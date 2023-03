Por Meridian

*Este comunicado fue traducido por un sistema automático

LONDRES, REINO UNIDO / ACCESSWIRE / 27 de marzo de 2023 / Meridian Mining UK. S ( TSX:MNO )(Frankfurt/Tradegate: 2MM )(OTCQB: MRRDF ) ("Meridian" o la "Compañía") se complace en brindar una actualización sobre el programa de perforación en curso en Cabaçal ("Figura 1"). El pozo de perforación CD-240 ha intersectado una amplia zona de cobre de alta ley con leyes de 34,5 m @ 5,3 % CuEq [1] / 7,9 g/t AuEq (4,0 % Cu, 1,7 g/t Au y 22,4 g/t Ag) con la núcleo de la zona de alimentación de alta ley que devuelve 12,8 m @ 12,7 % CuEq/19,0 g/t AuEq (9,7 % Cu, 4,0 g/t Au y 55,8 g/t Ag) ("Figura 2"). Este es el intervalo de cobre de mayor ley ("Tabla 1") jamás perforado en la historia de Cabaçal, con leyes máximas de ensayo de 17,9 % Cu y 34,1 g/t Au, y múltiples ensayos de cobre con leyes superiores a 17,0 % Cu ("Foto 1"; "Cuadro 2"). Esta rica zona de alimentación se considera abierta, con más resultados de perforación de Cabaçal que se publicarán en un futuro próximo.

Aspectos destacados reportados hoy

El CD-240 de Meridian perfora la zona alimentadora de cobre y oro VMS de mayor ley hasta la fecha en Cabaçal;

Retornos de la zona de cobre de mayor ley de Cabaçal: 34,5 m a 5,3 % CuEq/7,9 g/t AuEq (4,0 % Cu, 1,7 g/t Au y 22,4 g/t Ag) desde 125,35 m; incluido: 12,8 m @ 12,7 % CuEq/19,0 g/t AuEq (9,7 % Cu, 4,0 g/t Au y 55,8 g/t Ag) desde 129,9 m; Grados máximos de ensayo de 17,9 % Cu, 34,1 g/t Au, 105 g/t Ag; y La zona de alto grado CD-240 permanece abierta.



El Dr. Adrian McArthur, director ejecutivo, comenta: "Los resultados de VMS de mayor grado informados hoy en la zona de alimentación de cobre y oro de CD-240 resaltan la enorme ventaja que sigue ofreciendo Cabaçal. Esta tendencia tiene el potencial de mejorar la base de recursos existente y ampliar por debajo del diseño actual a cielo abierto. El objetivo de esta mineralización abierta en la Zona Sur del Cobre ("SCZ") es parte del programa de perforación en curso. Esperamos que estos resultados brinden una contribución positiva a la próxima fase de estudios económicos. El equipo continúa analizando los datos históricos que condujeron directamente a estos resultados significativos en las extensiones de SCZ de alto grado".

Foto 1: Intervalos mineralizados de mayor ley de CD-240

Sistema alimentador de sulfuro de cobre SCZ

La Compañía incluirá esta nueva zona y el múltiplo de otras tendencias de mayor grado, definidas desde agosto de 2022, en la próxima actualización de recursos de Cabaçal. La zona de alimentación de alto grado de CD-240 ("Tabla 2") y su halo más amplio no se encuentran en el modelo de recursos actual. Cuando se incluyan en la futura actualización de recursos, estos resultados mejorarán el contenido de metal localizado y la economía (las leyes del modelo de bloque en la posición de CD-240 generalmente se encuentran en el rango de ~0,8 a 3,0 g/t AuEq, en comparación con el promedio de 7,9 g/ t AuEq sobre la intersección de 34,5 m). El programa de perforación en curso tiene como objetivo delinear las extensiones de SCZ, que históricamente no fueron explotadas debido a la histórica ley de corte enfocada en oro, a pesar de contener leyes de cobre excepcionales.

Figura 1: Ubicación del orificio de perforación SCZ CD-240

CD-240 se encuentra en una zona alimentadora de cobre y oro de alta ley dentro de la SCZ, también atravesada por los pozos históricos JUSPD596, JUSPD482 y CAIK211. Desafortunadamente, los datos completos de ~28 000 m de perforación histórica, incluidas estas intersecciones y otras, no se pueden ubicar y, por lo tanto, no se pudieron utilizar en el cálculo de recursos de Cabaçal [2] para 2022. Las tres intersecciones de SCZ se citan en un informe de 1990 sobre el potencial de Cabaçal [3] :

JUSPD596: 15,0 m @ 5,2 % Cu, 2,7 g/t Au y 9,5 g/t Ag;

JUSPD482: 13,4 m @ 5,5 % Cu, 1,3 g/t Au y 24,7 g/t Ag; y

CAIK211: 29,3 m @ 6,0 % Cu, 3,1 g/t Au y 28,8 g/t Ag.

