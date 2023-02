Por Telmex y Palo Alto Networks

Ciudad de México, 1 de febrero de 2023.- TELMEX-Scitum anuncia la ampliación de una alianza estratégica con Palo Alto Networks para proporcionar la solución Cortex XDR de Palo Alto Networks con los servicios gestionados de TELMEX-Scitum y así ofrecer servicios integrales de respuesta a incidentes cibernéticos a empresas en México y América Latina.

La alianza pone a disposición de las empresas los servicios de respuesta a incidentes cibernéticos de TELMEX-Scitum con la tecnología de detección, análisis y respuesta Cortex XDR de Palo Alto Networks. Los servicios de respuesta a incidentes cibernéticos de TELMEX-Scitum están diseñados para ayudar a las empresas a contener y erradicar rápidamente los ataques cibernéticos de un entorno afectado, limitar el impacto del ataque a la empresa y preservar la integridad de los datos, los sistemas de tecnología de la información y la tecnología operativa que podrían verse afectados por estos incidentes.

TELMEX-Scitum es uno de los grandes socios de ciberseguridad de Palo Alto Networks enfocado en las regiones de México y Latinoamérica, con más de 870 especialistas en seguridad. Han optado por ofrecer Cortex XDR y Cortex XSOAR como un servicio administrado para sus clientes.

Para lograrlo, TELMEX-Scitum obtuvo la especialización de Palo Alto Networks como Socio Cortex XMDR en México. Se han ganado esta distinción gracias a las capacidades operativas y el cumplimiento de los requisitos comerciales, así como la finalización de los exámenes técnicos, de habilitación de ventas y de especialización. Además, TELMEX-Scitum renovó la alianza entre sus SCILabs (Scitum Cyber Intelligence Laboratories) y Unit 42 de Palo Alto Networks para compartir inteligencia de amenazas como indicadores de compromiso (IoC), actores de amenazas, vectores de amenazas, entre otros, vistos en la región de América Latina.

“La relación con TELMEX-Scitum es un ejemplo exitoso del trabajo que realiza Palo Alto Networks para ofrecer mejores oportunidades de negocios a sus socios tecnológicos, teniendo en cuenta los mejores beneficios para sus clientes, con base en un servicio rápido, de calidad y con valor oportuno”, agrega Bert Milan, VP Sales de Palo Alto Networks en LATAM.

Los socios certificados Cortex XMDR (Detección y Respuesta Gestionada Extendida) de Palo Alto Networks han demostrado capacidades y experiencia de clase mundial y ofrecen una amplia cartera de ofertas MDR especializadas y escalonadas impulsadas por Cortex XDR. Ubicados en todo el mundo, brindan servicios proactivos y siempre activos para proteger el negocio de los clientes, y Scitum es el primer socio especializado en XMDR en América Latina.

“Al asociarse con TELMEX-Scitum, los clientes se beneficiarán de la mejor tecnología de detección y respuesta para los servicios de respuesta a incidentes cibernéticos XSOAR de Palo Alto Networks. A medida que la digitalización continúa acelerándose, esta oferta de servicio conjunto ayudará a abordar y resolver los puntos críticos de seguridad cibernética de los clientes, principalmente porque el mercado exige nuevas formas de detectar y responder a las amenazas”, comentó Daniela Menéndez, Country Manager de Palo Alto Networks en México.

“En Telmex-Scitum estamos comprometidos en brindar soluciones de calidad que ayuden a nuestros clientes a lograr sus objetivos de negocio, con la mejor protección desde el punto de vista de la ciberseguridad. Obtener la especialización como Socio XMDR refuerza nuestro compromiso de contar con el conocimiento y las mejores prácticas, las cuales nos permiten mantener nuestra operación con altos estándares de calidad en tareas como la detección, análisis y respuesta de incidentes, de manera productiva y oportuna”, concluyó Cristina Hernández, CEO de TELMEX-Scitum.

Acerca de Scitum

Con más de 24 años en el mercado, TELMEX-Scitum, líder en ciberseguridad en México y Latinoamérica, opera los principales Centros de Ciberseguridad y Ciberinteligencia que atienden a más de 2,120 clientes y con un equipo de más de 870 especialistas con el objetivo de brindar entornos servicios digitales seguros para sus clientes y la sociedad en general.

Desde hace 14 años, TELMEX-Scitum ha creado el ciberecosistema de ciberseguridad más robusto de la región LATAM, el cual forma parte del FIRST (Foro de Equipos de Seguridad de Respuesta a Incidentes), Cyber Threat Alliance (CTA) y Tech-Accord; tiene convenios de colaboración con: Unidad de Delitos Digitales de Microsoft, Unidad 42 de Palo Alto, Talos de Cisco, Fortiguard Labs de Fortinet, CERT-MX de la Guardia Nacional, UNAM-CERT, ANUIES, entre otros.

Acerca de Palo Alto Networks

Palo Alto Networks es el líder mundial en ciberseguridad. Innovamos para superar las ciber amenazas, de modo que las organizaciones puedan adoptar la tecnología con confianza. Brindamos seguridad cibernética de última generación a miles de clientes en todo el mundo, en todos los sectores. Nuestras mejores plataformas y servicios de ciberseguridad en su clase están respaldados por inteligencia de amenazas líder en la industria y fortalecidos por automatización de última generación. Ya sea implementando nuestros productos para habilitar Zero Trust Enterprise, respondiendo a un incidente de seguridad o asociándonos para ofrecer mejores resultados de seguridad a través de un ecosistema de socios de clase mundial, estamos comprometidos a ayudar a garantizar que cada día sea más seguro que el anterior. Es lo que nos convierte en el socio de ciberseguridad preferido.

En Palo Alto Networks, nos comprometemos a reunir a las mejores personas al servicio de nuestra misión, por lo que también nos enorgullece ser el lugar de trabajo de ciberseguridad elegido, reconocido entre los lugares de trabajo más queridos de Newsweek (2021), Comparably Best Companies for Diversity (2021) y HRC Best Places for LGBTQ Equality (2022). Para obtener más información, visite www.paloaltonetworks.com.

Palo Alto Networks, Prisma y el logotipo de Palo Alto Networks son marcas comerciales de Palo Alto Networks, Inc. en los Estados Unidos y en jurisdicciones de todo el mundo. Todas las demás marcas comerciales, nombres comerciales o marcas de servicio utilizadas o mencionadas en este documento pertenecen a sus respectivos propietarios. Todos los servicios o características no publicados (y cualquier servicio o característica que generalmente no esté disponible para los clientes) a los que se hace referencia en este u otros comunicados de prensa o declaraciones públicas no están disponibles actualmente (o todavía no están disponibles para los clientes en general) y es posible que no se entreguen cuando se espera o en todos. Los clientes que adquieran aplicaciones de Palo Alto Networks deben tomar sus decisiones de compra en función de los servicios y las funciones actualmente disponibles en general.