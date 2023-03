Este comunicado de New Stratus Energy se publicó usando un sistema automático de traducción.

Calgary, Alberta, 27 de febrero de 2023: New Stratus Energy Inc. (TSX.V - NSE) ("New Stratus" o la "Corporación") se complace en proporcionar las siguientes actualizaciones:

Actualizaciones corporativas

 La Corporación completó con éxito todas las ventas acumuladas de crudo al final del año 2022 y espera mantener el efectivo y las cuentas por cobrar por acción de 0,30 dólares canadienses al 31 de marzo de 2023, como se anunció anteriormente.

 La Corporación está cambiando su fin de año del 31 de marzo al 31 de diciembre con efecto inmediato; en consecuencia, se presentará un talón de cierre de 9 meses para el período terminado el 31 de diciembre de 2022, en comparación con un período de doce meses para el año terminado el 31 de marzo de 2022.

 La Corporación continúa con su demanda legal contra el Gobierno de Ecuador bajo Arbitraje Internacional. La Corporación vuelve a comprometerse a ejercer sus derechos legales y contractuales con una dilución de efectivo mínima para los accionistas.

 La Corporación y su subsidiaria operativa Petrolia SA continúan avanzando en proyectos de corto plazo en México, Perú y Venezuela. La profunda experiencia técnica del equipo de NSE ha permitido la evaluación de numerosas oportunidades similares en tamaño y escala a los Bloques 16 y 67. Se espera que varios de estos proyectos resulten en Cartas de Intención antes de fines de marzo de 2023.

 El señor Humberto Calderón Berti ha notificado a la Sociedad su intención de retirarse del Consejo de Administración. La Corporación agradece al señor Humberto Calderón Berti por sus valiosos aportes y le desea mucho éxito en sus futuros emprendimientos.

Todos los miembros de la gerencia y la Junta Directiva de NSE agradecen a los accionistas por su apoyo duradero durante este período de recalibración y esperan compartir nuestros proyectos latinoamericanos nuevos y que mejoran el valor en un futuro muy cercano.