21,79/oz Ag, con recuperaciones metalúrgicas de 91,1% para cobre, 74,8% para molibdeno y 75% para plata con base en las pruebas metalúrgicas PFS. Los Recursos Minerales que no son Reservas Minerales no tienen viabilidad económica demostrada. Las cantidades y leyes de los Recursos Minerales Inferidos informados son de naturaleza incierta, y es posible que la exploración adicional no resulte en su actualización al estado Indicado o Medido. Los Recursos Minerales fueron preparados por María Loreto Romo y Severino Modena, ambos empleados de tiempo completo de Tetra Tech Sudamérica, y Ricardo Muñoz, consultor del equipo de Tetra Tech Sudamérica, todos son Personas Calificadas según lo definido por el Instrumento Nacional 43-101. Debido al redondeo, es posible que los números no sumen con precisión los totales. Todos los Recursos Minerales se evalúan en busca de perspectivas razonables para una eventual extracción económica (RPEEE).

Antony Amberg CGeol FGS, el geólogo jefe de la compañía y una "persona calificada", según se define en NI 43-101 de los administradores de valores canadienses, revisó y aprobó la información científica y técnica contenida en este comunicado de prensa.

Acerca de Los Andes Copper Ltda.

Los Andes Copper Ltd. es una empresa de exploración y desarrollo con una participación del 100% en el Proyecto Vizcachitas en Chile. La Compañía está enfocada en hacer progresar el Proyecto, que está ubicado a lo largo del cinturón de cobre más prolífico de Chile, hacia la producción. Vizcachitas es uno de los yacimientos de cobre más grandes de América no controlado por las grandes y la Compañía cree que será la próxima gran mina de cobre de Chile.

El Proyecto es un depósito de pórfido de cobre-molibdeno, ubicado a 150 kilómetros al norte de Santiago, en una zona de muy buena infraestructura. Un informe técnico independiente para el PFS, preparado de acuerdo con NI 43-101, estará disponible bajo el perfil SEDAR de la Compañía dentro de los próximos 45 días.

Los Andes Copper Ltd. cotiza en la TSX-V bajo el ticker: LA.

Para obtener más información, póngase en contacto:

Santiago Montt, director general interino

santiago.montt@losandescopper.com

Teléfono: +56 2 2954-0450

Elizabeth Johnson, Relaciones con inversores

Elizabeth.johnson@losandescopper.com

E-Mail: info@losandescopper.com o visite nuestro sitio web en: www.losandescopper.com .

Síguenos en twitter @LosAndesCopper

Síguenos en LinkedIn Los Andes Copper Ltda.

Declaraciones prospectivas

Parte de la información y las declaraciones contenidas en este documento que no son hechos históricos, constituyen "información prospectiva" en el sentido de la Ley de Valores (Columbia Británica), la Ley de Valores (Ontario) y la Ley de Valores (Alberta) ("Información prospectiva Información"). La información prospectiva a menudo, pero no siempre, se identifica mediante el uso de palabras como "buscar", "anticipar", "creer", "planear", "estimar", "esperar" e "pretender"; declaraciones de que un evento o resultado "es debido" o "puede", "será", "debería", "podría" o podría" ocurrir o lograrse y otras expresiones similares. Más específicamente, la información prospectiva implica riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados, el desempeño o los logros reales de la Compañía, o los resultados de la industria, sean sustancialmente diferentes de cualquier resultado, desempeño o logro futuros expresados o implícitos en dicha Información prospectiva. La información prospectiva incluye, sin limitación, las perspectivas, los detalles relacionados con y el momento del Proyecto Vizcachitas. Dicha información prospectiva se basa en los supuestos de la Compañía con respecto a las condiciones económicas, políticas y de mercado globales y chilenas y el precio de los metales y la energía. y la producción de la Compañía.Entre los factores que tienen una relación directa con los resultados de operación y las condiciones financieras futuras de la Compañía se encuentran los cambios en los parámetros del proyecto a medida que se continúan refinando los planes, un cambio en las políticas gubernamentales, la competencia, las fluctuaciones y restricciones monetarias y los cambios tecnológicos , entre otras cosas. Si se materializa uno o más de cualquiera de los riesgos e incertidumbres antes mencionados, o si las suposiciones subyacentes resultan incorrectas, los resultados reales pueden variar significativamente de las conclusiones, pronósticos o proyecciones descritos en la Información prospectiva. En consecuencia, se recomienda a los lectores que no depositen una confianza indebida en la información prospectiva. Salvo que lo exija la legislación de valores aplicable, la Compañía no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente la información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros.

Nota de advertencia para inversores estadounidenses sobre recursos y reservas minerales

El Instrumento Nacional 43-101 - Estándares de Divulgación para Proyectos Minerales ("NI 43-101") es una regla de los Administradores de Valores de Canadá que establece estándares para toda divulgación pública que hace un emisor de información científica y técnica relacionada con proyectos minerales. La divulgación técnica contenida en este comunicado de prensa ha sido preparada de acuerdo con NI 43-101 y el Sistema de Clasificación del Instituto Canadiense de Minería, Metalurgia y Petróleo. Estos estándares difieren de los requisitos de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ("SEC") y la información de recursos contenida en este comunicado de prensa puede no ser comparable con información similar divulgada por empresas nacionales de los Estados Unidos sujetas a los requisitos de información y divulgación de la SEC.

Todas las referencias a "$" en este comunicado de prensa se refieren a dólares estadounidenses, a menos que se indique lo contrario.

Nota de advertencia sobre medidas financieras no GAAP

Las medidas de rendimiento alternativas en este comunicado de prensa, como el "flujo de caja", se proporcionan para proporcionar información adicional. Estas medidas de desempeño que no son GAAP se incluyen en este comunicado de prensa porque estas estadísticas se utilizan como medidas de desempeño clave que la gerencia usa para monitorear y evaluar el desempeño del Proyecto, y para planificar y evaluar la efectividad y eficiencia general de las operaciones mineras. Estas medidas de desempeño no tienen un significado estándar dentro de las Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIF") y, por lo tanto, los montos presentados pueden no ser comparables con datos similares presentados por otras compañías mineras. Estas medidas de rendimiento no deben considerarse de forma aislada como un sustituto de las medidas de rendimiento de acuerdo con las NIIF.

Ni TSX Venture Exchange ni su Proveedor de Servicios de Regulación (según se define ese término en las políticas de TSX Venture Exchange) acepta responsabilidad por la adecuación o exactitud de este comunicado.