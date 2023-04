Por Luminex Resources

*Este comunicado fue traducido por un sistema automático

Aspectos destacados de la perforación en Cuyes Oeste:

CU23-20: 211,0 metros con una ley de 1,18 g/t Au Eq, incluidos 20,0 metros con una ley de 4,78 g/t Au Eq

CU23-22: 211,0 metros con una ley de 1,16 g/t Au Eq, incluidos 15,0 metros con una ley de 6,68 g/t Au Eq

VANCOUVER, BC, 11 de abril de 2023 /PRNewswire/ - Luminex Resources Corp. (TSXV: LR) (OTCQX: LUMIF) (la "Compañía" o "Luminex") se complace en anunciar los resultados de perforación de cuatro pozos (CU23-19 a CU23-22) en Cuyes Oeste. La mineralización de pared colgante que se ensanchaba previamente anunciada adyacente a Cuyes West se ha expandido a una nueva tubería de brecha con esta perforación adicional que produce intervalos de más de 200 metros de mineralización de oro de más de un gramo por tonelada. La perforación de paso de esta nueva tubería de brecha y Cuyes West está en curso, lo que contribuirá a actualizar el recurso para Condor North para incluir todas las perforaciones de Cuyes West para el cuarto trimestre de 2023.

Marshall Koval, CEO, comentó: "Estamos muy contentos con el descubrimiento de una zona de brecha coherente que contiene una mineralización sustancial, que se ensancha a anchos de más de 200 metros. El área está completamente abierta a la profundidad y puede tener un impacto positivo significativo en el proyecto. ".

El pozo CU23-22 interceptó múltiples estructuras de alta ley en la tubería de brecha, en particular 15,0 metros de 6,68 g/t Au Eq, que incluían 3,0 metros de 316,0 metros con ley de 23,71 g/t de oro y 156,4 g/t de plata (25,59 g/t Au Eq) y una intersección más amplia de 211,0 metros desde 177 metros con ley de 1,01 g/t de oro y 12,9 g/t de plata (1,16 g/t Au Eq).

CU23-20 interceptó 20,0 metros con ley de 4,23 g/t de oro y 45,4 g/t de plata (4,78 g/t Au Eq) desde 264,0 metros en la tubería de brecha, dentro de una intersección más amplia de 211,0 metros desde 134,0 metros con ley de 1,07 g/t de oro y 9,4 g/t de plata (1,18 g/t Au Eq).

El pozo CU23-21 interceptó múltiples intersecciones de alta ley, incluido 1,0 metro de 9,50 g/t de oro y 181,0 g/t de plata (11,67 g/t Au Eq) desde 285,0 metros, dentro de 96,0 metros más amplios de 0,95 g/t de oro y 15,6 g/t de plata (1,14 g/t Au Eq) desde 213,0 metros. Este pozo salió aproximadamente 100 metros verticalmente en Cuyes West debajo del pozo CU22-14, que alcanzó 16,0 metros de 3,04 g/t de oro y 12,5 g/t de plata (3,19 g/t Au Eq) desde 275,0 metros. El pozo CU23-21 se está trazando en la franja del cuerpo de brecha recién descubierto a lo largo de la estructura Cuyes West. Se requieren más perforaciones para definir completamente la extensión del nuevo cuerpo de brecha y determinar cómo afectará esto al recurso de esta área (ver Figura 2).

Otros intervalos están presentes en estructuras adicionales en los agujeros CU23-19, CU23-20, CU23-21 y CU23-22 y se detallan en la Tabla 1.

El estilo de mineralización en Cuyes Oeste es idéntico al del depósito Camp, 600 metros al oeste. A escala de propiedad, se interpreta que estas estructuras mineralizadas están alojadas en fracturas anulares y radiales alrededor de la caldera de Los Cuyes (ver Figura 1). El nuevo tubo de brecha consta de una brecha de pórfido de dacita; mineralización que se presenta principalmente como brechas hidrotermales de tipo crujido y mosaico con matriz rica en sulfuros y clastos volcaniclásticos, que también contienen mineralización.

Luminex actualmente está perforando CU23-26 y ha perforado un total de 3.865 metros en 2023 en Cuyes West. Además, Luminex ha terminado cinco pozos en Prometedor por un total de 824 metros y está a la espera de los ensayos. El segundo equipo de perforación se trasladó al objetivo de oro y plata Esperanza, ubicado aproximadamente a 500 metros al sur de Prometedor. Se planea un pozo de perforación, cuyo objetivo es la mineralización de oro y plata en sulfuros que se produce a lo largo de los contactos de los diques de riolita, en un entorno muy similar al depósito Camp.

Tabla 1. Intersecciones de perforación para pozos de perforación Cuyes West. Los intervalos con asterisco son menos profundos y pertenecen a la diatrema en Los Cuyes (ver nota abajo).

