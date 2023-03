Por Mineros

(todas las cantidades expresadas en dólares estadounidenses a menos que se indique lo contrario)

MEDELLÍN, Colombia, 16 de marzo de 2023 /CNW/ - Mineros SA (TSX: MSA) (CB: MINEROS) ("Mineros" o la "Compañía") se complace en anunciar que se ha realizado un estudio de prefactibilidad positivo ("PFS") completado en el Proyecto Porvenir de oro, plata y zinc (el "Proyecto Porvenir" o "Porvenir") en su Propiedad Hemco (la "Propiedad Hemco"), en el noreste de Nicaragua, aumentando significativamente la vida útil de la mina de las Reservas Minerales de la Propiedad Hemco de cinco a trece años. Además del Proyecto Porvenir, la Propiedad Hemco incluye las Minas Panamá y Pioneer, y produce oro a partir de material comprado a colectivos mineros artesanales con quienes la Compañía tiene una fuerte relación de colaboración. Se presentará un nuevo informe técnico NI 43-101 sobre la propiedad de Hemco dentro de los 45 días posteriores a este comunicado de prensa.

DESTACADOS:

Un aumento de ocho años en la vida útil de la mina ("LOM") para la Propiedad Hemco, de cinco a trece años.

Divulgación por primera vez de las Reservas Minerales de Porvenir al 31 de diciembre de 2022: 270 kt de Reservas Minerales Probadas con un promedio de 2,70 g/t Au, 13,6 g/t Ag y 3,14% Zn, con un contenido de 23 koz Au, 118 koz Ag y 19 Mlb Zn. 5.524 kt de Reservas Minerales Probables con un promedio de 3,09 g/t Au, 10,2 g/t Ag y 2,96% Zn, con un contenido de 549 koz Au, 1.804 koz Ag y 360 Mlb Zn.

La economía del caso base del Proyecto Porvenir incluye un valor presente neto después de impuestos (usando una tasa de descuento del 10 %) ("NPV 10 % ) de aproximadamente $42 millones, una tasa interna de retorno ("TIR") después de impuestos de aproximadamente 16 % y un período de recuperación de aproximadamente 4 años desde el inicio de la producción en 2027, suponiendo $1500/oz Au, $19,00/oz Ag y $1,27/lb Zn.

Valor presente neto después de impuestos (usando una tasa de descuento del 5 %) ("NPV 5 % ) de $160 mm a $1650/oz Au, $20,90/oz Ag y $1,40/lb Zn; aumentando a $ 216 mm a $ 1,800 / oz Au, $ 22.80 / oz Ag y $ 1.52 / lb Zn.

) de $160 mm a $1650/oz Au, $20,90/oz Ag y $1,40/lb Zn; aumentando a $ 216 mm a $ 1,800 / oz Au, $ 22.80 / oz Ag y $ 1.52 / lb Zn. TIR del 21 % y período de recuperación después de impuestos de 3,5 años desde el inicio de la producción a 1.650 USD/oz Au, 20,90 USD/oz Ag y 1,40 USD/lb Zn.

Andrés Restrepo, Presidente y Director General comentó: "Nos complace haber alcanzado este hito para el Proyecto Porvenir, que es un proyecto clave en nuestra cartera de proyectos de crecimiento orgánico. El avance del Proyecto Porvenir nos permitiría extender la vida de la mina en la Propiedad Hemco por ocho años más, permitiéndonos fortalecer nuestra presencia en el distrito del Triángulo Minero Bonanza-Siuna-Rosita, lo que nos daría la oportunidad de hacer aportes adicionales al desarrollo sustentable y el bienestar de las comunidades que nos abrazan, gracias a la confianza que hemos construido al mantener altos estándares de responsabilidad ambiental y social.Continuamos invirtiendo en exploración brownfield y greenfield en nuestra propiedad Hemco, con miras a expandir aún más los recursos minerales y las reservas minerales actuales. y hacer nuevos descubrimientos, allanando el camino para el crecimiento futuro".

