Vancouver, Canadá, 29 de marzo de 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Oroco Resource Corp. (TSX-V: OCO, OTC: ORRCF) ("Oroco" o "la Compañía") anuncia los resultados del ensayo de los pozos de perforación S019 a S021 ( 1,553 m de perforación) de su programa de perforación de la Zona Sur en su propiedad Santo Tomás (la " Propiedad ") ubicada en el noroeste de México (ver Tabla 1, Figura 1 (Figura 3 en el sitio web de la Compañía) y las secciones transversales de la Zona Sur, adjuntas ). Para ver un modelo 3D interactivo que incluye los resultados de la Zona Sur anunciados hoy, utilice el siguiente enlace: https://vrify.com o visite el sitio web de Oroco: www.orocoresourcecorp.com .

ASPECTOS DESTACADOS DE LOS RESULTADOS DEL TALADRO:

El barreno S020 (placas SZ-46 y -47) arrojó 221,7 m de 0,45 % CuEq

El barreno S021 (Placas SZ-33 y -34) arrojó 145 m de 0,32 % CuEq Y 89 m de 0,34 % CuEq

Richard Lock, director ejecutivo de Oroco, comentó: “Me complace mucho decir que el programa general de perforación Santo Tomás 2022-2023 ha validado mi decisión de unirme a Oroco hace aproximadamente un año. El proyecto claramente cumple con mis expectativas como un objetivo de adquisición muy atractivo y espero que esta evaluación se verifique aún más con la próxima publicación de una Estimación de recursos minerales actualizada y la Evaluación económica preliminar que seguirá”.

PROGRAMA ZONA SUR

La Compañía ahora ha completado su actual programa de perforación de 21 pozos en la Zona Sur (12,154 m) diseñado para confirmar y probar las estructuras mineralizadas de la Zona Sur, con todos los resultados publicados.

La perforación histórica, el mapeo geológico de la superficie y el estudio de polarización inducida 3D de Dias Geo han definido la mineralización cercana a la superficie proyectada a 400 m por debajo de la superficie a lo largo de 2000 m de longitud de rumbo en la Zona Sur.

Si bien el programa de perforación actual solo prueba parcialmente la Zona Sur, la perforación histórica y el programa de perforación 2022-2023 definen de manera concluyente una zona de tendencia de NNW a NNE de fallas, intrusión de edad laramida, brechas hidrotermales y mineralización a lo largo de todo el corredor de dos kilómetros de largo. al sur del pozo de perforación N043 de la Zona Norte.

El segmento norte de la Zona Sur , entre los pozos de perforación N043 y S012, que representa un corredor sin perforar de 500 m de largo, se probará en un futuro programa de perforación.

, entre los pozos de perforación N043 y S012, que representa un corredor sin perforar de 500 m de largo, se probará en un futuro programa de perforación. El segmento medio de la Zona Sur se extiende desde el pozo de perforación S012 hacia el sur hasta los pozos S002 y S007 (Láminas SZ-49 a SZ-63). La perforación demuestra una zona de mineralización de asiento somero de grado moderado a una profundidad de 200 a 400 m por debajo de la superficie a lo largo de una longitud de rumbo de aproximadamente 700 m. Se necesita perforación adicional para confirmar la continuidad en esta área.

se extiende desde el pozo de perforación S012 hacia el sur hasta los pozos S002 y S007 (Láminas SZ-49 a SZ-63). La perforación demuestra una zona de mineralización de asiento somero de grado moderado a una profundidad de 200 a 400 m por debajo de la superficie a lo largo de una longitud de rumbo de aproximadamente 700 m. Se necesita perforación adicional para confirmar la continuidad en esta área. El segmento sur de la Zona Sur se extiende hacia el sur desde los pozos de perforación S002 y S007 a lo largo de una longitud de rumbo de aproximadamente 800 m hasta el pozo de perforación S021. Los pozos de perforación S001, S003 a S004 y S015 a S021 (Placas SZ-33 a SZ-47) demuestran la continuidad de una mineralización de buena ley dentro de una zona de hundimiento al suroeste de al menos 300 m de ancho, que se extiende desde la superficie hasta 200-400 m. a fondo. A medida que estos pozos de perforación prueban un área de la Zona Sur que comienza dentro y se extiende más allá del recurso histórico, potencialmente agregan un tonelaje significativo a la estimación del recurso mineral que se está preparando para respaldar la Evaluación Económica Preliminar planificada (consulte la Figura 1 y la Placa SZ-33 ).

RESULTADOS DE PERFORACIÓN – SEGMENTO SUR DE LA ZONA SUR

El pozo de perforación S019 (Placa SZ-36) arrojó dos intervalos mineralizados (consulte la Tabla 1 a continuación).

(Placa SZ-36) arrojó dos intervalos mineralizados (consulte la Tabla 1 a continuación). El pozo de perforación S020 (Placas SZ-46 y -47) arrojó dos intervalos mineralizados, de los cuales el más significativo es 221,7 m de 0,45 % CuEq .

(Placas SZ-46 y -47) arrojó dos intervalos mineralizados, de los cuales el más significativo es . El pozo de perforación S021 (Placas SZ-33 y --34) arrojó dos intervalos mineralizados de 145 m de 0,32 % CuEq y 89 m de 0,34 % CuEq, que incluye 25 m de 0,81 % CuEq.

Todos los barrenos probaron el depósito aproximadamente perpendicular a su actitud estructural. Los intervalos de los núcleos están dentro del 10% del espesor real. Los resultados de los ensayos y las secciones transversales de todos los pozos de perforación de la Zona Sur, Zona Norte y Zona Brasiles publicados hasta la fecha están disponibles en el sitio web de la Compañía.

