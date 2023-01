El directorio del banco brasileño de desarrollo BNDES confirmó los nombramientos del gobierno para los cargos directivos, pero no se espera que estos impulsen al organismo crediticio en una nueva dirección.

"Aún no tenemos indicios de cómo el BNDES definirá su estrategia de financiamiento de infraestructura. Creemos que debido a la extensa cartera de proyectos, en todos los sectores, y al avance del mercado de capitales en los últimos 10 años, ciertamente jugará un papel preponderante, junto con los bancos privados", dijo a BNamericas Bruno Pahl, titular de infraestructura y project finance de la calificadora Fitch.

El directorio también confirmó a Aloizio Mercadante como presidente.

La designación de Mercadante suscitó inicialmente cierta inquietud, dados sus antecedentes como antiguo senador y ministro del Partido de los Trabajadores (PT), promotor de un mayor papel del Estado en la economía.

Durante el gobierno del PT entre 2003 y 2016, el BNDES fue criticado por conceder préstamos a países en función de su cercanía al gobierno y no de criterios técnicos. Supuestamente, también se beneficiaban grandes empresas con conexiones con la administración de turno.

Además, sus préstamos con intereses subvencionados ocasionaron costos al fisco e impidieron el desarrollo del mercado local de capitales.

Sin embargo, se suprimieron las tarifas subsidiadas y se reforzaron los controles internos, por lo que es poco probable que se vuelva a las prácticas anteriores, aunque el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha declarado que el gobierno financiará proyectos en el extranjero, como el gasoducto de Vaca Muerta entre Argentina y la zona sur de Brasil.

"El financiamiento de BNDES es sometido a varias áreas de control y, si no resulta económicamente viable, no lo aprueban los distintos departamentos del banco", señaló Paulo Rabello de Castro, titular de BNDES entre junio de 2017 y abril de 2018, en conversación con BNamericas.

Según Pahl, el posible acuerdo sobre el gasoducto no representaría una competencia con los actores de project finance, ya que "podría no financiarse como project finance, y el BNDES únicamente financiaría la construcción, que no ocuparía necesariamente espacio en el mercado de capitales".

Los problemas fiscales también limitan la agencia del banco.

“El BNDES tiene espacio para aumentar el financiamiento en los próximos años, pero con recursos propios. Sin embargo, este incremento no tiende a ser tan agresivo, el Tesoro Nacional no tiene recursos para el banco debido a las restricciones fiscales”, comentó a BNamericas un exmiembro del directorio del banco que solicitó permanecer en el anonimato.