Por Mako Mining

VANCOUVER, BC, 24 de enero de 2023 /PRNewswire/ - Mako Mining Corp. (TSXV: MKO) (OTCQX: MAKOF) ("Mako" o la "Compañía") ha recibido resultados adicionales de alto grado de su reciente definición y expansión programa de perforación en el área Las Conchitas en su propiedad San Albino-Murra de propiedad total. El área de Las Conchitas está ubicada inmediatamente al sur de la mina San Albino, que actualmente se encuentra en producción comercial. La geología en Las Conchitas es muy similar a la de San Albino y consiste en vetas de cuarzo de oro de alta ley, apiladas, de buzamiento suave, de 1-3 metros (m) de ancho, interpretadas como parte de un sistema orogénico más grande.

En el área Las Conchitas, que se encuentra entre la mina San Albino y la histórica mina El Golfo en la Concesión El Jícaro de la Compañía, la Compañía ha completado 718 barrenos hasta la fecha por un total de 78,641m, de los cuales el 51% se perforó en 2022. Las Conchitas comprende un área de aproximadamente 3.75 km 2 y se subdivide en tres áreas principales: Las Conchitas Norte ("LC-N"), Las Conchitas Central ("LC-C") y Las Conchitas Sur ("LC-S") . El objetivo de la perforación en el área de Las Conchitas es probar la extensión del rumbo y el buzamiento de la mineralización de oro susceptible de métodos de minería a cielo abierto y subterráneos, y proporcionar información suficiente para una estimación de recursos minerales.

Aspectos destacados de la perforación reciente en Las Conchitas:

Las Conchitas - Norte

Mina Francisco ("MF") 16,56 g/t de oro y 38,8 g/t de plata sobre 1,80 m de ancho real estimado ("ETW") 24,10 g/t Au y 44,8 g/t Ag sobre 0,90 m (0,8 m ETW)

Crucita ("Cc") 22,60 g/t Au y 21,4 g/t Ag sobre 0,70 m (0,6 m ETW)



Las Conchitas - Centro

Cruz Grande ("CG") 33,91 g/t Au y 30,0 g/t Ag sobre 2,00 m (1,7 m ETW)



Las Conchitas - Sur

Bayacun ("BA") 12,73 g/t Au y 24,7 g/t Ag sobre 6,00 m (4,2 m ETW); incluido: 18,50 g/t Au y 32,5 g/t Ag sobre 3,00 m (2,1 m ETW)



Plata de alto grado (HGS)

3.792,0 g/t Ag y 0,03 g/t Au sobre 1,00 m*

Nota: ETW es el ancho real estimado medido a partir de secciones interpretadas * El intervalo representa la longitud del pozo.

Akiba Leisman, director ejecutivo de Mako, afirma que "Las Conchitas continúa produciendo intersecciones cerca de la superficie de alta ley en LC-N, LC-C y LC-S. Además, interceptamos un estilo de mineralización completamente diferente, que contiene plata de alta ley en todas áreas de Las Conchitas, con leyes de hasta 3.792 g/t Ag sobre 1,0 m. Continuaremos investigando la importancia de estos resultados de plata, que pueden tener un impacto positivo en la economía de la mina".

En 2022, la Compañía completó una agresiva campaña de perforación dentro del área LC-N, que resultó en los nuevos descubrimientos de las zonas Mina Francisco y Crucita (ver comunicados de prensa del 1 de junio de 2022 y del 28 de julio de 2022). A la fecha, se han completado un total de 27,295m en la campaña de perforación de 2022 en 202 pozos de perforación en el área LC-N.

El pozo de perforación LC22-560 interceptó un intervalo de 16,56 g/t Au y 38,8 g/t Ag sobre 1,80 m (ETW), a 22 m de la superficie (consulte el plan de perforación adjunto y la tabla a continuación). Esta intersección representa una extensión de rumbo de 38 m al sur del intervalo de ley alta 20,30 g/t Au y 55,8 g/t Ag sobre 2,00 m (1,9 m ETW), a 5 m de la superficie, intersecados por el pozo de perforación LC22-558 (consulte el comunicado de prensa de octubre 24, 2022).

LC22-739 intersectó múltiples zonas mineralizadas (consulte la Tabla 1 a continuación), incluidos 24,10 g/t Au y 44,8 g/t Ag en 0,90 m (0,8 m ETW), a una profundidad vertical de 124,3 m. Este intervalo extiende la mineralización de Mina Francisco 46m hacia abajo desde el pozo de perforación LC22-517 que interceptó 26,50 g/t Au y 34,2 g/t Ag sobre 0,60 m (0,5 m ETW).

La perforación en la zona intermedia interceptó 22,60 g/t Au y 21,4 g/t Ag sobre 0,70 m (0,6 m ETW), en el pozo LC22-919, a una distancia vertical desde la superficie de 91,8 m. Este intervalo se interpreta como la veta Crucita que se proyecta 103,5 m buzamiento hacia la superficie donde se encuentra un túnel histórico.

