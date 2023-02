Por Prime

VANCOUVER, Columbia Británica, 27 de febrero de 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Prime Mining Corp. ("Prime" o la "Compañía") (TSX-V: PRYM, OTCQX: PRMNF, Frankfurt: 04V3) anuncia resultados de ensayos de perforación ubicado fuera de las áreas de recursos actuales, lo que indica un importante potencial de exploración más allá de la próxima actualización de recursos minerales del segundo trimestre de 2023. Estos resultados son de pozos de perforación dirigidos a estructuras mineralizadas o no perforadas previamente con perforación limitada. Con un seguimiento continuo en 2023, estos resultados iniciales tienen el potencial de expandir significativamente la huella de los depósitos de oro y plata de alta ley de varios millones de onzas de Los Reyes en un área mineralizada altamente prospectiva de 15 kilómetros cuadrados en México.

El director ejecutivo, Daniel Kunz, comentó: “Nuestro trabajo para 2023 se mantendrá enfocado en la expansión de recursos conocidos dentro de las áreas clave de Guadalupe, ZT y Central, pero también estamos muy entusiasmados con el éxito de los resultados de exploración generativa fuera de estas áreas de depósito. Se espera que la interpretación geológica adicional y la perforación de cinco áreas generativas avanzadas, destacadas hoy, junto con nuestro extenso mapeo de campo y detección remota en Los Reyes, definan nuevas tendencias mineralizadas conducentes a descubrimientos adicionales de depósitos de oro y plata”.

Scott Smith, EVP Exploration agregó: “El pozo de perforación 22FRE-09 de Fresnillo es muy emocionante ya que contiene 1,7 g/t AuEq en un ancho real estimado de 15,8 m y se ubica entre algunas de nuestras mejores intercepciones dentro de las áreas de recursos ZT y Central cercanas. , que ocurren a ambos lados de Fresnillo. Este año, completaremos importantes muestreos, mapeos y más perforaciones para obtener más información sobre estas áreas prospectivas con el objetivo de agregarlas a futuras actualizaciones de recursos”.

INTERCEPCIONES DESTACADAS:

Área de Fresnillo : 1,7 g/t AuEq sobre 19,3 m (1,4 g/t Au, 18 g/t Ag sobre 15,8 m etw) en el pozo 22FRE-09, incluidos 5,4 g/t AuEq sobre 3,6 m (4,7 g/t Au, 48 g/t Ag sobre 2,9 m etw)

Prime ha identificado más de una docena de objetivos mineralizados de oro y plata fuera de las próximas áreas de actualización de recursos del segundo trimestre de 2023. La perforación generativa limitada se completó durante las Fases 1 y 2 en Mariposa, Las Primas, Mina, Fresnillo y Orito. En Fresnillo, estos pozos de perforación resaltados están separados por 60 metros y en Orito están separados por más de 350 metros. Las estructuras en ambas áreas que conectan estas intersecciones han sido confirmadas mediante mapeo y muestreo de superficie y están abiertas a lo largo del rumbo y en profundidad.

Se han identificado objetivos adicionales utilizando sensores remotos, mapeo de superficies, interpretación geológica y estudios físicos de la actividad minera histórica. Actualmente, Prime planea perforar 35 000 metros en 2023. Más de 15 000 metros probarán y ampliarán estos interesantes objetivos mineralizados fuera de las áreas de recursos informadas, junto con 20 000 metros de perforación de avance planificada en las tres áreas principales de recursos: ZT, Central y Guadalupe.

En la Figura 1 a continuación, se pueden ver las ubicaciones de los pozos de perforación publicados recientemente y publicados recientemente en estas tendencias mineralizadas emergentes fuera de las próximas áreas de recursos previstas para 2023.

Figura 1: mapa de áreas generativas que indica la ubicación de los agujeros (hasta el 31 de diciembre de 2022)

Enlace 1 – Figuras en PDF

Enlace 2 – PDF Tabla de orificios de perforación

Además de las intersecciones significativas que se muestran arriba, Prime ha publicado la tabla de ensayo actual completa para estas áreas generativas (Enlace 2 arriba). Si bien algunos de los pozos incluidos en esa tabla son de naturaleza más exploratoria, la perforación limitada, el mapeo de la superficie y el muestreo completados hasta la fecha en estas áreas continúan indicando potencial para expandir estas tendencias mineralizadas en Los Reyes.

Protocolos QA/QC y procedimientos de muestreo

El núcleo de perforación en el proyecto Los Reyes se perfora predominantemente en tamaño HQ (63,5 milímetros “mm”), reduciéndose a rangos de tamaño NQ o BQ (47,6 mm y 36,5 mm respectivamente) cuando es necesario. Las muestras de núcleos de perforación tienen generalmente 1,50 m de largo a lo largo del eje del núcleo, con la posibilidad de intervalos más cortos o más largos si es necesario para adaptarse a las limitaciones geológicas. Después de que se identifiquen los intervalos de registro para ser muestreados y divididos, y la mitad se envíe para el ensayo. La perforación RC devuelve astillas de roca y finos de una barrena tricónica de 133,35 mm de diámetro. Los retornos se homogeneizan y se dividen en 2 mitades, con una mitad enviada para análisis y la otra mitad almacenada.