No se han atribuido Reservas Minerales ni Recursos Minerales para Porvenir al material dentro de los 30 metros de la superficie topográfica, la cual está reservada por ley para la minería artesanal. Además de la producción planificada de las minas de la Compañía, de conformidad con el Modelo Bonanza (descrito a continuación), la Compañía compra y refina material mineralizado recolectado por colectivos mineros artesanales en la Propiedad Hemco. Se espera que las compras de material mineralizado bajo este modelo continúen consistentes con los niveles históricos y no están incluidas en el plan LOM y el modelo de flujo de efectivo.

PROYECTO PORVENIR PFS

RECURSOS MINERALES

Tabla 1: Recursos Minerales Porvenir – Efectivo 31 de diciembre de 2022

Mineral

Recurso

Categoría Toneladas Oro

Calificación Plata

Calificación Zinc

Calificación contenido

Metal contenido

Metal contenido

Metal (kt) (g/t Au) (g/t Ag) (% zinc) (koz Au) (koz Ag) (MlbZn) Medido 59 1.75 8.08 2.11 3 15 3 Indicado 974 2.39 8.13 2.56 75 255 55 Total M+I 1,033 2.35 8.13 2.53 78 270 58 inferido 1,694 2.42 12.10 3.64 132 656 136

Notas: 1. Instituto Canadiense de Minería, Metalurgia y Petróleo ("CIM") "Estándares de Definición CIM - Para Recursos Minerales y Reservas Minerales" (2014) adoptados por el Consejo CIM (con sus modificaciones, los "Estándares de Definición CIM") se siguieron para Minerales Recursos. 2. Los Recursos Minerales son exclusivos de las Reservas Minerales. 3. Los recursos minerales se estiman en un valor de corte de retorno neto de fundición ("NSR") de US$82,30/t para formas de recursos de parada por debajo del nivel. 4. Se utilizó un ancho de minería mínimo de 0,8 m para crear formas de recursos. 5. Los recursos minerales se estiman utilizando un precio de oro a largo plazo de US$1.700/oz Au, un precio de plata de US$20/oz Ag y un precio de zinc de US$1,36/lb Zn. 6. La densidad aparente está entre 2,65 t/m 3 y 2,9 t/m 3 . 7. Las recuperaciones metalúrgicas aplicadas bloque por bloque promedian 63.4% para oro, 52.6% para plata y 84.1% para zinc. 8. Los Recursos Minerales que no sean Reservas Minerales no tengan viabilidad económica demostrada. 9. El material dentro de los 30 m de la superficie topográfica ha sido excluido de los Recursos Minerales para permitir la minería artesanal. Este material es exclusivo de las zonas artesanales. 10. Los totales pueden diferir debido al redondeo.

Los Recursos Minerales del Proyecto Porvenir fueron estimados por SLR Consulting (Canada) Ltd. ("SLR"). El modelo geológico, las estimaciones del modelo de bloque y los criterios de clasificación de recursos no han cambiado desde la estimación de recursos minerales divulgada en el informe técnico anterior de Hemco Property con fecha del 15 de septiembre de 2021, modificado el 29 de octubre de 2021 (el "Informe técnico de Hemco de 2021"). . Sin embargo, la estimación de recursos minerales actualizada a partir del 31 de diciembre de 2022 representa los precios actualizados de los metales, las estimaciones de costos, las recuperaciones metalúrgicas y los informes de recursos utilizando un límite NSR de US $ 82,30 / t para las formas de recursos de parada de subnivel.

RESERVAS MINERALES

Tabla 2: Reservas Minerales Porvenir – Vigente al 31 de diciembre de 2022

Reserva Mineral

Categoría Toneladas Oro Calificación Plata Calificación Zinc Calificación contenido

Metal contenido

Metal contenido

Metal (kt) (g/t Au) (g/t Ag) (% zinc) (koz Au) (koz Ag) (MlbZn) Probado 270 2.70 13.61 3.14 23 118 19 Probable 5,524 3.09 10.16 2.96 549 1,804 360 Probado y

