Perforación selectiva de seguimiento planificada en objetivos regionales prometedores

VANCOUVER, BC, 16 de febrero de 2023 /CNW/ - Orla Mining Ltd. (TSX: OLA) (NYSE: ORLA) ("Orla" o la "Compañía") se complace en brindar una actualización de sus actividades de exploración de 2022 en su Proyecto Cerro Quema y un resumen de los planes de exploración para 2023.

Aspectos destacados de la exploración en 2022: Cerro Quema (Panamá)

Yacimiento Caballito : La perforación incrementó la confianza y refinó la geometría, los controles y la definición de la mineralización. Resultados notables: CQDH-22-223: 0,98 % Cu, 0,20 g/t Au sobre 105,2 m (sulfuro) desde 90,4 m CQDH-22-192: 1,54 % Cu, 0,52 g/t Au sobre 47,8 m (sulfuro) desde 100,5 m CQDH-22-197: 2,62 % Cu, 0,39 g/t Au sobre 19,5 m (sulfuro) desde 187,7 m CQDH-22-195: 1,91 % Cu, 0,13 g/t Au sobre 21,2 m (sulfuro) desde 94,7 m

: La perforación incrementó la confianza y refinó la geometría, los controles y la definición de la mineralización. Resultados notables: Mineralización de sulfuro de La Pava : programa de perforación reciente combinado con zonas históricas definidas de perforación de mineralización de sulfuro de Cu-Au significativa debajo de los depósitos de óxido de oro. Resultados notables: CQDH-22-204: 0,69 % Cu, 0,32 g/t Au sobre 15,0 m (sulfuro) desde 69,0 m y 1,41 % Cu, 0,46 g/t Au sobre 4,5 m (sulfuro) desde 97,1 m CQDH-22-209: 0,45 % Cu, 0,16 g/t Au sobre 39,6 m (sulfuro) desde 117,2 m y 0,78 % Cu, 0,17 g/t Au sobre 6,8 m (sulfuro) desde 167,7 m

: programa de perforación reciente combinado con zonas históricas definidas de perforación de mineralización de sulfuro de Cu-Au significativa debajo de los depósitos de óxido de oro. Resultados notables: Objetivo Quemita Norte : potencial mineralización satelital de sulfuro destacada por intersecciones de perforación Cu-Au positivas de 2022 en un área de 180 metros por 210 metros. La mineralización permanece abierta a lo largo de la huelga. Resultados notables: CQDH-22-208: 0,54 % Cu, 0,14 g/t Au sobre 58,1 m (sulfuro) desde 30,0 m CQDH-22-212: 1,35 % Cu, 0,24 g/t Au sobre 19,9 m (sulfuro) desde 162,2 m CQDH-22-203: 0,38 % Cu, 0,18 g/t Au sobre 28,8 m (sulfuro) desde 137,2 m y 1,09 % Cu, 0,10 g/t Au sobre 9,5 m (sulfuro) desde 59,7 m

: potencial mineralización satelital de sulfuro destacada por intersecciones de perforación Cu-Au positivas de 2022 en un área de 180 metros por 210 metros. La mineralización permanece abierta a lo largo de la huelga. Resultados notables: Objetivo La Pelona : Intersecciones significativas de perforación de óxido cerca de la superficie a las que se les dará seguimiento con perforación en 2023 para definir la extensión potencial y el tamaño de la mineralización.

: Intersecciones significativas de perforación de óxido cerca de la superficie a las que se les dará seguimiento con perforación en 2023 para definir la extensión potencial y el tamaño de la mineralización. Objetivo La Prieta : La mineralización de Cu-Au relacionada con la intrusión intersectada en el primer programa de perforación destaca el potencial del objetivo y justifica la perforación de seguimiento en 2023.

"El programa de exploración de 2022 reforzó el potencial para la definición y el descubrimiento de más recursos de óxido y sulfuro en la propiedad", dijo Sylvain Guerard, vicepresidente sénior de exploración de Orla. "En 2023, nuestro enfoque será la perforación de seguimiento en los objetivos La Pelona y La Prieta, donde creemos que aún hay una exploración al alza significativa por definir".

