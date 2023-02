Por Element 29

*Este comunicado fue traducido por un sistema automático

Vancouver, Columbia Británica--(Newsfile Corp. - 22 de febrero de 2023) - Element 29 Resources Inc. (TSXV: ECU) (OTCQB: EMTRF) (BVL: ECU) (" Elemento 29 " o la " Compañía ") informa positivo resultados del análisis secuencial de lixiviación de cobre de muestras del programa de perforación Fase 1 en su Proyecto de Cobre Flor de Cobre (" Flor de Cobre " o " Proyecto ") en el sur de Perú ( Figura 1 ). Los resultados preliminares indican características positivas de extracción de cobre por lixiviación de la zona de enriquecimiento dominada por calcocita en Candelaria en Flor de Cobre.

Steve Stakiw, presidente y director ejecutivo de Element 29, comenta: "Estamos muy alentados por estos datos positivos de lixiviación secuencial de cobre, que confirman nuestras observaciones de una zona de enriquecimiento significativa de alto grado dominada por el mineral de cobre secundario soluble calcocita. Análisis de lixiviación secuencial de cobre se llevó a cabo en un extenso conjunto de muestras de núcleos de perforación del perfil de enriquecimiento supergénico para proporcionar información inicial representativa sobre las características de lixiviación de la mineralización enriquecida que será una contribución valiosa para diseñar el trabajo de prueba metalúrgico de cobre de seguimiento".

Flor de Cobre es un sistema mineralizado de pórfido de cobre y molibdeno cerca de la superficie ( Figura 1 ) ubicado en la Franja de Cobre del Sur del Perú, aproximadamente a 26 kilómetros (" km ") al sureste de la mina de cobre Cerro Verde.

Recientemente se llevó a cabo un análisis de lixiviación secuencial en 1233 metros (" m ") de núcleo de perforación (674 muestras) que representan un conjunto de muestras significativo de los intervalos de enriquecimiento de cobre secundario de los 12 pozos de perforación completados por la Compañía en Flor de Cobre en 2022. Lixiviación secuencial El análisis es una técnica geoquímica establecida que se utiliza para examinar la solubilidad de los minerales de cobre en una serie de soluciones diferentes para indicar las proporciones de minerales de óxido soluble, minerales de sulfuro secundario soluble y minerales de cobre primario. Los resultados se pueden usar para identificar zonas minerales para muestreo y pruebas metalúrgicas, indicar tipos de tecnologías y reactivos a usar, contribuir a la evaluación de opciones de ruta de proceso y, finalmente, informar el modelado geometalúrgico y una predicción de recuperaciones a medida que la empresa avanza hacia un desarrollo potencial. camino.

El análisis secuencial indica que la principal zona de enriquecimiento en Flor de Cobre está dominada por sulfuro secundario soluble con un componente menor de óxido de cobre, lo cual es consistente con las observaciones visuales de calcocita, malaquita y crisocola en el núcleo de perforación ( Figura 2 ). El diagrama ternario ( Figura 3 ) muestra los ensayos de cobre secuenciales y estima las proporciones de óxido lixiviable, sulfuro lixiviable y minerales de cobre de sulfuro primario. Cantidades menores de minerales refractarios están presentes en las zonas de óxido ubicadas sobre la zona principal de enriquecimiento. La calcopirita es el mineral de cobre primario dominante observado en la mineralización debajo de la zona de enriquecimiento.

Los resultados confirmaron con éxito la posición de la zona de enriquecimiento reconocida a partir de las observaciones visuales de la mineralogía en cada perforación ( Figura 4 y Figura 5 ). El contacto entre la mineralización de enriquecimiento y la zona lixiviada suprayacente es relativamente abrupto y está marcado por la aparición de calcocita. El contacto de enriquecimiento inferior es de transición a lo largo de 10 a 50 m hacia la zona primaria dominante subyacente de calcopirita.

Personas Calificadas



El contenido científico y técnico de este comunicado de prensa ha sido revisado y aprobado por Paul J. Johnston (PhD, P.Geo), Vicepresidente de Exploración de Element 29, y es una "Persona Calificada" según se define en el Instrumento Nacional 43-101 Estándares de Divulgación para Proyectos Minerales. La Persona Calificada ha confiado en Adam Johnston, AusIMM Chartered Professional (Metalurgia) quien es Metalúrgico Jefe en Transmin Metallurgical Consultants para la preparación, revisión y aprobación de la información metalúrgica.

