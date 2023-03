Comunicado ProInversión

28 de febrero de 2023

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN) presentó los objetivos institucionales y las metas de adjudicación de proyectos de Asociaciones Público – Privadas (APP), Proyectos en Activos y Obras por Impuestos para el 2023 y 2024.

La presentación estuvo a cargo del director ejecutivo de la entidad, José Salardi, quien anunció que para el presente año la Agencia tiene como objetivo adjudicar hasta 16 proyectos de APP y Proyectos en Activos por US$ 3,000 millones.

Entre los proyectos que se adjudicarán este año, están: Los Hospitales de EsSalud de Piura y Chimbote (US$ 323 millones); PTAR Puerto Maldonado (US$ 86 millones); Bandas AWS-3 y 2.3 GHz para internet y telefonía móvil 4G (US$ 268 millones); y la Línea de Transmisión eléctrica 500 kV Subestación Piura Nueva-Frontera (US$ 217 millones).

Además del Parque Industrial de Ancón (US$ 762 millones); proyectos eléctricos Enlace Huánuco-Tocache-Celendín-Trujillo y Celendín-Piura (ambos US$ 611 millones), el puerto de San Juan de Marcona en un escenario de adjudicación directa (US$ 520 millones), entre otras iniciativas.

Salardi explicó los lineamientos de su gestión y acciones estratégicas que implementará teniendo como foco principal la recuperación y fortalecimiento de la confianza de los stakeholders en el sistema de APP.

“El 2023 será el año del reimpulso de los proyectos APP en el Perú. Para lograrlo, estamos agilizando y simplificando procesos, estandarizando los contratos y desplegando todo un trabajo articulado con los ministerios, autoridades y el sector privado”, enfatizó el director ejecutivo de la entidad.

Asimismo, resaltó que se están identificando mejoras que contribuirán a darle una mayor reactivación a los procesos APP en el país.

“El reimpulso de los proyectos APP ya empezó, manteniendo los principios rectores de transparencia, fomento de la competencia y gran sentido de urgencia”, destacó el titular de PROINVERSIÓN.

Es importante destacar que, en enero de este año, se ha igualado el monto total de adjudicación de 2022. Esto, debido a que la entidad adjudicó los proyectos Enlace Ica-Poroma e ITC Cáclic-Jaén con una inversión superior a US$ 73 millones”.

La actividad institucional contó con la participación del ministro de Economía y Finanzas y presidente del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN, Alex Contreras, quien expuso sobre la importancia de la reactivación económica y el rol de ProInversión en nuestro país.