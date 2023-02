Por GSilver

VANCOUVER, BC / ACCESSWIRE / 23 de febrero de 2023 / Guanajuato Silver Company Ltd. (la " Compañía " o " GSilver ") ( TSXV:GSVR) (AQUIS:GSVR) (OTCQX:GSVRF ) se complace en proporcionar resultados de perforación de la Compañía mina San Ignacio (" San Ignacio ") de propiedad absoluta en Guanajuato, México.

James Anderson, presidente y director ejecutivo, dijo: "SI22-006 es el mejor pozo perforado que la compañía ha perforado en cualquiera de sus minas adquiridas recientemente de Great Panther Mining en agosto de 2022. Con casi cinco metros de ancho real que cruzan 1219 g/t AgEq , que incluye un ancho real de 0,42 m de 6981 g/t AgEq, esto puede representar un resultado innovador para la mina. El enfoque principal de nuestro programa de perforación más reciente en San Ignacio fue apuntar al sistema de vetas Melladito con el objetivo de extender plata y mineralización de oro en las áreas sur y norte de la mina. Este resultado sobresaliente será seguido por pozos de perforación adicionales que intentan seguir la extensión de la veta hacia abajo dentro de la campaña de perforación de la Compañía de 2023. Paralelamente, estamos en medio de la conducción una rampa de acceso de 400 metros desde Melladito hasta la veta análoga Purísima, que ofrece el potencial para expandir la producción en San Ignacio”.

La veta Melladito buza hacia el este, con un ancho real que va desde 0.25 ma más de 19 m; la veta ha sido delineada a una profundidad de 350 metros pero conserva un potencial más profundo. Además, la veta a menudo arroja oro proporcionalmente más alto con valores de plata menores. La producción actual de San Ignacio proviene principalmente de los sistemas de vetas Melladito y Nombre de Dios.

Nota : Todos los valores equivalentes de plata (AgEq) se calculan sobre la base de una relación de precio de oro a plata a largo plazo de 80:1. Las abreviaturas utilizadas en este comunicado de prensa incluyen las siguientes: g/t: gramos por tonelada; Au: oro; Ag: plata; m: metro, AgEq: plata equivalente.

Nueva Rampa a la Veta Purísima

Como parte del programa de desarrollo de la Compañía para 2023, GSilver está desarrollando actualmente la Rampa 430, que permitirá el desarrollo y la producción desde la veta Purisima ubicada aproximadamente a 400 metros al este de la veta Melladito; aproximadamente el 40 % de la Rampa 430 se ha completado ( consulte la Figura 1 a continuación ). La veta Purisima refleja el sistema de vetas Melladito y tiene el potencial de impactar considerablemente la producción así como la vida útil general de la mina una vez que se encuentre la veta. Se espera que la nueva rampa esté terminada dentro de seis meses, lo que facilitará la producción de material mineralizado de San Ignacio a una tasa ampliada de más de 12.000 toneladas por mes.

Figura 1 - Sección Transversal del Proyecto Rampa 430

Figura 2 - Veta Melladito de Sección Larga - Sondaje SI22-006 Resaltado

Sobre la Mina San Ignacio

La mineralización en San Ignacio es consistente con los sistemas de vetas epitermales de alta ley que son comunes dentro del Distrito Minero de Guanajuato; La mineralización de plata y oro está contenida dentro de stockworks de vetas y brechas. Hasta la fecha, se han definido dieciocho vetas en San Ignacio. Una vez extraída, la mineralización se transporta utilizando camiones de 20 toneladas a lo largo de aproximadamente 20 km para su procesamiento en la planta Cata de propiedad total de la Compañía en el Complejo de Minas de Valenciana.

Nuevo cálculo de recursos iniciado

La Compañía también confirma que APEX Geoscience Ltd. de Edmonton, Alberta, Canadá ("Apex"), ha sido contratada para proporcionar una estimación actual de recursos minerales para San Ignacio; Se espera que el nuevo cálculo mineral se complete para el tercer trimestre de 2023. Robert F. Brown y Mohammad Noupour completaron una estimación histórica de recursos en San Ignacio en nombre de Great Panther Mining Limited a partir del 31 de julio de 2021 como parte de un " NI 43 -101 Informe Técnico de Actualización de Recursos Minerales sobre el Complejo Minero Guanajuato, Operaciones Guanajuato y San Ignacio, Estado de Guanajuato, México " con fecha del 28 de febrero de 2022 (el 'Informe Gran Pantera") y se resume a continuación:





Notas: Los cortes se basaron en los costos operativos marginales por área minera de USD$127,40/tonelada para San Ignacio. Leyes del modelo de bloques convertidas a valor en dólares estadounidenses utilizando recuperaciones de planta de 87,15 % Ag, 86,70 % Au y términos netos de fundición negociados para concentrados. La densidad de roca para San Ignacio es 2.64t/m³, Los totales pueden no coincidir debido al redondeo. Grados en unidades métricas. Contenido de plata y oro en onzas troy. Ancho real mínimo 0,5 m. Precios de los metales USD$20,00/oz de plata y USD$1.650,00/oz de oro. Las onzas de AgEq se calcularon utilizando una proporción de Ag:Au de 85:1. Los Recursos Minerales Inferidos tienen una gran cantidad de incertidumbre en cuanto a su existencia y si pueden ser explotados legal o económicamente. No se puede suponer que la totalidad o parte de los Recursos minerales inferidos alguna vez se actualizarán a una categoría superior. Los Recursos Minerales que no son Reservas Minerales no tienen viabilidad económica demostrada. La cantidad potencial y la ley son de naturaleza conceptual, no ha habido suficiente exploración para definir un Recurso Mineral y no está claro si la exploración adicional dará como resultado que el objetivo sea delineado como un Recurso Mineral.