Probable 5,794 3.07 10.32 2.96 572 1,922 379

Notas: 1. El material dentro de los 30 m de la superficie topográfica ha sido excluido de las Reservas Minerales del Proyecto Porvenir para permitir la minería artesanal. Este material es exclusivo de las zonas artesanales. 2. Se siguieron los Estándares de Definición CIM para Reservas Minerales. 3. La minería se realiza mediante corte y relleno y detención por debajo del nivel. El ancho de explotación mínimo supuesto es de 1,55 m. 4. Incluye pieles de dilución de 0,25 m de espesor en las paredes de los rebajes y de 0,5 m de espesor en las paredes colgantes. 5. Los factores de extracción minera para corte y relleno con pilares fueron del 78 %, 90 % para corte y relleno con galerías de derivación y 90 % para taponamiento por debajo del nivel. 6. Los cortes económicos se basan en determinaciones de valor NSR por tonelada usando precios de metal supuestos, recuperaciones de metal y términos de fundición. Los valores de corte de NSR de equilibrio varían de $ 81,34 / t a $ 83,10 / t, según el método de extracción. 7. Las recuperaciones metalúrgicas se aplicaron bloque por bloque y promediaron 85,6% para oro, 52,8% para plata y 91,1% para zinc. 8. Reservas minerales estimadas utilizando un precio promedio del oro a largo plazo de US$1.500/oz Au, $19,00/oz Ag y $1,27/lb Zn. 9. Los totales pueden diferir debido al redondeo.

Las reservas minerales, que fueron estimadas por BISA Ingeniería de Proyectos SA ("BISA") y revisadas por SLR, utilizan la estimación de recursos minerales divulgada en el Informe técnico de Hemco de 2021 y el software optimizador de rebajes Deswik para preparar diseños de rebajes para corte y relleno. y taponamiento de pozo largo de subnivel del depósito. Los diseños de acceso a la mina asumen el uso de equipos mecanizados para limpieza y transporte y sistemas convencionales de ventilación y relleno. Se agregó dilución a la pared inferior y la pared colgante de los rebajes y se incluyeron factores de extracción minera para tener en cuenta los pilares y la extracción práctica de mineral de los rebajes.

Las Reservas Minerales de Porvenir representan el 79% del total de toneladas de Reservas Minerales Probadas y Probables en la Propiedad Hemco. Las Reservas Minerales de Hemco Property solo de oro, incluido Porvenir, a partir del 31 de diciembre de 2022, se presentan en la Tabla 3.

Tabla 3: Reservas minerales de propiedad de Hemco (solo oro) – Efectivo el 31 de diciembre de 2022

Categoría Depósito Toneladas Calificación Metal (kt) (g/t Au) (koz Au) Probado Panamá 47 3.36 5 Pionero 110 6.06 21 porvenir 270 2.70 23 Total 428 3.64 50 Probable Panamá 983 4.05 128 Pionero 427 4.53 62 Porvenir 5,524 3.09 549 Total 6,934 3.31 739 probado +

Probable Panamá 1,031 4.02 133 Pionero 537 4.84 84 porvenir 5,794 3.07 572 Total 7,362 3.33 789