2022 Exploración: Cerro Quema (Panamá)

Cerro Quema consiste en un proyecto de oro de lixiviación en pilas en etapa de prefactibilidad, un recurso de sulfuro de cobre y oro y un conjunto de objetivos de exploración en un paquete de terreno prospectivo. El proyecto está ubicado en una concesión de 15,000 hectáreas en la península de Azuero en la provincia de Los Santos en el suroeste de Panamá. En 2022, la perforación de exploración en Cerro Quema comenzó con la exploración regional en los objetivos La Prieta y La Pelona antes de pasar a la perforación metalúrgica, de relleno y de expansión en las zonas mineralizadas Caballito y La Pava y la perforación de seguimiento de etapa temprana en el objetivo Quemita Norte. En total, se perforaron 9.044 metros en Panamá durante el año.

La exploración en los depósitos Caballito y La Pava y el objetivo Quemita Norte en la segunda mitad de 2022 continuaron generando importantes intersecciones de perforación. Estos nuevos resultados de perforación se basan en los resultados de perforación positivos de 2022 informados anteriormente generados en los objetivos regionales de etapa temprana La Pelona y La Prieta (consulte el comunicado de prensa del 12 de septiembre de 2022 - Orla Mining Advances Exploration & Growth Pipeline ), y destacan aún más la presencia de importante mineralización de cobre y oro en el proyecto Cerro Quema.

La Prieta y La Pelona

El programa de exploración de 2022 comenzó con pruebas de perforación en dos objetivos regionales: La Pelona y La Prieta. Como se informó anteriormente, ambos objetivos regionales arrojaron resultados de perforación positivos, incluida una nueva mineralización de oro alojada en óxido poco profunda en La Pelona (0,46 g/t de oro en 104,8 m y 0,27 g/t de oro en 113,7 m) y oro y cobre alojados en sulfuro. mineralización en La Prieta ( 27,3 g/t de oro y 0,91 % Cu sobre 0,75 m y 1,01 g/t de oro sobre 13,5 m ) (ver comunicado de prensa del 12 de septiembre de 2022 : Orla Mining avanza en la exploración y el oleoducto de crecimiento) . La perforación de seguimiento sobre estos resultados alentadores de estos objetivos de exploración regionales está planificada para principios de 2023.

Caballito

Orla completó 20 pozos de perforación de núcleo (4339 metros), incluidos tres pozos de perforación (599 metros) para el estudio metalúrgico en el depósito Caballito en la segunda mitad de 2022. Se realizaron perforaciones de relleno para aumentar la densidad de perforación y definir mejor la geometría y el alcance de la mineralización. . Estos pozos de perforación recientes han ayudado a 1) mejorar la comprensión dentro del área central del depósito, los controles geológicos, la continuidad y la geometría de la mineralización, y 2) definir y restringir mejor la extensión de los límites de la mineralización.

Resultados notables de la perforación de 2022:

La Pava

Orla completó ocho perforaciones de núcleo (1.343 metros) en La Pava en 2022, con el objetivo de extensiones potenciales de mineralización de sulfuro definidas por la perforación histórica debajo de la mineralización de óxido. Los nuevos resultados de perforación junto con una extensa perforación histórica indican la presencia de una importante mineralización de sulfuro de cobre y oro. La mineralización de sulfuro Cu-Au en La Pava ahora se define sobre una longitud de rumbo de aproximadamente 800 metros, sobre un ancho de 280 metros, que consiste en formas lenticulares subhorizontales apiladas con espesores de hasta 35 metros, debajo de la mineralización de óxido de oro. Además, algunos de los pozos de perforación de 2022 cortaron material de óxido mientras apuntaban a la mineralización de sulfuro, lo que confirma la zona superior de mineralización de óxido.

Resultados de perforación notables de 2022:

CQDH-22-204: 0,06 % Cu, 1,04 g/t Au sobre 69,0 m (óxido) de 0,0 m 1 y 0,69 % Cu, 0,32 g/t Au sobre 15,0 m (sulfuro) de 69,0 m y 0,50 % Cu, 0,29 g/t Au sobre 24,0 m (sulfuro) desde 110,6 m

(óxido) de 0,0 m y (sulfuro) de 69,0 m y (sulfuro) desde 110,6 m CQDH-22-209: 0,45 % Cu, 0,16 g/t Au sobre 39,6 m (sulfuro) desde 117,2 m y 0,78 % Cu, 0,17 g/t Au sobre 6,8 m (sulfuro) desde 167,7 m

Resultados de perforación históricos seleccionados de 2 en sulfuro debajo de la mineralización de óxido La Pava:

