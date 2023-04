Por McEwen Copper

*Este comunicado fue traducido por un sistema automático

Intersecciones de relleno significativas

0,50 % Cu en 502 m, incluido 0,87 % Cu en 172 m (AZ22181)

en incluido en (AZ22181) 1,00 % Cu sobre 282 m, incluido 1,40 % Cu sobre 172 m (AZ22186)

sobre incluido sobre (AZ22186) 0,66 % Cu en 500 m, incluido 0,92 % Cu en 276 m (AZ22184A)

TORONTO, 05 de abril de 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- McEwen Copper Inc. , propiedad en un 52 % de McEwen Mining Inc. (NYSE: MUX) (TSX: MUX) , se complace en informar los últimos resultados de los ensayos de Los Azules, donde un programa de perforación en curso continúa brindando resultados de relleno consistentes. Ubicado en San Juan, Argentina, el Proyecto Los Azules tiene muchas características comparables a los depósitos de cobre y oro de clase mundial en América del Sur, incluida una gruesa capa de mineralización enriquecida (o supergénica) de grado superior.

Reflejos

El pozo AZ22183 arrojó una intercepción de zona enriquecida de 0,87 % Cu en 152 m (espesor real estimado) que expande la mineralización de los resultados adyacentes de alta ley perforados en programas anteriores ( Figuras 1 y 2 ).

en (espesor real estimado) que expande la mineralización de los resultados adyacentes de alta ley perforados en programas anteriores ( y ). En el pozo AZ22184A, se presenta un intervalo de zona enriquecida con una ley de 0,92 % Cu sobre 276 m (espesor real estimado) en una brecha magmática hidrotermal dentro del núcleo del depósito ( Figura 3 ). Esta unidad de brecha actúa como un conducto para los fluidos mineralizantes, a veces formando leyes más altas dentro de la mineralización de pórfido más amplia en Los Azules.

sobre (espesor real estimado) en una brecha magmática hidrotermal dentro del núcleo del depósito ( ). Esta unidad de brecha actúa como un conducto para los fluidos mineralizantes, a veces formando leyes más altas dentro de la mineralización de pórfido más amplia en Los Azules. El pozo AZ22181 arrojó una intercepción de zona enriquecida de 0,87 % Cu en 172 m (espesor real estimado) y llena una brecha entre los pozos de alta ley perforados a principios de 2022 ( Figura 4 ).

en (espesor real estimado) y llena una brecha entre los pozos de alta ley perforados a principios de 2022 ( ). El pozo AZ22186 incluye un intervalo con una ley de 1,00% Cu sobre 282 m (espesor real de 247 m) en la zona enriquecida cerca de una intersección histórica de alta ley ( Figura 5 ).

“Tenemos cuatro contratistas de perforación diferentes con 13 taladros girando”, comentó Michael Meding, vicepresidente y gerente general de McEwen Copper. “Esta iniciativa también implica capacitar y optimizar toda la cadena de valor, con la importante participación de proveedores y servicios locales”.

Luego de reanudar el programa de exploración en octubre de 2022, la perforación ahora ha alcanzado los 25,000 metros planeados inicialmente y continuará hasta el final de la temporada de campo. Los objetivos clave del programa incluyen:

Aumentar la densidad de perforación para mejorar la clasificación de los recursos de cobre menos profundos a categorías medidas e indicadas.

Proporcionar datos metalúrgicos, hidrológicos y geotécnicos para el diseño de la mina del estudio de factibilidad que se completará a fines de 2024.

Pruebas para extensiones de mineralización Los Azules al norte, sur y en profundidad.

La Tabla 1 presenta el resumen de los resultados de los ensayos de cobre (Cu), oro (Au) y plata (Ag) de diecinueve pozos de exploración o geotécnicos recientemente completados que totalizan unos 8.000 metros de núcleo.

Tabla 1 – Resultados de perforación Los Azules, febrero - marzo 2023

ID de agujero Tipo Zona Mineral Predominante De

(metro) A

(metro) Longitud

(metro) cobre

% Au

(g/t) Agricultura

(g/t) Comentario AZ22178 Exploración Total 96,0 597.0 501.0 0.40 0.07 1.04



Enriquecido 96,0 390.0 294.0 0.51 0.08 0.99

Primario 390.0 597.0 207.0 0.25 0.06 1.12

AZ22179 Exploración Total 106.0 749.0 643.0 0.54 0.08 1.34



Enriquecido 106.0 548.0 442.0 0,63 0.09 1.55 incluido 96 m de 1,13% Cu

Primario 548.0 749.0 201.0 0.34 0.06 0.90

AZ22180 Exploración Total 94.0 639.5 545.5 0.40 0.07 0.88



Enriquecido 94.0 416.0 322.0 0.46 0.07 1.02

Primario 416.0 639.5 223.5 0.33 0.08 0.70 incluido 46 m de 0,51% Cu AZ22181 Exploración Total 72.0 573.9 501.9 0.50 0.09 1.29