Notas: 1. El material dentro de los 30 m de la superficie topográfica ha sido excluido de las Reservas Minerales del Proyecto Mina Pioneer y Porvenir para permitir la minería artesanal. Este material es exclusivo de las zonas artesanales. 2. Se siguieron los Estándares de Definición CIM para Reservas Minerales. 3. Método de minería: a. Panamá y Pioneer: rebaje por contracción, rebaje abierto por subnivel (SLOS) y rebaje por subnivel (SLS) con relleno. b. Porvenir: rebaje de corte y relleno y rebaje de subnivel. 4. Ancho mínimo de minería: a. Panamá y Pioneer: 0,90 m para detención por contracción y entre 1,80 m y 2,00 m para métodos de minería mecanizados. b. Porvenir: 1,55 m. 5. Cortes económicos: a. Panamá y Pioneer: leyes de corte marginales y de equilibrio de 2,80 g/t Au y 3,56 g/t Au, 2,12 g/t Au y 2,31 g/t Au, y 2,45 g/t Au y 2,78 g/t Au se aplicaron a la contracción, SLOS y SLS con métodos de minería de relleno, respectivamente. b. Porvenir: basado en determinaciones de valor NSR por tonelada utilizando precios de metales, recuperaciones de metales y términos de fundición. Los valores de corte de NSR de equilibrio varían de $ 81,34 / t a $ 83,10 / t según el método de extracción. 6. Recuperaciones metalúrgicas: a. Panamá y Pioneer: 90% para oro. b. Porvenir: se aplicaron bloque por bloque y promediaron 85,6% para oro, 52,8% para plata y 91,1% para zinc. 7. Dilución: a. Panamá y Pioneer: se aplicaron skins de dilución de 0,25 m en rebajes de retracción y entre 0,6 ma 0,8 m en rebajes mecanizados. b. Porvenir: pieles de dilución de 0,25 m de espesor en las paredes de los rebajes y de 0,5 m de espesor en las paredes colgantes. 8. Extracción Minera: a. Panamá y Pioneer: se aplicó un factor del 70% a los rebajes de contracción y entre 75% y 95% a los rebajes mecanizados. b. Porvenir: corte y relleno del 78% al 90% y 90% para rebaje de subnivel. 9. Reservas minerales estimadas usando precios promedio de metales a largo plazo de US$1,500/oz Au, $19.00/oz Ag y $1.27/lb Zn. 10. Es posible que los totales no se sumen debido al redondeo.

Análisis Economico

La economía del caso base del Proyecto Porvenir incluye un VAN del 10 % de aproximadamente $42 millones, una TIR después de impuestos de aproximadamente el 16 % y un período de recuperación desde el inicio de la producción en 2027 de aproximadamente 4 años asumiendo $1,500/oz Au, $19.00/oz Ag, y $1.27/lb Zn.

Costos de capital iniciales del Proyecto Porvenir, incluyendo contingencias, de aproximadamente $161 millones. Costos de capital de mantenimiento y expansión del Proyecto Porvenir (incluyendo recuperación y cierre) de aproximadamente $88 millones.

Bajo el plan PFS LOM, el Proyecto Porvenir se desarrollará en dos etapas. En la Etapa 1 (2027 y 2028), la producción anual promedio será de 43 koz Au y 89 koz Ag en doré, más 28 Mlb Zn y 1.7 koz Au en concentrados de zinc. En la Etapa 2 (2029 a 2035), la producción anual promedio será de 60 koz Au y 119 koz Ag en doré, más 42 Mlb Zn y 2.2 koz Au en concentrados de zinc.

El costo total promedio de mantenimiento LOM 1 ("AISC") por onza de oro equivalente 2 ("AuEq") vendido se estima en $929/oz AuEq. 3 Los costos de capital iniciales y de expansión se estiman en $ 161 millones y $ 17 millones, respectivamente, con costos de capital de mantenimiento de LOM (incluida la recuperación y el cierre) estimados en $ 71 millones.

El flujo de efectivo del caso base se basa en los precios de los metales de $1500/oz Au, $19,00/oz Ag y $1,27/lb Zn, y genera un VAN después de impuestos del 10 % de $42 millones y una TIR después de impuestos del 16 %.

Aplicando los mismos supuestos económicos, utilizando una tasa de descuento del 5%, el Proyecto Porvenir genera un VPN del 5% después de impuestos de $98 millones.

El análisis de sensibilidad en el caso base se proporciona a continuación (Tabla 4).

Tabla 4: Análisis de sensibilidad después de impuestos

Precios de los metales

(US$/oz Au) VAN 10%

(US$000) VAN 5%

(US$000) $1,200 (59,595) (40,486) $1,350 (7,263) 31,147 $1,500 (caso base) 41,750 98,537 $1,650 86,359 159,571 $1,800 127,902 216,236

El PFS fue administrado por Mineros, completado por BISA y revisado por SLR. Tanto BISA como SLR son independientes de Mineros.