Agujero Acimut / Inmersión / Longitud De (metro) A (metro) Intervalo (metro) Au (g/t) agricultura (g/t) Equivalente a Au (g/t) CU23-19 357°/- 36°/ 423,55m 16.0 70.0 54,0* 0.50 3.1 0.54 Y 115.0 124.0 9.0* 0,55 3.2 0.59 Y 145.0 179.0 34,0* 0.91 5.0 0.97 incluido 164.0 170.0 6.0 4.04 9.6 4.15 Y 193.0 225.0 32,0* 0.29 3.8 0.34 Y 280.0 281.0 1.0 1.44 3.6 1.48 Y 310.0 312.0 2.0 2.83 6.3 2.91 Y 364.0 365.0 1.0 1.92 10.4 2.04















CU23-20 323°/ -48°/ 472.05m 16.0 38.0 22,0* 0.22 3.7 0.27 Y 52.0 60.0 8.0* 0.47 5.1 0.53 Y 76.0 122.0 46,0* 0.36 6.6 0.44 incluido 110.0 112.0 2.0 3.83 104.0 5.08 Y 134.0 345.0 211.0* 1.07 9.4 1.18 incluido 264.0 284.0 20.0 4.23 45.4 4.78 incluido 302.0 304.0 2.0 1.01 5.4 1.07 incluido 330.0 343.0 13.0 4.22 12.2 4.37 Y 385.0 386.0 1.0 2.82 38.0 3.28 Y 390.0 391.0 1.0 1.61 179.0 3.76 Y 393.0 394.0 1.0 1.80 28.1 2.13 Y 419.0 420.0 1.0 1.07 31.0 1.44 Y 430.3 435.0 4.7 1.18 79,9 2.14















CU23-21 315°/ -38°/ 374.00m 54.0 140.6 86,6* 0.30 2.7 0.33 Y 160.0 180.0 20,0* 0.23 1.5 0.25 Y 213.0 309.0 96,0* 0,95 15.6 1.14 incluido 220.0 245.0 25,0 1.79 28.3 2.13 incluido 259.0 261.0 2.0 1.31 15.0 1.49 incluido 285.0 286.0 1.0 9.50 181.0 11.67 incluido 306.0 309.0 3.0 2.37 23.2 2.65 Y 319.0 320.0 1.0 1.13 15.2 1.31















CU23-22 15°/ -43°/ 456,35m 63.0 66,0 3.0* 1.73 117.0 3.14 Y 116.7 122.0 5.3* 0,55 4.9 0,61 Y 177.0 388.0 211.0 1.01 12.9 1.16 incluido 308.0 323.0 15.0 6.18 41.8 6.68 incluido 316.0 319.0 3.0 23.71 156.4 25.59

Los intervalos con asterisco (*) son intervalos "más superficiales" calculados utilizando un límite inferior de 0,20 g/t Au con una inclusión máxima de diez metros continuos por debajo del corte que ocurre dentro de la intercepción indicada y el valor de oro más alto utilizado en los promedios ponderados informados es 9,49 g/t de oro. Los intervalos restantes que no están marcados con un asterisco son para intervalos "más profundos" calculados utilizando un límite inferior de 1,0 g/t Au con una inclusión máxima de hasta seis metros continuos por debajo del límite y el valor de oro más alto utilizado en los promedios ponderados informados es 55,40 g/t de oro. Los valores de Au Eq suponen $1500 de oro y $18,00 de plata (Au Eq= Au g/t + (Ag g/t *0,012)).

Seguro de calidad

Todos los resultados de los ensayos de muestras de Luminex se han supervisado de forma independiente a través de un protocolo de control de calidad/garantía de calidad ("QA/QC") que incluye la inserción de estándares ciegos, blancos, así como pulpa y muestras duplicadas rechazadas. El registro y el muestreo se completan en las instalaciones de manejo de núcleos de Luminex ubicadas en la propiedad Cóndor. El núcleo de perforación se aserra con diamante en el sitio y las muestras de la mitad del núcleo de perforación se transportan de manera segura a las instalaciones de preparación de muestras de ALS Laboratories ("ALS") en Quito, Ecuador. Las pulpas de muestra se envían al laboratorio de ALS en Lima, Perú, para su análisis, donde se determina el contenido de oro mediante ensayo al fuego de una carga de 50 gramos con acabado ICP.

La plata y otros elementos también se determinan mediante métodos ICP. Las muestras que exceden el límite con un análisis de más de 10 g/t de oro y 100 g/t de plata se vuelven a analizar mediante ALS mediante un ensayo de fuego con un acabado gravimétrico. Luminex no tiene conocimiento de ninguna perforación, muestreo, recuperación u otros factores que puedan afectar materialmente la precisión o confiabilidad de los datos a los que se hace referencia en este documento. ALS Laboratories es independiente de Luminex.

