VANCOUVER, Columbia Británica / ACCESSWIRE / 6 de marzo de 2023 / Tinka Resources Limited (" Tinka " o la " Compañía ") ( TSXV:TK)(BVL:TK ) ( OTCQB:TKRFF ) se complace en anunciar los resultados de seis perforaciones recientes del programa de perforación para confirmar mineralización y expandir recursos de la Compañía en el proyecto Ayawilca en Perú. Los seis pozos de perforación son pozos de relleno del área de South Ayawilca. El pozo A23-212 arrojó resultados mucho mejores de lo esperado con una intersección gruesa y de zinc de alta ley de 145,2 metros con una ley del 10,9 % de zinc (espesor real estimado de ~ 100 metros), incluidos 29,3 metros con una ley del 20,2 % de zinc desde una profundidad superficial de 158 metros . El programa de perforación en South Ayawilca continúa superando nuestras expectativas con respecto a la continuidad de las leyes ultra altas de zinc. Se espera que la perforación continúe con dos plataformas hasta fines de abril.

Aspectos destacados de los pozos de perforación recientes de South Ayawilca

Agujero A23-212: 145,2 metros al 10,9% de zinc desde 158,2 metros de profundidad, incluyendo: 29,3 metros al 20,2% de zinc desde 158,2 metros de profundidad, y 10,6 metros al 14,9% de zinc desde 200,8 metros de profundidad, y 9,8 metros al 15,1% de zinc desde 239,1 metros de profundidad, y 3,6 metros al 35,0% de zinc desde 262,6 metros de profundidad, y 25,8 metros al 13,1% de zinc desde 277,6 metros de profundidad. El amplio intervalo incluye 4,4 metros sin recuperación asumiendo grado cero en tres zonas separadas.

Agujero A22-208: 4,6 metros al 32,4% de zinc desde 105,2 metros de profundidad; y 9,9 metros al 9,7% de zinc desde 142,1 metros de profundidad; y 71,2 metros al 8,8% de zinc desde 168,8 metros de profundidad, incluyendo: 37,7 metros al 12,8% de zinc desde 194,0 metros de profundidad, incluyendo 2,7 metros al 45,2% de zinc desde 188,0 metros de profundidad, y 20,0 metros al 16,9% de zinc desde 211,9 metros de profundidad; y 1,7 metros al 36,3% de zinc desde 265,9 metros de profundidad.

Agujero A22-206: 37,8 metros al 10,5% de zinc desde 153,5 metros de profundidad, incluyendo: 23,4 metros al 15,2% de zinc desde 168,0 metros de profundidad; y 2,7 metros al 45,2% de zinc desde 188,0 metros de profundidad y 1,7 metros al 15,9% de zinc desde 200,3 metros.

Agujero A23-215: 5,2 metros al 11,2% de zinc desde 144,4 metros de profundidad; y 4,1 metros al 33,6% de zinc desde 190,0 metros de profundidad; y 30,1 metros al 8,6% de zinc desde 263,4 metros de profundidad, incluyendo 5,6 metros al 21,3% de zinc desde 264,5 metros de profundidad.

Pozo A22-210: 2,7 metros al 16,2% de zinc desde 85,6 metros de profundidad.

Pozo A22-201: Una extensión del pozo A17-066 (extendido por 59 m) no interceptó mineralización significativa.

Ahora se han perforado un total de 10 000 metros para 30 pozos de perforación en el programa de perforación 2022-23 con otros 1000 metros (aproximadamente) por completar. Siete hoyos tienen resultados pendientes.

Se estima que los espesores reales de las intersecciones mineralizadas son al menos el 70% de los espesores de fondo de pozo.

El Dr. Graham Carman, presidente y director ejecutivo de Tinka, declaró : "El pozo A23-212 es sin duda el mejor pozo de Tinka en Ayawilca en términos de espesor y ley de la mineralización de zinc: el pozo interceptó una zona continua de mineralización masiva de sulfuro con una ley del 11%. zinc sobre un espesor real interpretado de aproximadamente 100 metros Este pozo es uno de los cinco pozos de abanico informados aquí, siguiendo la espectacular intercepción de alta ley de 39 metros con 20% de zinc, incluidos 10,4 metros con 42% de zinc en el pozo A22- 202 ( enlace al comunicado de prensa).Los resultados de estos pozos de abanico demuestran que existe una excelente continuidad de la mineralización de zinc de alta ley a lo largo de una longitud de rumbo de 200 metros de caliza plegada en el extremo occidental del depósito de Ayawilca Sur. Se espera que la zona de zinc de alta ley, que continuamos definiendo y ampliando con más perforaciones, sea muy importante para el proyecto, ya que está ubicada en la parte menos profunda del recurso Ayawilca Sur y, por lo tanto, Es probable que se acceda temprano en el plan de la mina".