Figura 2: Arriba: secciones transversales del pozo de perforación CD-240, abajo cerca de Cabaçal CD-240 y modelo de recurso

El equipo de Meridian recuperó recientemente algunos de los boletines de los equipos de perforación de BP de la década de 1980 de un almacén local, incluido el boletín JUSPD596. Esto ayudó a confirmar las extensiones de oro y cobre de alta ley de SCZ con el éxito de CD-240. Las revisiones de estos boletines continúan. El informe de 1990 estimó que las extensiones de alto grado de la SCZ tenían dimensiones de 80 a 100 m de largo, de 10 a 20 m de ancho y hasta 25 m de espesor, con controles de depósito VMS. Se realizarán más perforaciones para confirmar la geometría y extensión de la zona, pero el resultado del CD-240 es consistente con estas interpretaciones. Los sólidos resultados de CD-240 tendrán un impacto positivo tanto dentro del armazón del tajo PEA actual [4] como debajo del piso del tajo modelado.

Tabla 1: Compuestos CD-240

Tabla 2: Resultados del ensayo de zona de alimentación de alto grado CD-240

Acerca de meridiano

Meridian Mining UK S se centra en el desarrollo y la exploración del proyecto de oro y cobre Cabaçal VMS en etapa avanzada, la exploración a escala regional del cinturón Cabaçal VMS, la exploración en los cinturones Jaurú y Araputanga Greenstone, todos ubicados en el estado de Mato Grosso, Brasil y explorando el proyecto polimetálico Espigão en el Estado de Rondônia, Brasil.

Cabaçal es un depósito VMS rico en oro, cobre y plata con el potencial de ser una mina independiente en el cinturón VMS de 50 km. La mineralización rica en metales base y preciosos de Cabaçal está alojada en sulfuros de tipo volcanogénico, masivo, semi-masivo, larguero y diseminado dentro de unidades de rocas sedimentarias metavolcánicas deformadas. Un evento de sobreimpresión subvertical de oro en una etapa posterior ha emplazado una mineralización de oro de alta ley que atraviesa las capas sumergidas de VMS.

La estimación de recursos minerales de Cabaçal consiste en recursos indicados de 52,9 millones de toneladas a 0,6 g/t de oro, 0,3 % de cobre y 1,4 g/t de plata y recursos inferidos de 10,3 millones de toneladas a 0,7 g/t de oro, 0,2 % de cobre y 1,1 g/ t de plata (suponiendo una ley de corte equivalente a 0,3 g/t de oro), incluida una zona cercana a la superficie de mayor ley que sostiene un tajo inicial. Se anima a los lectores a leer el Informe Técnico NI 43-101 titulado " Informe Técnico Independiente, Estimación de Recursos Minerales para el depósito VMS Cabaçal, Proyecto Cabaçal, Estado de Mato Grosso, Brasil " disponible para descargar en el sitio web de Meridian en www.meridianmining.co y bajo el perfil de la Compañía en SEDAR en www.sedar.com El Informe Técnico fue preparado por H&S Consultants Pty. Ltd. ("H&SC"), como consultor principal, MB Geologia Ltda. y SGS North America Inc. ("SGS").

La Evaluación Económica Preliminar ("PEA") describe un caso base NPV5 después de impuestos de USD 573 millones y 58,4% TIR de un costo de capital de preproducción de USD 180 millones, lo que lleva al reembolso del capital en 10,6 meses (suponiendo un escenario de precios de los metales de USD 1.650 por onza de oro, USD 3,59 por libra de cobre y USD 21,35 por onza de plata). Cabaçal tiene un costo total de sostenimiento bajo de USD 671 por onza de oro equivalente durante los primeros cinco años, impulsado por una alta recuperación metalúrgica, una baja relación de desmonte de la vida útil de la mina de 2,1:1 y el entorno de bajo costo operativo de Brasil. La Compañía anunció los resultados de su PEA el 6 de marzo de 2023. Se espera que el informe técnico de PEA en apoyo del comunicado de prensa de la Compañía del 6 de marzo de 2023 se presente a fines de marzo de 2023. Las personas calificadas para el PEA técnico son: Robert Raponi (P. Eng), metalúrgico principal con Ausenco Engineering), Scott Elfen (PE), geotécnico líder global y servicios civiles con Ausenco Engineering), Simon Tear (PGeo, EurGeol), consultor geológico principal de H&SC, Joseph Keane (Ingeniero de Procesamiento de Minerales; PE), de SGS, y Guilherme Gomides Ferreira (Ingeniero de Minas MAIG) de GE21 Consultoria Mineral.

Cabaçal tiene una excelente infraestructura con acceso por caminos para todo clima, electricidad limpia provista por centrales hidroeléctricas cercanas, y las comunidades locales brindan servicios y empleados mineros.

Se advierte a los lectores que la PEA es de carácter preliminar y tiene por objeto proporcionar una evaluación inicial del potencial económico y las opciones de desarrollo de Cabaçal. El cronograma de la mina PEA y la evaluación económica incluyen numerosos supuestos y se basan en recursos minerales inferidos. Los recursos inferidos se consideran geológicamente demasiado especulativos para que se les apliquen las consideraciones económicas que permitirían clasificarlos como reservas minerales, y no hay certeza de que los resultados de la PEA se materialicen. Los recursos minerales no son reservas minerales y no tienen viabilidad económica demostrada. Se requerirá exploración adicional para mejorar potencialmente la clasificación de los recursos minerales inferidos para ser considerados en futuros estudios avanzados.