1 AISC por onza de AuEq vendida es una relación no IFRS basada en AISC, que es una medida financiera prospectiva no IFRS sin significado estandarizado según las IFRS, que puede no ser comparable con medidas similares presentadas por otros emisores. Para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022, se informaron las siguientes medidas financieras históricas no IFRS en la discusión y análisis de la administración de la Compañía ("MD&A") para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022: AISC: $ 392,648,000; AISC por onza de oro vendida: $1,365. AISC y AISC por onza de AuEq vendida divulgadas en este comunicado de prensa y el PFS difieren de las medidas financieras equivalentes históricas no IFRS informadas en el MD&A de la Compañía. Para obtener más información, consulte "Medidas financieras no IFRS" en este comunicado de prensa.

2 El oro equivalente vendido incluye Au y valores equivalentes para Ag y Zn, suponiendo precios de metal a largo plazo de US$1.500/oz Au, $19,00/oz Ag y $1,27/lb Zn.

3 Basado en AISC estimado por onza de AuEq vendido para el Proyecto Porvenir de $929/oz AuEq. AISC por onza de oro vendida (excluyendo plata y zinc) se estima en $1,411/oz Au.

PRÓXIMOS PASOS

El trabajo futuro en el Proyecto Porvenir se centrará en la conversión de recursos minerales y las actividades de optimización económica y metalúrgica en curso. Estas oportunidades no están incluidas en el análisis económico de PFS.

Se evaluarán métodos de minería alternativos para convertir parte de los Recursos Minerales actuales en Reservas Minerales, ya que las estructuras pequeñas no se consideraron en la LOM actual debido al criterio de ancho mínimo de minería. La mineralización en Porvenir permanece abierta lateralmente y en profundidad, lo que representa oportunidades para la extensión de la vida útil de la mina.

En 2023, la Compañía está planificando un programa de perforación diamantina metalúrgica de 6,000 metros con los objetivos de mejorar el modelo metalúrgico actual y evaluar la viabilidad de la clasificación de minerales.

La Compañía continúa investigando oportunidades para mejorar aún más la economía del Proyecto Porvenir, incluida una mayor optimización de los costos operativos y de capital, evaluando diferentes alternativas de procesamiento de minerales.

La Propiedad Hemco fue adquirida por Mineros en 2013. Está ubicada en el noreste de Nicaragua en el Triángulo Minero, en las cercanías del poblado de Bonanza, aproximadamente a 230 km al noreste de la capital Managua. La Propiedad Hemco incluye las Minas Panamá y Pioneer, el Proyecto Porvenir, el Yacimiento Luna Roja, el Objetivo de Exploración Caribe, la minería artesanal y las plantas de procesamiento Hemco, La Curva y Vesmisa.

Desde la adquisición, la Compañía ha trabajado extensamente con mineros artesanales a través del "Modelo Bonanza" que tiene como objetivo mantener un suministro confiable de material mineralizado de la minería artesanal mediante la exploración e identificación de áreas para que trabajen los mineros artesanales, ofreciendo un precio justo por su producción, promoviendo mejores condiciones de trabajo, incluyendo salud y seguridad, apoyando su organización en cooperativas y asegurando la participación de grupos mineros y autoridades locales y nacionales en el comité directivo que organiza a los mineros artesanales.

Mineros es una empresa minera de oro latinoamericana con sede en Medellín, Colombia. La Compañía tiene una base de activos diversificada, con minas en Colombia, Nicaragua y Argentina y una cartera de proyectos de exploración y desarrollo en toda la región.

La Junta Directiva y la gerencia de Mineros tienen una amplia experiencia en minería, desarrollo corporativo, finanzas y sustentabilidad. Mineros tiene un largo historial de maximizar el valor para los accionistas y generar sólidos dividendos anuales. Durante casi 50 años, Mineros ha operado con un enfoque en la seguridad y la sustentabilidad en todas sus operaciones.

Las acciones ordinarias de Mineros cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto con el símbolo "MSA" y en la Bolsa de Valores de Colombia con el símbolo "MINEROS".

A la Compañía se le ha otorgado una exención de los requisitos de voto individual y de voto por mayoría aplicables a los emisores listados bajo las políticas de la Bolsa de Valores de Toronto, debido a que el cumplimiento de dichos requisitos constituiría una violación de las leyes y regulaciones colombianas que requieren que los directores sean elegidos en la base de una lista de candidatos propuestos para elección de conformidad con un sistema de cociente electoral. Para obtener más información, consulte el formulario de información anual más reciente de la Compañía presentado en SEDAR en www.sedar.com .