Enriquecido 72.0 244.0 172.0 0.87 0.13 0.80 incluido 52 m de 1,46% Cu

Primario 244.0 573.9 329.9 0.31 0.07 1.55

AZ22183 Exploración Total 76.0 330.0 254.0 0,64 0.07 1.13



Enriquecido 76.0 228.0 152.0 0.87 0.07 1.08 incluido 54 m de 1,18% Cu

Primario 228.0 330.0 102.0 0.30 0.07 1.23

AZ22184A Exploración Total 114.0 614.0 500.0 0,66 0.10 1.18



Enriquecido 114.0 390.0 276.0 0,92 0.13 1.48 incluido 76 m de 1,40% Cu

Primario 390.0 614.0 224.0 0.34 0.08 0.84

AZ22185 Exploración Total 124.0 521.7 397.7 0,62 0.07 1.43



Enriquecido 124.0 516.0 392.0 0,62 0.07 1.44 incluido 72 m de 1,32% Cu

Primario 516.0 521.7 5.7 0.23 0.01 0.78

AZ22186 Exploración Total 74.0 371.2 297.2 0,96 0.06 1.18



Enriquecido 74.0 356.0 282.0 1.00 0.06 1.23 incluido 172 m de 1,40% Cu

Primario 356.0 371.2 15.2 0.26 0.02 0.35

AZ22187A Exploración Total 42.0 284.0 242.0 0.04 0.01 0,67



Enriquecido 42.0 86,0 44.0 0.08 0.01 0,62



Primario 86,0 284.0 198.0 0.04 0.01 0,69

AZ22188 Exploración Total 60.0 229.5 169.5 0,64 0.06 0,95

Enriquecido 60.0 188.0 128.0 0.78 0.07 1.13 incluido 42 m de 1,04% Cu

Primario 188.0 229.5 41.5 0.23 0.02 0.42

AZ23189 Exploración Total 78.0 299.6 221.6 0.39 0.02 0.35





Enriquecido 78.0 299.6 221.6 0.39 0.02 0.35 incluido 102 m de 0,50% Cu AZ23190 Exploración Total 90,0 305.4 215.4 0.39 0.02 0.47





Enriquecido 90,0 305.4 215.4 0.39 0.02 0.47 incluido 30 m de 0,73% Cu AZ23192 Exploración Total 102.0 329.5 227.5 0.24 0.02 0.37



Enriquecido 102.0 310.0 208.0 0.24 0.02 0.36

Primario 310.0 329.5 19.5 0.17 0.02 0.47

AZ23193 Exploración Enriquecido 108.0 448.7 340.7 0.34 0.03 1.39

AZ23194 Exploración Total 96,0 307.0 211.0 0,45 0.03 0.84



Enriquecido 96,0 300.0 204.0 0.46 0.03 0.82 incluido 20 m de 1,09% Cu

Primario 300.0 307.0 7.0 0.24 0.07 1.64

GTK2212 geotécnico Total 74.0 477.0 403.0 0.29 0.02 0.77





Enriquecido 74.0 178.0 104.0 0.71 0.04 1.59



Primario 180.0 477.0 297.0 0.14 0.01 0.48

GTK2313 geotécnico Total 69.0 439.0 370.0 0.30 0.01 0.34





Enriquecido 69.0 434.0 365.0 0.30 0.01 0.34 incluido 40 m de 0,62% Cu



Primario 434.0 439.0 5.0 0.08 0.00 0.25

GTK2314A geotécnico Enriquecido 94.0 142.8 48.8 0.09 0.00 0.25



Los resultados se resumen en cuatro secciones transversales esquemáticas que incluyen interpretaciones simplificadas del espesor de sobrecarga y las zonas de minerales primarios, enriquecidos y lixiviados. La zona de minerales enriquecidos (o supergénicos) se refiere al enriquecimiento de un depósito de cobre por la circulación de agua derivada de la precipitación que transporta los minerales de cobre hacia abajo a través de las rocas para acumularlos en una "manta" gruesa, a menudo horizontal. Inmediatamente arriba de la zona Enriquecida se encuentra la zona Lixiviada, de la cual se extrajo y transportó el cobre. La meteorización y la oxidación a menudo ayudan en este proceso. Debajo de la zona Enriquecida, la zona Primaria (o Hipógena) está formada por fluidos térmicos ascendentes ricos en cobre que tienen un origen magmático mucho más profundo.

La línea verde describe el piso del tajo de 30 años del informe de evaluación económica preliminar (PEA) NI 43-101 de 2017. La figura 1 es una vista en planta que muestra la ubicación de estas secciones transversales.