En nombre de la Junta Directiva de Meridian Mining UK S

Dr. Adrián McArthur

CEO y Director

Meridian Mining Reino Unido S

Correo electrónico: info@meridianmining.net.br

Teléfono: +1 (778) 715-6410 (Hora del Pacífico)

Nota tecnica

Los equivalentes de oro se calculan como AuEq(g/t) = (Au(g/t) * %Recuperación) + (1,492*(Cu% * %Recuperación)) + (0,013*(Ag(g/t) * %Recuperación) ).

Los equivalentes de cobre se calculan como CuEq(%) = (Cu% * %Recuperación) = (0,6703*(Au(g/t) * %Recuperación)) + (0,0087*(Ag(g/t) * %Recuperación)), dónde:

Au_recovery_ppm = 5,4368ln(Au_Grade_ppm)+88,856;

Cu_recovery_pct = 2.0006ln(Cu_Grade_pct)+94.686

Ag_recovery_ppm = 13,342ln(Ag_Grade_ppm)+71,037

Recuperaciones basadas en pruebas metalúrgicas de 2022 en el núcleo enviadas a SGS Lakefield. precio del oro US$1.650/oz; plata US$21,35/oz; Cobre US$3,59/lb. Los análisis de oro en SGS se han realizado mediante FAA505 (ensayo de fuego de una carga de 50 g) y el análisis de metales básicos mediante los métodos ICP40B e ICP40B_S (digestión de cuatro ácidos con acabado ICP-OES). Las muestras se guardan en las instalaciones seguras de la empresa hasta que el personal y los mensajeros comerciales las envían y las entregan al laboratorio. La Compañía envía una variedad de muestras de control de calidad, incluidos los espacios en blanco y los estándares de oro y polimetálicos suministrados por Rocklabs, ITAK y OREAS, que complementan los procedimientos de control de calidad del laboratorio. En el muestreo de BP, el oro se analizó históricamente mediante ensayo al fuego y los metales básicos mediante tres digestiones ácidas y acabado ICP. La plata se analizó mediante muestras analizadas mediante aqua regia digest con un acabado de absorción atómica. Se considera que el ancho real es del 80 al 90 % del ancho de la intersección.

Persona calificada

Dr. Adrian McArthur, B.Sc. Honores, Ph.D. FAusIMM., director ejecutivo y presidente de Meridian, así como persona calificada según lo define el Instrumento Nacional 43-101, ha revisado, verificado y aprobado la información técnica de este comunicado de prensa.

www.meridianmining.co

DECLARACIONES A FUTURO

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro o información a futuro dentro del significado de las leyes de valores aplicables (colectivamente, "declaraciones a futuro"). Todas las declaraciones contenidas en el presente, que no sean declaraciones de hechos históricos, son declaraciones prospectivas. Aunque Meridian cree que dichas declaraciones son razonables, no puede garantizar que dichas expectativas resulten ser correctas. Las declaraciones prospectivas generalmente se identifican con palabras como: creer, esperar, anticipar, pretender, estimar, postular y expresiones similares, o son aquellas que, por su naturaleza, se refieren a eventos futuros. Meridian advierte a los inversionistas que cualquier declaración prospectiva no es garantía de resultados o rendimiento futuros, y que los resultados reales pueden diferir materialmente de los de las declaraciones prospectivas como resultado de varios factores, que incluyen, entre otros: el momento y el éxito finalización de un recurso mineral actualizado; las expectativas de la Compañía con respecto al PEA de Cabaçal; capital y otros costos que varían significativamente de las estimaciones; cambios en los mercados mundiales de metales; cambios en los mercados de valores; capacidad para lograr metas; que el entorno político en el que opera la Compañía continuará apoyando el desarrollo y operación de proyectos mineros; la amenaza asociada con brotes de virus y enfermedades infecciosas, incluido el nuevo virus COVID-19; riesgos relacionados con publicidad negativa con respecto a la Compañía o la industria minera en general; confianza en un solo activo; programas de perforación planeados y resultados que varían de las expectativas; condiciones geológicas inesperadas; relaciones con la comunidad local; trato con organizaciones no gubernamentales; retrasos en las operaciones debido a la concesión de permisos; riesgos ambientales y de seguridad; y otros riesgos e incertidumbres divulgados bajo el título "Factores de riesgo" en el Formulario de información anual más reciente de Meridian presentado en www.sedar.com. Si bien Meridian considera razonables estos factores y suposiciones, a la luz de la experiencia de la gerencia y la percepción de las condiciones actuales y los desarrollos esperados, Meridian no puede garantizar que dichas expectativas resulten ser correctas. Cualquier declaración prospectiva se refiere solo a la fecha en que se realiza y, salvo que lo exijan las leyes de valores aplicables, Meridian renuncia a cualquier intención u obligación de actualizar cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos o resultados futuros o de otra manera.