En LC-C, el pozo de perforación LC22-825 interceptó un intervalo de 2,00 m (1,9 m ETW) de 33,91 g/t Au y 30,0 g/t Ag. Este intervalo, de 115 m verticalmente desde la superficie, confirmó una extensión de buzamiento hacia abajo de 89,0 m de un intervalo mineralizado de 7,20 m de ancho (6,7 m ETW), de 15,36 g/t Au y 16,0 g/t Ag, 69,2 m por debajo de la superficie, en el pozo de perforación LC22 -818 (ver comunicado de prensa del 08 de septiembre de 2022).

LC-S es el área más avanzada en términos de perforación, donde se han completado 416 pozos de perforación, por un total de 38,739m. Esta área se compone de cuatro zonas mineralizadas principales. La perforación reciente de la Compañía se concentró en tres de estas zonas: Bayacun, El Limón y Mango.

El pozo de perforación LC22-490, diseñado para probar la extensión de la zona de Bayacun, interceptó un intervalo de 6,00 m de ancho (4,2 m ETW), con ley de 12,73 g/t Au y 24,7 g/t Ag, incluidos 18,50 g/t Au y 32,5 g /t Ag sobre 3,00 m (2,1 m ETW) a 37,5 m por debajo de la superficie (ver sección transversal). Este intervalo mineralizado representa una extensión de rumbo oeste-suroeste de 26,8 m del pozo de perforación LC20-216, con una ley de 21,00 g/t Au y 28,3 g/t Ag sobre 1,20 m (consulte el comunicado de prensa del 20 de junio de 2020).

















Nota: Los intervalos mineralizados que se muestran arriba utilizan una ley de corte de oro de 1,0 g/t con no más de 1,0 m de dilución interna. *Intervalos informados anteriormente. **Los anchos se informan como longitudes de testigos de perforación. ***El ancho real estimado se calcula a partir de secciones interpretadas. Además de las perforaciones presentadas en la tabla anterior, las siguientes perforaciones arrojaron solo valores anómalos: LC22-557, LC22-559, LC22-562, LC22-567, LC22-569, LC22-571 a LC22-573,LC22 -577, LC22-731 a LC22-732, LC22-745 a LC22-748, LC22-923 a LC22-924, LC22-926, LC22-837 a LC22-838, LC22-476, LC22-480 a LC22-481 , LC22-483 y LC22-487. Además de las perforaciones presentadas en la tabla anterior, las siguientes perforaciones no arrojaron valores significativos: LC22-482 y LC22-489.

Además de las típicas zonas de oro/plata alojadas en vetas discutidas anteriormente, 32 perforaciones en Las Conchitas (ver la Tabla 2 y el plan de perforación a continuación) interceptaron un estilo de mineralización completamente diferente, caracterizado por plata de alta ley y relativamente sin oro. Este estilo de mineralización se asocia típicamente con zonas rotas/fracturadas de 1 a 3 m de ancho, a menudo a profundidades similares debajo de la superficie, sin una asociación clara con vetas o alteraciones de cuarzo. La geoquímica de estas zonas consta de ensayos con alto contenido de plata (consulte la Tabla 2 a continuación), tungsteno anómalo (W >100 ppm) y leyes elevadas de níquel y cobre, asociadas con anomalías de potasio y aluminio. Se están realizando investigaciones geológicas adicionales para determinar la naturaleza y la importancia económica de estas zonas.

El pozo de perforación LC21-419 probó y confirmó positivamente la típica mineralización de oro/plata de la zona Mango (LC-S). Este pozo de perforación interceptó un intervalo de 31,00 g/t Au y 14,9 g/t Ag sobre 1,00 m (0,8 m ETW), a 25 m de la superficie (consulte el comunicado de prensa del 17 de marzo de 2022). El mismo pozo de perforación interceptó un intervalo, 123 m bajo la superficie, de 3792 g/t Ag sobre 1,0 m. Además de ser el valor de plata individual más alto reportado en Las Conchitas, este intervalo contiene leyes altas de cobre (Cu >10,000ppm o >1%) y níquel (1,268ppm). El mismo tipo de mineralización fue interceptada por el sondaje LC21-408, el cual reporta 2,418.0 g/t Ag, ubicado aproximadamente 122m al sur.

El mismo estilo de mineralización fue interceptado por varios pozos de perforación cerca de la superficie (consulte la Tabla 2 y el plan de perforación), incluido el pozo de perforación LC19-94 que interceptó un intervalo de 3 m de ancho con una ley de 1214,5 g/t Ag, 28,5 m por debajo de la superficie.

En total, 34 barrenos interceptaron el mismo estilo de mineralización por encima de una ley de corte interna (80,0 g/t Ag), incluidos 14 barrenos con collar en Las Conchitas Norte.