Personas Calificadas

Leo Hathaway, P. Geo, Vicepresidente Senior de Exploración de Luminex y la Persona Calificada según lo definido por el Instrumento Nacional 43-101 Estándares de Divulgación para Proyectos Minerales , ha revisado, verificado y aprobado la información científica y técnica sobre el Proyecto Cóndor en esta noticia publicación y ha verificado los datos subyacentes a esa información científica y técnica.

Acerca de los recursos de Luminex

Luminex Resources Corp. (TSXV:LR, OTCQX:LUMIF) es una compañía de exploración y desarrollo de metales básicos y preciosos con sede en Vancouver, Canadá, enfocada en proyectos de oro y cobre en Ecuador. Los recursos minerales indicados e inferidos de Luminex están ubicados en el proyecto Condor Gold-Copper en la provincia de Zamora-Chinchipe, sureste de Ecuador. Luminex también posee un paquete de terreno grande y altamente prospectivo en Ecuador, incluidos los proyectos Pegasus y Orquideas, que se están desarrollando conjuntamente con Anglo American y JOGMEC, respectivamente.

Más detalles están disponibles en el sitio web de la Compañía en https://luminexresources.com/ .

Para recibir comunicados de prensa, regístrese en https://www.luminexresources.com/contact/contact-us/ .

Síguenos en: Twitter , Linkedin o Facebook .

RECURSOS LUMINEX CORP.

Firmado: "Marshall Koval"

Marshall Koval, CEO y Director

Ni TSX Venture Exchange ni su Proveedor de Servicios de Regulación (según se define ese término en las políticas de TSX Venture Exchange) acepta responsabilidad por la adecuación o precisión de este comunicado de prensa.

Nota de precaución con respecto a la información prospectiva

Ciertas declaraciones e información contenidas en este documento, incluidas todas las declaraciones que no son hechos históricos, contienen declaraciones a futuro e información a futuro dentro del significado de las leyes de valores aplicables. Tales declaraciones o información a futuro incluyen, pero no se limitan a, declaraciones sobre futuros programas de perforación y trabajo en Condor. A menudo, pero no siempre, las declaraciones o la información a futuro se pueden identificar mediante el uso de frases o declaraciones de que ciertas acciones, eventos o resultados "ocurrirán" o se lograrán.

Con respecto a las declaraciones prospectivas y la información contenida en este documento, la Compañía ha hecho numerosas suposiciones que incluyen, entre otras cosas, suposiciones sobre las condiciones comerciales y económicas generales, los precios del oro y el cobre y los costos y gastos anticipados. La lista anterior de supuestos no es exhaustiva.

Aunque la gerencia de la Compañía cree que las suposiciones hechas y las expectativas representadas por tales declaraciones o información son razonables, no puede haber garantía de que una declaración o información prospectiva en este documento resulte ser precisa. Las declaraciones prospectivas y la información, por su naturaleza, se basan en suposiciones e involucran riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden causar que los resultados, el desempeño o los logros reales de la Compañía, o los resultados de la industria, sean materialmente diferentes de cualquier resultado, desempeño o desempeño futuros. o logros expresados o implícitos en dichas declaraciones o información a futuro. Estos factores incluyen, pero no se limitan a: riesgos asociados con el negocio de la Compañía; condiciones comerciales y económicas en la industria minera en general; la oferta y demanda de mano de obra y otros insumos del proyecto; cambios en los precios de las materias primas; cambios en los tipos de cambio de divisas y de interés; riesgos relacionados con supuestos geológicos y de ingeniería inexactos (incluso con respecto al tonelaje, ley y recuperabilidad de reservas y recursos); riesgos relacionados con dificultades operativas imprevistas (incluida la falla del equipo o los procesos para operar de acuerdo con las especificaciones o expectativas, aumento de costos, falta de disponibilidad de materiales y equipos, acción gubernamental o demoras en la recepción de aprobaciones gubernamentales, disturbios industriales u otra acción laboral, y eventos imprevistos relacionados con asuntos de salud, seguridad y medio ambiente); riesgos relacionados con condiciones climáticas adversas; riesgo político y malestar social; cambios en las condiciones económicas generales o en las condiciones de los mercados financieros; cambios en las leyes (incluidas las reglamentaciones relativas a las concesiones mineras); y otros factores de riesgo según se detalla ocasionalmente en los documentos de divulgación continua de la Compañía presentados ante los administradores de valores canadienses. La Compañía no se compromete a actualizar ninguna información prospectiva, excepto de conformidad con las leyes de valores aplicables.