PERSONA CUALIFICADA, INFORMACIÓN TÉCNICA Y CONTROL DE CALIDAD

Las estimaciones de recursos minerales y reservas minerales resumidas en este comunicado de prensa tienen una fecha de vigencia del 31 de diciembre de 2022.

La estimación de recursos minerales, incluida la verificación de los datos revelados, fue preparada por SLR. Sean Horan, P.Geo., Gerente Técnico - Geología y Geólogo Principal de SLR, es responsable de la estimación de Recursos Minerales. El Sr. Horan es una "persona calificada" independiente, según lo define NI 43-101 y ha revisado y aprobado la información relacionada con la estimación de recursos minerales que se incluye en este comunicado de prensa.

La estimación de la Reserva Mineral fue completada por BISA de Lima, Perú y auditada por SLR. La persona responsable de la estimación de la Reserva Mineral es Dennis Bergen, P.Eng., Ingeniero de Minas Principal Asociado con SLR. El Sr. Bergen es una persona calificada independiente y ha revisado y aprobado la información relacionada con la estimación de la Reserva Mineral que se incluye en este comunicado de prensa.

Toda la demás información científica y técnica contenida en este comunicado de prensa ha sido revisada y aprobada por Jorge Aceituno, Miembro Registrado de la Comisión Minera de Chile y Gerente de Planificación, Recursos y Reservas para Mineros y persona calificada.

Mineros ha implementado un programa de control de calidad/garantía de calidad ("QA/QC") alineado con las mejores prácticas de la industria, en el que los materiales de referencia certificados ("estándares"), duplicados y espacios en blanco se insertan de forma rutinaria en el flujo de muestra para evaluar la precisión, exactitud, contaminación y sesgo. Todos los estándares, duplicados y blancos se validan y los lotes que fallan en QA/QC se vuelven a analizar.

Las muestras de núcleos de perforación de diamante son seleccionadas por los geólogos en el sitio; los intervalos de muestreo suelen tener 1 m de longitud, pero pueden oscilar entre un mínimo de 0,2 m y un máximo de 2 m. El núcleo de perforación de diamante de diámetro HTW que se va a muestrear se corta por la mitad a lo largo, con la mitad del núcleo almacenado en el sitio en cajas de núcleo de madera y la otra mitad enviada al laboratorio de Bureau Veritas Commodities Canada Ltd. ("Bureau Veritas") en Managua, Nicaragua para la preparación de la muestra, luego al laboratorio de Bureau Veritas en Vancouver, Canadá para el análisis geoquímico.

Los materiales enviados para la preparación y análisis de muestras son empacados por geólogos de Mineros en bolsas plásticas con sellos a prueba de manipulaciones, con un procedimiento de cadena de custodia para entrega a Bureau Veritas. La preparación de la muestra se lleva a cabo siguiendo el paquete PREP70-250 (trituración de toda la muestra a > 70% pasando tamiz de 2 mm, pulverización de 250 gramos > 85% 75 µm).

El análisis geoquímico está certificado por SCC (Standards Council of Canada) Standard ISO/IEC 17025:2017 con fecha de validación hasta el 2023-10-07. Las muestras, los estándares, los duplicados y los espacios en blanco se analizan en busca de oro utilizando un método de ensayo de fuego estándar (alícuota de 30 g) y un acabado de absorción atómica (AAS). Aquellos por encima de 10 ppm se vuelven a analizar mediante un ensayo de fuego de 30 g con acabado gravimétrico, para todos los análisis se ejecuta un conjunto de 45 elementos con una digestión de 4 ácidos y un acabado ICP-ES/MS. Todos los rechazos gruesos y pulpas son devueltos por el laboratorio y almacenados por la Compañía en un almacén seguro. Las pulpas del 5% de los materiales analizados se envían a un laboratorio secundario certificado (ALS Chemex, en Medellín, Colombia) para ser analizadas con métodos análogos a los utilizados en Bureau Veritas.

