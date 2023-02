Por Bear Creek

Se anuncia el programa de perforación 2023

Vancouver, Columbia Británica--(Newsfile Corp. - 22 de febrero de 2023) - Bear Creek Mining Corporation (TSXV: BCM) (OTCQX: BCEKF) (BVL: BCM) ("Bear Creek" o la "Compañía") se complace en anuncia los resultados de la perforación reciente de los depósitos Marianas y Rey de Oro en la mina de oro Mercedes en Sonora, México. Los resultados destacados a continuación demuestran la continuación de la mineralización de oro y plata tanto en Marianas como en Rey de Oro fuera de los recursos minerales y reservas minerales actualmente estimados y proporcionan la base para un programa de exploración ampliado en 2023. Es importante destacar que gran parte de esta perforación ha arrojado intercepciones con leyes de oro que son varias veces las leyes de cabeza actuales que se extraen en Mercedes.

Las perforaciones de Marianas y GAP representan avances de las operaciones mineras subterráneas existentes a lo largo de la zona principal de la veta Mercedes. La perforación Rey de Oro representa extensiones echado abajo ya lo largo del rumbo de las reservas existentes y operaciones subterráneas. Consulte las Figuras 1 y 2 a continuación. Los resultados significativos incluyen:

Depósito Identificación del agujero De

(metros) A

(metros) Longitud

(metros) Ancho verdadero

(metros) Au

(gramos/tonelada) Ag (gramos/tonelada) marianas UG-MR22-105 205.9 208.9 3.1 2.8 5.68 6.00

212.0 215.0 3.1 2.8 12.43 12.00 UG-MR22-106 215.2 216.0 0.8 0.8 41.00 24.00 UG-MR22-107* 130.5 135.0 4.6 4.3 5.15 91.33

225.6 229.2 3.6 3.2 13.14 8.72 UG-MR22-113 162.7 166.1 3.4 3.0 8.47 32.09

242.2 245.4 3.3 3.0 5.02 6.55 UG-MR22-114* 125.7 126.5 0.8 0.7 89.10 192.00

141.3 144.3 2.9 2.8 15.79 151.44 rey de oro R22-215D* 381.9 382.8 0.9 0.9 26.20 23.00 UG-RDO23-075 66.3 70.2 3.9 3.5 10.23 182.00 UG-RDO23-077 62.4 63.5 1.1 1.03 15.35 109 BRECHA M22-934D 126.0 130.0 3.9 2.2 6.47 58.06

* previamente reportado. Consulte los comunicados de prensa de Bear Creek del 29 de noviembre de 2022 (UG-MR22-107) y del 4 de enero de 2023 (UG-MR22-114 y R22-215D).

El programa de perforación de definición de Marianas y Rey de Oro arrojó otras intersecciones mineralizadas de grado bajo y medio que, si bien actualmente no son materiales, establecen las ubicaciones de estructuras mineralizadas que en muchos casos están próximas a cuerpos mineralizados conocidos y, como tales, representan objetivos de alta prioridad para hacer un seguimiento. Consulte https://bearcreekmining.com/site/assets/files/4544/2023-02-22_full_results_table.pdf para obtener una tabla de resultados completos.

"Mercedes una vez más cumple con nuestras expectativas y seguimos teniendo mucha confianza en el potencial a largo plazo de esta operación", afirma Andrew Swarthout, director de Bear Creek Mining y la persona calificada de la compañía (ver NI 43-101 Divulgación, a continuación) . Continúa: "Nuestro éxito en la intersección de mineralización de oro de alta ley en rumbo y buzamiento de recursos minerales establecidos y reservas minerales tanto en Marianas como en Rey de Oro tiene implicaciones emocionantes para el distrito de Mercedes y el potencial para extender la vida útil de la mina en los años venideros. Esperamos desbloquear el potencial económico de los resultados de perforación recientes en Marianas, que incluyen leyes de oro altas sobre anchos explotables próximos a los trabajos existentes".

Programa de perforación 2023

Según los resultados generados desde la adquisición de la mina Mercedes en abril de 2022, Bear Creek ve un tremendo potencial de exploración, delineación y conversión de recursos en Mercedes. La Compañía asignó US $ 4,4 millones a objetivos de perforación en la mina en 2023 para aprovechar este éxito de exploración y nuestra visión en evolución de los controles minerales en el distrito. Los planes requieren aproximadamente 33,000 metros de perforación superficial y subterránea en las siguientes categorías de objetivos enumeradas en orden de mayor probabilidad de impactos a corto plazo (consulte la Figura 3 para conocer las ubicaciones de los depósitos).

Perforación de extensión y definición - 14.200 metros en 65 pozos de perforación enfocados en la expansión de recursos minerales y conversión de recursos minerales en reservas minerales. Los principales objetivos de este programa son los yacimientos Marianas Rey de Oro, Diluvio y GAP. Las estaciones de perforación subterráneas adicionales en Marianas proporcionarán plataformas desde las cuales perforar al menos treinta pozos de perforación con cuello desde posiciones que brindan excelentes ángulos de perforación a estructuras mineralizadas de alta ley recién descubiertas. La perforación en Rey de Oro evaluará el descenso del corredor mineralizado desde estaciones de perforación subterráneas con al menos 15 perforaciones previstas. La perforación en el depósito Diluvio definirá los límites de los recursos actuales y probará el potencial de las vetas secundarias. Los pozos GAP se perforarán desde una plataforma subterránea para dar seguimiento a los resultados de perforación de superficie anteriores. Se espera que las campañas de perforación de extensión y definición tengan el impacto más inmediato y positivo en las operaciones mineras.