"Es importante destacar que todavía existen oportunidades de exploración para expandir esta mineralización de ultra alto grado. El programa de perforación continuará hasta abril con al menos dos pozos más para perforar en South Ayawilca. Aún quedan por informar varios pozos adicionales, incluidos cinco pozos de West Ayawilca. Los próximos pasos para el proyecto, luego de completar el programa de perforación, incluyen una actualización de las estimaciones de recursos minerales y la evaluación de alternativas para acelerar Ayawilca hacia el desarrollo".

Discusión de la geología

La Tabla 1 resume las intersecciones de perforación destacadas para los seis pozos de perforación de South Ayawilca en este comunicado de prensa. La Compañía ahora ha completado aproximadamente 10,000 metros de perforación en 30 pozos en el programa de expansión de definición de recursos 2022-2023 (ver Tabla 2 ). Se ha informado un total de 23 perforaciones (consulte también las publicaciones anteriores del 11 de octubre de 2022 , del 21 de noviembre de 2022 , del 9 de enero de 2023 y del 24 de enero de 2023 ). La tabla 2 resume la lista completa de perforaciones en el programa de perforación de 2022-23. El mapa se presenta en la Figura 1 .

Este comunicado de prensa incluye cinco pozos perforados en un patrón de abanico desde la misma plataforma (agujeros A22-206, 208, 210, A23-212 y 215) dirigidos al núcleo de un 'anticlinal' de pliegue volcado que cubre aproximadamente 200 metros de longitud de rumbo (norte -sur). Una arenisca de cuarzo impermeable, una unidad de la formación Goyllar local, forma el pie de la zona de sulfuro masivo que ha reemplazado la caliza Pucará favorable en el núcleo del anticlinal con cantidades sustanciales de zinc. La arenisca se pliega alrededor de la caliza Pucará formando una eficiente trampa que ha concentrado la mineralización de zinc en la rótula del pliegue ya lo largo de los contactos con la arenisca. El zinc de alta ley está asociado con la mineralización de sulfuros semi-masivos (30-70% de sulfuros) a sulfuros masivos (70-100% de sulfuros) como reemplazos de sulfuros de la piedra caliza y como vetas en la arenisca. Los sulfuros están dominados por esfalerita, pirita y carbonatos ricos en hierro (siderita) con magnetita, pirrotita y cuarzo en menor cantidad. La esfalerita (tanto las variedades altas como las bajas en hierro) generalmente comprende entre el 30% y el 90% del total de sulfuros.

En la Figura 2 se destaca una interpretación de la mineralización de zinc en los pozos de perforación recientes. El cuerpo de sulfuro masivo se hunde en un ángulo moderado hacia el este. Una gran falla con dirección noreste-suroeste ubicada en el borde norte del cuerpo de sulfuro trunca la mineralización hacia el norte. Esta "Falla 060" (que se muestra en la Figura 2) también podría ser un conducto importante para la mineralización en Ayawilca.

La Figura 3 es un ejemplo de los núcleos de zinc de grado ultra alto de A23-212.

El pozo final informado en este comunicado de prensa, A22-201, es un pozo de exploración profundizado desde 2017 (A17-077) a 430 m de profundidad, cuyo objetivo es la posible extensión de mineralización de zinc de alta ley intersectada en el pozo cercano A22-195 (6m en 18,8% Zn desde 392,6m de profundidad) en el lado este de Ayawilca Sur ( ver enlace ). En esta ocasión, A22-201 no interceptó ninguna mineralización significativa posiblemente como resultado del adelgazamiento de la estructura del manto en A22-195.