Este comunicado de prensa contiene "información prospectiva" en el sentido de las leyes de valores aplicables. La información prospectiva incluye declaraciones que utilizan terminología prospectiva como "puede", "podría", "sería", "hará", "debería", "pretender", "objetivo", "planificar", "esperar", "presupuestar". ", "estimar", "pronosticar", "programar", "anticipar", "creer", "continuar", "potencial", "ver" o la variación negativa o gramatical de los mismos u otras variaciones de los mismos o terminología comparable. Dicha información prospectiva incluye, entre otros, declaraciones con respecto a las estimaciones y expectativas de producción, costos de producción de ventas, costos de mantenimiento y gastos de capital totales, ahorros de costos, economía del proyecto (incluido el valor actual neto y las tasas internas de retorno) y otra información contenida en el PFS; referencias al precio futuro del oro, la plata y el zinc; la estimación de Reservas Minerales y Recursos Minerales; la realización de estimaciones de Reservas Minerales y Recursos Minerales; el momento y la cantidad de la producción futura estimada, los costos de producción y los gastos de capital; costos y tiempos de desarrollo del Proyecto Porvenir y actividades de extracción y procesamiento; momento de presentación de un nuevo informe técnico NI 43-101 sobre la Propiedad de Hemco; actividades planificadas de exploración, desarrollo y producción en la Propiedad Hemco, incluso en Porvenir; el abastecimiento de material mineralizado proveniente de la minería artesanal; y cualquier otra manifestación que pueda predecir, pronosticar, indicar o implicar planes futuros, intenciones, niveles de actividad, resultados, desempeño o logros.

La información prospectiva se basa en estimaciones y suposiciones de la gerencia a la luz de la experiencia de la gerencia y la percepción de tendencias, condiciones actuales y desarrollos esperados, así como otros factores que la gerencia cree que son relevantes y razonables en las circunstancias, a la fecha de este comunicado de prensa que incluye, entre otros, suposiciones sobre: la precisión de las estimaciones actuales de Reserva Mineral y Recursos Minerales de la Compañía; la ausencia de interrupciones significativas que afecten las operaciones de la Compañía, ya sea debido a eventos climáticos extremos, desastres naturales, interrupciones laborales, interrupciones en el suministro, interrupciones en el suministro eléctrico, daños al equipo u otros; la obtención de permisos, el desarrollo, las operaciones y la producción del Proyecto Porvenir sean consistentes con las expectativas de la Compañía; desarrollos políticos, legales y regulatorios en Nicaragua consistentes con las expectativas actuales; tasas de impuestos y regalías aplicables a la producción de la Propiedad Hemco; los tipos de cambio entre el dólar estadounidense, el peso colombiano y el córdoba nicaragüense son aproximadamente consistentes con los niveles actuales; ciertas suposiciones de precios para el oro, la plata y el zinc; precios de suministros clave, mano de obra y materiales consistentes con las expectativas actuales; pronósticos de producción, LOM y costos que cumplen con las expectativas; la precisión de las estimaciones actuales de reservas minerales y recursos minerales; y la finalización de estudios adicionales, incluidos estudios de optimización económica y metalúrgica, y los resultados de dichos estudios; la disponibilidad de cualquier capital adicional necesario para avanzar en la producción, desarrollo y exploración de las propiedades y activos de la Compañía en términos razonables; y relaciones positivas con grupos locales, incluidas las cooperativas mineras artesanales en Nicaragua, y la capacidad de la Compañía para cumplir con sus obligaciones en virtud de sus acuerdos con dichos grupos. Si bien la Compañía considera que estas suposiciones son razonables, muchas de ellas se basan en factores y eventos que escapan al control de la Compañía y no hay garantía de que sean correctas. Los supuestos están inherentemente sujetos a importantes riesgos e incertidumbres comerciales, sociales, económicos, políticos, regulatorios, competitivos y de otro tipo, contingencias y otros factores que podrían causar que las acciones, eventos, condiciones, resultados, desempeño o logros reales sean sustancialmente diferentes de los proyectados. en la información prospectiva.