ID DE AGUJERO De

(metro) A

(metro) Longitud del núcleo

(metro) agosto g/t Cu % AuEq g/t CuEq % PDH11006 144.00 182.00 38.00 0.29 1.12 1,90 1.33 PDH11013 90.00 118.00 28.00 0.14 2.08 3.10 2.17 PDH12028 61.00 106.00 45.00 0.17 0,95 1.53 1.07 PDH12033 100.00 172.00 72.00 0,68 1.21 2.41 1.69 PDH12040 133.00 179.00 46.00 0.43 0.82 1.61 1.12 PDH92009 148.30 186.00 37.70 1.14 2.46 4.65 3.25 PDH93014 97.00 121.00 24.00 0.50 1.77 3.03 2.12 PDH93017 85.00 127.00 42.00 0.43 1.24 2.20 1.54 PRH12250 14.00 39.00 25.00 0.25 1.74 2.74 1.91

Quemita Norte

El objetivo Quemita Norte está ubicado 200 metros al noroeste del depósito de oro de Óxido de Quemita. Se completaron cinco perforaciones de núcleo (1.328 metros), dando seguimiento a una intersección histórica y reportada previamente obtenida en la perforación CQDH-17-112[3] (1,36 % Cu y 0,15 g/t Au sobre 26,5 metros y 0,60 % Cu y 0,12 g/t Au en 124,4 metros (consulte el comunicado de prensa de la empresa del 24 de agosto de 2017: Orla proporciona una actualización sobre sus proyectos ) El programa de perforación de 2022 extendió la mineralización de cobre en aproximadamente 180 metros en una sección de perforación noroeste-sureste y 210 metros a lo largo del rumbo. La mineralización permanece abierta a lo largo del rumbo y se requiere perforación adicional para definir aún más la extensión de la mineralización.

Resultados notables de sulfuro:

CQDH-22-208: 0,54% Cu, 0,14 g/t Au sobre 58,1 m , desde 30,0 m

, desde 30,0 m CQDH-22-212: 1,35 % Cu, 0,24 g/t Au en 19,9 m desde 162,2 m

desde 162,2 m CQDH-22-203: 0,38 % Cu, 0,18 g/t Au en 28,8 m desde 137,2 m y 1,09 % Cu, 0,10 g/t Au en 9,5 m desde 59,7 m

Planes y Estrategia de Exploración 2023: Cerro Quema (Panamá)

Se planea un presupuesto de exploración de $ 5 millones en Panamá en 2023 que incluiría aproximadamente 5,500 metros de perforación de núcleo.

Descubrimientos de orientación



El programa de exploración de 2023 dará seguimiento a los alentadores resultados generados en los objetivos regionales La Pelona y La Prieta en 2022 (ver comunicado de prensa del 12 de septiembre de 2022 - Orla Mining Advances Exploration & Growth Pipeline ). Al finalizar la campaña de exploración y perforación durante la estación seca del primer semestre de 2023, se reducirán las actividades de exploración y operación en Panamá. La interpretación de los datos de los resultados se llevará a cabo principalmente en la segunda mitad de 2023, mientras que las actividades sobre el terreno serán mínimas.

La perforación en La Pelona en 2022 confirmó una mineralización de oro de tipo de alta sulfuración asociada con alteración arcillosa, sílice vuggy, que recubre una anomalía de cargabilidad de polarización inducida (IP). La mineralización de óxido de oro ha sido interceptada en la perforación sobre una longitud de rumbo de 300 metros y desde la superficie hasta 150 metros verticalmente y permanece abierta a lo largo del rumbo y en profundidad dentro de la mineralización de sulfuro. En 2023, el programa de perforación consistirá en aproximadamente 3.000 metros de perforación de núcleo para probar las anomalías más amplias de alteración, oro en roca y capacidad de carga IP en una longitud de rumbo de aproximadamente dos kilómetros.

La perforación en La Prieta en 2022 interceptó mineralización de cobre y oro asociada con pirita, calcopirita y bornita en stockworks de cuarzo, vetas de cuarzo y brechas de matriz hidrotermal de magnetita-pirita alojadas en una intrusión diorítica multifásica. Se interceptaron múltiples intersecciones, que van desde la superficie hasta 490 metros en el fondo del pozo, de oro anómalo (>100 ppb Au) y cobre (>0,1 % Cu) y mineralización significativa (>0,5 g/t Au y/o >0,3 % Cu). en 2022. En 2023, el programa de perforación consistirá en aproximadamente 2500 metros de perforación de núcleo para dar seguimiento a los alentadores resultados de 2022.