Tabla 1. Resumen de los resultados de las perforaciones en este comunicado de South Ayawilca

Agujero de (m) Tomás) Intervalo (m) Cinc % Dirigir % Plata g/t indio ppm notas A22-201 sin resultados significativos









Ampliación del agujero A17-066 A22-206 153.55 191.35 37.80 10.54 0.06 17 181

incluido 168.00 191.35 23.35 15.23 0.07 22 284

incluido 188.00 190.65 2.65 45.21 0.14 76 1730

y 200.30 202.00 1.70 15.92 0.02 9 187

A22-208 105.20 109.75 4.55 32.39 0.04 32 354

y 125.40 127.25 1.85 17.33 0.04 15 87

y 142.15 152.00 9.85 9.74 0.19 20 97

y 168.80 240.00 71.20 8.75 0.51 33 55

incluido 194.00 231.65 37.65 12.76 0.75 44 89

incluido 211.70 231.65 19.95 16.92 0.01 6 87

y 265.90 267.55 1,65 36.30 0.15 88 2940

A22-210 85.60 88.30 2.70 16.22 0.39 92 216

y 157.20 164.20 7.00 4.39 0,45 79 4

A23-212 124.30 126.10 1.80 32.74 0.02 21 58

y 158.20 303.40 145.20 10.86 0.19 31 229 1 incluido 158.20 187.45 29.25 20.17 0.04 21 418

incluido 200.80 211.40 10.60 14.87 0.20 48 426 2 incluido 239.10 248.85 9.75 15.14 0.04 19 244

incluido 262.60 266.20 3.60 34.96 0.07 50 868

incluido 277.60 303.40 25.80 13.06 0,61 86 312 3 A23-215 144.35 149.50 5.15 11.24 0.01 22 247

incluido 144.35 145.45 1.10 31.46 0.03 32 811

y 190.00 194.10 4.10 33.59 0.19 72 1263

incluido 190.70 192.80 2.10 42.82 0.34 118 1629

y 263.40 293.50 30.10 8.61 0.14 38 91

incluido 264.50 270.10 5.60 21.34 0.06 36 451

incluido 283.10 292.60 9.50 12.78 0.29 58 9



1 incluye 4,4 m sin recuperación asumiendo grado cero 2 incluye 0,8 m sin recuperación supuesta pendiente cero 3 incluye 3,6 m sin recuperación asumiendo grado cero

Figura 1. Mapa de pozos de perforación de Ayawilca resaltando los pozos de perforación publicados aquí en ROJO

Figura 2.

Figura 3. Un ejemplo de mineralización de zinc de alta ley en el pozo A23-212. El intervalo 205,5 - 208,5 metros tiene una ley promedio de 31,3% de zinc, 90 g/t de plata y 0,13% de plomo.

Nota sobre muestreo y análisis

Los pozos de perforación son pozos de núcleo de tamaño HQ de diamante con recuperaciones generalmente superiores al 80% y, a menudo, cercanas al 100%. El núcleo de perforación se marca, registra y fotografía en el sitio. Los núcleos se cortan a la mitad en las instalaciones de almacenamiento de núcleos de la Compañía, con medios núcleos almacenados como referencia futura. La mitad del núcleo se embolsaba en promedio en intervalos compuestos de 1 a 2 metros y se enviaba al laboratorio de SGS en Lima para su análisis en lotes. Tinka insertó estándares y blancos en cada lote antes de la salida de las instalaciones de almacenamiento central. En el laboratorio, las muestras se secan, se trituran al 100% pasando 2 mm, luego se pulverizan 500 gramos para el análisis de elementos múltiples por ICPMS usando digestión multiácida. Las muestras que analizaban más del 1 % de zinc, plomo o cobre y más de 100 g/t de plata se volvieron a analizar utilizando técnicas precisas de AAS de ley de mineral. Las muestras dentro de las zonas de sulfuro masivo también se analizaron para detectar estaño usando fusión y acabado AAS.

La persona calificada, el Dr. Graham Carman, presidente y director ejecutivo de Tinka y miembro del Instituto de Minería y Metalurgia de Australasia, ha revisado y verificado el contenido técnico de este comunicado.