Estos factores de riesgo incluyen específicamente, sin limitación: riesgos relacionados con variaciones en el contenido mineral dentro del material identificado como Recursos Minerales y Reservas Minerales de lo previsto; variaciones en las tasas de recuperación y extracción; desarrollos en los mercados mundiales de metales; fluctuaciones del tipo de cambio; aumentos en los costos de capital y operativos estimados o costos no anticipados; dificultades para atraer la mano de obra necesaria; aumentos en los costos de financiamiento o cambios adversos en los términos del financiamiento disponible, si los hubiere; cambios en las tasas impositivas o regalías; cambios en los planes de desarrollo o minería debido a cambios en factores logísticos, técnicos u otros; cambios en los parámetros del proyecto a medida que se siguen perfeccionando los planes; riesgos relacionados con la recepción de aprobaciones regulatorias; retrasos en las negociaciones con las partes interesadas; cambios en la normativa aplicable al desarrollo, operación y cierre de operaciones mineras; los efectos de la competencia en los mercados en los que opera la Compañía; riesgos operativos y de infraestructura; y los riesgos adicionales descritos en las secciones "Factores de riesgo" del formulario de información anual de la Compañía con fecha del 31 de marzo de 2022, y la Discusión y análisis de la administración de la Compañía para los tres meses y el año terminado el 31 de diciembre de 2022, disponible en SEDAR en www. sedar.com .

La Compañía advierte que las listas anteriores de supuestos y factores importantes que pueden afectar los resultados futuros no son exhaustivas. Otros eventos o circunstancias podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los estimados o proyectados y expresados o implícitos en la información prospectiva contenida en este documento. No puede haber garantía de que la información prospectiva resulte ser precisa, ya que los resultados reales y los eventos futuros podrían diferir materialmente de los previstos en dicha información. En consecuencia, los lectores no deben depositar una confianza indebida en la información prospectiva.

La información prospectiva contenida en este documento se realiza a partir de la fecha de este comunicado de prensa y la Compañía renuncia a cualquier obligación de actualizar o revisar cualquier información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos o resultados futuros o de otra manera, excepto en la medida en que medida requerida por las leyes de valores aplicables.

Este comunicado de prensa contiene ciertas medidas financieras no IFRS prospectivas. El AISC por onza de AuEq vendido que se incluye en este comunicado de prensa es un índice financiero no conforme a las NIIF basado en AISC, que es una medida financiera no conforme a las NIIF. La gerencia cree que las medidas financieras no IFRS y los índices no IFRS, cuando complementan las medidas determinadas de acuerdo con las IFRS, brindan a los inversores una mejor capacidad para evaluar el desempeño subyacente de la Compañía. Las medidas financieras que no son NIIF y los índices que no son NIIF no tienen ningún significado estandarizado prescrito por las NIIF y, por lo tanto, pueden no ser comparables con medidas similares empleadas por otras empresas. Estos datos están destinados a proporcionar información adicional y no deben considerarse de forma aislada o como un sustituto de las medidas de desempeño preparadas de acuerdo con las NIIF. Para obtener una discusión sobre el uso de medidas financieras que no son IFRS y las conciliaciones de las mismas con las medidas IFRS más directamente comparables, consulte el MD&A de la Compañía para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022, que está disponible en el perfil SEDAR de la Compañía ( www.sedar .com ).

Tenga en cuenta que en este comunicado de prensa, AISC y AISC por onza de AuEq vendida difieren de las medidas financieras históricas no IFRS equivalentes informadas en el MD&A de la Compañía, AISC y AISC por onza de oro vendida porque, como se usa en este comunicado de prensa y el PFS: (a) AISC se calcula como el costo de ventas, menos los gastos administrativos, los gastos de capital de mantenimiento y las regalías; (b) el costo de ventas excluye los costos asociados con la producción de la minería artesanal; (c) las onzas de AuEq vendidas excluyen la producción de la minería artesanal; y (d) AISC por onza de AuEq vendida se informa sobre una base de oro equivalente, no sobre la base de subproductos y, en consecuencia, el costo de ventas no se ajusta por las ventas de plata.