Las medidas de QA/QC de muestra incluyen materiales de referencia certificados sin marcar y espacios en blanco, así como duplicados de preparación que se insertan en la secuencia de muestra y constituyen aproximadamente el 8% de las muestras enviadas al laboratorio para cada perforación.

Las muestras son recogidas del Proyecto por el personal del laboratorio y transportadas a sus instalaciones en Durango o Hermosillo México, para su preparación. El análisis de muestras lo lleva a cabo Bureau Veritas y ALS Labs, con ensayo de fuego, incluido el reanálisis del ensayo de fuego por encima de los límites, completado en sus respectivos laboratorios de Hermosillo, México y análisis de elementos múltiples completado en North Vancouver, Canadá. La preparación de la muestra del núcleo de perforación incluye trituración fina de la muestra hasta al menos el 70 % pasando menos de 2 mm, la división de la muestra con un divisor de riffle y la pulverización de una división de 250 gramos hasta al menos el 85 % pasando 75 micrones.

El oro en el núcleo de perforación de diamante se analiza mediante ensayo de fuego y espectroscopia de absorción atómica de una muestra de 30 g (código FA430 o Au-AA23). La química de elementos múltiples se analiza mediante la digestión con 4 ácidos de una muestra dividida de 0,25 gramos (código MA300 o ME-ICP61) con detección mediante un espectrómetro de emisión de plasma acoplado inductivamente para un conjunto completo de elementos.

Las técnicas de ensayo de oro FA430 y Au-AA23 tienen un límite de detección superior de 10 ppm. Cualquier muestra que produzca un valor de oro por encima del límite a través de la técnica de ensayo inicial se envía para el acabado gravimétrico a través del método FA-530 o Au-GRA21. Los análisis de plata por MA300 y ME-ICP61 tienen un límite superior de 200 ppm y 100 ppm, respectivamente. Las muestras con valores de plata por encima del límite se vuelven a analizar mediante ensayo de fuego con acabado gravimétrico FA530 o Au-GRA21.

Tanto Bureau Veritas como ALS Labs son laboratorios de ensayo acreditados por ISO/IEC. Los resultados del análisis de núcleos de perforación varían desde debajo de la detección hasta 200,0 gpt de oro y 4.955,0 gpt de plata.

Persona calificada

Scott Smith, P.Geo., Vicepresidente Ejecutivo de Exploración, es una persona calificada para los fines del Instrumento Nacional 43-101 y ha revisado y aprobado el contenido técnico de este comunicado de prensa.

Notas adicionales

Los metros están representados por “m”; “etw” es el ancho real estimado y se basa en la geometría del pozo perforado o en comparaciones con otros pozos perforados en la sección; “Au” se refiere al oro y “Ag” se refiere a la plata; “gpt” es gramos por tonelada métrica; algunas cifras pueden no sumar debido al redondeo; Los grados de ensayo compuestos que se presentan en las tablas de resumen se calculan utilizando un promedio mínimo de grado de Au de 0,20 gpt o 1,0 gpt, como se indica en la columna "Límite de Au" de las tablas de resumen. El desperdicio interno máximo incluido en cualquier intervalo compuesto informado es de 3,00 m. El corte de 1,00 gpt Au se utiliza para definir "núcleos" de grado superior dentro del halo de grado inferior.

“AuEq” es equivalente al oro y se calcula sobre la base de un precio de oro supuesto de $US 1700 por onza y un precio de plata de $22 por onza, según la fórmula Ley de AuEq (g/t) = Ley de Au + Ley de Ag x 0,0129. Las recuperaciones metalúrgicas no se consideran en la estimación de la ley in situ, pero se estiman en 93 % y 83 % para el oro y la plata, respectivamente, cuando se procesan en un molino, y 72 % y 25 %, respectivamente, cuando se lixivian en pilas (consulte el Informe Técnico de Los Reyes de abril de 2020 para obtener detalles adicionales sobre las recuperaciones metalúrgicas).

Sobre el Proyecto de Oro y Plata Los Reyes

Los Reyes es un proyecto epitermal de oro y plata de alta ley y baja sulfuración en rápida evolución ubicado en el estado de Sinaloa, México. Los resultados operativos históricos indican que se recuperaron aproximadamente 1 millón de onzas de oro y 60 millones de onzas de plata de cinco operaciones separadas en Los Reyes entre 1770 y 1990. Antes de la adquisición de Prime, los operadores recientes de Los Reyes habían gastado aproximadamente US$20 millones en exploración , ingeniería y estudios de prefactibilidad. El Proyecto permanece poco explorado y tiene potencial para descubrimientos adicionales y expansión de recursos.

Desde que adquirió Los Reyes en 2019, Prime ha gastado aproximadamente US$30 millones en actividades de exploración directa y ha completado dos fases de perforación integral por un total de más de 100 000 m. Los resultados hasta la fecha sugieren que las tres principales áreas de depósito conocidas, Guadalupe, Central y ZT, son más grandes de lo que se informó anteriormente. También existe potencial para nuevos descubrimientos fuera de las áreas de recursos actualmente definidas.

Acerca de la minería principal

Prime es administrado por una combinación ideal de ejecutivos mineros exitosos, personal sólido de mercados de capital y operadores locales experimentados, todos enfocados en desbloquear todo el potencial del Proyecto Los Reyes. La empresa tiene una estructura de capital bien planificada con un sólido equipo de gestión y propiedad interna.