Las secciones transversales están ubicadas a 50 m de distancia, comenzando la sección con el número más bajo en el extremo sur del depósito y aumentando hacia el norte.

Figura 1 – Vista en planta Ubicación de secciones transversales y perforaciones en el depósito

Figura 2 - Sección 38 - Perforación, zonas minerales y tajo PEA de 30 años (mirando hacia el norte)

En la Figura 2 , la Sección 38 muestra una intersección de 0,87% Cu sobre 152 m (AZ22183) en la zona Enriquecida. Inmediatamente al este de este pozo, la zona enriquecida se modela con un espesor real que supera los 300 m según los resultados de perforación históricos que incluyen 0,72 % Cu sobre 333,1 m (AZ1168) y 0,74 % Cu sobre 313,1 m (AZ1063). En este intervalo, el mineral de cobre dominante es la calcocita, que es altamente soluble y un atributo atractivo desde el punto de vista metalúrgico es que permite una recuperación simplificada de gran parte del cobre.

Figura 3 - Sección 39 - Perforación, zonas minerales y tajo PEA de 30 años (mirando hacia el norte)

En la Figura 3 , la Sección 39 muestra una intersección de 0,66 % Cu sobre 500 m (AZ22184A), incluido 0,92 % Cu sobre 276 m en la zona enriquecida y 0,34 % Cu sobre 224 m en la zona primaria más profunda. Es de destacar que la zona Enriquecida incluye un subintervalo de alta ley de 1.40% Cu sobre 76 m , asociado con brecha magmática hidrotermal. La unidad de brecha es el dominio de más alto grado modelado en Los Azules. El espesor real de la Zona Enriquecida supera los 300 m en el centro de la sección debido a la influencia de controles estructurales, como fallas, que afectan el núcleo del depósito.

Figura 4 - Sección 40 - Perforación, zonas minerales y tajo PEA de 30 años (mirando hacia el norte)

En la Figura 4 , Sección 40, el pozo AZ22181 muestra una ley de 0,50 % Cu sobre 501,9 m , incluido 0,87 % Cu sobre 172 m en la zona Enriquecida y 0,31 % Cu sobre 329,9 m en la Zona Primaria. Más al oeste, el pozo AZ22188 muestra una intercepción de zona enriquecida con una ley de 0,78 % Cu en 128 m e incluye 1,04 % Cu en 42 m . Las leyes son consistentes con las reportadas en la campaña anterior para el pozo AZ22146 ( 0.83% Cu sobre 330.5 m ). La zona Enriquecida se estima hasta 300 m de espesor vertical inmediatamente al este del pozo AZ22181.

En la Figura 5 a continuación, la Sección 46 muestra el pozo AZ22186 con un intervalo de zona enriquecida con una ley de 1,00% Cu sobre 282 m , incluido 1,40% Cu sobre 172 m , donde la brecha magmática hidrotermal está bien mineralizada. La intercepción se compara bien con el pozo histórico cercano AZ0619 que leyó 1,67% Cu sobre 199,8 m .

Figura 5 - Sección 46 - Perforación, zonas minerales y tajo PEA de 30 años (mirando hacia el norte)

Información técnica

El contenido técnico de este comunicado de prensa ha sido revisado y aprobado por Stephen McGibbon, P. Geo., geólogo consultor sénior de McEwen Mining y una persona calificada según lo definido por NI 43-101.

Todas las muestras se recolectaron de acuerdo con los estándares de la industria generalmente aceptados. Las muestras de núcleos de perforación, generalmente tomadas a intervalos de 2 m, se dividieron y enviaron al laboratorio Alex Stewart International ubicado en la Provincia de Mendoza, Argentina, para los siguientes ensayos: determinación de oro mediante ensayo de fusión al fuego y un acabado de espectroscopia de absorción atómica (Au4- 30); un conjunto de 39 elementos múltiples utilizando análisis ICP-OES (ICP-AR 39); Determinación del contenido de cobre mediante análisis secuencial de cobre (Cu-Sequential LM-140). Se realizó un análisis adicional de 19 elementos (ICP-ORE) para muestras con alto contenido de sulfuro.

La empresa lleva a cabo un programa de garantía de calidad/control de calidad de acuerdo con NI 43-101 y las mejores prácticas de la industria utilizando una combinación de estándares y blancos en aproximadamente una de cada 25 muestras. Los resultados se controlan a medida que se reciben los certificados finales y cualquier solicitud de reensayo se devuelve de inmediato. Los análisis de muestras de pulpa y preparación también se realizan como parte del proceso QAQC. Aproximadamente el 5% de las pulpas de muestra se envían a un laboratorio secundario para fines de control. Además, el laboratorio realiza sus propias verificaciones QAQC internas, y los resultados están disponibles en certificados para revisión de la Compañía.