Se alienta a los lectores a leer el Informe técnico NI 43-101 titulado "Proyecto polimetálico Ayawilca, Perú central, Informe técnico NI 43-101 sobre evaluación económica preliminar actualizada" disponible para descargar en el sitio web de Tinka en www.tinkaresources.com . El Informe Técnico fue preparado por Mining Plus Peru SAC ("Mining Plus") como consultor principal, Transmin Metallurgical Consultants ("Transmin"), Envis EIRL ("Envis") y SLR Consulting (Canada) Ltd ("SLR").

Tabla 2. Detalles del pozo de perforación para el programa de perforación 2022-2023, incluida la información de coordenadas del collar de perforación

Taladro Dirección del este Norte Elevación Azimut Aderezo Profundidad Área Comentario A22-190 333281 8845755 4167 180 -50 498.95 Central Resultados informados A22-191 333169 8845799 4182 180 -55 478.80 Central Resultados informados A22-192 333345 8845195 4208 232 -74 385.90 Sur Resultados informados A22-193 332766 8845659 4237 68 -sesenta y cinco 365.40 Oeste Resultados informados A22-194 333143 8845231 4226 135 -73 380.20 Sur Resultados informados A22-195 333149 8845353 4221 148 -sesenta y cinco 426.90 Sur Resultados informados A22-196 333035 8845307 4235 174 -45 382.10 Sur Resultados informados A22-197 332912 8845693 4220 264 -55 412.60 Oeste Resultados informados A22-198 332900 8845768 4222 265 -53 451.10 Oeste Resultados informados A22-199 333046 8845067 4195 303 -66 344.10 Sur Resultados informados A22-200 332821 8845889 4246 260 -58 352.00 Oeste Resultados informados A22-201 333342 8845195 4208 310 -73 58.90 Sur Resultados AQUÍ A22-202 333046 8845066 4197 283 -52 270.15 Sur Resultados informados A22-203 332839 8845685 4228 264 -60 350.00 Oeste Resultados informados A22-204 333090 8845061 4196 307 -60 334.30 Sur Resultados informados A22-205 332839 8845685 4227 244 -72 352.70 Oeste Resultados informados A22-206 333044 8845064 4197 270 -58 217.30 Sur Resultados AQUÍ A22-207 332710 8845883 4252 254 -74 332.00 Oeste Resultados informados A22-208 333044 8845064 4197 270 -70 282.55 Sur Resultados AQUÍ A22-209 332738 8845927 4251 257 -68 314.15 Oeste Resultados informados A22-210 333047 8845065 4197 297 -48 259.80 Sur Resultados AQUÍ A22-211 332785 8845707 4236 260 -75 295.00 Oeste Resultados pendientes A23-212 333047 8845065 4197 228 -79 324.30 Sur Resultados AQUÍ A23-213 332853 8845650 4225 258 -sesenta y cinco 316.00 Oeste Resultados pendientes A23-214 332710 8845883 4252 255 -67 287.10 Oeste Resultados pendientes A23-215 333047 8845065 4197 180 -80 295.10 Sur Resultados AQUÍ A23-216 332710 8845883 4252 220 -73 310.00 Oeste Resultados pendientes A23-217 332853 8845650 4225 240 -78 300.00 Oeste Resultados pendientes A23-218 333109 8845020 4190 330 -75 323.70 Sur Resultados pendientes A23-219 333219 8845582 4182 180 -85 336.80 Central Resultados pendientes TOTAL









10037.90





Notas: El datum para las coordenadas es WGS84 Zona 18S. El acimut es el acimut verdadero

En nombre de la Junta,

" Graham Carman "

Dr. Graham Carman, presidente y director ejecutivo

Acerca de Tinka Resources Limited

Tinka es una empresa de exploración y desarrollo cuya propiedad emblemática es el proyecto de zinc, plata y estaño Ayawilca, del que es 100% propiedad, en el centro de Perú. El depósito de la Zona de Zinc tiene un Recurso Mineral Indicado estimado de 19,0 Mt @ 7,15% Zn, 16,8 g/t Ag y 0,2% Pb y un Recurso Mineral Inferido de 47,9 Mt @ 5,4% Zn, 20,0 g/t Ag y 0,4% Pb (fechado 30 de agosto de 2021). La Zona de Estaño de Ayawilca tiene un Recurso Mineral Inferido estimado de 8.4 Mt con ley de 1.0% Sn.