Ni TSX Venture Exchange ni su Proveedor de Servicios de Regulación (según se define ese término en las políticas de TSX Venture Exchange) acepta responsabilidad por la idoneidad o exactitud de este comunicado de prensa.

Sobre Flor de Cobre

Flor de Cobre es un proyecto de exploración de pórfido de cobre que contiene la zona de Candelaria y el objetivo de pórfido de cobre recientemente delineado Atravesado. La propiedad se encuentra en la Franja de Cobre del Sur del Perú y está a 5 km al noroeste de la mina Chapi de Nexa Resources y 26 km al sureste de la mina Cerro Verde propiedad de Freeport-McMoRan, Sumitomo Metal Mining y Compañía de Minas Buenaventura. Candelaria es un sistema de pórfido andino clásico con mineralización primaria de sulfuro de cobre asociada con un complejo de pórfido de monzonita de cuarzo multifásico. La meteorización redistribuyó la mineralización primaria en un manto de enriquecimiento subhorizontal que contenía minerales secundarios de óxido de cobre y sulfuro en la base de un casquete lixiviado hematítico. Los remanentes del componente jarosítico superior del casquete lixiviado que recubre el casquete hematítico se conservan en las cimas de las colinas más altas alrededor del prospecto Candelaria. Atravesado es un objetivo de exploración de pórfido de cobre ubicado a unos 2 km al noroeste de Candelaria. Un estudio geofísico de IP/resistividad completado en 2020 describió un núcleo de resistividad moderada que mide 1,5 x 1,6 km que coincide con una mineralización generalizada de óxido de cobre, una fuerte geoquímica de cobre y diques de pórfido de monzodiorita de cuarzo de etapa tardía. El núcleo resistivo está rodeado por un halo de alta cargabilidad correspondiente a una alteración de cuarzo-sericita-pirita meteorizada.

Acerca de Element 29 Resources Inc.



Element 29 Resources Inc. es una empresa emergente de exploración y desarrollo de cobre enfocada en hacer avanzar su cartera de proyectos peruanos hacia el desarrollo en una de las jurisdicciones mineras más establecidas del mundo. La estrategia de crecimiento de Element 29 está dirigida por nuestra sólida junta y administración, que tienen un historial comprobado de descubrimiento y entrega de valor significativo a nuestros accionistas.

El objetivo principal de la Compañía es explorar y desarrollar su Yacimiento de Cobre Pórfido Elida en el centro-oeste de Perú y su Proyecto de Cobre Pórfido Flor de Cobre ubicado en la Franja de Cobre del Sur del Perú, 26 km al sureste de la mina de cobre Cerro Verde de Freeport-McMoRan. Ambos proyectos están bien ubicados para el desarrollo potencial de la mina y se beneficiarán de la infraestructura cercana que incluye carreteras, líneas eléctricas, puertos, agua y mano de obra calificada.

Más información está disponible en www.e29copper.com .

Para más información:

Declaraciones prospectivas



Este comunicado de prensa contiene cierta información prospectiva y declaraciones prospectivas dentro del significado de la legislación de valores canadiense aplicable (colectivamente, " Declaraciones prospectivas "). Todas las declaraciones, que no sean declaraciones de hechos históricos, constituyen declaraciones prospectivas. Palabras como "hará", "pretende", "propone" y "espera" o expresiones similares tienen por objeto identificar Declaraciones prospectivas. Las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa incluyen declaraciones relacionadas con las propiedades de recursos de la Compañía y los planes, el enfoque y los objetivos de la Compañía.

Las declaraciones prospectivas implican varios riesgos e incertidumbres y se basan en ciertos factores y suposiciones. No puede haber garantía de que dichas declaraciones resulten precisas, y los resultados reales y los eventos futuros podrían diferir materialmente de los previstos en dichas declaraciones. Los factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas de la Compañía incluyen incertidumbres relacionadas con las fluctuaciones en los precios del cobre y otros productos básicos, incertidumbres inherentes a la exploración de propiedades minerales, el impacto y la progresión de la pandemia de COVID-19 y otros factores de riesgo establecidos. en el prospecto de la Compañía bajo el título "Factores de riesgo". La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar o revisar las Declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera, excepto que lo exija la ley. De vez en cuando surgen nuevos factores, y el Elemento 29 no puede predecirlos todos o evaluar el impacto de cada factor o la medida en que cualquier factor, o combinación de factores, puede causar que los resultados difieran materialmente de aquellos. contenido en cualquier declaración prospectiva. Todas las Declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa están expresamente calificadas en su totalidad por esta declaración de advertencia.