Enlace a resultados geoquímicos, ubicaciones y longitudes de collares de perforación correspondientes a octubre de 2022 hasta enero de 2023 en Los Azules

Tabla 2 : Ubicaciones y longitudes de los pozos para los resultados de perforación publicados en Los Azules

ID DE AGUJERO Azimut Aderezo Longitud Ubicación X Ubicación Y Ubicación Z

AZ22178 250 -75 597.0 2383521 6559032 3655

AZ22179 252 -82 749.0 2383358 6559469 3640

AZ22180 70 -79 639.5 2383341 6559233 3637

AZ22181 250 -77 573.9 2383261 6559363 3628

AZ22183 250 -72 330.0 2383304 6559266 3635

AZ22184A 70 -79 614.0 2383292 6559321 3633

AZ22185 250 -85 521.7 2383258 6559468 3628

AZ22186 250 -80 371.2 2382940 6559572 3615

AZ22187A 250 -83 284.0 2382123 6559695 3580

AZ22188 250 -75 229.5 2383133 6559317 3630

AZ23189 250 -75 299.6 2382934 6559457 3625

AZ23190 264 -71 305.4 2382883 6559545 3619

AZ23192 250 -83 329.5 2383255 6559042 3664

AZ23193 245 -60 448.7 2382943 6559898 3604

AZ23194 250 -78 307.0 2382953 6559517 3620

GTK2212 250 -72 477.0 2383084 6559352 3630

GTK2313 250 -72 439.0 2382652 6559674 3607

GTK2314A 277 -70 142.8 2382661 6559783 3600

Coordenadas enumeradas en la Tabla 2 basadas en Gauss Kruger - POSGAR 94 Zona 2

ACERCA DE LA MINERÍA MCEWEN

McEwen Mining es un productor de oro y plata con operaciones en Nevada, Canadá, México y Argentina. Además, tiene una gran exposición al cobre a través de su participación del 52% en McEwen Copper, que es propietaria del gran proyecto de cobre en etapa avanzada Los Azules en Argentina. El objetivo de la Compañía es mejorar la productividad y extender la vida útil de sus minas con el objetivo de aumentar el valor y el precio de sus acciones y proporcionar un rendimiento. Rob McEwen, presidente y propietario principal, tiene una inversión personal en la empresa de 220 millones de dólares estadounidenses. Su salario anual es de US$1.

PRECAUCIÓN CON RESPECTO A LAS DECLARACIONES CON PROYECCIONES FUTURAS

Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones e información a futuro, incluidas "declaraciones a futuro" en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Las declaraciones e información a futuro expresadas, a la fecha de este comunicado de prensa, Las estimaciones, pronósticos, proyecciones, expectativas o creencias de McEwen Mining Inc. (la "Compañía") en cuanto a eventos y resultados futuros. Las declaraciones e información prospectivas se basan necesariamente en una serie de estimaciones y suposiciones que, si bien la gerencia las considera razonables, están inherentemente sujetas a importantes incertidumbres, riesgos y contingencias comerciales, económicas y competitivas, y no puede garantizarse que dichas declaraciones y la información demostrará ser precisa. Por lo tanto, los resultados reales y los eventos futuros podrían diferir materialmente de los previstos en dichas declaraciones e información. Los riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados o eventos futuros difieran materialmente de las expectativas actuales expresadas o implícitas en las declaraciones e información prospectivas incluyen, entre otros, los efectos de la pandemia de COVID-19, las fluctuaciones en el precio de mercado de preciosos metales, riesgos de la industria minera, riesgos políticos, económicos, sociales y de seguridad asociados con operaciones en el extranjero, la capacidad de la corporación para recibir o recibir de manera oportuna los permisos u otras aprobaciones requeridas en relación con las operaciones, riesgos asociados con la construcción de operaciones mineras y el comienzo de la producción y los costos proyectados de la misma, riesgos relacionados con litigios, el estado de los mercados de capital, riesgos y peligros ambientales, incertidumbre en cuanto al cálculo de recursos minerales y reservas, y otros riesgos. Los lectores no deben depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas o la información incluida en este documento, que se refieren solo a la fecha del presente. La Compañía no asume ninguna obligación de volver a emitir o actualizar declaraciones prospectivas o información como resultado de nueva información o eventos posteriores a la fecha del presente, excepto que lo exija la ley. Consulte el Informe anual de McEwen Mining en el Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2022 y otros documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores, bajo el título "Factores de riesgo", para obtener información adicional sobre riesgos, incertidumbres y otros factores relacionados con la declaraciones prospectivas e información sobre la Compañía. Todas las declaraciones prospectivas y la información contenida en este comunicado de prensa están calificadas por esta declaración de advertencia.

NYSE y TSX no han revisado y no aceptan responsabilidad por la idoneidad o precisión del contenido de este comunicado de prensa, que ha sido preparado por la gerencia de McEwen Mining Inc.