Tabla 1: Intervalos de ensayo significativos en el programa 2021-2023, perforaciones S019 a S021:

Taladro

No. Aderezo De

(metro) A

(metro) Longitud

(metro) Cu % Mes % agosto g/t Ag g/t* CuEq % S019 -55 181.0 232.0 51.0 0.16 0.004 0.012 1.59 0.19

-55 248.2 316.0 67.8 0.19 0.004 0.006 1.25 0.21 S020 -55 54.0 135.0 81.0 0.20 0.004 0.011 0.98 0.22

-55 139.1 360.8 221.7 0.37 0.018 0.023 1.97 0,45 S021 -55 36,0 181.0 145.0 0.25 0.016 0.008 1.87 0.32

-55 207.0 296.0 89.0 0.31 0.007 0.011 1.85 0.34

incluye 207.00 232.00 25.00 0.740 0.015 0.020 3.836 0.81

Cu Equivalente (CuEq) % = Cu % + (Mo %*3.75) + (Au ppm*0.752). Los precios de las materias primas (promedio de 3 años) utilizados están en $US: $3,20 Cu/lb, $12,00 Mo/lb y $1650,00 Au/oz troy. Los valores de Ag no se utilizan en los cálculos de CuEq.

La mineralización y los diques intrusivos de la era Laramide con buzamiento al oeste dominan las Zonas Norte y Sur. En particular, el segmento sur de la Zona Sur tiene una geología contrastante. La perforación intersecta una brecha hidrotermal mineralizada y una amplia zona de fractura/veta de stock mineralizada que sobreimprime la mineralización anterior de la Zona Sur con buzamiento hacia el oeste. Las leyes son comparables y localmente en anchos mayores que en la Zona Norte.

PROGRAMA ZONA NORTE

La Compañía ha continuado su perforación horizontal desde la base de la cresta de Santo Tomás probando los 400 m al sur de la Zona Norte, al sur del pozo N038, a profundidades de 300 a 500 m debajo de la superficie. Este programa, compuesto por los pozos de perforación N044 a N047, ha completado tres de los cuatro pozos planificados.

INFORMACIÓN TÉCNICA Y CONTROL DE CALIDAD / GARANTÍA DE CALIDAD

Los datos históricos de perforación empleados en este programa de exploración actual fueron objeto de los procedimientos de Verificación de Datos citados en el Informe Técnico actual. Se realizaron verificaciones de collares de perforación adicionales en el programa actual, y las ubicaciones de los collares se ajustan estrechamente al control de levantamiento de 2021/2022. Los protocolos de QA/QC apropiados regían el registro geológico, el muestreo de núcleos, la preparación de muestras, los análisis y la seguridad durante el programa actual, incluidos los controles de calidad con duplicados, estándares y espacios en blanco. Las muestras se enviaron a la división mexicana de ALS Limited en Hermosillo, México, para la preparación de muestras para pulpas. Luego, las pulpas de muestra se envían a ALS Canada Ltd. en Vancouver, Canadá, para su análisis. Los contenidos totales de cobre y molibdeno se determinan mediante digestión de cuatro ácidos con acabado AAS. El oro se determinó por ensayo al fuego de una carga de 50 gramos, o alternativamente, de una carga de 30 gramos (1 tonelada de ensayo).

PERSONA CALIFICADA

El Sr. Paul McGuigan, P. Geo., de Cambria Geosciences Inc., una "Persona Calificada" (como se define en NI 43-101 - Estándares para Divulgación de Proyectos Minerales ) y geocientífico consultor sénior de la Compañía, ha revisado y aprobado las divulgaciones técnicas en este comunicado de prensa. La Compañía se adhiere estrictamente a las Pautas de mejores prácticas de CIM al realizar, documentar e informar las actividades de exploración en sus proyectos.

SOBRE OROCO

La Compañía tiene una participación neta del 85,5% en las Concesiones Básicas colectivas de 1.172,9 ha del Proyecto Santo Tomás en el noroeste de México. La Compañía también posee una participación del 80% en 8.154,3 ha de concesiones mineras que rodean y adyacentes a las Concesiones Principales (para un área total del proyecto de 23.048 acres). El Proyecto se ubica dentro del Distrito de Santo Tomás, que se extiende desde Santo Tomás hasta el proyecto Bahuerachi del Grupo Jinchuan, aproximadamente 14 km al noreste. Santo Tomás alberga un importante depósito de pórfido de cobre definido por una exploración previa que abarca el período de 1968 a 1994. Durante ese tiempo, la propiedad fue probada por más de 100 pozos de perforación de circulación reversa y de diamante, con un total de aproximadamente 30,000 metros. Con base en los datos generados por estos programas de perforación, Bateman Engineering Inc. completó un Estudio de Prefactibilidad histórico en 1994. La Compañía está a punto de completar su programa de perforación 2021-2023 en Santo Tomás con un total de aproximadamente 49,000 metros perforados en 76 diamantes. agujeros de perforación hasta la fecha.

El Proyecto Santo Tomás está ubicado dentro de los 160 km del puerto de aguas profundas del Pacífico en Topolobampo y cuenta con servicio por carretera y vía férrea proximal (y corredores paralelos de líneas eléctricas de la red troncal y gas natural) a través de la ciudad de Los Mochis hasta la ciudad norteña de Choix. Se llega a la propiedad por un camino de acceso de 32 km construido originalmente para dar servicio a la mina El Sauzal de Goldcorp en el estado de Chihuahua.