Declaración de Personas Calificadas

La información científica y técnica en este comunicado de prensa ha sido revisada y aprobada por el Sr. Sylvain Guerard, P Geo., SVP Exploration of the Company, quien es la Persona Calificada según se define en las definiciones del Instrumento Nacional 43-101 ("NI 43 -101").

Para verificar la información relacionada con los programas de perforación de 2022 en la propiedad Cerro Quema, el Sr. Guerard visitó la propiedad el año pasado; discutió los procesos de registro, muestreo y envío de muestras con el personal responsable del sitio; discutió y revisó los resultados del ensayo y del control de calidad/garantía de calidad ("QA/QC") con el personal responsable; y revisó la documentación de respaldo, incluida la ubicación y orientación de los orificios de perforación y los cálculos de intervalos de ensayo significativos.

Garantía de Calidad / Control de Calidad – Programa de Perforación Cerro Quema 2022

Todos los resultados de oro para Cerro Quema fueron obtenidos por ALS Minerals (Au-AA23) utilizando fusión de ensayo de fuego y un acabado de espectroscopia de absorción atómica. Todas las muestras también se analizan en busca de elementos múltiples, incluido el cobre, utilizando un método Aqua Regia (ME-ICP41) en ALS Laboratories en Perú. Si las muestras se devuelven con valores de Cu superiores al 1 % mediante análisis ICP, las muestras se vuelven a analizar con agua regia AA46 y análisis de absorción atómica. Si las muestras se devuelven con valores de oro metálico superiores a 10 g/t por ensayo de fuego y acabado de espectroscopia de absorción atómica, las muestras se vuelven a analizar con análisis gravimétrico Au-GRA21 y análisis de absorción atómica. El diseño del programa de perforación, QA/QC y la interpretación de los resultados son realizados por personas calificadas que emplean un programa QA/QC consistente con NI 43-101 y las mejores prácticas de la industria. Los estándares se insertaron con una frecuencia de una de cada 50 muestras, los duplicados con una frecuencia de una de cada 50 muestras y los espacios en blanco se insertaron con una frecuencia (al azar) de una de cada 50 muestras con fines de QA/QC por parte de la Compañía como así como el laboratorio. ALS Laboratories es independiente de Orla. No se conocen factores de perforación, muestreo, recuperación u otros que puedan afectar materialmente la precisión o confiabilidad de los datos de perforación en Cerro Quema.

Acerca de Orla Mining Ltd.

Orla está operando la mina de oro de óxido Camino Rojo, una mina de oro y plata a cielo abierto y lixiviación en pilas, ubicada en el estado de Zacatecas, México. La propiedad es 100% propiedad de Orla y cubre más de 160.000 hectáreas. El informe técnico para el Estudio de Factibilidad 2021 del proyecto de oro de óxido Camino Rojo titulado "Estudio de Factibilidad Sin Restricciones NI 43-101 Informe Técnico sobre el Proyecto de Oro Camino Rojo - Municipio de Mazapil, Zacatecas, México" con fecha 11 de enero de 2021, está disponible en SEDAR y EDGAR bajo el perfil de la Compañía en www.sedar.com y www.sec.gov , respectivamente. Orla también posee el 100% de Cerro Quema ubicado en Panamá, que incluye un escenario de producción de oro y varios objetivos de exploración. Cerro Quema es una mina a cielo abierto propuesta y una operación de lixiviación en pilas de oro. El informe técnico para el Estudio de Prefactibilidad del proyecto de oro de óxido Cerro Quema titulado " Proyecto de Prefactibilidad Actualizado Informe Técnico NI 43-101 sobre el Proyecto Cerro Quema, Provincia de Los Santos, Panamá" de fecha 18 de enero de 2022 (el " Informe Técnico Cerro Quema"), está disponible en SEDAR y EDGAR bajo el perfil de la Compañía en www.sedar.com y www.sec.gov , respectivamente. Orla también es propietaria del 100% del South Railroad Project, un proyecto de lixiviación en pilas a cielo abierto en etapa de factibilidad ubicado en la tendencia Carlin en Nevada. El informe técnico para el Estudio de factibilidad de 2022 titulado "Proyecto Ferroviario del Sur, Formulario 43-101F1 Informe técnico Estudio de factibilidad, Condado de Elko, Nevada" con fecha del 23 de marzo de 2022, está disponible en SEDAR y EDGAR bajo el perfil de la Compañía en www.sedar.com y www.sec.gov , respectivamente. Los informes técnicos están disponibles en el sitio web de Orla en www.orlamining.com .