Objetivos brownfield : 11 500 metros en 17 pozos de perforación diseñados para identificar nuevos recursos en objetivos estructuralmente desplazados cerca de las zonas operativas actuales. Los objetivos principales incluyen Marianas Deep, San Martin and Klondike Displacements, Neo y Diluvio North. Los objetivos brownfields brindan un potencial sobresaliente para el impacto a mediano plazo debido a la presencia conocida de mineralización y su ubicación próxima a los trabajos existentes.

Objetivos Greenfield : 7.000 metros en 12 pozos de perforación que exploran las proyecciones de dos importantes tendencias altamente mineralizadas en el distrito de Mercedes;

la zona estructural Margarita Este que se extiende hasta 4 kilómetros al este del área Diluvio - Lupita, donde la perforación de 2022 identificó un objetivo ciego dentro de la falla Lupita de buzamiento poco profundo.

la proyección noroeste de la tendencia estructural de Mercedes desde Marianas hasta el límite de la concesión. El potencial para la continuación de la mineralización en esta estructura prolífica está respaldado por los resultados de la perforación superficial previa limitada debajo de la cubierta mineral posterior y las ocurrencias minerales conocidas en tendencia pero fuera de la concesión Mercedes.

Los objetivos greenfield están respaldados por la presencia de indicadores estructurales y de alteración en perforaciones pasadas que son típicos de las zonas mineralizadas en otras partes del distrito de Mercedes. Estos indicadores son importantes porque la mayoría de los depósitos descubiertos en Mercedes en los últimos años, incluidos Lupita y Diluvio, eran objetivos ciegos.

El papel crítico de las fallas lístricas/de desprendimiento de ángulo bajo en la mineralización en Mercedes se ha vuelto cada vez más evidente y proporciona una nueva perspectiva de exploración. Estas estructuras mineralizadas de ángulo bajo, junto con las vetas casi verticales que dominan el distrito, permiten una preparación estructural más amplia y cuerpos de mineral más voluminosos. Estas estructuras prospectivas se vuelven más frecuentes acercándose a áreas de cobertura post-mineral y apuntan al potencial de descubrimientos ciegos adicionales.

Acciones para Servicios

Sujeto a la aprobación de TSX Venture Exchange, Bear Creek emitirá 176.827 acciones ordinarias a un precio estimado de 0,80 dólares canadienses por acción a Unison Mining Consulting Pte. Ltd. ("Unison") por el trabajo en el programa de mejora operativa de Mercedes Gold Mine completado el 27 de enero de 2023. Después de esta emisión de acciones, no se emitirán más acciones para servicios a Unison con respecto al programa de mejora de Mercedes, que es ahora completado. Los detalles sobre el programa de mejora y los términos del acuerdo de participación de Unison se proporcionan en el comunicado de prensa de la Compañía con fecha del 6 de septiembre de 2022.

En representación de la Junta Directiva,

antonio hawkshaw

Director ejecutivo

Figura 1: Sección larga de la tendencia Mercedes

Figura 2: Sección larga Rey de Oro

Figura 3: Funcionamiento y objetivos de Mercedes

NI 43-101 Divulgación

La información científica y técnica presentada en este comunicado de prensa se basa en programas de trabajo e iniciativas realizadas bajo la supervisión de, y ha sido revisada y aprobada por, Andrew Swarthout, geólogo profesional certificado por AIPG, director de la empresa que es una persona calificada ( "QP") como se define en NI 43-101.

Todos los resultados de muestras y ensayos de Bear Creek se controlan de forma independiente a través de un programa de control de calidad/garantía de calidad ("QA/QC") que incluye la inserción de un mínimo de lo siguiente para cada lote de ensayo de aproximadamente 84 muestras: dos estándares certificados, uno certificado blanco fino, un blanco grueso y pulpa y rechazar muestras duplicadas. El registro y el muestreo en la mina Mercedes se completan en una instalación segura en el sitio. El núcleo de perforación se aserra por la mitad en el sitio y la mitad de las muestras de núcleo de perforación se transportan de manera segura a las instalaciones de preparación de muestras de ALS Chemex en Hermosillo, México. Las pulpas de muestra se envían al laboratorio ALS Chemex en Vancouver, Columbia Británica, para su análisis. El contenido de oro se determina mediante ensayo de fuego de una carga de 30 gramos y el contenido de plata se determina mediante cuatro laboratorios de digestión ácida, preparación de muestras y ensayo que son independientes de Bear Creek. Bear Creek no tiene conocimiento de ninguna perforación, muestreo, recuperación u otros factores que puedan afectar materialmente la precisión o confiabilidad de los datos a los que se hace referencia en este documento.

Declaración de precaución con respecto a la información prospectiva

