Perú corre el riesgo de normalizar el escenario actual de conflictividad social y pérdidas económicas si sus representantes políticos no consiguen asegurar el adelanto de elecciones para fines del 2023 o inicios del 2024, señalan observadores.

La última suspensión del debate parlamentario sobre elecciones anticipadas es una mala señal para la ciudadanía y podría prolongar las manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte, lo que sumiría a algunas regiones del país en una recesión.

El aplazamiento de la propuesta del Ejecutivo significa que el debate sobre la solución al conflicto considerada más obvia no podrá reanudarse hasta mediados de agosto, con la perspectiva de que se desaprovechen meses vitales.

“Constitucionalmente, un proyecto archivado no se puede abordar en la siguiente legislatura, sino en la subsiguiente. Se buscó un pretexto legal y se pateó el problema para el 15 de agosto”, dijo a BNamericas Richard Arce, excongresista por la Región Apurímac.

El Congreso peruano tiene una última oportunidad para proponer, debatir y aprobar una propuesta eleccionaria esta semana, pero el cierre de la legislatura es el 10 de febrero y no parece que el debate vaya a progresar.

"Creo que hay un pacto tácito de quedarse y no mover nada. No se ve voluntad [en los congresistas] de acordar un adelanto electoral. En la medida en que no haya presión; esto va a seguir así", dijo a BNamericas José Carlos Requena, politólogo y socio de la consultora Público y asesor en temas anticorrupción.

Las pérdidas económicas por las protestas en contra el gobierno se cifraron en 1.000 millones de soles (US$ 261 millones) a diciembre de 2022 y en más de 1.400 millones de soles al mes de enero. Son más de 60 los fallecidos en los enfrentamientos entre manifestantes y la Policía y el riesgo de “patear el problema” y excusarse en los debidos procedimientos no hará que las cosas se calmen, advierte Requena, que agregó que las mayores dificultades se concentran principalmente en la zona sur.

"La principal implicancia [de no decidir nada] es la normalización de un territorio en el que no hay ejercicio de la autoridad y donde tampoco se reanudan las actividades económicas. Uno puede decir que eso no afecta a Lima, pero gran parte de los recursos que se generan para las cuentas nacionales provienen de regiones como Cusco, Puno, Apurímac, Ayacucho y Madre de Dios", añade el politólogo.

En esa misma línea, el Instituto Peruano de Economía proyecta que dichas regiones —con excepción de Ayacucho— entrarían en recesión por los bloqueos, las protestas, las huelgas y el desabastecimiento. En el caso de Madre de Dios, el precio del cilindro de gas licuado de petróleo de 10kg llegó a costar 200 soles, cuando el precio normalmente oscila entre 40 y 60 soles.

RENUNCIA

De no encontrar una alternativa al proyecto archivado, la eventual salida podría volverse inútil. “Lo que se retomaría en agosto es el debate de reformas constitucionales. Luego de eso, vendría una primera votación y una segunda en marzo de 2024. [Considerando los plazos], el adelanto de elecciones recién se daría en el 2025”, explica el excongresista Arce.

Agregó que la última decisión del Congreso de suspender el debate de la propuesta fue muy irresponsable y podría generar una radicalización de la conflictividad en cualquier momento.

Si bien una renuncia de Boluarte, como demandan los manifestantes, no resolvería el problema de fondo, Arce asegura que, si dicha salida viene asociada a un adelanto de elecciones, se podría apaciguar un poco la crisis.

“El congreso no genera confianza para que ellos mismo lleven a cabo dicho proceso”, añade. De este modo, una renuncia sin reformas genera un vacío de poder que puede ser aprovechado por grupo radicales.

CRISIS DE REPRESENTACIÓN

Una tarea pendiente del gobierno —además de cesar la represión violenta a las manifestaciones— es dar seguimiento a las razones por las que cada región protesta. Si bien grupos radicales se han tomado las manifestaciones, sí existe una amplia base que sale a protestar por las brechas sociales que aún existen y no se siente representada por los partidos políticos actuales.

“El conflicto también se explica por la crisis de representación. [En regiones] la gente se siente mucho más representada con gremios y frentes de defensa que por partidos políticos. Estos últimos se han vuelto una especie de franquicia al mejor postor. No creo que esto se resuelva en las próximas elecciones”, concluye Arce.

No entender la problemática y, por ende, no proponer las reformas adecuadas, como la revisión de las estructuras del Estado y la función de los partidos políticos y otras representaciones, hará que Perú presente nuevos estallidos sociales en el futuro y desencadenará graves consecuencias sobre las perspectivas del país en el largo plazo.