GSilver no trata esta estimación histórica como recursos minerales actuales, ya que una persona calificada en nombre de GSilver no ha realizado suficiente trabajo para clasificar estas estimaciones como recursos minerales actuales. Se requerirá una revisión exhaustiva por parte de Apex de todos los datos históricos, así como de la producción adicional (agotamiento de la minería), perforación y muestreo subterráneo completado en San Ignacio desde el 31 de julio de 2021, junto con trabajo adicional de exploración y validación para confirmar los resultados y los parámetros de estimación. con el fin de producir una estimación actual de recursos minerales para San Ignacio. Consulte el Informe Great Panther, una copia del cual está disponible para su revisión en el perfil de Great Panther en SEDAR, para obtener detalles de los supuestos, parámetros y métodos clave utilizados para preparar la estimación histórica de recursos anterior.

Muestreo y garantía de calidad/control de calidad

Un geólogo de la empresa revisó primero el núcleo de perforación, quien identificó y marcó los intervalos para el muestreo. A continuación, los intervalos de muestra marcados se cortaron por la mitad con una sierra de diamante; la mitad del núcleo se dejó en la caja de núcleos y la otra mitad se retiró, se colocó en bolsas de plástico, se sellaron y etiquetaron. Los intervalos y los números de muestra únicos se registran en los registros de perforación y las muestras se secuencian con estándares y espacios en blanco insertados de acuerdo con un procedimiento de QA/QC predefinido. Las muestras se mantienen bajo seguridad en el sitio hasta que se envían al laboratorio analítico. El trabajo analítico informado en este documento fue realizado por Corporación Química Platinum SA de CV, Silao, Guanajuato, México. Para validar los resultados de nuestros ensayos y nuestros procedimientos de preparación, GSilver envía muestras aleatorias adicionales que representan aproximadamente el 20 % de todas las muestras analíticas a Bureau Veritas en Hermosillo, Sonora, México. Bureau Veritas es un laboratorio geoanalítico ISO/IEC (Organización Internacional de Normalización/Comisión Electrotécnica Internacional) y es independiente de GSilver y su "persona cualificada". Con el fin de validar aún más los resultados de nuestros ensayos y nuestros procedimientos de preparación, GSilver envió muestras aleatorias adicionales que representan aproximadamente el 10 % de todas las muestras analíticas a SGS México, SA de CV, Durango, México. SGS también es un laboratorio geoanalítico ISO/IEC y es independiente de GSilver y su "persona calificada". Las muestras de núcleo se sometieron a trituración en un mínimo del 70 por ciento pasando dos milímetros, seguido de pulverización de una división de 250 gramos al 85 por ciento pasando 75 micrones. La determinación de oro se realizó a través de un análisis de ensayo de fuego (FA) de 30 gramos con acabado de absorción atómica estándar (AA), además de plata y 34 elementos mediante ensayo de fuego y terminación gravimétrica. Siguiendo los procedimientos estándar de la industria, se insertaron muestras en blanco y estándar en la secuencia de muestras y se enviaron al laboratorio para su análisis. La verificación de datos de los resultados analíticos incluyó un análisis estadístico de los estándares y blancos que deben pasar ciertos parámetros para su aceptación a fin de garantizar resultados precisos y verificables. GSilver no detectó problemas significativos de QA/QC durante la revisión de los datos y no tiene conocimiento de ningún muestreo, recuperación u otros factores que puedan afectar materialmente la precisión o confiabilidad de los datos de perforación a los que se hace referencia en este documento.

Sobre Guanajuato Plata

GSilver es un productor de metales preciosos que se dedica a reactivar antiguas minas de plata y oro en producción en el centro de México. La Compañía produce concentrados de plata y oro de la Mina El Cubo, el Complejo Minero Valenciana y la mina San Ignacio; las tres minas están ubicadas dentro del estado de Guanajuato, que tiene una historia minera establecida de 480 años. Además, la Compañía produce concentrados de plata, oro, plomo y zinc en la mina Topia en el noroeste de Durango. Con cuatro minas en operación y tres instalaciones de procesamiento, Guanajuato Silver es uno de los productores de plata de más rápido crecimiento en México.

Información técnica

Reynaldo Rivera, VP de Exploración de GSilver, ha aprobado la información científica y técnica contenida en este comunicado de prensa. El Sr. Rivera es miembro del Instituto de Minería y Metalurgia de Australasia (AusIMM - Número de registro 220979) y una "persona calificada" según lo define el Instrumento Nacional 43-101, Estándares de Divulgación para Proyectos Minerales.