* Los intervalos se informan como longitudes de núcleo

El núcleo de perforación se muestreó continuamente desde el inicio hasta la terminación de todo el pozo de perforación. Los intervalos de muestreo eran típicamente de un metro con un ancho de muestra mínimo de 50 cm. El diámetro del núcleo de perforación fue HQ (6,35 centímetros). Los datos geológicos y geotécnicos se capturaron en una base de datos digital, se fotografió el núcleo, luego se recopiló la mitad del núcleo para su análisis y la otra mitad se retuvo en la biblioteca de núcleos.

Las muestras se mantuvieron en una instalación segura de registro y almacenamiento hasta el momento en que se entregaron a las instalaciones de Bureau Veritas en Managua y las pulpas se enviaron al laboratorio de Bureau Veritas en Vancouver para su análisis. El oro se analizó por fusión de ensayo de fuego estándar, alícuota de 30 gramos, acabado AAS. Las muestras que arrojan más de 10,0 g/t de oro y 100 g/t de plata se analizan utilizando el método Gravimétrico de ensayo de fuego estándar. La Compañía sigue los estándares de la industria en sus procedimientos de QA&QC. Se insertaron muestras de control que consistían en duplicados, estándares y blancos en la corriente de muestra en una proporción de 1 muestra de control por cada 10 muestras. Los resultados analíticos de las muestras de control confirmaron la fiabilidad de los datos del ensayo. No se ha aplicado un corte superior a los resultados del ensayo informados.

John M. Kowalchuk, P.Geo, geólogo y persona calificada (como se define en NI 43-101) ha leído y aprobado la información técnica contenida en este comunicado de prensa. El Sr. Kowalchuk es geólogo senior y consultor de la Compañía.

En nombre de la Junta,

akiba leisman

Director ejecutivo

Mako Mining Corp. es una empresa de exploración, desarrollo y extracción de oro que cotiza en bolsa. La Compañía opera la mina de oro de alta ley San Albino en Nueva Segovia, Nicaragua, que se ubica como una de las minas de oro a cielo abierto de más alta ley a nivel mundial. El objetivo principal de Mako es operar San Albino de manera rentable y financiar la exploración de posibles objetivos en su paquete de terrenos a escala de distrito.

visite nuestro sitio web en www.makominingcorp.com y SEDAR www.sedar.com .

Las declaraciones contenidas en este documento que no son hechos históricos se consideran "información prospectiva" en el sentido de las leyes de valores aplicables. La información prospectiva se basa en las expectativas, creencias y suposiciones actuales de la gerencia e incluye, entre otros: los objetivos de la campaña de perforación; el plan para probar metódicamente en el transcurso de los próximos años los 28 kilómetros de rumbo mineralizado a lo largo de nuestro paquete de terrenos a escala de distrito, para confirmar el potencial del nuevo campamento minero de oro orogénico; que la confirmación de la continuidad de la mineralización expandiría significativamente la longitud de rumbo de las estructuras mineralizadas en Las Conchitas; el objetivo de la Compañía de operar San Albino de manera rentable mientras continúa financiando la exploración de posibles objetivos y que la investigación adicional de los resultados de plata tendrá un impacto positivo en la economía de la mina.

Dicha información prospectiva está sujeta a una variedad de riesgos e incertidumbres que podrían causar que los eventos o resultados reales difieran materialmente de los reflejados en la información prospectiva, incluidos, entre otros, los riesgos de que los resultados adicionales de exploración y las pruebas de perforación sean satisfactorios. no se obtendrá y no se confirmará el potencial de expansión de la mineralización; el riesgo de que la Compañía no realice pruebas en el cronograma esperado; el riesgo de que no continúen los descubrimientos adicionales; que los resultados de la exploración no se traduzcan en el descubrimiento de un yacimiento económicamente viable; riesgos e incertidumbres relacionados con los riesgos políticos que involucran la exploración y el desarrollo de los intereses de las propiedades minerales de la Compañía; la incertidumbre inherente de las estimaciones de costos y el potencial de costos y gastos inesperados; las fluctuaciones de los precios de las materias primas, la incapacidad o la imposibilidad de obtener financiamiento adecuado de manera oportuna y otros riesgos e incertidumbres revelados en los documentos públicos de la Compañía en www.sedar.com . La información prospectiva contenida en este documento se basa en el mejor juicio de la administración a la fecha del presente, en base a la información actualmente disponible y se incluye con el fin de brindarles a los inversionistas los resultados del programa de perforación reciente de la Compañía en el área de Las Conchitas, y es posible que no ser apropiado para otros fines.

Ni TSX Venture Exchange ni su Proveedor de Servicios de Regulación (según se define ese término en las políticas de TSX Venture Exchange) acepta responsabilidad por la adecuación o precisión de este comunicado.